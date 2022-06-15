Вспомните всех иностранных тренеров в истории РПЛ? К ним вот-вот добавятся Абаскаль и Йоканович

Большой тест от Sports.ru.

Летом в российских клубах появилось несколько новых тренеров-иностранцев. «Спартак» уже объявил о назначении испанца Гильермо Абаскаля, серб Славиша Йоканович возглавил «Динамо».

А вспомните всех тренеров-иностранцев в истории чемпионата России? Мы насчитали 43 специалиста.

• Не учитывались тренеры из стран бывшего СНГ – из Беларуси, Украины, Грузии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Армении.

• Не учитывались тренеры, которые исполняли обязанности главного. Из-за этого тест недосчитался Марвина Комппера, Владимира Боровички, Пола Эшворта.

• Подсказки – российские клубы, в которых работал тренер, и его национальность. Коучи расположены по количеству игр, проведенных в РПЛ – от большего к меньшему.

Отвечайте на вопросы, а потом рассказывайте в комментариях, кого не вспомнили. Удачи!

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