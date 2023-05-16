Вы просили объяснить, почему вратарские перчатки нельзя шить в России. Рассказывает основатель бренда, в котором играет Акинфеев

Считаем деньги.

Привет! Это Евгений Спиряков, и вы читаете второй пост в моем блоге на Sports.ru.

В мае вышел первый текст, в котором я рассказывал о cвоем бренде Spire и перчатках, в которых играет Игорь Акинфеев. Спасибо всем, кто писал комменты и ставил плюсы. Спасибо и тем, кто задавал вопросы. На самые популярные я отвечу в этом посте.

Ниже вас ждет:

• Я отвечаю даже на негативные комментарии – почему это важно?

• Шить перчатки в Пакистане, а не в России – суровая реальность.

• Перчатки adidas поставляют в Россию из украинского Ужгорода – там крупный завод.

• Латекс – главное в перчатках. Почему его невозможно делать в России?

• Я ежедневно работаю с пакистанцами, но лететь в страну пока страшновато.

Психотерапия от Спирякова: отвечает хейтерам и призывает не стесняться рассказывать об успехах

После выхода первого поста я сразу пролистал до комментов.

Я всегда с удовольствием читаю комментарии, хотя в спортивных медиа они бывают жесткими. Я испытал это на себе, когда вышел за «Знамя» Ногинск в Кубке России и получил порцию токсичности из всех спортивных СМИ. Это было ужасно. Но даже тогда нашлись люди, поддержавшие меня. А в этот раз поддержки было еще больше.

Естественно, были комменты а-ля «тоже мне бизнес – купил, продал». Надеюсь, у этих людей огромные компании с миллиардными оборотами и они (в отличие от меня) действительно разбираются в сложном бизнесе.

Некоторые писали ответные комментарии хейтерам и защищали меня. Спасибо вам! Здорово, что люди понимают, что производство продукта – это не так-то просто.

Для меня важно отвечать на комментарии, даже на негативные. У меня очень обострено чувство справедливости, и когда я вижу, что кто-то получает несправедливый негатив, я вступаю в дискуссию. Наверное, по жизни это мешает мне.

Сильнее всего меня зацепили претензии про то, что я шьюсь в Пакистане, а не в России – развернутому ответу я посвятил весь второй пост. Но перед началом кратко отвечу на еще один популярный упрек: блог Спирякова – просто реклама бренда Spire.

Глобально я не вижу ничего плохого в рекламе. Когда я был моложе, мне было неловко рассказывать про мой магазин. Я зажимался и боялся обидеть тех, у кого в жизни так не получается. Мне кажется, это идет из постсоветских ценностей, навязанных в детстве: «не выделяйся, не высовывайся, будь тише». Наверное, когда-то и правда было лучше не высовываться. Но не сейчас.

Слава богу, я это переборол. И с гордостью рассказываю о своем деле. Открытость помогает: люди видят меня, я привлекаю новые связи, клиентов. Призываю всех, кто делает классный продукт и болеет своим делом, максимально его рекламировать. Это так классно!

К тому же мой блог – это не реклама, а сторителлинг об истории бренда. Я делюсь классными сюжетами вокруг Spire – про Акинфеева, работу с пакистанскими партнерами. Недавно я читал книгу про историю LEGO. Получается, это целая книжка рекламы? Такие же есть про Apple, Toyota, Walmart.

Просто я занимаюсь тем, что очень люблю. И я мечтаю, чтобы мое дело развивалось. Поэтому использую любую возможность показать свою продукцию людям.

А теперь перейду к самому популярному вопросу из комментариев – почему вратарские перчатки невозможно шить в России .

Латекс – главное в перчатках. Влияет на сцепление, качественный делают только в Германии (но китайцы пытаются повторить)

Переносимся в 2019 год. У меня уже шесть лет есть свой магазин вратарской экипировки. Но я решаюсь выйти на новый уровень и создать собственный бренд вратарских перчаток. И на меня обрушилась лавина самых неожиданных проблем.

