Драфт НБА-2015: провал «Нового Данкана», освистанный единорог и ярость Бобби Портиса

Долго ли, коротко ли, а мы подобрались к заключительной главе драфтовой летописи. Каждый новый эпизод писать все сложнее и сложнее: игроки, которым на момент написания статьи по 25-26 лет, с большим трудом поддаются ретроспективной оценке. Здесь нужна Актуальная™ Объективная™ Аналитика™, в которой я, сказать по правде, никогда не был докой.

Да и провидеть будущее все-таки не могут даже такие титаны баскетбольной мысли, как Стивен Эй Смит и Крис Бруссард, что уж говорить о вашем покорном слуге. Сегодня ты нарекаешь игрока посредственностью, а через два года он достигает чуть запоздавшей зрелости, его подхватывает контендер на 10-дневный контракт, и вот ваш условный Джа’Амал Ричардсон-младший уже в финале НБА терзает Кевина Дюрэнта. Посмотрите, например, на метаморфозы Кевона Луни: вышел на драфт в 2015, из-за проблем со здоровьем выбран в самом подвале, в 2020 году сидит в «Голден Стейт» и набирает три очка, в 2021 сидит опять же в «Голден Стейт» и набирает четыре очка, а в 2022, все в том же «Голден Стейт», — уже стартовый игрок команды-финалиста НБА, под именем Кевон Луаджувон.

Набор-2015 относится к тому типу драфтов, про которые я всегда пишу долго и натужно: почти нет очевидных суперзвезд, а те, кто на этот статус претендует, пока что выступают довольно неоднозначно. Зато после лотереи и во втором раунде выбраны двести пятьдесят тысяч отборных солдат Ирака вроде Пэта Коннотона и Ришона Холмса, писать о которых решительно нечего, но надо. В общем, искать интересные нарративы сложно, и из чисто баскетбольной плоскости приходится перемещаться в какой-то желтушный лайфстайл, рассказывая вам, как малоизвестный баст сломал студенту «левую челюсть» в самарском ночном клубе. Ну хотя бы лотерея полностью провальная, все, как вы любите. Я знаю, любите.

- Первый пик драфта: Карл-Энтони Таунс

Яростные дебаты на тему, кого из центровых лучше взять на драфте — Таунса или Окафора, кормили многочисленных баскетбольных экспертов весь преддрафтовый период. Таунс казался бигменом более современного типажа, мобильным и с дальним броском; Окафор впечатлял экспертов ультимативными навыками в лоу-пост. Сейчас, в 2022 году, все как будто прояснилось: Окафор как игрок НБА, судя по всему, утерян безвозвратно, а вот Таунс договорился до того, что назвал себя величайшим снайпером среди «больших», чем привел в бешенство даже Кевина Дюрэнта, который в свойственной ему пассивно-агрессивной манере написал с левого… а нет, со своего аккаунта в твиттере, что лучший бросающий «большой» — Новицки.

Справедливости ради, в словах Таунса не только эпатаж и стремление набить себе цену. Карл-Энтони быстро и легко встроился в быстро меняющиеся тенденции современного баскетбола, который от архаичных неторопливых боданий жопой в лоу-пост пришел к броуновскому движению и всеобщему шмалянию. Когда ваш центровой бросает с процентом выше сорока при пяти попытках за матч — это уже весомая заявка… на что?

Пока совершенно непонятно. Первый плей-офф Таунса в ранге бесспорно главной звезды команды (до этого было единственное попадание в 2018 году, но там рулил Джимми Батлер) привел скорее к разочарованию. В проигранной серии с «Мемфисом» Таунс показал нормальные крепкие цифры, заметно ниже, чем в регулярке (что неудивительно), отметился дурацкими бросками (шот-селекшн уровня «молодой Тайрик Эванс»), тащил в четвертой игре и полностью провалил решающую шестую. Вообще, в этой серии интересней всего было следить за противостоянием не столько Таунса и Морэнта, сколько их отцов, которые устроили бескомпромиссное шоу в стиле рестлеровских гиммиков. Очевидно, что Таунс — бигмен новой формации, и очевидно, что такие игроки с каждым годом будут становиться только актуальнее, но насколько все это приблизит самого Таунса к системному скачку уровня? Пока что двум его главным конкурентам по позиции — Йокичу и Эмбииду центровой «Волков» уступает практически во всем, и если так пойдет и дальше, есть риск, что «теорему Патрика Юинга» когда-нибудь переименуют в теорему «Карла-Энтони Таунса». Во всяком случае, Энтони Эдвардс уже довольно открыто заявил, кто в этой команде психологический альфач — как и Батлер несколькими годами ранее.

