10 комментариев

Sportsdaily
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«Ты ездишь, как мешок с картошкой». Отец 8-летней фигуристки заставляет ее кататься через боль и критикует за лишний вес, не забывая снимать все на видео

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Фигурное катание Фигурное катание

Сомнительный метод.

В соцсетях началось бурное обсуждение принципов воспитания маленьких спортсменов после того, как завирусилось видео, на котором отец 8-летней фигуристки критикует свою дочь.

Мирослава Лебедева профессионально занимается фигурным катанием с самого раннего возраста под руководством своего отца Михаила. От ее имени он же ведет блог на YouTube, на который подписано почти полмиллиона человек. На канале регулярно появляются видео, где требовательный отец заставляет девочку тренироваться сквозь слёзы и критикует за лишний вес.

Тут девочка жалуется на «нестерпимую боль», а отец, смеясь, говорит, что она обманывает.

А тут упрекает ее за набранный в каникулы вес.

Многие пользователи выражают свое недовольство в комментариях под такими видео. Люди отмечают, что Мирослава запугана и выглядит несчастной, а отец видит в ней лишь «проект».

Некоторое время назад блогер Елена Роднина выложила в своем телеграм-канале видео, где, как предполагается, запечатлены Михаил и Мирослава. Отец бросает дочь на пол, а после поднимает ее за ворот куртки и заявляет, что «актерское мастерство надо на льду показывать, а не здесь».

Михаил Лебедев не согласен с критикой. В одном из интервью он рассказывал, что пытался «поставить на коньки» дочь еще в 2,8 лет, но были «слезы, сопротивление и отказ». Однако ему все же удалось привести девочку в фигурное катание, и теперь Мира занимается «в среднем два льда и два зала каждый день», а школу пропускает и учится очно-заочно.

Слезы дочери Михаила тоже не смущают. Он говорит, что плачет она почти ежедневно, но причина не в его поведении, а «только потому, что не получаются какие-то элементы».

А как вы относитесь к таким методам воспитания юных спортсменов?

10 комментариев

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Rio (BLR)
И папашки и мамшки и многие тренеры детские считают что это норм. Причем даже в публичных местах.
Недавно встрял в историю. Поехал с девушкой на публичный каток. И там такое чудо благим матом орёт на девчонку чуть старше чем на видео. Подьехал - сделал замечание. Начал мне что-то втирать что по другому с детьми нельзя...(((
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Greenwhite
Ответ Portal
Я считаю, что дрессировку нужно и в цирке запретить, и в спорте. Пытки детей во имя любых целей может поддерживать только конченый подонок. Хочет этот дядя спортивных успехов - пусть идет и добивается их в качалку или на стадион. Он просто самоутверждается за счет ребенка.
Вот, кстати, да. Что мешает здоровому взрослому человеку достигать успехов в спорте (адекватных для своих возможностей) в любом возрасте? Зачем "самовыражаться" через кого-то?
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Андрей Андреев
Как я понял, папа Мирославы --- бывший хоккеист-любитель, мечтал о сыне, из которого собирался сделать хоккеиста профессионального. Однако жена родила ему двух девочек и мечта папы рухнула. И вот теперь Михаил на бессознательном уровне срывает свою досаду на старшей дочери (кто знаком с психологией не понаслышке, тот знает, что такое бывает). Если посмотреть видео на youtube-канале Мирославы, то можно понять, что девочка любит интеллектуальные игры (паззлы и пр.), а профессиональный спорт её совсем не интересует. Так что у меня есть опасение, что папа доведёт-таки свою дочь до психического расстройства.
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Alcibiades
Ответ Portal
Я считаю, что дрессировку нужно и в цирке запретить, и в спорте. Пытки детей во имя любых целей может поддерживать только конченый подонок. Хочет этот дядя спортивных успехов - пусть идет и добивается их в качалку или на стадион. Он просто самоутверждается за счет ребенка.
Так-то да, но по факту такая фигня повсеместно происходит от музыкальных школ до фигурки. Здесь ситуация усугубляется тем, что он видосы в интернет выкладывает, разрушая социальную жизнь ребенка, есла она вообще есть.
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Александр Кудрявцев
Лишать таких сразу родительских прав. Ну на крайний случай так же чтоб сам тренировался.
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Фил.М
Папашку бы психиатру показать, если всё действительно так и есть...
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Roman Betenya
Но за жестокость надо запретить смешанные единоборства и бокс, не перепутайте!
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Alcibiades
Для начала можно попробовать принудительную блокировку во всех соцсетях. Может, поможет.
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Portal
Я считаю, что дрессировку нужно и в цирке запретить, и в спорте. Пытки детей во имя любых целей может поддерживать только конченый подонок. Хочет этот дядя спортивных успехов - пусть идет и добивается их в качалку или на стадион. Он просто самоутверждается за счет ребенка.
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maxdux81
бедная девочка, отец явный иплан.
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