Например, с патентом бренда. Оказалось, что Spire (это мой бренд), Inspire (еще один бренд) и Aspire (спортивная академия в Катаре) созвучны до степени смешения. Да, в патентном праве есть такой термин. Хотя у нас уникальный товарный знак, собственный логотип. Мы даже начали разрабатывать новый бренд, потратили кучу времени, но в итоге оставили Spire. История с патентом затянулась на полтора года.

Дальше возник вопрос – где шить перчатки?

В мире три самых популярных производства вратарских перчаток – Пакистан, Украина и Мексика. В украинском Ужгороде шьются adidas, Sells (это британский бренд) и Puma. Кстати, именно из Украины adidas завозят в Россию. На бирках написано made in Ukraine. Перебоев поставок из-за СВО не возникло, но сейчас Puma уезжает из Украины и запускает производство в Индонезии. У меня нет ответа, почему именно Украина стала востребованным местом для пошива перчаток. Скорее всего, повлияла близость к Европе и невысокая стоимость труда.

Вариант с Россией отпал сразу, ведь у нас нет своего латекса .

Латекс – самое важное сырье для вратарских перчаток. Из него делается внутренняя поверхность перчатки, которая чаще всего соприкасается с мячом. Перчатки делают так: на рулоне латекса с помощью металлических пресс-форм выштамповывается нужный силуэт, затем вырезается и сшивается.

Самый качественный латекс в мире производится в Германии. Немецкий латекс мягкий и обеспечивает классное сцепление, мяч легко прилипает к перчаткам – голкиперам очень нравится.

Единственная альтернатива немецкому латексу – китайский. Их производство появилось относительно недавно, и качество латекса сильно уступает немецкому. Единственный плюс – он дешевле. Это так странно! Китайцы могут сделать копию человека в полный рост, но немецкий латекс повторить не получается.

Nike шьется в Китае, но с немецким латексом. Для таких крупных игроков не сложно организовать доставку латекса в любую точку мира. Расскажу один из моих любимых примеров.

Летом 1968-го в Мексике гремела летняя Олимпиада. adidas (вместе с Puma) был одним из главных технических спонсоров: одевал команды, поставлял обувь большинству легкоатлетов и баскетболистам. Специально для турнира adidas модернизировал безумно популярные кроссовки Gazelle – покрасил верх в желтый и добавил приставку Mexicana. Баскетболистам поставляли кроссовки Supergrip – эта модель стала основой легендарных Superstar.

adidas предстояло привезти в Мексику кучу своей продукции. Чтобы не платить огромные таможенные пошлины, немцы построили заводик в Мексике. Крупная компания может себе позволить.

Спиряков почти договорился о поставках немецкого латекса в Россию, но помешала СВО. Затем обзвонил все российские химические заводы – каждый отказался работать

В комментах спрашивали: «Почему нельзя воспроизвести формулу латекса в России?» В теории это возможно, но я не нашел заинтересованных партнеров. В 2022-м я вел переговоры с немецкой компанией: они были готовы везти латекс в Россию, мы искали каналы поставки. Но после начала СВО связи оборвались. Нет-нет, немцы не отказались работать с компанией из России. Просто цены на логистику так выросли, что я сам понял – теперь везти латекс из Германии к нам нецелесообразно .

В тот же момент я написал всем российским химическим заводам, которые занимаются изделиями из вспененных материалов. Каждому предложил наладить производство латекса в России. Отказались все . Мотивация почти у всех была одинаковая: для такого производства нужны огромные инвестиции, а наш бизнес очень узконаправленный и не окупится. Отчасти они правы: рулонный латекс, который нужен для перчаток, не применяется почти нигде – разве что на матрасах.

Латекс – единственное серьезное препятствие. Текстиль (второй важный компонент перчаток) в России есть. На самом деле, мы большая промышленная страна, проигрываем странам третьего мира только из-за дешевизны их рабочей силы. Да и производство не самое замысловатое. Это не ракеты в космос запускать, не бизнес Илона Маска.

Увы, без домашнего латекса запускать производство не имеет смысла – это ничем не отличается от пошива перчаток в других странах. В обоих случаях мы полностью зависим от поставок латекса.

Я считаю, что у производства латекса в России есть конкурентные преимущества. Так мы сможем наладить полный цикл производства перчаток в России, а значит – не зависеть от поставок латекса из других стран, ускорить процесс. Плюс появится возможность торговать латексом на экспорт. Даже в текущих реалиях мы можем рассчитывать на рынок Азии, Латинской Америки, Дубая, ОАЭ.

Посмотрите на «Додо Пиццу»: они открывают новые пиццерии и кофейни «Дринкит» по всему миру. Сейчас в Сеуле запускаются. Российский продукт может быть востребован.

Но запускать полный цикл производства перчаток – это уйма сложностей и рисков. Возникнут проблемы: например, оплата труда у нас выше, чем в странах третьего мира (об этом я расскажу ниже на примере Пакистана). Поэтому никто из коллег не видит смысл налаживать полный цикл производства – проще обратиться к тем же пакистанцам.

Так что все российские компании отшиваются заграницей: Demix в Китае, Jogel – в Пакистане. Латекс у всех немецкий, кроме Demix – у них китайский.

С пакистанцами сложно из-за разницы менталитетов. Они обожают слово «завтра», но это значит когда угодно

Итак, я быстро понял, что мне придется искать фабрику в другой стране. Выбор пал на Пакистан – крупный центр производства перчаток, цены приемлемые, качество отличное. Первых партнеров я искал в интернете, а потом списывался или созванивался.

Расскажу, как происходит общение. Еще до создания Spire я познакомился с представителем одной из пакистанских фабрик. Когда мы дошли до производства собственных перчаток, я вспомнил о нем: прислал дизайн, он сделал образцы. Мы их протестировали, попросили подкорректировать. Он выслал новые, мы снова их подкорректировали и сделали финальный заказ.

Весь процесс занял 5-6 месяцев. Как будто, проблем нет. Но это только как будто.

С пакистанцами очень сложно вести диалог . Да, наш партнер говорит на английском, но мы часто друг друга не понимаем. Ты ему объясняешь, расписываешь, он тебе присылает фотографию дизайна, а там все не так. И постоянно этот ломаный диалог.

Недавно я у себя в телеграм-канале рассказывал о случае, который меня взбесил. Я оставил заказ на тестовый образец, расписал все-все-все. И он умудрился накосячить.

Я ему говорю: «Образцы нужны восьмого размера».

Он отвечает: «Окей, мистер Юджин».

Мистер Юджин получает посылку, а там девятый размер.

Спрашиваю: «Почему?»

Отвечает: «О, прости, мой продакт-менеджер сделал ошибку».

Ты смотришь и думаешь: «Ну, блин! Ну, чувак! Ну, почему?»

Я сначала думал, может быть, это наша фабрика такая идиотская. Но нет. Другая прислала образцы без пришитого размерника. «Это какой размер?» – «Восьмой». Но это не может быть восьмой размер, потому что мне они велики. Дал померить человеку, у которого почти десятый – сели идеально. Но пакистанцы никогда не признают ошибку . Такой менталитет.

С итальянцами и испанцами тоже невозможно работать, потому что сиеста. С Азией тяжело, потому что китайский Новый Год длится 20 дней. В Индонезии очень сильно развиты религиозные обычаи. В священный месяц Рамадан и в различного рода праздники банки могут не работать. А недавно из-за этого все мои фабрики пропали на полторы недели. Тяжеловато

Еще в Пакистане очень дешевая рабочая сила. Рабочим на фабрике платят около 150 долларов в месяц. Помню, как попросил прислать мне фото чего-то, а представитель фабрики ответил, что сегодня он не на производстве. Уточняю: «У тебя на фабрике никто не может сфоткать?» Он прислал мне фотку, которую сделал его рабочий. И я понял – да, не может, потому что у этого человека телефон с камерой 1.3 мегапикселя , которая была актуальна, когда мне было 14.

