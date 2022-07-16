Тутберидзе редко отвечает обидчикам, но если отвечает – то всегда сурово: доставалось Плющенко, Тарасовой, а теперь американцу Лизу

«Дейв, ты полное дерьмо» – так тренер Этери Тутберидзе неожиданно отреагировала на поток инсайдов от американского журналиста Дейва Лиза.
Он давно следит за группой Тутберидзе и не раз выдавал о ней новости: о том, что в группе использую блокаторы гормонов, о возможном переезде самой Этери в Америку, о переходе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную США и об их свадьбе.
Тутберидзе терпела долго, но когда речь зашла о дочери – не выдержала, ответив журналисту в соцсетях: «У тебя нет ни совести, ни чести. Ты не уважаешь остальных, потому что сам ничего не добился. Твои высказывания унижают людей вокруг тебя. Позор тебе».
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Впрочем, такое у Тутберидзе – не впервые. Кому еще она отвечала так же резко?
• Во время допинг-скандала с Камилой Валиевой на Олимпиаде-2022 Тутберидзе защищала ученицу – все было корректно, но однажды эмоции все-таки проскочили: «Камила Валиева – олимпийская чемпионка в командных соревнованиях, наша звездочка. Очень хрупкая и в тоже время очень сильная спортсменка. Испытание, которое выпало Камиле, всей нашей команде нужно пройти вместе.
Как же показательны такие ситуации – те, кто еще вчера улыбался, сегодня покидали трибуны, демонстративно игнорировали и как шакалы набросились, предлагая разные способы инквизиции. Тем лучше, этих людей судьба от нас отводит, как бы оголяя истину».
• В декабре 2019-го Тутберидзе впервые серьезно схлестнулась с Евгением Плющенко – тогда еще совсем начинающим тренером.
Этери в совместном обращении с Сергеем Дудаковым и Даниилом Глейхенгаузом прошлась по Плющенко из-за Загитовой – оказалось, что Алине предлагали сменить тренерский штаб.
«Евгений Плющенко, вас на данный момент тренером никак нельзя назвать. Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему.
Ваши периодические попытки купить (в прямом смысле этого слова) готовых спортсменов только лишь мешают нашей профессиональной работе.
Вам не удалось заманить к себе Алину, как вы ни пытались унизить нас в ее глазах. Желаем вам воспитать хотя бы одного своего спортсмена. Правда для этого нужно посещать тренировочный процесс».
• В том же обращении досталось и легенде – Татьяне Тарасовой. Опять же, все из-за Загитовой – Тарасова тогда посчитала, что Алина уже не вернется в спорт: «Уважаемая Татьяна Анатольевна Тарасова, за три программы Алина Загитова показала спортивного результата больше, чем некоторые спортсмены за десять.
Очень жаль, что в пору величайших достижений Алины вы так много ее критиковали. Наверное, из-за огромной любви. В таком случае, остальным нашим спортсменам очень хочется пожелать немного меньше вашей любви и заботы».
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• В конце 2021-го Этери дала больше интервью Первому каналу. Коснулись и темы Евгения Плющенко, правда, Тутберидзе усомнилась в его существовании.
Вот так выглядел диалог:
– Существование конкурентов, которые переманивают ваших спортсменов, вас бодрит?
– Слушайте, да все это есть, но...
– Вот есть Плющенко, условно говоря.
– А он есть?
– Не знаю.
– Я тоже. Нет никакого условного Плющенко. Если наши спортсмены хороши, они будут желанны везде. Если они плохи, то никому не нужны. Мы стремимся к тому, чтобы они были сильными и желанными. Здесь вопрос от спортсмена, от доверия и понимания.
• Первая половина 2020 года была трудной для группы Тутберидзе – к Плющенко ушли сразу две топ-спортсменки: Александра Трусова и Алена Косторная.
На побег Трусовой Этери отреагировала остро: «Трусова абсолютно искренне сказала, что ей нужно сменить картинку. Правильно или нет, но я почувствовала, что мы — декорации. Нам всегда кажется, что там трава зеленее, небо голубее и все лучше».
• А переход Косторной, похоже, стал последней каплей, после чего тренер разразилась большим постом в соцсетях: «Приходят к нам милые, добрые, с открытым взглядом, желающие добиться результатов, доказать себе и другим. Проходит время, мы продуктивно работаем и добиваемся порой колоссальных результатов.
А дальше… Такое ощущение, что внешний мир влияет на наших милых и добрых. Появляются все новые и новые условия для продолжения совместной работы (как повышение платы за любовь)».
• Однажды речь зашла о деньгах и о том, что тренироваться в группе Тутберидзе крайне дорого.
Тренер парировала: «Ну конечно, я же все свои пальто покупаю на то, что они бедные… Алиночка (Загитова) бедная на шоу зарабатывает и мне несет. Я бегу и новые пальто покупаю.
Но что-то я в этих пальто ходила еще до их результатов».
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