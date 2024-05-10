Клопп рискует пропустить последний матч во главе «Ливерпуля». В чем дело?

Юрген Клопп должен быть особенно внимателен в ближайшем туре в игре против «Астон Виллы». Его реакция на то, что происходит на поле, не должна быть настолько яркой, чтобы ее отметил четвертый или главный судья.

Все дело в том, что немецкому тренеру грозит дисквалификация на последний тур против «Вулверхэмптона», если он получит еще одну желтую карточку.

В настоящее время в активе Клоппа в течение сезона-2023/24 две желтые карточки. Согласно правилам, третья автоматически влечет за собой одноматчевую дисквалификацию.

Интересно, что оба раза судья предупреждал специалиста в моментах, когда, по его мнению, в пользу «Ливерпуля» не давали пенальти. Это случалось в матчах против «Лутона» и «Бернли».

Еще больше осложняет ситуацию для Юргена то, что арбитром на матч с «Астон Виллой» назначен Саймон Хупер. У Клоппа с ним уже есть своя история: Хупер был судьей во время знаменитого матча этого сезона против «Тоттенхэма» (1:2).

Юрген Клопп отметил эту угрозу на предматчевой пресс-конференции: «Я давно знаю про это. Я получил всего две желтые карточки! С годами я стал спокойнее. Мне не нужно быть на боковой линии, но это было бы здорово. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы быть вовлеченным в игру!»