И самая-самая бесячая особенность пакистанцев – слово tomorrow для них не значит ничего. Tomorrow – это как у испанцев mañana. Дословно переводится как «завтра», но по факту это когда угодно. Может послезавтра, а может и через недельку. Сейчас я общаюсь с пятью фабриками, и у всех tomorrow.

Под прошлым текстом критиковали: «Купил в Пакистане, продал в России». Спиряков объясняет, почему это не так

Под прошлым текстом мне написали «Купил в Пакистане, продал в России. Тоже мне бизнес». Конечно, все не так просто. Я не покупаю готовый продукт. Мы все придумываем сами, в Москве: разрабатываем дизайн, тестируем застежки и так далее. Я лично тестирую каждую модель перчаток, прежде чем заказать большую партию.

Даже огромные и известные бренды, такие как Zara, H&M, размещают свои заказы на контрактных производствах по всему миру. На шмотках испанской Zara почти всегда написано made in Bangladesh. Это просто удобно. Есть фабрика, которая делает что-то хорошо: ты приходишь с идеей, и она исполняет. И лишь превращаясь в крупную компанию, ты можешь позволить себе собственное производство.

Я простой парень, пока у меня нет денег на собственный завод. Я не кредитуюсь, без инвесторов. Хотя это не совсем верно. В бизнесе можно и нужно использовать заемный капитал, но я опасаюсь кредитов. Это навязанная мысль – мои родственники воспринимают кредиты как что-то страшное. И когда все детство тебе говорят, что кредит – это ужас, ты волей-неволей держишь это в уме.

А на самом деле это офигенный инструмент, просто нужно уметь пользоваться. Я хочу найти время и пойти на курсы повышения финансовой грамотности.

Сейчас я работаю за счет собственных средств. Что я заработал на рекламных интеграциях с ютуб-канала, то инвестирую в свой магазин . Так что большое спасибо моим зрителям! Но на собственное производство нужны совсем другие деньги.

Спиряков рассказывает о проблемах. Работе мешают выборы в Пакистане, странные таможенники (могут утилизировать партию) и санкции

Когда твой исполнитель находится за 3,5 тысячи километров, то избежать проблем просто невозможно. И я регулярно с ними сталкиваюсь.

Еще при поиске фабрики можно нарваться на посредников. Это что-то вроде наших риэлторов – они сводят тебя с фабрикой, но накручивают цену. Все, что сверху, забирают себе. Чтобы получить фабричную цену, нужно работать напрямую. Так банально дешевле. Если, конечно, не попадешь в еще одну ловушку – таможенные корректировки.

Ребята на таможне могут решить, что цена вашей с фабрикой сделки занижена. Тогда они пересчитают цену по своему усмотрению, сделают более высокой. И будь добр – заплати. И они никак это не объясняют – они просто берут и делают. Ты либо платишь, либо они утилизируют твой груз . Увы, и я сталкивался с таким – пришлось заплатить.

В наше время работать сложно – каждый день может случиться какая-нибудь фигня. С недавних пор иностранные переводы можно делать только от 50 тысяч евро. Если заказ на 48, добивай еще на две. А если ты по чуть-чуть заказываешь на трех фабриках, то вообще непонятно как быть.

На эту весну я планировал полет в Пакистан, хотел увидеть производство своими глазами. Но незадолго до поездки там прошли выборы, начались массовые протесты. Даже работа над нашей партией остановилась. Я писал на фабрику, и через несколько дней мне ответили: на работу никто не вышел – все на протестах.

Я смотрел даты своей поездки в пакистанский город Сиалкот: там почти 600 тысяч жителей, но всего два отеля. Охренеть! Если я в свой родной Дзержинск приеду, там больше отелей будет. Хотя население в три раза меньше и туристов нет.

Беспорядки затихли, поэтому я уже планирую поездку в Пакистан, откуда обязательно сниму видео. Сейчас общаюсь с посольством, чтобы они помогли мне в сопровождении

Так что скоро будет новый контент!

Фото: личный архив Евгения Спирякова; PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press; commons.wikimedia.org/YaminJanjua