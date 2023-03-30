10 комментариев

Сомнительный метод.

В соцсетях началось бурное обсуждение принципов воспитания маленьких спортсменов после того, как завирусилось видео, на котором отец 8-летней фигуристки критикует свою дочь.

Мирослава Лебедева профессионально занимается фигурным катанием с самого раннего возраста под руководством своего отца Михаила. От ее имени он же ведет блог на YouTube, на который подписано почти полмиллиона человек. На канале регулярно появляются видео, где требовательный отец заставляет девочку тренироваться сквозь слёзы и критикует за лишний вес.

Тут девочка жалуется на «нестерпимую боль», а отец, смеясь, говорит, что она обманывает.

А тут упрекает ее за набранный в каникулы вес.

Многие пользователи выражают свое недовольство в комментариях под такими видео. Люди отмечают, что Мирослава запугана и выглядит несчастной, а отец видит в ней лишь «проект».

Некоторое время назад блогер Елена Роднина выложила в своем телеграм-канале видео, где, как предполагается, запечатлены Михаил и Мирослава. Отец бросает дочь на пол, а после поднимает ее за ворот куртки и заявляет, что «актерское мастерство надо на льду показывать, а не здесь».

Михаил Лебедев не согласен с критикой. В одном из интервью он рассказывал, что пытался «поставить на коньки» дочь еще в 2,8 лет, но были «слезы, сопротивление и отказ». Однако ему все же удалось привести девочку в фигурное катание, и теперь Мира занимается «в среднем два льда и два зала каждый день», а школу пропускает и учится очно-заочно.

Слезы дочери Михаила тоже не смущают. Он говорит, что плачет она почти ежедневно, но причина не в его поведении, а «только потому, что не получаются какие-то элементы».

А как вы относитесь к таким методам воспитания юных спортсменов?