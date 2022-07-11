«Такое поведение недопустимо». Олимпийский чемпион-1992 Виктор Петренко выступил в шоу Навки – и это разозлило Украину

Ледовое шоу Татьяны Навки в Сочи вызвало резонанс на Украине – местный олимпийский комитет накинулся на олимпийского чемпиона Виктора Петренко, который тоже выступает в «Аленьком цветочке».

А федерация фигурного катания объявила об исключении Петренко – до сегодня он числился там вице-президентом.

Что случилось?

• 53-летний Петренко выступает в шоу «Аленький цветочек», которое плотно осело в Сочи – представления начались 1 июля и продлятся до конца сентября.

Поступком Петренко возмутился НОК Украины: «Мы решительно осуждаем и считаем недопустимым поступок Виктора Петренко, который на днях принимал участие в ледовых шоу в Сочи. Такое поведение, такой поступок недопустимы для олимпийского сообщества Украины!»

В чем суть? Петренко – уроженец Одессы, застал еще команду СССР, в 90-х выступал за сборную Украины (даже на Олимпиаде), а потом вошел в руководство национальной федерации.

Впрочем, гнев НОК, скорее всего, вызвал именно последний факт – ведь Петренко не единственный из участников «Аленького цветочка», который родился на Украине и когда-то выступал за страну. Например, Татьяна Волосожар да и сама Навка родились в Днепропетровске.

Занятно, что НОК среагировал только через 10 дней после премьеры. Петренко сразу лишили должности в федерации.

«В президиум Федерации фигурного катания Украины поступило немало обращений и писем от членов федерации, спортсменов и поклонников фигурного катания, в которых выражается не только справедливое возмущение поступком Петренко, но и пренебрежение по отношению к нему как к человеку и спортсмену», – заявили в федерации.

• Петренко давно выступает в российских ледовых шоу. Он уже 5 лет катается у Навки – сначала выступал в «Руслане и Людмиле» (играл князя Владимира), теперь взял роль отца Настеньки в «Аленьком цветочке».

В 2019-м вместе с шоу Навки Петренко побывал в Турции – там тоже показывали «Руслана и Людмилу».

• Почти все главные медали в карьере Петренко взял не в составе Украины.

Он начинал карьеру за сборную СССР – дебютировал на чемпионате мира-1985 (9-е место), потом завоевал бронзу на Олимпиаде-1988 в Калгари.

Виктор Петренко – справа

В Альбервиль-1992 он поехал уже в составе Объединенной команды. Хотя на чемпионате СССР Виктор проиграл молодому Алексею Урманову, федерация поверила в более опытного спортсмена. Ставка оправдалась: Петренко взял золото, Урманов закончил 5-м.

«Мне только-только исполнилось 18, я вышел из юниоров – кто такой Леша Урманов? Никто, пацаненок. А Витя Петренко – уже обстрелянный на Евро и ЧМ, чуть постарше.

Спортсмена важно проверить на психологическую устойчивость – на одном старте, на двух, на трех. Из этих факторов и складывается ставка, которую делает федерация.

Да, тогда у Виктора был сложный период в карьере – у него были провальные моменты, он тяжело справлялся с предолимпийским сбором во французском Межеве, а мы там жили больше двух недель. Но он психологически справился и подвелся к Играм в оптимальной форме. Наверное, на тот момент это было справедливо.

Одно дело – амбиции, а другое – кругозор и понимание. Спортсмен всегда обязан думать, соображать и реально оценивать себя. Любой вид спорта не для дураков, но наш, технически сложный – тем более. Порой амбиции нужно засунуть себе в одно место и двигаться дальше.

5-е место на Олимпиаде – для меня это шикарно. Я был доволен. Опередил Курта Браунинга, Славу Загороднюка и Элвиса Стойко. Объективно – выше забраться именно тогда было нереально. А Петренко выиграл – в самый ответственный момент не дрогнул. Это свойство больших чемпионов», – вспоминал Урманов в интервью Sports.ru.

Вот произвольная программа, принесшая Виктору Петренко золото Игр-1992. Урманов возьмет свое через два года в Лиллехаммере.

У Петренко были и четыре медали на ЧМ (золото, два серебра и бронза) – все либо за СССР, либо за сборную СНГ.

• После Альбервиля Виктор катался уже за Украину – взял золото ЧЕ-1994 (единственную медаль за эту сборную) и даже поехал на Игры в Лиллехаммере, где стал 4-м.

Все это время Виктор тренировался у легендарного украинского специалиста – Галины Змиевской. А в 1992-м женился на ее дочери.

После Игр-1994 Петренко завершил карьеру спортсмена, уехал в США вместе с семьей, где и живет до сих пор. Позже он тренировал американца Джонни Вейра и чеха Михала Бржезину, а еще работал техконтроллером ISU.

У Петренко и Змиевской до февраля-марта тренировался американский журналист и инсайдер фигурки Дейв Лиз.

Место в Федерации фигурного катания Украины Петренко получил еще в 2008-м – вошел в состав президиума. В 2018-м его ввели в Международный зал славы.

Кстати, Петренко не учил украинский язык – в его семье с детства говорили только на русском, да и учился он в русской школе.

Впрочем, Виктор бывал на Украине – он как раз находился там на момент начала СВО в феврале. Дейв Лиз рассказывал, что Петренко из-за этой ситуации застрял на Украине и не мог выехать оттуда несколько месяцев.

• Сам Петренко пока ничего не комментирует, но ситуация уже разбудила бурю в российской фигурке.

Татьяна Навка: «Обязательно будем защищать Петренко, конечно! Будем защищать и поддерживать. Насколько я понимаю, Украина о нем даже не позаботилась, никак не помогает ему».

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев: «То, что он выступает в шоу, не говорит о том, что он не любит Украину. Если он обратится к Федерации фигурного катания России (ФФКР), думаю, поддержка будет однозначно оказана. Это еще раз показывает недальновидную политику украинских спортивных чиновников, которые пытаются каленым железом выжечь все, что связано с Россией.

В конце концов наступят себе на больную мозоль. Это опасная дорога в никуда. Не знаю, как они будут общаться со своими гражданами и коллегами по спортивной отрасли после восстановления взаимоотношений российского спорта с международными федерациями. То, что они рубят сук, на котором сидят, – это факт».

Александр Жулин: «За Виктора не надо переживать. Он точно не пропадет».

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Владимир Трефилов; Gettyimages.ru/Pascal Rondeau; globallookpress.com/Alexandr Yakovlev/Russian Look, imago sportfotodienst