  • Чемпионат Англии. «Ман Сити» сыграл 3:3 с «Эвертоном», «Челси» проиграл «Ноттингему»
Чемпионат Англии. «Ман Сити» сыграл 3:3 с «Эвертоном», «Челси» проиграл «Ноттингему»

В АПЛ прошли матчи 35-го тура.

1 мая «Лидс» обыграл «Бернли» в матче 35-го тура АПЛ (3:1).

2 мая «Арсенал» разгромил «Ньюкасл» (3:0).

3 мая «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Ливерпуля» (3:2), «Астон Вилла» уступила «Тоттенхэму» (1:2).

4 мая «Челси» уступил «Ноттингему» (1:3), тур завершился матчем «Эвертона» и «Манчестер Сити» (3:3).

4 мая 14:00, Стэмфорд Бридж
Челси
1 - 3
2.17xG2.31
Ноттингем Форест
  Жоао Педро
90’
+3’
80’
Баква   Хатчинсон
Делап
78’
Кайседо
78’
Санчес   Йоргенсен
66’
66’
Гиббс-Уайт   Вуд
Лавия   Сантос
58’
52’
  Авонийи
Адарабиойо   Колуилл
46’
46’
Жаир Кунья   Миленкович
46’
Домингес   Андерсон
46’
Игор Жезус   Гиббс-Уайт
Палмер
45’
Дерри   Делап
45’
+9’
45’
+5’
Эбботт   Уильямс
15’
  Игор Жезус
Гюсто
14’
10’
Морато
2’
  Авонийи
Челси
Санчес, Кукурелья, Адарабиойо, Чалоба, Гюсто, Кайседо, Лавия, Дерри, Фернандес, Палмер, Жоао Педро
Запасные: Санчес, Эссугу, Хато, Фофана, Адарабиойо, Лавия, Дерри, Джеймс, Ачимпонг
Ноттингем Форест:
Зельс, Нетц, Морато, Жаир Кунья, Эбботт, Макати, Домингес, Йейтс, Баква, Авонийи, Игор Жезус
Запасные: Эбботт, Ортега, Гиббс-Уайт, Лукка, Жаир Кунья, Баква, Домингес, Игор Жезус, да Силва Морейра
Премьер-лига Англия (АПЛ). 35 тур
4 мая 19:00, Хилл Дикинсон
Эвертон
3 - 3
1.69xG1.42
Манчестер Сити
90’
+7’
  Доку
Ироэгбунам   Армстронг
90’
+6’
Дьюзбери-Холл   Алькарас
90’
+2’
Рель   Паттерсон
90’
+2’
87’
Бернарду Силва   Мармуш
О'Брайен
86’
83’
  Холанд
  Барри
81’
75’
Нико Гонсалес   Ковачич
74’
Семеньо   Фоден
73’
Доннарумма
  О'Брайен
73’
  Барри
68’
Бету   Барри
64’
Тарковски
53’
Бету
48’
Кин
45’
43’
  Доку
Эвертон
Пикфорд, Миколенко, Кин, Тарковски, О'Брайен, Гарнер, Ироэгбунам, Ндиай, Дьюзбери-Холл, Рель, Бету
Запасные: Ироэгбунам, Диблинг, Рель, Бету, Трэверс, Макнил, Джордж, Дьюзбери-Холл, Коулмэн
Манчестер Сити:
Доннарумма, Гехи, Хусанов, О`Райли, Матеуш Нунеш, Бернарду Силва, Нико Гонсалес, Доку, Шерки, Семеньо, Холанд
Запасные: Семеньо, Савиньо, Нико Гонсалес, Стоунз, Аке, Аит-Нури, Бернарду Силва, Траффорд, Рейндерс
Премьер-лига Англия (АПЛ). 35 тур
1 мая 19:00, Элланд Роуд
Лидс
3 - 1
2.1xG0.43
Бернли
Калверт-Льюин   Ньонто
90’
+4’
Богл   Джеймс
90’
+4’
88’
Межбри
76’
Флемминг   Броя
76’
Хамфрис   Амдуни
Ампаду
75’
Танака   Лонгстафф
72’
Штах   Ааронсон
72’
71’
  Тшауна
65’
Уорд-Проуз   Флорентину
65’
Хартман   Пирес
Окафор   Нмеча
65’
  Калверт-Льюин
56’
54’
Лоран   Межбри
  Окафор
52’
Калверт-Льюин
48’
Родон
40’
37’
Тшауна
35’
Хамфрис
Стрейк
27’
  Штах
8’
Лидс
Дарлоу, Стрейк, Бийол, Родон, Джастин, Танака, Ампаду, Штах, Богл, Окафор, Калверт-Льюин
Запасные: Штах, Калверт-Льюин, Лукас Перри, Байрэм, Танака, Богл, Борнаув, Пиру, Окафор
Бернли:
Дубравка, Хартман, Уокер, Хамфрис, Эстев, Экдаль, Энтони, Уорд-Проуз, Лоран, Тшауна, Флемминг
Запасные: Уорд-Проуз, Уоррелл, Хартман, Угочукву, Хамфрис, Лоран, Флемминг, Вайсс, Эдвардс
Премьер-лига Англия (АПЛ). 35 тур
2 мая 14:00, Молинью
Вулверхэмптон
1 - 1
1.96xG0.92
Сандерленд
Арокодаре   Эдози
90’
+3’
90’
+2’
Руфс
81’
Серкин
Уго Буэно   Гомес
78’
72’
Бробби   Изидор
72’
Садики   Диарра
72’
Рейнилду   Серкин
56’
Г. Джака
  С. Буэно
54’
Лима   Гомеш
46’
45’
+2’
Бробби
24’
Бэллард
17’
  Мукиеле
Вулверхэмптон
Бентли, Гомеш, С. Буэно, Москера, Армстронг, Мане, Уго Буэно, Гомес, Андре, Лима, Арокодаре
