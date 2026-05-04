Чемпионат Англии. «Ман Сити» сыграл 3:3 с «Эвертоном», «Челси» проиграл «Ноттингему»

В АПЛ прошли матчи 35-го тура.
1 мая «Лидс» обыграл «Бернли» в матче 35-го тура АПЛ (3:1).
2 мая «Арсенал» разгромил «Ньюкасл» (3:0).
3 мая «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Ливерпуля» (3:2), «Астон Вилла» уступила «Тоттенхэму» (1:2).
4 мая «Челси» уступил «Ноттингему» (1:3), тур завершился матчем «Эвертона» и «Манчестер Сити» (3:3).
Чемпионат Англии
35-й тур
Челси
Санчес, Кукурелья, Адарабиойо, Чалоба, Гюсто, Кайседо, Лавия, Дерри, Фернандес, Палмер, Жоао Педро
Запасные: Санчес, Эссугу, Хато, Фофана, Адарабиойо, Лавия, Дерри, Джеймс, Ачимпонг
Ноттингем Форест:
Зельс, Нетц, Морато, Жаир Кунья, Эбботт, Макати, Домингес, Йейтс, Баква, Авонийи, Игор Жезус
Запасные: Эбботт, Ортега, Гиббс-Уайт, Лукка, Жаир Кунья, Баква, Домингес, Игор Жезус, да Силва Морейра
Эвертон
Пикфорд, Миколенко, Кин, Тарковски, О'Брайен, Гарнер, Ироэгбунам, Ндиай, Дьюзбери-Холл, Рель, Бету
Запасные: Ироэгбунам, Диблинг, Рель, Бету, Трэверс, Макнил, Джордж, Дьюзбери-Холл, Коулмэн
Манчестер Сити:
Доннарумма, Гехи, Хусанов, О`Райли, Матеуш Нунеш, Бернарду Силва, Нико Гонсалес, Доку, Шерки, Семеньо, Холанд
Запасные: Семеньо, Савиньо, Нико Гонсалес, Стоунз, Аке, Аит-Нури, Бернарду Силва, Траффорд, Рейндерс
Лидс
Дарлоу, Стрейк, Бийол, Родон, Джастин, Танака, Ампаду, Штах, Богл, Окафор, Калверт-Льюин
Запасные: Штах, Калверт-Льюин, Лукас Перри, Байрэм, Танака, Богл, Борнаув, Пиру, Окафор
Бернли:
Дубравка, Хартман, Уокер, Хамфрис, Эстев, Экдаль, Энтони, Уорд-Проуз, Лоран, Тшауна, Флемминг
Запасные: Уорд-Проуз, Уоррелл, Хартман, Угочукву, Хамфрис, Лоран, Флемминг, Вайсс, Эдвардс
Вулверхэмптон
Бентли, Гомеш, С. Буэно, Москера, Армстронг, Мане, Уго Буэно, Гомес, Андре, Лима, Арокодаре
Запасные: Уго Буэно, Меллер Вольф, Хван Хи Чхан, Грейси, Доэрти, Тшатшуа, Белльгард, Лима, Арокодаре
Сандерленд:
Руфс, Рейнилду, Альдерете, Бэллард, Мукиеле, Садики, Г. Джака, Ле Фе, Тальби, Хьюм, Бробби
Запасные: Гертрюйда, Рейнилду, Майенда, Бробби, Эльборг, Ригг, О`Нин, Садики, Та Би
Брентфорд
Келлехер, Коллинз, ван ден Берг, Льюис-Поттер, Кайоде, Йенсен, Ярмолюк, Шаде, Дамсгор, Уаттара, Игор Тиаго
Запасные: Вальдимарссон, Пиннок, Янельт, Донован, Нелсон, Шаде, Дамсгор, Уаттара, Льюис-Поттер
Вест Хэм:
Хермансен, Диуф, Дисаси, Мавропанос, Уокер-Питерс, Пабло, Саммервилл, Фернандеш, Соучек, Боуэн, Кастельянос
Запасные: Саммервилл, Уокер-Питерс, Боуэн, Кастельянос, Ламадрид, Канте, Ареоля, Диуф, Тодибо
Ньюкасл
Поуп, Берн, Ботман, Тиав, Майли, Тонали, Бруно Гимараэс, Жоэлинтон, Уиллок, Дж. Мерфи, Осула
Запасные: Рэмсдейл, Эланга, Триппьер, Вольтемаде, Гордон, Бруно Гимараэс, Уиллок, Дж. Мерфи, Осула
Брайтон:
Вербрюгген, Кадыоглу, Боскальи, ван Хекке, Виффер, Балеба, Гросс, Митома, Хиншелвуд, Минте, Уэлбек
Запасные: Уэлбек, Стил, Велтман, Айяри, Балеба, О`Райли, Игор Жулио, Виффер, Хиншелвуд
Арсенал
Райя, Калафьори, Габриэл, Салиба, Уайт, Льюис-Скелли, Райс, Троссард, Эзе, Сака, Дьокереш
Запасные: Нергор, Мартинелли, Инкапиэ, Уайт, Эзе, Дьокереш, Аррисабалага, Райс, Сака
Фулхэм:
Лено, Робинсон, Басси, Андерсен, Кастань, Лукич, Рид, Чуквуэзе, Смит-Роу, Уилсон, Хименес
Запасные: Чуквуэзе, Лекомт, Рид, Тете, Хименес, Диоп, Смит-Роу, Уилсон, Куэнка
Борнмут
Петрович, Трюффер, Сенеси, Хилл, Хименес, Адамс, Скотт, Тавернье, Крупи, Роша, Эванилсон
Запасные: Тавернье, Крупи, Тот, Адамс, Смит, Эванилсон, Мандас, Диаките, Роша
Кристал Пэлас:
Хендерсон, Риад, Лакруа, Канво, Девенни, Камада, Лерма, Муньос, Пино, Ларсен, Джонсон
Запасные: Камада, Муньос, Бенитес, Клайн, Кардинес, Пино, Ларсен, Мэттьюз, Риад
Манчестер Юнайтед
Ламменс, Шоу, Хевен, Магуайр, Диогу Далот, Майну, Каземиро, Матеус Кунья, Бруну Фернандеш, Мбемо, Шешко
Запасные: Матеус Кунья, Маунт, Байындыр, Мазрауи, Мбемо, Маласиа, Бруну Фернандеш, Шешко, Угарте
Ливерпуль:
Вудмен, Робертсон, ван Дейк, Конате, Джонс, Мак Аллистер, Гравенберх, Гакпо, Фримпонг, Виртц, Собослаи
Запасные: Конате, Печи, Гомес, Моррисон, Ндиайе, Робертсон, Фримпонг, Ньони, Райт
Астон Вилла
Мартинес, Матсен, Мингз, Линделеф, Кэш, Тилеманс, Богарде, Роджерс, Баркли, Санчо, Абрахам
Запасные: Дуглас Луис, Баркли, Гарсия, Санчо, Абрахам, Бизот, Динь, Пау Торрес, Конса
Тоттенхэм:
Кински, Удоджи, ван де Вен, Данзо, Порро, Бентанкур, Пальинья, Тель, Галлахер, Коло-Муани, Ришарлисон
Запасные: Тель, Грэй, Бентанкур, Дрэгушин, Ришарлисон, Остин, Коло-Муани, де Соуза, Мэддисон
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Уже есть мнение, что Фулхэм спецом сливает, поэтому это не считается 🙂
Ну что ж, можем теперь доставать попкорн и смотреть, как теперь Сити будет играть по 2 матча в неделю, еще и в соперниках имея мотивированных и крепких соперников в виде Борнмута, Эвертона и Брентфорда.
Когда как у Арсенала остается из мотивированных только Вест Хэм. И остаются Бернли дома и Пэлас, который будет играть с арсеналом за 3 дня до финала лиги конференций, то есть выпустит резерв или будет играть в полноги, в последнем туре, с которыми спокойно если что сможет набить разницу
А ведь это команда, которая большую часть сезона не могла 2 передачи связать.
Не зря любимый тренер Пепа.
Если не вылетят в этом сезоне - будет интересная команда на ближайшие годы, пока Де Дзерби не поссорится со всеми.