Я написал все это и вдруг задумался над тем, что года два назад все то же самое и почти теми же словами писали про Янниса Адетокумбо, а особенно свирепствовал Кендрик Перкинс. И чем все обернулось? В общем, я вновь уверился в том, что мое лучшее стратегическое решение — ограничить цикл 2015 годом. Как сказала Лора Палмер агенту Куперу в Черном Вигваме, увидимся через 25 лет. Нет, ну, может, пораньше.

А ПРИКИНЬТЕ, ТАУНС ЗА ЭТО ВРЕМЯ ТАК И НЕ ВОЗЬМЕТ ГАЙКУ АХАХ ХААХАА

- Лотерейные удачи драфта: Д’Анджело Расселл (2), Кристапс Порзингис (4), Майлс Тернер (11), Девин Букер (13)

Д’Анджело Расселла, к некоторому удивлению окружающих, под вторым пиком взяли «Лейкерс» и приставили к нему в качестве ментора, пожалуй, лучшего кандидата из всех возможных — Ника Янга. Янг сразу же начал положительно влиять на Расселла с такой силой, что характерная новость по тегу Д’Анджело тех лет выглядела так:

- Д’Анджело Расселл: «Я являюсь лучшим игроком драфта и должен быть выбран под первым номером»;

- Д’Анджело Расселл: «Возможно, Трэйси МакГрэйди – лучший игрок всех времен»;

- НБА. Кобе Брайант отреагировал на заявление Д’Анджело Расселла по поводу Трэйси Макгрэйди;

- Байрон Скотт: «Больше не буду мириться с ошибками Д’Анджело Расселла»;

- Д’Анджело Расселл: «ЛеБрона и Иисуса тоже критикуют»;

- НБА. Рэпер Lil B заявил о том, что насылает «проклятие» на Д’Анджело Расселла;

- НБА. Д’Анджело Расселл извинился перед Ником Янгом за запись частного разговора;

- LA Daily News: Д’Анджело Расселл не извинился перед Ником Янгом;

- Игги Азалия: «Еще одно видео – и я отрежу Нику Янгу пенис» (да-да, в конечном итоге это тоже про Расселла и связано с публикацией той же злосчастной записи).

- НБА. Джордан Кларксон посоветовал Д’Анджело Расселлу не болтать лишнего.

Вот последний совет пришелся бы в самую точку. Вообще, история с интимными признаниями Ника Янга и неблаговидной ролью Расселла в этом деле ударила по внутрикомандной атмосфере довольно сильно — ну, или малолетним дурачком удачно воспользовались для оправдания неудач, в которых ЛАЛ тогда погрязли. Игроки бойкотировали юного разыгрывающего, сам он вбрасывал в медиа все более и более глупые оправдания, а когда написал про тренера «Лейкерс» Люка Уолтона, что всегда играл им в NBA 2K, не выдержал даже правдоруб Стивен Джексон. Совесть баскетбольной нации велела Расселлу вынуть язык из уолтоновской задницы, потому что даже сам Люк Уолтон не играл в 2К за Люка Уолтона.

Неудивительно, что, когда Расселла спихнули в «Бруклин» в унизительной роли довеска к контракту Мозгова, все вздохнули с облегчением. Сейчас Расселл притулился в немедийной «Миннесоте», что явно пошло ему на пользу — он заметно повзрослел, стал наконец похож на разыгрывающего и даже периодически играет в защите, чего раньше за ним не наблюдалось. Пока что, конечно, по Расселлу плачет кровавыми слезами Поправка Маркуса Кэмби, но у него все еще есть время и потенциал развиться во что-то большее.

История выбора Кристапса Порзингиса свежа в памяти и по сей день — не каждого игрока освистывают на драфте болельщики выбравшей его команды. Один так и вовсе расплакался — наверное, очень мечтал получить Фрэнка Камински. Еще до этого была крайне мутная во всех смыслах история с Сэмом Хинки (как и все истории, связанные с Сэмом Хинки). Вроде бы Хинки очень хотел выбрать латвийца под третьим пиком, но с одной стороны это саботировал сам Порзингис, по настоянию своего агента разыгравший спектакль с отравлением и рвотой (нормальная реакция, впрочем, на новость, что тебе грозит поиграть в команде с 10 победами за сезон), а с другой стороны на Хинки давило руководство «Сиксерс», желавшее видеть вместо бегающей европейской шпалы что-то надежное и проверенное, желательно с постмувами. Так что союз Порзингиса и «Филадельфии» распался, не начавшись, и Кристапса выбрал «Нью-Йорк».

Тогдашний выбор «Никс» не понял вообще никто — от комментаторов на спортивных сайтах до Кармело Энтони. Судя по общему тону комментариев, Порзингис в общественном сознании был кем-то вроде очень высокого Андреа Барньяни. Уже после первых 10 игр латыша в НБА маятник качнулся в другую сторону, причем с большим перехлестом, — фанаты скандировали имя вчерашнего «евробаста», а в прессе начал упорно муссироваться идиотический термин «единорог».

Я часто пишу про такого-то игрока — мол, история все показала, и даже в этом тексте уже один раз так написал. Но в случае с Порзи ничего определенного написать не выходит — хоть убейся. Как ни парадоксально, но периодически демонстрируя потенциал суперзвезды, Порзингис так и остается по большому счету «Барньяни с блок-шотами». Главная проблема Кристапса была очевидна еще до драфта, и прогнозы тех, кто предрекал ему будущее хронического травматика, полностью оправдались. Более-менее здоровым Порзи отбегал только первые два сезона, в третьем отыграл 48 матчей, четвертый пропустил целиком, а затем пошло-поехало: 57 игр, 43, 51 — кто может прогрессировать с таким обилием болячек?

Неудивительно, что каждый раз, при общей высокой оценке игры Порзи, новость об обмене его контракта воспринимается болельщиками достаточно спокойно, а иногда и с радостным вздохом. Так было, когда Кристапс ушел в «Даллас», так было и при громком обмене в «Вашингтон». Безвестный болельщик, который в первом сезоне сравнивал Порзи с Яо Минем, наверняка не имел в виду ничего дурного, но аналогия выходит какая-то чересчур точная.

Майлз Тернер — совершенно непонятный игрок в том смысле, что он как будто закуклился в некой капсуле времени. Как писал якобы Салтыков-Щедрин (на самом деле, кажется, Розенбаум) — «Разбудите меня через сто лет и спросите, что происходит в «Индиане», и я отвечу вам: Тернер набирает 12 + 7». Как в начале своей карьеры Тернер набирал свои 12 + 7, так и семь сезонов спустя ничего не изменилось. Очевидно, что такая стагнация приелась и самому игроку, и команде, которая весь последний год активно торгует Майлзом везде, где только можно. Все это грустно: таланты Тернера неоспоримы, но развить их во что-то большее, чем сомнительный статус «элитный ролевик», в «Индиане» никак не выходит. Здесь вспоминается снова словечко из (теперь уж точно) Салтыкова-Щедрина — «постылый»:

«Наконец он дошел до погоста, и тут бодрость окончательно оставила его. Барская усадьба смотрела из-за деревьев так мирно, словно в ней не происходило ничего особенного; но на него ее вид произвел действие медузиной головы. Там чудился ему гроб. Гроб! гроб! гроб! — повторял он бессознательно про себя».

В общем, в брачной истории Тернера и «Индианы» явственным образом назрел развод. Правда, уж за семь-то лет Тернер мог хотя бы научиться пасовать!

В истории баскетбола было достаточно много разнообразных Букеров. Те, кто следит за НБА последние лет десять, могут помнить Тревора Букера, запомнившегося волейбольным трикшотом спиной к кольцу. Олды вспомнят и Мелвина Букера, который в НБА едва отметился, но зато в «Химках» был своего рода подмосковным Джей Ар Холденом. Чтобы окончательно всех запутать, упомянем и еще одного Девина Букера, который вообще центровой, играющий в Европе (на эту удочку недавно попался даже Стивен Эй, который обвинил в провале «Финикса»-2022 Букера из «Фенербахче»). Наконец, есть еще известный рестлер Букер Ти и легендарная ритм-н-блюзовая группа Booker T. & the M.G.’s, авторы знаменитой инструменталки про зеленый лук. Сам же Девин Букер, который нас интересует в контексте драфта-2015, больше напоминает плод любви Майка Бибби и пластикового манекена из «Зары».

Как бы то ни было, а ни к Бибби, ни тем более к манекену Девин Букер отношения не имеет: его отец — как раз тот самый Мелвин, который отжигал в «Химках». Что любопытно, второе имя Девина — Армани, а когда его папа играл в «Милане», тот назывался «Армани Джинс»: видимо, Букера-старшего тянуло к этому бренду с нечеловеческой силой.

Букер — странный игрок для оценки. Настолько странный, что я хотел было даже передать микрофон извечному апологету Букера Павлу Хрусталеву, но сдержался. Кстати, именно Павел меня как-то уязвил тем, что я в двух разных текстах использовал сравнение игроков НБА с индейцем «Почти» из фильма Мэла Гибсона «Апокалипто». Бог, как говорится, троицу любит, поэтому настало время сравнить с «Почти» еще и Девина Букера.

Пока что это роковое слово лежит на его карьере, как… как… в общем, придумайте подходящую ванильно-готическую метафору. В Букера почти никто не верил на драфте, несмотря на явную игровую схожесть его стиля с Кобе. А может, именно поэтому. Уже во втором сезоне Букер набирал 22 очка за матч и прочно обосновался в старте; проблема была в самих «Санс» середины 2010-х.

Знаете, я частенько пишу про «Финикс» абсурдистские баскетбольные пьесы в стиле Сэмуэля Бэккета, когда-нибудь напишу и про этот печальный период. Впрочем, если вы следите за НБА дольше последних трех лет, то и сами должны все понимать. Слушайте, Букер стал первым игроком в истории, кто проиграл первые три матча, в которых набрал 50 и более очков! Что тут еще говорить? Легендарный матч, в котором Букер настрелял 70 «Бостону», «Финикс» тоже продул. Ярлык статонабивателя и мусорного скорера висел на Девине лет пять, а связь с очередной сестрой Кардашьян его позиции явно не упрочила.

Все как будто изменилось с приходом Монти Уильямса и Криса Пола. Преображение из организации уровня «Сакраменто» в контендера и финалиста было настолько стремительным, что у Букера, вероятно, случилось какое-то подобие кессонной болезни — как у водолазов, которые слишком резко всплывают к поверхности со дна. Сейчас мы остановились на интригующей странице истории, когда только будущее покажет, какой «Финикс» был настоящим — который играл в финале, или про который можно сказать словами полковника Хенча во время битвы на Марне: «Армия фон Бюлова превратилась в шлак». В ключевой седьмой игре серии с «Далласом» в шлак превратился и сам Букер: причины такой поразительной мутации, наверное, войдут в учебники по спортивной психологии.

- Внелотерейные удачи драфта: Келли Убре (15), Терри Розир (16), Бобби Портис (22), Монтрез Харрелл (32), Норман Пауэлл (46)

А также уникальная номинация

- Куча ролевиков драфта: Делон Райт (20), Тайус Джонс (24), Лэрри Нэнс-младший (27), Кевон Луни (30), Джеди Осман (31), Гильермо Эрнангомес (35), Ришон Холмс (37), Джош Ричардсон (40), Пэт Коннотон (41) и еще кто-то, кого я наверняка забыл

За пределами лотереи драфт обошелся без суперзвезд, и даже вообще без звезд, но целая россыпь интересных и полезных игроков в НБА все-таки пришла. Особенно хочется выделить Бобби Портиса — обладателя самых, пожалуй, безумных и выпученных глаз в современной истории НБА. Как будто некий сумасшедший доктор Франкенштейн скрестил гены Тима Данкана и Джея Ларраньяги, вколол получившемуся гибриду озверин и выпустил на паркет. Совершенно неудивительно, что главным карьерным хайлайтом Портиса в первые годы был мощный хук, который он влепил на тренировке собственному одноклубнику Николе Миротичу. Кое-как подобрав отпавшую от такого потрясения челюсть (это даже почти не метафора), Миротич вроде бы простил Портиса и примирился с ним, но при первой возможности все-таки уехал обратно в Европу.

Что там на самом деле было — бог весть, источники указывают на некие характерные югославские штучки-дрючки, да и вообще, вот вы бы стали бесить человека с таким взглядом? Кстати, в преддрафтовом интервью Портис рассказывал — дескать, выходя на матчи, представляет, как кто-то бьет его маму. Это, видимо, многое объясняет: у Портиса на текущий момент 490 матчей в НБА, и если каждый раз такое себе представлять, то можно и свистнуть флягой, что твой Делонте Уэст. Тем не менее, приятно, что этот эпизод не стал для Портиса игровой эпитафией — со временем обнаружилось, что он на самом деле весьма прилично играет в баскетбол. Типаж «стретч-фор с защитой» в наши дни востребован по максимуму, и увенчалось все это чемпионским титулом в составе «Милуоки», где Портис играл роль не главную, но полезную.

Вообще, про всех записанных мною в «стилы» товарищей можно сказать много общего. И Розир, и Убре, и Пауэлл, и Харрелл — это игроки классического формата «Принесу много пользы сильной команде со скамейки и средней команде, выходя в старте». Вот когда тот же Убре начинает претендовать на старт в сильной команде — незамедлительно возникает когнитивный диссонанс и его сплавляют в деревню, в глушь, в Саратов. Пока же условный Харрелл ставит пределом своих амбиций титул «лучшего шестого» — все работает как часы. Нынешний Розир смотрится в «Шарлотт» как влитой именно потому, что это «Шарлотт»; в «Бостоне» его так эффективно не использовали, но в команде, которая три раза за четыре года выходит в финал конференции, его и нельзя было по-другому использовать. А вот в «Хорнетс» у Терри случилось полное единство формы и содержания.

Из всех вышеперечисленных интересней всего наблюдать как раз за Монтрезом Харреллом, но не потому, что он как-то сильно их превосходит в классе, а просто он дает много разных инфоповодов: то напугает всех депрессивным твитом в духе того же Бизли, то нацепит на себя двадцать килограммов золотых цепей, то поучаствует в потасовке (это вообще его конек), а однажды даже вступил в перепалку с Портисом. Вы наверняка сразу вспомнили о плачевной судьбе Миротича и накапали себе валерьянки, но спешу вас успокоить — вы видели зубы Харрелла? Такие ломом не выковыряешь. Портис, видимо, тоже это быстро осознал; на том конфликт и завершился.

Про каждого из игроков в этой рубрике, пусть это и ролевики, можно сказать какие-то добрые слова, оправдывающие их нахождение в НБА и спустя семь лет после драфта. Например, Лэрри Нэнс — сын Лэрри Нэнса. Тайус Джонс обнаружил в своей комнате мертвого таракана. Пэт Коннотон пытался конкурировать с Аароном Гордоном на конкурсе слэм-данков (вотще). Про Гильермо Эрнангомеса я сравнительно недавно с изумлением узнал, что «Хуанчо» — это не его прозвище, а его младший брат. Даже скромняга Делон Райт подвергся угрозе убийством со стороны Келли Убре. В общем, драфт получился действительно не самый сильный, но для лиги более чем полезный: есть кому играть и есть о ком писать.

- Лотерейные ошибки драфта: Джалил Окафор (3), Марио Хезоня (5), Уилли Коули-Стайн (6), Эммануэль Мудиай (7), Стэнли Джонсон (8), Фрэнк Камински (9), Джастис Уинслоу (10), Трей Лайлс (12)

Как мы уже говорили выше, главной интригой драфта было то, кого из двух центровых возьмут выше — Таунса или Джалила «Чуквуэмеку» Окафора. Сейчас выбор кажется очевидным, но в 2015 году пулялочный тренд только зарождался, и преимущества Таунса были не столь однозначными. Окафора называли новым Данканом — в первую очередь из-за некоторого внешнего сходства, отмечали уникальный набор умений в лоу-пост и способность переиграть в «краске» любого условного Роя Хибберта. Отсутствие дальнего броска в ту пору для бигменов не считалось критическим (да и сейчас далеко не всякий актуальный центровой способен забить с двух метров от кольца). Вот отрицательный импакт в защите напрягал гораздо больше, но, как писали в преддрафтовых моках, если парень такой подвижный в нападении, то что мешает ему добавить в обороне?

Но тренды все же зарождались. Поэтому на драфте от Окафора отказалась не только выбиравшая первой «Миннесота», но и «Лейкерс», за что Митч «Джон Малкович» Капчак прилично огреб даже от лос-анджелесских фанатов. Вскоре, однако, выяснилось, что менеджеры команд НБА гораздо тоньше чувствуют, куда ветер дует, чем комментаторы на спортивных ресурсах. Если даже претендовавший на звездный статус и хорошо зарекомендовавший себя в лиге Грег Монро не смог вписаться в рыночек, то уж что говорить о новичке, который еще и попал в самую странную для себя конкурентную среду?

Да, как вы уже поняли, Окафора задрафтовала «Филадельфия», в которой на тот момент начальником Генерального штаба еще служил Сэм Хинки со своим стратегическим планом собрать в команде как можно больше центровых, взятых под лотерейными пиками. (Это, конечно, не его бывший босс Мори с пучком тяжелых форвардов, но близко к тому). В первый год Окафор еще показывал игру, достойную… Нет. Ладно. В первый год Окафор показывал СТАТИСТИКУ, достойную топ-пика. При этом игравшая на своего потенциального лидера команда закончила сезон с вполне легендарными 10 победами. Сам же Джалил погряз в апатии, тоске и экзистенциальном тлене — вероятно, это самый молодой человек в истории, испытавший кризис среднего возраста уже в двадцать лет.

Когда в «Филли» наконец дебютировал Джоэль Эмбиид, продуктивность Окафора резко сократилась вдвое, играл он в стиле «10 забил, 20 привез», смотреть на его инертность в защите и на подборах стало уже невозможно, и в какой-то момент он проиграл конкуренцию даже Ришону Холмсу — с того же драфта, только ушедшему под 37 пиком. После долгих мучений, когда Джалила то возвращали в состав, то снова выводили за его рамки, одно из главных явлений «Процесса Сэма Хинки» поехало скитаться по лиге. (Самого Хинки к тому моменту уже выдавили не только из «Сиксерс», но и вообще из НБА). На момент написания этого текста Окафор потерялся где-то в Китае, и я больше готов поверить в возвращение в НБА Ченнинга Фрая, чем Джалила, напрочь не вписавшегося в современные тренды.

Хезоня — провал помельче, чем Окафор, главным образом в силу двух обстоятельств: его история неуспеха была и вполовину не такой драматичной, и уж конечно ему никогда не давали таких авансов. Уже в день драфта эксперты деликатно отмечали нестабильный бросок и стабильно минусовую защиту Марио; слово «баст» вроде бы произнес только не боящийся радикальных суждений Игорь Сошников, за что и был нещадно раскритикован. Время, как обычно, всех рассудило: даже значительно более удачно выступавший Миротич в итоге вернулся в Европу, а главными достижениями Хезони в НБА за пять сезонов так и остались блок Леброну и данк с последующим перешагиванием через Янниса Адетокумбо. Видимо, тут работает какой-то свирепый античный закон «Что позволено Юпитеру, не позволено быку» — перешагивать можно только айверсонам через тайронов лью, а не наоборот.

С Коули-Стайном все совсем элементарно: он фанат «Наруто». Грхм-кхм, я хотел сказать, он типичное прыгучее бревно без выраженных скиллов, а такой типаж очень любим людьми вроде Вивека Ранадиве. Уже когда перед драфтом появилась новость, что центровой официально изменил среднее имя с «Дармонда» на «Трилл» (комбинация слов «true» и real»), стало понятно, что здесь что-то не так. В первые годы в «Сакраменто» Коули-Стайн вроде бы трудился, отрабатывал евростеп (ключевой для защитного центрового навык) и рассказывал всем, что у них там в «Кингс» настоящее братство. Через полгода после интервью про «братство» Уилли уже забрасывал через агента удочки, как ему хочется вдохнуть полной грудью где-нибудь в другой команде.

В анамнезе у Коули-Стайна есть две истории. Одна традиционная — «Сакраменто» предложила ему денег после детского контракта, но возомнивший о себе невесть что центровой отказался, чтобы потом мыкаться за копейки по «Голден Стейтам» и «Далласам». Вторая жутковатая для фанатов «Селтикс» — по слухам, Коули-Стайн был еще одним игроком, на которого нацелился Эйндж и предлагал какие-то сказочные активы, чтобы подняться за ним на драфте.

Первым же был Джастис Уинслоу, который тоже, как поговаривают, очень впечатлил Эйнджа и казался воплощением бостонских идеалов: трудолюбие, защита, командный дух, тыры-пыры. В общем, полное убунту. Такими же качествами обладал еще один парень с этого же драфта — Стэнли Джонсон. Прозвище у Джонсона было «Стэнимал», а как мы знаем на примере Кеннета Фарида, у таких ребят в лиге бывает сложная судьба. Уинслоу и Джонсона немедленно нарекли новыми каваебатлерами (надеюсь, «Спортс.ру» не сочтет это стоп-словом) и выбор им прочили даже выше, чем в итоге получилось. Имелся на драфте и еще один похожий товарищ, Рондэй Холлис-Джефферсон, но тот был совсем уж деревянным в плане атакующих умений и пролетел мимо лотереи.

Как и тот же Камински, Уинслоу и Джонсон ходят под Поправкой Маркуса Кэмби, как под мантией-невидимкой. Оказалось, что одного трудолюбия недостаточно, чтобы оправдать высокий пик — это с одной стороны. С другой, все-таки и драфт действительно был довольно проходной, без всяких безумных стилов вроде Йокичей и Миддлтонов. В конце концов, если не Уинслоу, то кто? Ладно Букер, а если Трей Лайлс?

Ни Джонсон, ни Уинслоу в итоге не стали ни Каваями, ни Батлерами, а скорее кем-то вроде вечно перспективного Майкла Кидда-Гилкриста. Жизнь Джастису, одному из самых универсальных некогда проспектов, сильно подпортили травмы (315 матчей за семь сезонов — это звучит довольно грустно). Джонсон просто оказался не талантливее того же Холлиса-Джефферсона, хотя и сумел выгрызть себе зубами место в лиге, когда на нем, казалось бы, уже все поставили крест после бессмысленных двух лет в «Торонто». Надолго ли?

(Иногда мне кажется, что НБА нужно ограничить лотерею, скажем, пятью пиками. Карьера Уинслоу — классическая карьера середняка для десятого пика, и пользы он принес «Майами» достаточно много, но все портит проклятое слово «лотерейный». Это как клеймо).

Далее небольшое лирическое отступление. Большинство противников так называемой «повесточки», как правило, недовольны системой квот для меньшинств, которая активно поощряется в США и особенно на «Нетфликс». Ну, вы знаете эти стереотипные шутки, что в следующем перезапуске [НАЗВАНИЕ ФРАНШИЗЫ] главного героя, белого англосаксонского протестанта, обязательно будет играть чернокожая беременная лесбиянка-трансгендер-инвалид. Шутки эти приелись намного больше, чем когда-то хохмы про боулинг Байнэма, но это сейчас тоже своего рода повесточка.

Зато мало кто знает про другие квоты, которые действуют уже непосредственно в НБА: по секретному параграфу в Коллективном соглашении клубы обязуются ежегодно выбирать на драфте возрастного белого новичка, доминировавшего на студенческом уровне. Если таких парней на драфт выходит несколько, то их стараются развести подальше: одного выбирают в лотерее, другого ближе к двадцатым пикам, и т.д. Драфт-2015 полностью соответствует этой теории заговора — после Камински под 18 пиком выбрали еще и Сэма Деккера из того же «Висконсина».

Деккер в НБА прославился тремя эпизодами: уникальным дриблингом, женитьбой на дочке комментатора Кевина Харлана и ослепительной по своему идиотизму заочной полемикой в твиттере с Джей Ар Смитом по поводу Трампа (сам Деккер в дебатах благоразумно не принимал участия, а вот Смит отметился фразой «Я не говорил, что он говорил слово на букву «Н», просто скажите ему, что так говорить нельзя»). Наследие Камински в лиге оказалось более весомым, и вообще он тоже балансирует на опасной грани применения поправки Маркуса Кэмби – тот самый случай, когда поклонники игрока с надеждой говорят: «Ну, нормальный же он ролевик, пик не очень высокий, драфт в целом средний, может, с натяжечкой его запишем в удачи?»

Ну, можно и записать с натяжечкой – наверняка каждый из вас может вспомнить случай из вашей школьной практики, когда учительница по алгебре, глядя в ваши тоскливые щенячьи глаза, смягчалась и вместо крепкой тройки авансом выводила в журнале жиденькую четверку с двумя огромными минусами. Правда, Камински авансы раздавать уже поздновато – ему под тридцать, качественного прогресса ждать уже как будто не следует. Зато Фрэнк, вернувшись в «Финикс» после отчисления из «Сакраменто», стал ментором для Деандре Эйтона! (Впрочем, по результатам плей-офф в 2022 году, возможно, это сыграло негативную роль). Кстати, это, судя по всему, некая особенность легенд «Финикса» — фотографироваться в ванне, правда, если Амар’е Стаудемайр наполнил ее вином, то Камински — конфетами «Скиттлс». Ну хоть не мармеладками в стиле Уэйтерса! Девизом же Камински при появлении в НБА стала фраза «Я нормальный!», живо заставившая вспомнить тот легендарный отрывок с Джигурдой на мотоцикле.