Запасные: Уго Буэно, Меллер Вольф, Хван Хи Чхан, Грейси, Доэрти, Тшатшуа, Белльгард, Лима, Арокодаре
Сандерленд:
Руфс, Рейнилду, Альдерете, Бэллард, Мукиеле, Садики, Г. Джака, Ле Фе, Тальби, Хьюм, Бробби
Запасные: Гертрюйда, Рейнилду, Майенда, Бробби, Эльборг, Ригг, О`Нин, Садики, Та Би
Премьер-лига Англия (АПЛ). 35 тур
2 мая 14:00, Брентфорд Комьюнити
Брентфорд
3 - 0
2.27xG0.75
Вест Хэм
90’
+6’
Скарлз
Дамсгор   Дасилва
90’
+1’
Льюис-Поттер   Хики
90’
+1’
Уаттара   Фуро
90’
88’
Боуэн   Магасса
88’
Саммервилл   Скарлз
  Дамсгор
82’
Шаде   Айер
80’
74’
Диуф   Траоре
Кайоде
73’
65’
Уокер-Питерс   Уан-Биссака
65’
Кастельянос   Уилсон
62’
Саммервилл
59’
Кастельянос
  Игор Тиаго
54’
  Мавропанос
15’
Брентфорд
Келлехер, Коллинз, ван ден Берг, Льюис-Поттер, Кайоде, Йенсен, Ярмолюк, Шаде, Дамсгор, Уаттара, Игор Тиаго
Запасные: Вальдимарссон, Пиннок, Янельт, Донован, Нелсон, Шаде, Дамсгор, Уаттара, Льюис-Поттер
Вест Хэм:
Хермансен, Диуф, Дисаси, Мавропанос, Уокер-Питерс, Пабло, Саммервилл, Фернандеш, Соучек, Боуэн, Кастельянос
Запасные: Саммервилл, Уокер-Питерс, Боуэн, Кастельянос, Ламадрид, Канте, Ареоля, Диуф, Тодибо
Премьер-лига Англия (АПЛ). 35 тур
2 мая 14:00, Сент-Джеймс Парк
Ньюкасл
3 - 1
3.13xG1.87
Брайтон
  Барнс
90’
+5’
90’
+2’
ван Хекке
Бруно Гимараэс   Рэмзи
90’
+1’
88’
Хиншелвуд   Данк
Висса
87’
86’
Хюрцелер
Тонали
85’
81’
Велтман   де Кейпер
80’
Уэлбек   Рюттер
80’
Балеба   Костулас
Осула   Висса
68’
Дж. Мерфи   Барнс
68’
Уиллок   Холл
68’
61’
  Хиншелвуд
Берн
53’
39’
Митома
  Берн
24’
22’
Велтман
18’
Виффер   Велтман
  Осула
12’
Ньюкасл
Поуп, Берн, Ботман, Тиав, Майли, Тонали, Бруно Гимараэс, Жоэлинтон, Уиллок, Дж. Мерфи, Осула
Запасные: Рэмсдейл, Эланга, Триппьер, Вольтемаде, Гордон, Бруно Гимараэс, Уиллок, Дж. Мерфи, Осула
Брайтон:
Вербрюгген, Кадыоглу, Боскальи, ван Хекке, Виффер, Балеба, Гросс, Митома, Хиншелвуд, Минте, Уэлбек
Запасные: Уэлбек, Стил, Велтман, Айяри, Балеба, О`Райли, Игор Жулио, Виффер, Хиншелвуд
Премьер-лига Англия (АПЛ). 35 тур
2 мая 16:30, Эмирейтс
Арсенал
3 - 0
2.96xG0.4
Фулхэм
Уайт   Москера
83’
78’
Смит-Роу   Куси-Асаре
Эзе   Доуман
78’
73’
Хименес   Родриго Муниз
Дьокереш   Габриэл Жезус
64’
Райс   Субименди
64’
64’
Уилсон   Бобб
64’
Чуквуэзе   Кинг
64’
Рид   Кэрни
Сака   Мадуэке
46’
  Дьокереш
45’
+4’
  Сака
40’
23’
Лукич
  Дьокереш
9’
Арсенал
Райя, Калафьори, Габриэл, Салиба, Уайт, Льюис-Скелли, Райс, Троссард, Эзе, Сака, Дьокереш
Запасные: Нергор, Мартинелли, Инкапиэ, Уайт, Эзе, Дьокереш, Аррисабалага, Райс, Сака
Фулхэм:
Лено, Робинсон, Басси, Андерсен, Кастань, Лукич, Рид, Чуквуэзе, Смит-Роу, Уилсон, Хименес
Запасные: Чуквуэзе, Лекомт, Рид, Тете, Хименес, Диоп, Смит-Роу, Уилсон, Куэнка
Премьер-лига Англия (АПЛ). 35 тур
3 мая 13:00, Вайталити Стэдиум
Борнмут
3 - 0
2.3xG0.68
Кристал Пэлас
Тавернье   Доук
86’
Роша   Адли
86’
Эванилсон   Унал
80’
  Роша
77’
76’
Риад   Ричардс
Крупи   Брукс
70’
Адамс   Кристи
69’
65’
Ларсен   Матета
46’
Камада   Уортон
46’
Муньос   Митчелл
46’
Пино   Сарр
38’
Лакруа
  Крупи
32’
  Лерма
10’
6’
Канво
Борнмут
Петрович, Трюффер, Сенеси, Хилл, Хименес, Адамс, Скотт, Тавернье, Крупи, Роша, Эванилсон
Запасные: Тавернье, Крупи, Тот, Адамс, Смит, Эванилсон, Мандас, Диаките, Роша
Кристал Пэлас:
Хендерсон, Риад, Лакруа, Канво, Девенни, Камада, Лерма, Муньос, Пино, Ларсен, Джонсон
Запасные: Камада, Муньос, Бенитес, Клайн, Кардинес, Пино, Ларсен, Мэттьюз, Риад
Премьер-лига Англия (АПЛ). 35 тур
3 мая 14:30, Олд Траффорд
Манчестер Юнайтед
3 - 2
2.56xG1.03
Ливерпуль
Бруну Фернандеш   Йоро
90’
+6’
87’
Конате   Кьеза
Матеус Кунья   Зиркзе
87’
85’
Гакпо
Бруну Фернандеш
81’
  Майну
77’
Мбемо   Доргу
75’
75’
Фримпонг   Нгумоа
75’
Джонс
59’
Робертсон   Керкез
56’
  Гакпо
Шоу
49’
47’
  Собослаи
Шешко   Диалло
46’
  Шешко
14’
  Матеус Кунья
6’
Манчестер Юнайтед
Ламменс, Шоу, Хевен, Магуайр, Диогу Далот, Майну, Каземиро, Матеус Кунья, Бруну Фернандеш, Мбемо, Шешко
Запасные: Матеус Кунья, Маунт, Байындыр, Мазрауи, Мбемо, Маласиа, Бруну Фернандеш, Шешко, Угарте
Ливерпуль:
Вудмен, Робертсон, ван Дейк, Конате, Джонс, Мак Аллистер, Гравенберх, Гакпо, Фримпонг, Виртц, Собослаи
Запасные: Конате, Печи, Гомес, Моррисон, Ндиайе, Робертсон, Фримпонг, Ньони, Райт
Премьер-лига Англия (АПЛ). 35 тур
3 мая 18:00, Вилла Парк
Астон Вилла
1 - 2
0.61xG1.12
Тоттенхэм
  Буэндиа
90’
+6’
90’
+6’
Галлахер
90’
+1’
Ришарлисон   Сарр
90’
+1’
Тель   Бергвалль
Санчо   Бэйли
85’
Баркли   Буэндиа
85’
81’
Данзо
Роджерс
77’
73’
Тель
67’
Бентанкур   Биссума
67’
Коло-Муани   Спенс
Абрахам   Уоткинс
60’
Баркли
51’
45’
Бентанкур
27’
Коло-Муани
25’
  Ришарлисон
12’
  Галлахер
Астон Вилла
Мартинес, Матсен, Мингз, Линделеф, Кэш, Тилеманс, Богарде, Роджерс, Баркли, Санчо, Абрахам
Запасные: Дуглас Луис, Баркли, Гарсия, Санчо, Абрахам, Бизот, Динь, Пау Торрес, Конса
Тоттенхэм:
Кински, Удоджи, ван де Вен, Данзо, Порро, Бентанкур, Пальинья, Тель, Галлахер, Коло-Муани, Ришарлисон
Запасные: Тель, Грэй, Бентанкур, Дрэгушин, Ришарлисон, Остин, Коло-Муани, де Соуза, Мэддисон
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Арсенал играет в атаку и забивает не с угловых. Все довольны?
Ответ ingmoh
Арсенал играет в атаку и забивает не с угловых. Все довольны?
Нет!
Уже есть мнение, что Фулхэм спецом сливает, поэтому это не считается 🙂
Конечно игра Арсенала моментами в этом сезоне не выдерживает критики-част оантифутбол(мне ли говорить,Ливерпуль в этом сезоне особо н еблещет),но думаю справедливости ради канониры заслуживают титул АПЛ в этом году и финал в ЛЧ тоже(что там в финале будет-это уже непонятно).
Ответ vladimir.kostrichko
Конечно игра Арсенала моментами в этом сезоне не выдерживает критики-част оантифутбол(мне ли говорить,Ливерпуль в этом сезоне особо н еблещет),но думаю справедливости ради канониры заслуживают титул АПЛ в этом году и финал в ЛЧ тоже(что там в финале будет-это уже непонятно).
Согласен в целом заслужили, да и за голубых мешков топить себя не уважать, им этак постоянно везёт в концовках, так было и с Мю так было и с Ливерпулем
Ответ vladimir.kostrichko
Конечно игра Арсенала моментами в этом сезоне не выдерживает критики-част оантифутбол(мне ли говорить,Ливерпуль в этом сезоне особо н еблещет),но думаю справедливости ради канониры заслуживают титул АПЛ в этом году и финал в ЛЧ тоже(что там в финале будет-это уже непонятно).
Когда у нас финал лч выиграл андердог? На моей памяти в 2012, но там скорее люди недооценивали последний шанс пенсов
Арсенал-Ньюкасл опять чтоли?
Ответ Азамат
Арсенал-Ньюкасл опять чтоли?
Опять копипастнули. С Фулхэмом
Ответ Азамат
Арсенал-Ньюкасл опять чтоли?
видать, Ньюкасл потребовал реванш
Странно что судья не добавил 40 минут в добавочное чтобы Сити точно победил
Арсенал очень хорош сегодня
ну тут все понятно, Шарку будильник выключите - пусть спит до завтра
Как там поживают те люди, которые рассказывали, что сейчас в руках Сити, что Арсенал посыпется, и что если даже если Арсенал все оставшиеся игры выиграет, то проиграет по разнице мячей, так как атаковать не умеет.

Ну что ж, можем теперь доставать попкорн и смотреть, как теперь Сити будет играть по 2 матча в неделю, еще и в соперниках имея мотивированных и крепких соперников в виде Борнмута, Эвертона и Брентфорда.

Когда как у Арсенала остается из мотивированных только Вест Хэм. И остаются Бернли дома и Пэлас, который будет играть с арсеналом за 3 дня до финала лиги конференций, то есть выпустит резерв или будет играть в полноги, в последнем туре, с которыми спокойно если что сможет набить разницу
Ответ Амбарцум Амбарцумян
Шапки не закидываем раньше времени. Можно лишь порадоваться ровному ходу Арсенала. Осталось 3 матча
Ответ Амбарцум Амбарцумян
Не рановато говоришь "гоп", малец? )
Не,Слота точно нужно оставлять на следующий сезон и дать ещё полмиллиарда на трансферы. Видали,какую машину построил лысый гений!👍🏻
Ответ ST.BRIDGE1905
Не,Слота точно нужно оставлять на следующий сезон и дать ещё полмиллиарда на трансферы. Видали,какую машину построил лысый гений!👍🏻
Ещё раз полмиллиарда не будет, они же не Челси)
Арсенал победит Нюкасл 1:0
Как же Де Дзерби эталонно ставит контроль, они буквально контролируют пространство.
А ведь это команда, которая большую часть сезона не могла 2 передачи связать.
Не зря любимый тренер Пепа.

Если не вылетят в этом сезоне - будет интересная команда на ближайшие годы, пока Де Дзерби не поссорится со всеми.
