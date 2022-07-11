Stream of Consciousness
Блог

«Такое поведение недопустимо». Олимпийский чемпион-1992 Виктор Петренко выступил в шоу Навки – и это разозлило Украину

ледовые шоу
Александр Жулин Александр Жулин
Татьяна Навка Татьяна Навка
Галина Змиевская
Дмитрий Свищев Дмитрий Свищев
Виктор Петренко
Федерация фигурного катания Украины
Алексей Урманов Алексей Урманов
НОК Украины
Фигурное катание Фигурное катание

Ледовое шоу Татьяны Навки в Сочи вызвало резонанс на Украине – местный олимпийский комитет накинулся на олимпийского чемпиона Виктора Петренко, который тоже выступает в «Аленьком цветочке».

А федерация фигурного катания объявила об исключении Петренко – до сегодня он числился там вице-президентом.

Что случилось?

• 53-летний Петренко выступает в шоу «Аленький цветочек», которое плотно осело в Сочи – представления начались 1 июля и продлятся до конца сентября.

Поступком Петренко возмутился НОК Украины: «Мы решительно осуждаем и считаем недопустимым поступок Виктора Петренко, который на днях принимал участие в ледовых шоу в Сочи. Такое поведение, такой поступок недопустимы для олимпийского сообщества Украины!»

В чем суть? Петренко – уроженец Одессы, застал еще команду СССР, в 90-х выступал за сборную Украины (даже на Олимпиаде), а потом вошел в руководство национальной федерации.

Впрочем, гнев НОК, скорее всего, вызвал именно последний факт – ведь Петренко не единственный из участников «Аленького цветочка», который родился на Украине и когда-то выступал за страну. Например, Татьяна Волосожар да и сама Навка родились в Днепропетровске.

Занятно, что НОК среагировал только через 10 дней после премьеры. Петренко сразу лишили должности в федерации.

«В президиум Федерации фигурного катания Украины поступило немало обращений и писем от членов федерации, спортсменов и поклонников фигурного катания, в которых выражается не только справедливое возмущение поступком Петренко, но и пренебрежение по отношению к нему как к человеку и спортсмену», – заявили в федерации.

• Петренко давно выступает в российских ледовых шоу. Он уже 5 лет катается у Навки – сначала выступал в «Руслане и Людмиле» (играл князя Владимира), теперь взял роль отца Настеньки в «Аленьком цветочке».

В 2019-м вместе с шоу Навки Петренко побывал в Турции – там тоже показывали «Руслана и Людмилу».

• Почти все главные медали в карьере Петренко взял не в составе Украины.

Он начинал карьеру за сборную СССР – дебютировал на чемпионате мира-1985 (9-е место), потом завоевал бронзу на Олимпиаде-1988 в Калгари.

Виктор Петренко – справа

В Альбервиль-1992 он поехал уже в составе Объединенной команды. Хотя на чемпионате СССР Виктор проиграл молодому Алексею Урманову, федерация поверила в более опытного спортсмена. Ставка оправдалась: Петренко взял золото, Урманов закончил 5-м.

«Мне только-только исполнилось 18, я вышел из юниоров – кто такой Леша Урманов? Никто, пацаненок. А Витя Петренко – уже обстрелянный на Евро и ЧМ, чуть постарше.

Спортсмена важно проверить на психологическую устойчивость – на одном старте, на двух, на трех. Из этих факторов и складывается ставка, которую делает федерация.

Да, тогда у Виктора был сложный период в карьере – у него были провальные моменты, он тяжело справлялся с предолимпийским сбором во французском Межеве, а мы там жили больше двух недель. Но он психологически справился и подвелся к Играм в оптимальной форме. Наверное, на тот момент это было справедливо.

Одно дело – амбиции, а другое – кругозор и понимание. Спортсмен всегда обязан думать, соображать и реально оценивать себя. Любой вид спорта не для дураков, но наш, технически сложный – тем более. Порой амбиции нужно засунуть себе в одно место и двигаться дальше.

5-е место на Олимпиаде – для меня это шикарно. Я был доволен. Опередил Курта Браунинга, Славу Загороднюка и Элвиса Стойко. Объективно – выше забраться именно тогда было нереально. А Петренко выиграл – в самый ответственный момент не дрогнул. Это свойство больших чемпионов», – вспоминал Урманов в интервью Sports.ru.

«Я ощущал себя миллионером, Билл Гейтс отдыхал». Интервью Алексея Урманова – фигуриста, который принес России первое олимпийское золото

Вот произвольная программа, принесшая Виктору Петренко золото Игр-1992. Урманов возьмет свое через два года в Лиллехаммере.

У Петренко были и четыре медали на ЧМ (золото, два серебра и бронза) – все либо за СССР, либо за сборную СНГ.

• После Альбервиля Виктор катался уже за Украину – взял золото ЧЕ-1994 (единственную медаль за эту сборную) и даже поехал на Игры в Лиллехаммере, где стал 4-м.

Все это время Виктор тренировался у легендарного украинского специалиста – Галины Змиевской. А в 1992-м женился на ее дочери.

После Игр-1994 Петренко завершил карьеру спортсмена, уехал в США вместе с семьей, где и живет до сих пор. Позже он тренировал американца Джонни Вейра и чеха Михала Бржезину, а еще работал техконтроллером ISU.

У Петренко и Змиевской до февраля-марта тренировался американский журналист и инсайдер фигурки Дейв Лиз.

Место в Федерации фигурного катания Украины Петренко получил еще в 2008-м – вошел в состав президиума. В 2018-м его ввели в Международный зал славы.

Кстати, Петренко не учил украинский язык – в его семье с детства говорили только на русском, да и учился он в русской школе.

Впрочем, Виктор бывал на Украине – он как раз находился там на момент начала СВО в феврале. Дейв Лиз рассказывал, что Петренко из-за этой ситуации застрял на Украине и не мог выехать оттуда несколько месяцев.

«Тутберидзе преступно гениальна». Интервью американского журналиста, который раздражает нашу фигурку

• Сам Петренко пока ничего не комментирует, но ситуация уже разбудила бурю в российской фигурке.

Татьяна Навка: «Обязательно будем защищать Петренко, конечно! Будем защищать и поддерживать. Насколько я понимаю, Украина о нем даже не позаботилась, никак не помогает ему».

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев: «То, что он выступает в шоу, не говорит о том, что он не любит Украину. Если он обратится к Федерации фигурного катания России (ФФКР), думаю, поддержка будет однозначно оказана. Это еще раз показывает недальновидную политику украинских спортивных чиновников, которые пытаются каленым железом выжечь все, что связано с Россией.

В конце концов наступят себе на больную мозоль. Это опасная дорога в никуда. Не знаю, как они будут общаться со своими гражданами и коллегами по спортивной отрасли после восстановления взаимоотношений российского спорта с международными федерациями. То, что они рубят сук, на котором сидят, – это факт».

Александр Жулин: «За Виктора не надо переживать. Он точно не пропадет».

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Владимир Трефилов; Gettyimages.ru/Pascal Rondeau; globallookpress.com/Alexandr Yakovlev/Russian Look, imago sportfotodienst

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные