Драфт НБА-2014: два великих центровых, два великих данкера, очередной парень Кендалл Дженнер и «Ста-а-а-аускас!»

После общепризнанно убогого драфта-2013 следующий набор воспринимался как нечто прорывное. Про «супердрафт»-2012 все моментально забыли — надвигался новый драфт тысячелетия, на котором каждая команда НБА уж точно должна была найти себе многолетнего франчайза.

Руководил балаганом в этом раз уже с начала и до конца Адам Сильвер, и это добавляет драфту символизма: НБА вступала не просто в новую эпоху, а прямо в новую парадигму. Давайте же взглянем, кто должен был олицетворять эту новую НБА.

- Первый пик драфта: Эндрю Уиггинс

Когда в 2013 году «Кливленд» выбрал под первым пиком одного пухлого канадца с детской улыбкой, мир отнесся к этому равнодушно. Были вопросы, какие грибы употребляют Дэн Гилберт и его советники, но в целом разговоры сводились к скучному «Ну, может, они знают что-то такое, чего не знаем мы». Гораздо больше публику интересовало, а за какие такие заслуги «Кливленду» вообще достается такое количество топовых пиков — понятно, что компенсация за Леброна, однако не пора ли и честь знать? Впрочем, добрые и наивные люди, которые продолжали верить в то, что Деррик Роуз достался в свое время «Чикаго» совершенно случайно, и тут не усмотрели ничего подозрительного.

Во всяком случае, до 2014 года, когда «Кливленд», тоже совершенно случайно, с вероятностью в 1,7% выиграл очередную лотерею и снова заполучил право первым выбирать на драфте — в третий раз за четыре года. Здесь ропот заметно усилился. Особенно потому, что драфт, как мы уже говорили, ожидался грандиозный, а его главным фаворитом был еще один канадский игрок, и тоже с детской улыбкой — Эндрю Уиггинс.

В отличие от Беннетта (к тому времени вопрос с грибами Гилберта уже встал со всей неотвратимостью), Уиггинс приходил в лигу в статусе настоящей юной сенсации. Почти как Харрисон Барнс, муахахаха! Шутки шутками, а кое-что общее у Барнса с Уиггинсом было — оба брали титул «Мистер Баскетбол», присуждаемый лучшему игроку США среди школьников. Награда эта, можно сказать, проклятая, как место преподавателя защиты от Темных искусств в Хогвартсе, — после Леброна ни один ее обладатель пока что так и не приблизился к статусу суперзвезды даже номинально (кто сказал «Бен Симмонс»?). Кстати, сразу после Уиггинса ее получил Клифф Александер, о котором я бы мог рассказать в следующем материале, да вот беда — на драфте-2015 его так никто и не выбрал. Sapienti sat; правда, Ар Джей Барретт и Кейд Каннингем пока что дают надежду, что проклятие все-таки может быть снято.

Как бы то ни было, а пиар-кампания, посвященная Уиггинсу, была беспрецедентной. Такая не снилась даже Энтони Дэвису — если Бровь сравнивали всего лишь с каким-то там Тимом Данканом, то Уиггинс был не меньше чем «канадским Леброном».

Здесь, однако, возникло обстоятельство, которое еще весной никто не смог бы предвидеть: когда «канадский Леброн» ушел под первым пиком в «Кливленд», другой Леброн, акронский, окончательно разочаровался в перспективах стремительно стареющего «Майами». Здесь прогнозы дали сбой. То ли Леброн проницательно распознал в Уиггинсе некие системные изъяны, то ли просто решил не возиться с перспективным, но все же новичком. А может, дело было даже в профессиональной ревности: два Леброна в одной команде — как-то чересчур. В любом случае, не сыграв ни одного матча за «Кавалерс», Уиггинс поехал поднимать с колен «Миннесоту» (что характерно — вместе с Беннеттом, и это был первый случай в истории баскетбола, когда два канадца, два первых пика соседних драфтов, были обменяны в «Тимбервулвс». Таких убойных фактов вы не найдете даже у Романа Сприкута).