Эммануэль Мудиай на драфте котировался примерно наравне с Расселлом, то есть это были как бы две пары двойников — Таунс / Окафор и Расселл / Мудиай, в отношении которых все время велись споры, кто будет выбран выше. Про Мудиая, правда, ползали нехорошие слухи, что конголезец соответствует своей фамилии и вообще немного без царя в голове Очень критиковали его решение вместо колледжа поехать за длинным юанем в Китай, где Мудиай немедленно устроил скандал из-за недовольства ролью в команде. Но в конце концов, мало ли берут под топ-пиками парней с тараканами? Вот, к примеру, Майкл Бизли. Хотя нет, извините, пример так себе.

Цитата драфта: «Эммануэль Мудиай будет лучше меня». Джейсон Стэтх… Кидд. Ну, возможно, когда-нибудь Мудиай действительно будет лучше Кидда. Например, как тренер — выведет свою команду в финал НБА, что пока Кидду не покорилось. Как игрок Мудиай проблесками показывал, чего от него ждали, — допустим, 24 очка за четверть против «Бостона». Все это время Эммануэль в красках рассказывал, как он неустанно прогрессирует, и в итоге допрогрессировался до «Жальгириса», откуда быстро был отчислен, а перед этим, в расцвете лет, пропустил целый сезон, просто потому что никому не понадобился.

Что же касается Трея Лайлса, то для него, как и для Камерона Пэйна, я придумал отдельную рубрику «Пограничное состояние драфта» — специально для серых, скучных, посредственных ролевых игроков, которых очень низко взяли в лотерее, из-за чего их и бастами называть не хочется. Ну Лайлс и Лайлс. Ролевик и ролевик. Да и Господь с ним.

- УНИКС драфта: Марио Хезоня (5)

Вообще, в 2015 году задрафтовали многих игроков, которые потом ярко проявили себя в России, – те же Хиллиард из ЦСКА, зенитовец Гудайтис, Джордан Мики, поигравший в Химках и Питере, кубанцы Деккер и Кидд. УНИКС, однако, выступил сильнее всех – во-первых, захапал топ-5 игрока драфта, во-вторых, Хезоня в год дебюта за казанцев немедленно взял MVP Единой лиги и поднял свои ставки в евробаскетболе до максимума, по итогу перейдя в «Реал». Кстати, это был, кажется, уникальный сезон, когда не только в России, но и в одной команде поиграли одновременно третий и пятый пики драфтов — Хезоня и Оу Джей Мэйо (который, к слову, на момент написания статьи про драфт-2008 в рубрику «УНИКС драфта» по понятным причинам не попал. В будущих редакциях текста я рад буду исправить это упущение).

- Швед драфта: Рондэй Холлис-Джефферсон (23)

Нет, не ищите у Рондэя шведских корней, имеется в виду «Алексей Швед драфта». Казалось бы, что общего между «русским Питом Маравичем» и узконаправленным оборонительным специалистом? Только то, что оба с разницей в 11 лет показали уникальную статистику, набрав в матче 1 очко, 1 подбор, 1 перехват, 1 передачу и 1 блок-шот. Файв-бай… эээ, уан? Это, конечно, не легендарные 0+0+0+0+0 от Тони Снелла и иже с ними, но тоже очень достойно.

- Лицо драфта: Кристапс Порзингис

- Факты драфта

Место проведения: Нью-Йорк, США

Дата: 25 июня 2015 года

Играли в НБА: 44 игрока из 60 выбранных

Участники Матчей Всех Звезд: 4 игрока (Карл-Энтони Таунс, Девин Букер, Д’Анджело Расселл и Кристапс Порзингис)

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Итак, цикл «Летопись драфтов НБА с 1995 по 2015 год» завершен. Это была славная охота, и трудно сейчас представить, что изначально я намеревался отстреляться за год и закончить сезоном-2010/11. Штош, отчаиваться не стоит! Впереди новый цикл, подробности которого сейчас обсуждаются, в том числе, в моем телеграме, на который я призываю подписаться: там есть дурацкие опросы про Игоря Саруханова и, время от времени, лайв-трансляции, где я рассказываю про тактику гетайров Александра Великого.

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Фото: Gettyimages.ru/Hannah Foslien, Christian Petersen, Streeter Lecka, Nick Laham, Elsa