Пять долгих лет после этого мы наблюдали за драмой человека, которому прочили лавры второго Леброна, а получили в лучшем случае Луола Денга на максималках (и то не факт). За все время, проведенное в «Миннесоте», Эндрю поучаствовал лишь в одной серии плей-офф, причем отнюдь не в роли первой опции — ведущую роль Уиггинс уступил не только Батлеру, но даже и Таунсу. Вслед за этим Уиггинс попал под классический батлеровский моральный террор и долго срывал злость на фанатах «Волков» в твиттере, отвечая на критику мощнейшими аргументами вроде «Лучше бы твоя мамка сглотнула». Перейдя в «Голден Стейт», канадец вроде бы перезагрузил карьеру, перестал шутить про мамаш, оброс скиллами и каким-никаким пониманием игры, а в итоге даже попал на Матч звезд в старте «Дюрэнт тим» (про обстоятельства, которые к этому привели, мы умолчим). Уиггинс еще сравнительно молод, и, казалось бы, ему есть куда развиваться, но уже вполне очевидно, что нового Леброна из него не вышло — придется переквалифицироваться в управдомы.

- Сербия стронг драфта: Никола Йокич (41)

Я вроде в прошлый раз писал, что для меня самый знаковый баскетбольный феномен последних лет — это Яннис Адетокумбо?

Забудьте.

Хотя нет, не забывайте. Никола Йокич не может отобрать у Янниса это достижение по одной простой причине — он пока еще не стал чемпионом НБА. Надеюсь, что только пока.

К Йокичу и без понятных для нас коннотаций с сербами-братушками и т.д. отношение должно быть особое — и у каждого свое. Для кого-то это сербушка-братушка, почти что свой человек в мире заокеанского баскетбола (а что вы предлагаете, болеть за успехи Сергея Карасева? Тогда у меня для вас плохие новости). Для кого-то это просто 41 пик драфта, который всеми силами тащит безнадежную команду в плей-офф и сейчас в шаге от второго подряд титула MVP (возможно, через несколько дней я перепишу эту строчку). Для меня, например, это очередная попытка ответить на вопрос — что, если бы Арвидас Сабонис появился в НБА в 20 лет и с целыми «ахиллами»?

Этим вопросом я начал задаваться примерно года с 2000, когда уже активно читал «Спорт-Экспресс» и примерно представлял себе, кто такой Арвидас Сабонис, какого это масштаба игрок и каким он еще мог бы стать. На роль Сабаса я примерял любого хоть сколько-нибудь пасующего «большого» с дальним броском — от Брэда Миллера (куда ни шло) и Дэвида Ли (ну такое) до Спенсера Хоуза (што) и Джоша Макробертса (да ты поехавший). Дэвид Робинсон в свое время заставил меня полюбить баскетбол. Арвидас Сабонис показал, что именно я хочу получить от этой игры.

Хорошо. Отставить подростковые сопли. Получил ли я ответ на свой вопрос?

Нет. Снова нет. И опять потому, что мы слабо представляем, мог бы играть такую же ключевую роль Сабонис в той, закрытой и недоверчивой к иностранцам, НБА. И захотел бы он ее исполнять. Ведь молодой Сабас — это не только атипичные трешки с ведения и пасы не глядя в стиле Джейсона Уильямса; это еще и поразительные для белого игрока атлетизм, скорость и — за счет этого — универсальность в защите. То есть ровным счетом те качества, которыми Йокич никак не может похвастаться: он, конечно, пыжится, старается, но даже на Косовом поле сербы могли победить турок с большей долей вероятности, чем Йокич когда-нибудь попадет в защитную пятерку. В этом смысле гораздо ближе к Сабонису еще один толстоватый паренек из подвала драфта с пасом и дальним броском — Марк Газоль.

То есть мы опять не увидели в НБА реинкарнацию молодого Сабониса. Опять ты, неуважаемый автор, недоволен.

Нет. Наоборот. Прямо сейчас мы, впервые в обозримой истории, видим совершенно уникальное явление – центрового-разыгрывающего, который не просто делает эффектную скидочку из «усов», а буквально держит в руках нити командного нападения не хуже какого-нибудь Джейсона Кидда. Нет, был еще, конечно, активно надрачивающий статистику Уилт Чемберлен с его 8,6 паса за матч, но в те годы и скорости были иные, и атакующие плейбуки команд с тех пор заметно усложнились. И это когда нам громко объявили, что центровые вымирают и в очередной раз оказались никому не нужны!

В общем, в какой-то момент я понял, что сравнивать Сабониса и Йокича на основании формальных признаков примерно так же глупо, как сравнивать «Крестного отца» (великую классическую гангстерскую сагу) и «Однажды в Америке» (экзистенциальный кинороман об утраченной жизни), потому что и там и там бегают мужики в шляпах-федорах с автоматами Томпсона. И как только я это понял, так у меня сразу же в современной НБА появился любимый игрок — первый после ухода из спорта Тима Данкана.

И да, он таки братушка.

- Лотерейные удачи драфта: Джоэл Эмбиид (3), Аарон Гордон (4), Маркус Смарт (6), Джулиус Рэндл (7), Зак Лавин (13)

Джоэл Эмбиид — характерный пример того, как всеобщий (и даже оправданный) скепсис через некоторое время оборачивается всеобщим кусанием локтей и горестными ламентациями в духе «Не, ну кто бы знал!» Скептиков можно понять: африканский игрок — это всегда рискованная инвестиция. Легионы хашимов табитов приучили нас, что «новый Оладжувон» слишком часто оказывается переписанным баобабом, который передвигается по паркету своеобычным приставным шагом, как немецкие солдаты в первых частях Call of Duty, и не способен принять элементарный пас. Тем более, что и сам Джоэл шел по классической африканской стезе — в баскетбол начал играть только в 15 лет, и то из-под палки.

Еще сильнее акции Эмбида упали, когда выяснилось, что вдобавок к проблемной спине у него еще и не в порядке нога. Из-за этого навострившийся было взять его первым пиком «Кливленд» быстренько переориентировался на Уиггинса. Но даже новости, что новичок, скорее всего, пропустит весь первый сезон после драфта, не смущали Сэма Хинки, у которого один такой центровой как раз уже имелся. Сам Эмбиид очень быстро спелся с безумным филадельфийским гением, взял ник «Процесс» и принялся за тяжелую бомбардировку твиттера, выписывая баны Леброну Джеймсу и приглашая на свидание Рианну.

Хинки на тот момент многие не поняли — как и всегда, впрочем. Множились комментарии в стиле «Зачем им травмат Эмбиид при наличии травмата Ноэла», а также мое любимое «И в чем Эмбиид сильнее, чем Лень?!» Еще больше все разгорячились, когда выяснилось, что камерунец пропустит и следующий сезон, из-за чего Эмбиида опередил с дебютом за «Филли» даже очередной топ-пиковый центровой Джалил Окафор. Самого же творца Процесса, Сэма Хинки, в команде к 2017 году уже не было.

История расставила все по своим местам — Эмбиид вырос до одного из главных претендентов на титул MVP, а где сейчас играют Нерленс Ноэл, Алексей Лень и особенно Джалил Окафор, не всякий болельщик скажет без Гугла. Даже свою травматичность, по-прежнему высокую, Эмбиид сумел не то чтобы до конца преодолеть, но скорее обратить ее себе на пользу. Так судьи не оберегают даже Джеймса Хардена: если в его сторону нужно хотя бы сделать шаг или махнуть рукой, чтобы тебе выписали фол, то на Эмбиида достаточно просто посмотреть, когда он начинает свои танцы с мячом в посте. На момент, когда я пишу эти строки, Эмбиид вышел уже на показатель «12 штрафных бросков в среднем за матч», заметно опередив даже живущего силовыми проходами Янниса Адетокумбо. Правда, в плей-офф весь этот постмодернистский баскетбол невеселого будущего пока что не помогает — на момент написания статьи (май 2022 года) дальше полуфинала конференции Эмбиид не проходил. Однако как раз в этом сезоне к нему добавился его духовный брат Харден, что означает ровно две вещи: количество инфоповодов из Пенсильвании в следующем году возрастет раза в три, а смотреть игры «Филадельфии» станет совсем невозможно. Насколько все это приблизит Эмбиида и его клуб к титулу — вопрос дискуссионный.

Аарон Гордон — настолько пограничный случай, что мне впервые в истории цикла пришлось просить помощь зала, определяя, куда его отнести — в успехи или ошибки. Подогревает ситуацию то, что Гордону всего 26 и еще остаются слабые надежды на некий качественный скачок. Теперь вы понимаете, почему я решил ограничиться 2015 годом? К слову, опрос читателей выдал довольно неожиданные результаты: голоса между «удачей» и «ошибкой» распределились примерно поровну, а 40% электората проголосовало за то, что Аарон Гордон — брат Бена Гордона.

Понимаю, в чем тут дело. Гордон — еще одно ходячее воплощение Поправки Маркуса Кэмби: это хороший, но очень средний игрок, средний почти во всем, Блейк Гриффин уровня прожиточного минимума, сильно поуже в защите, сильно похуже в атаке, выбранный очень высоко на достаточно сильном драфте. Сравнить его с пшенной кашей из больничной столовой мне мешает только одно — чувак действительно умеет данчить.

Ставить колы.

Забивать гвоздя.

О, я кажется, понял, чем руководствовались фанаты Гордона: они, как и я, тоже считают, что на том самом данк-контесте-2016 его обворовали. На этом и сойдемся. Осталось узнать лишь одно: какой процент людей проголосовал за вариант «брат Бена Гордона» всерьез, а какой — в рамках метаиронии.

Обворовал Гордона другой герой этой рубрики — Зак Лавин. Интересен он не этим, а своей реакцией на то, что ближайшие годы он проведет в Миннеаполисе. Легко читаемое по губам «Fuck me» стало настолько меметичным, что семь лет назад я начал с этого лирического воспоминания свой цикл.

Лавин прошел огромный путь от бестолкового прыгуна, мусорного шутера в мусорной команде (вроде улучшенной версии Джеральда Грина), до… До чего? Суперуспешный регулярный сезон-2021/22 — это понятно. Феерическая статистика начиная с первого полноценного года в «Чикаго» — тоже понятно. Два вызова на МВЗ — ну, вы поняли. Но хватает ли этого, чтобы полностью избавиться от ярлыков? Максимальный контракт Лавин, безусловно, получит, и скорее всего даже в «Чикаго». Хм, максимальный контракт гиператлету с повышенным риском травматичности, посредственными розыгрышем и защитой? Где-то я о таком читал. Ах да, в книге «100 великих случаев, когда максимальный контракт утягивал франшизу на дно». Там довольно много таких примеров.

Вероятно, в 2027 году, когда вы это читаете, Лавин — обладатель трех чемпионских перстней и титула MVP финала, а вы сейчас снисходительно надо мной посмеиваетесь: «Кек, еще один прогнозист обсдался». Я сам не люблю скоропалительных выводов и всегда радуюсь, когда игрок развивается и отражает выпущенные в его адрес критические стрелы. Но я пишу эти строки в 2022, а там Лавин, в своей первой за восемь лет серии плей-офф, мягко говоря, не зажег. Увидимся лет через пять — может быть, появится повод переписать эти два абзаца с нуля.

Джулиус Рэндл — казалось бы, характерный типаж «очень талантливый, но рыхлый бигмен с лишним весом и неустойчивой психикой». Обычно на таких принято сразу клеить ярлык баста и отпускать душу на покаяние, а тело — в чемпионат Пуэрто-Рико. В нашем прошлом выпуске мы именно так и поступили с Энтони Беннеттом. Почему же Рэндл не пошел по его стопам?

Надо признать — все возможности для этого у Джулиуса были. Выбрали его «Лейкерс», а если вы не помните, чем была организация «Лейкерс» в 2014 году, то лучше и не вспоминайте (21 победа для команды с Джорданом Хиллом и Уэсли Джонсоном в старте — это даже как-то многовато). Вполне возможно, что талантливый новобранец помог бы «Озерникам» одержать еще… ну, пускай, три-четыре победы. Увы, Рэндла подстерегла та же беда, что и Джабари Паркера, о котором мы поговорим чуть ниже. Но если Паркеру понадобилась треть сезона, чтобы получить свою первую серьезную травму в НБА, то Рэндл справился всего за пятнадцать минут — в первом же матче за «Лейкерс». За неделю до этого Кобе в интервью сказал, что Рэндл «не имеет права облажаться», в чем видится некий грустный символизм.

Оправившись от травмы, Джулиус несколько лет существовал в невнятном статусе «вечно подающего надежды», пока не случился прорывный сезон-2020/21 в «Нью-Йорке»: по ходу регулярки Рэндл вывел свою игру на новый уровень, взял титул «самого прогрессирующего», практически заставил поверить в слова Кобе, что он действительно Ламар Одом в теле Зака Рэндолфа, а главное — наконец-то начал демонстрировать неравнодушное отношение к игре и после неудач ломал стулья, что твой Александр Македонский.

Все это выглядело красивой голливудской историей преодоления, пока не случилось то, чего мы обычно не видим в фильмах на спортивную тематику, — а именно, первый раунд плей-офф против «Атланты». Добавляет перца ситуации тот факт, что сам Рэндл в конце сезона именно на «Атланту» очень хотел попасть. Джулиусу следовало бы бояться своих желаний — «Никс» быстро и бесславно закончили поход в плей-офф, а сам Рэндл полностью провалился, играя в этой серии за команду соперников и бросая с точностью ниже 30%. Сказка кончилась: следующий сезон человек, которому недавно скандировали «MVP», провел так, что уже к январю поползли упорные слухи о его обмене. По трагической случайности все это произошло аккурат после подписания четырехлетнего контракта. Ну да, никогда такого не было, и вот опять.

Конечно же, Рэндл — никоим образом не баст, и даже Поправку Маркуса Кэмби в его случае применять не нужно: в конце концов, если седьмой пик драфта впервые за восемь сезонов смог вывести в плей-офф «Никс» (!!!) — уже за одно это ему нужно поставить памятник. Осадочек, однако, остается; впрочем, у Рэндла еще полно времени, чтобы его рассеять. Возможно, Рэндлу в команду нужен кто-то вроде Криса Пола, но Крис Пол один, а вот неуверенных в себе талантов с неустойчивой психикой — половина лиги.

Наконец, последний по счету, но не по важности в этом пантеоне — Маркус «Эйндж не умеет драфтовать» Смарт. Даже сейчас, когда защитник «Бостона» стал первым за четверть века игроком задней линии, получившим «Мистера замка», и то остались люди, которых Смарт не убедил. Тогда же, в 2014 году, все было еще сложнее. Твиттеры ломились от ехидных комментариев в духе «Кек, зеленые раскатали губу на Джабари, а что получили».

Смарт выходил на драфт, имея репутацию крайне неоднозначную — крутого защитника, мотора команды, но при этом игрока чудовищно скандального, убежденного флоппера и грубияна, чьи баскетбольные успехи чуть было не свела на нет идиотская история с нападением на болельщика. Смарт матом ругался, камнями швырялся, в церковь он не ходил, камнем птичку подбил, на сиськи все время глазел что есть сил — а главное, как и Рэндл, объявил войну стульям, пиная и разбивая их при каждой возможности. (Уже позже, в НБА, он расширил ассортимент избитых древесных изделий, от души пнув Мэтта Боннера). Судя по всему, мало кто из юных баскетболистов читал «Ревизор» или хотя бы Ильфа и Петрова, а жаль — сколько стульев бы уцелело.

Смарт — именно тот крайне необходимый, но ненавидимый всеми типаж игрока, которого вы очень хотите видеть в своей команде и ни за что — в чужой. Было бы странно, если бы человек, в десять лет уже ходивший на курсы по управлению гневом, не вел бы себя на паркете, как психованный берсерк, обожравшийся первитина. Смарт, однако, умело направляет этот внутренний лавовый поток в нужное русло, и «Бостон» стивенсовской эпохи я с некоторыми допущениями могу представить без Брауна или Тейтума, но никогда — без Смарта.

- Домашнее задание для читателей драфта: Дарио Шарич (12), Ти Джей Уоррен (14)

Поскольку я постоянно что-то дорабатываю в своем цикле и придумываю всевозможные новые костыли, чтобы вписать побольше игроков, то вот вам задачка: придумайте дополнительную номинацию для ребят вроде Шарича и Уоррена. Я, допустим, в растерянности: отнести их в «ошибки» нельзя, потому что парни полезные и квалифицированные, в «удачи» — тоже, потому что играют из-за травм по большим праздникам. Даже мою любимую Поправку к ним не применить, потому что выбраны оба в конце лотереи. Мне снова нужна помощь зала, я серьезно.

- Лотерейные ошибки драфта: Джабари Паркер (2), Данте Экзам (5), Ник Стаускас (8), Ноа Вонле (9), Даг Макдермотт (11)

Джабари Паркер — один из самых сложных для оценки героев моего цикла. Объясняется это тем, что настоящего Джабари мы, по сути дела, так в НБА и не увидели (и уже вряд ли увидим). Поэтому приходится ловчить, выкручиваться и изобретать какие-нибудь новые сущности вроде Поправки Грега Одена. Ладно, Оден в первую очередь ассоциируется с другими вещами, поэтому пусть будет Поправка Сэма Боуи — чтобы уж точно никого не оскорбить.

Или подождите.

А может, как раз именно настоящего Джабари мы и увидели?

Паркер не становился «Мистером Баскетболом» и не подпал под проклятие этого титула, но его поразило другое, куда более страшное несчастье — второй пик НБА. Проклятие это, с легкими оговорками вроде Виктора Оладипо, непрерывно действовало к тому моменту с 2008 года. Уже на драфте многие писали, что Джабари — типичный твиннер, которому не хватает габаритов для игры четвертым номером и атакующих умений — для игры на «тройке». К этому времени как раз стала очевидной профнепригодность еще одного второго пика — Деррика Уильямса, который столкнулся с похожими проблемами. Неудивительно, что и диапазон оценок Джабари колебался между «гигантским Полом Пирсом» и «Дерриком Уильямсом с постмувами».

Дальнейшее развитие событий болезненно и хорошо нам известно: в начале своего дебютного сезона Паркер порвал «кресты», а когда восстановился и вроде бы начал выходить на звездный уровень — порвал их повторно. Такое кошмарное стечение обстоятельств способно разрушить карьеру и более стойким людям; поэтому в первое время Джабари находил у общественности полное понимание и сочувствие.

Далее, однако, появились вопросы. Мы многое прощаем игрокам, потерявшим в физике из-за повреждений. Мы снисходительно относимся к людям, которые столько дают в нападении, что им не остается сил полноценно отрабатывать в защите. Наконец, игроки вроде Айзейи Томаса в принципе не имеют возможности качественно защищаться в современной НБА.

Но в случае с Паркером всё было по-другому. Можно закрыть глаза на физические ограничения Джабари, но когда человек с контрактом 40 миллионов на два года утыкается в первый же заслон и неспособен поднять руку в защите — это даже у лояльной аудитории вызывает поводы для раздумий. Лень, постоянное желание «перекобянить Кобе» и неизбывные лишние килограммы постепенно привели к тому, что команды НБА стали бросаться от Паркера, как от зачумленного. А в какой-то момент и вовсе появилась информация, что Джейсон Кидд планировал обменять Джабари еще ДО первого разрыва связок — то есть, выходит, почти сразу после драфта. Это наводит на размышления: все-таки травмы прервали на взлете карьеру «нового Кармело» или просто показали нам истинного Джабари чуть раньше, чем он успел бы набить себе мусорную статистику на максимальном контракте где-нибудь в «Орландо»?

Про мытарства Данте Экзама лучше всех сказал Шекспир в «Ричарде III»:

«Терплю, терплю уж восемьдесят лет,

На каждый светлый час — неделя бед».

Если в случае с Паркером что-то хоть приблизительно ясно, если там хотя бы эпизодами был виден игрок, в которого Джабари обещал вырасти, — то Экзам так до сих пор и остается главной загадкой драфта. Поскольку для каждого молодого баскетболиста обязательно нужно подобрать прототип, не избежал аналогий и Экзам: атлетичного комбогарда сравнивали с Пенни Хардауэем.

Сравнения оказались в тему, только не в игровом смысле. Самое поразительное в Данте — треть из своих 245 игр в НБА он отыграл в первом же сезоне. 90% новостей по тегу «Данте Экзам» звучит так: «Данте Экзам пропустит [подставьте число месяцев] по причине травмы [подставьте часть тела]». Навскидку я даже не припомню другого такого игрока, у которого по очереди ломалось бы вообще все (хм, Чендлер Парсонс?).

Действительный уровень игры австралийца понять совершенно невозможно: Экзам мог красиво влепить томагавк, мог качественно отзащищаться против звездного скорера противников, мог поставить горшок Бобану Марьяновичу — но все это немедленно оборачивалось очередной травмой и очередным пропущенным сезоном. На момент написания этого текста Данте всего 26 лет, в его организме примерно 26 сломанных костей и надорванных связок, и сможет ли он когда-либо вернуться в НБА — вопрос, на который не смогут ответить даже 26 Дмитриев Матеранских и Игорей Знаменских. Хотя нет, вопрос звучит по-другому: даже если Экзам сможет, то сколько дней или часов пройдет до очередной травмы?

Дальше у нас идет Ноа Вонле — совершенно безынтересный случай рядового баста, который пришел в НБА сырым и неготовым, а к 25 годам успел поиграть… ну как поиграть, посидеть на лавке в половине команд лиги. Единственный раз, когда Вонле пригодился, — год за «Никс» (17 побед в сезоне), но и только. Зато в том же сезоне Вонле и Энес Кантер в борьбе за подбор (и за лотерейный пик для «Нью-Йорка») не поделили мяч и приняли соломоново решение, забив его в собственное кольцо. Что выглядит прекрасным резюме всей карьеры Вонле.

Даг Макдермотт — случай еще менее интересный: это типовая белая палка-стрелялка, которая доминирует на уровне колледжей, но в НБА обязательно что-то идет не так. В отличие от идеологически близких джиммеров фредеттов, у Дага был размер, позволяющий ему постретчить и кое-как отзащищаться, поэтому Макбакетс до сих пор играет в НБА в статусе умеренно полезного ролевика (из последнего — сменил в «Сперс» Дависа Бертанса в роли заменителя Мэтта Боннера). От Поправки Маркуса Кэмби его отделяет только известная слабость команд, за которые Дагу довелось поиграть. С другой стороны, чтобы подняться за Макдермоттом, «Чикаго» разменялся на 16 и 19 пики. Под которыми в «Денвер» ушли Нуркич и Гэри Харрис. Такой себе размен.

А вот Стаускас — совершенно характерный пример фредеттизма (для пущего сходства выбрала их одна и та же команда). Главный мем драфта-2014 — это даже не матерящийся Лавин, а этот потрясающий, будто бы снятый кем-то из мастеров саспенса ролик с выбором «Сакраменто». Сделано по всем канонам спортивной режиссуры: мудрая и загадочная улыбка владельца клуба Вивека Ранадиве при словах «А что, если нам выбрать Стаускаса?», секундное замешательство штаба, панические перешептывания, и наконец, неуверенно, постепенно, как медленно поднимающаяся волна, раздается одобрительное: «О да, Ста… Стаускас… Стаускас — это именно то, что нужно» (последние слова произносятся генменеджером Питом Д’Алессандро с апокалиптическим отчаянием во взгляде).

Мем смешной, а ситуация страшная. Через полгода Стаускаса, приплативши пиками, уже обменяли в «Филадельфию, хотя он научился забивать трехочковые кочаном капусты и арбузом, — судя по всему, даже экспериментатор Вивек счел эти умения нерелевантными. Впрочем, момент славы был в «Сакраменто» и у Ника — Демаркус Казинс как-то застал его фотографирующим деньги, полученные по первому контракту (видимо, Стаускас подозревал, что в дальнейшем денег будет не особо много; так и вышло. Горе побежденным).

Хм, вот мы сопереживаем Питу Д’Алессандро, а ведь он запросто мог выбрать Митча МакГэри! Это же «Сакраменто».

- Нелотерейные удачи драфта: Юсуф Нуркич (16), Гэри Харрис (19), Родни Худ (23), Клинт Капела (25), Богдан Богданович (27), Кайл Андерсон (30),

А также, второй раз в истории цикла, специальная номинация…

- Второй раунд драфта: Джо Харрис (33), Спенсер Динуидди (38), Джерами Грант (39), Гленн Робинсон III (40), Дуайт Пауэлл (45), Джордан Кларксон (46)

Вот что я усвоил твердо за годы работы над драфтовой летописью. Когда вам говорят про слабость или силу драфта — не зацикливайтесь на лотерее, не пытайтесь выискивать там ультимативного суперфранчайза, который сегодня франчайз, а завтра Брэндон Дженнингс. Оценивайте глубину.

С этой точки зрения первый драфт Адама Сильвера действительно оправдал ожидания: на нем команды сумели вытащить за пределами лотереи массу полезных и до сих пор актуальных ролевиков, а кое-кто из них периодически даже претендует на околозвездный статус. Как обычно, я должен признаться в грехе — путал Бояна Богдановича с Богданом Богдановичем, причем путал до такой степени, что даже сейчас придумал номинацию «Выпивохи драфта» (тем более, в этом же сезоне в НБА дебютировал Джо Инглс). Как вдруг я вспомнил, что выпивоха-сосед (в представлении Макса Коршунова) — это Боян, а Богдан — он Богом дан. Ладно, неважно.

Наверное, самая интересная история драфта связана с Юсуфом Нуркичем, и это даже не та история, где его 180-килограммовый батя в эпическом бою, достойном Кухулина и клипа группы «Сабатон», одолел 14 человек. Сам по себе Нуркич – игрок отличный: медленный, но могучий, как Никола Пекович в лучшие годы. Таким бы мог стать Энес Кантер, если бы не испытывал стойкой аллергии к слову «защита»! Травмы, конечно, Нуркича не щадят, ну так а какого игрока с этого драфта они вообще пощадили?

Главное тут другое — «Денвер» на драфте выбрал двух прекрасных центровых и уже через год, когда Йокич доехал до НБА, столкнулся с дилеммой — на кого сделать ставку? Рыхловатый, но умеющий все в нападении и с гениальными мозгами серб — или человек-скала, надежный, как автомат Калашникова, но ничего не умеющий за пределами стандартных компетенций центрового? Все попытки совместить двух мастодонтов в старте были ожидаемо провальными, босниец уже громко проявлял недовольство, и руководство «Денвера» скрепя сердце выбрало сами знаете кого.

А теперь представьте.

Кто их там знает, этих сербов.

Просто представьте: Йокич в начале сезона-2016/17 получает травму, не позволяющую ему раскрыться по полной, или фронт-офис «Денвера» получает коллективную травму головы, и в Колорадо остается Нуркич, а Йокич едет в «Портленд».

При живом Лилларде.

При живом Лилларде, который расстается с мячом только для того, чтобы отбить пятюню Макколлуму. И который, естественно, не горит желанием передавать бразды командного нападения непонятному, эээ, кто он там, поляк какой-то?

Бррр. Как же все хорошо закончилось для обеих сторон.

Я вот все это написал, немного поломал голову, как впихнуть в этот текст Джерами Гранта, а потом вдруг вспомнил, что самая крутая история на драфте — все-таки у Джордана Кларксона, который попал в команду бывших парней Кендалл Дженнер, но смог преодолеть «проклятье Кардашьян» еще до того, как Девин Букер сделал это мэйнстримом.

Может, и «Юта» Кларксона когда-нибудь попадет в финал. Хотя о чем это я.

- Непознаваемый ужас драфта: Элфрид Пэйтон (10)

«— Да, Квиррелл был чудесный учитель, — громко сказал Гарри, — только с одним маленьким недостатком: у него Волан-де-Морт торчал из затылка».

В первые годы в НБА Пэйтон отметился в основном двумя вещами: знаменитой фамилией и удивительной мочалкой на голове, судя по всему, живущей собственной жизнью и представляющей собой нечто вроде мозгового паразита. Серьезно, даже «ананас» Лонни Уокера, тоже весьма вопиющий, ни разу не ставил своему хозяину блокшот.

Но тот блок, сам по себе легендарный, был только самым ярким эпизодом в череде несчастий юного Пэйтона. Долгие четыре года в НБА Элфрид таскал на голове хтонического монстра, а как только наконец постригся — сразу же перешел в «Пеликанс». Там он худо-бедно перезапустил карьеру и даже стал обладателем серьезного достижения — пять трипл-даблов подряд, что до этого покорялось лишь Уэстбруку, Робертсону, Джордану и Чемберлену (очевидную шутку про Дмитрия Харатьяна я напишу за вас, так и быть).

Но что все эти ваши прозаические трипл-даблы по сравнению с растущим из головы Йог-Сототом?

- УНИКС драфта: никто

Кажется, всего в третий раз за 19 глав этого цикла рубрика «УНИКС драфта» остается без заполнения. Я бы, конечно, мог как-нибудь натянуть сюда того же незадрафтованного Коти Кларка и еще чего-то похимичить, но это было бы, наверное, мелким жульничеством. Оставим все как есть и посмотрим, что будет в следующей – последней – главе.

- Факты драфта

Место проведения: Нью-Йорк, США

Дата: 26 июня 2014 года

Играли в НБА: 53 игрока из 60 выбранных

Участники Матчей Всех Звезд: 5 человек (Никола Йокич, Джоэл Эмбиид, Зак Лавин, Джулиус Рэндл и Эндрю Уиггинс)

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Что ж, до завершения цикла осталась всего одна страница. Напоминаю, что у меня есть некий телеграм-канал, в котором я в ближайшее время собираюсь анонсировать новый гипермеганостальгический-исторический проект. Его концепция прямо сейчас мной активно прорабатывается, и я был бы очень рад, если бы постоянные читатели моих текстов поучаствовали бы в обсуждении. Вообще, в ближайшее время активностей планируется очень много – не все, конечно, зависит от меня, но стратегия, во всяком случае, уже намечена.

Поддержать бедного художника, живущего в мансарде, вы по-прежнему можете по реквизитам 5106 2180 3226 0200. Это Юмани; понимаю, что, судя по фидбэку, со Сберкартой всем было гораздо удобнее, но увы, пока что она немного йок. Работаю над этим.

Фото: East News/AP Photo/Jed Jacobsohn, Frank Gunn/The Canadian Press via AP, AP Photo/Jason DeCrow; Gettyimages.ru/Jamie Squire, Ed Zurga, Elsa, Mike Lawriem, Doug Pensinger, Abbie Parr, Harry How, Stacy Revere; REUTERS/Cary Edmondson-USA TODAY Sports, Kamil Krzaczynski-USA TODAY Sports