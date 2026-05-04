Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» сыграл вничью с «Аль-Холудом», «Аль-Фейха» забила 4 гола «Аль-Рияду»

Прошли матчи 31-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
В 31-м туре чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хилаль» разгромил «Аль-Хазем» (3:0).
В воскресенье «Аль-Наср» Криштиану Роналду проиграл «Аль-Кадисии» (1:3), «Аль-Ахли» разгромил «Аль-Охдуд» (4:0).
В понедельник «Аль-Иттихад» сыграл вничью с «Аль-Холудом» (0:0).
Чемпионат Саудовской Аравии
31-й тур
Rakan bin Ali bin Ahmed Qadami Kaabi Аль-Биши
Marzouq bin Hussain bin Marzouq Tambakti Аль-Шехри
Abdulrahman bin Ahmed bin Daghman Al Ashaja'i Al Anazi Jérémie Israel Kanon
Abdulelah Mohammed Al Khaibari Essam Hassan Abdullah Bahri
Джейсон Sabri Abdu H. Dahal
Аль-Хайбари Ammar Nasser Al Harfi
Аль-Фейха
Al-Deqeel, Бамасуд, Аль-Рашиди, Смоллинг, Abdulrahman bin Ahmed bin Daghman Al Ashaja'i Al Anazi, Алфа Семеду, Rakan bin Ali bin Ahmed Qadami Kaabi, Сакала, Бензия, Джейсон, Радиф
Запасные: Ammar Mohammed Issa Al Khaibari, Rakan bin Ali bin Ahmed Qadami Kaabi, Радиф, Sattam Latif Al Shammari, Аль-Саафи, Аль-Харти, Abdulrahman bin Ahmed bin Daghman Al Ashaja'i Al Anazi, Бензия, Джейсон
Аль-Рияд:
Борян, Abdulelah Mohammed Al Khaibari, Барбе, Аль-Хайбари, Marzouq bin Hussain bin Marzouq Tambakti, Ahmed Mohammed Al Siyahi, Сали, Тозе, Лехаль, Лиа Оку, Леандру Антунеш
Запасные: Аль-Хайбари, Marzouq bin Hussain bin Marzouq Tambakti, Сали, Лиа Оку, Sulaiman bin Yahya bin Salman Qarsh Hazazi, Osama bin Zaid bin Abdulaziz Al Bawardi, Talal Riyadh Al Shubili, Abdulelah Mohammed Al Khaibari, Abdulrahman Hadal Tuwairiq Al Shammari
Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri Аль-Сафари
Бахебри Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili
Аль-Джулайдан Аль-Шенгити
Ramiro Enrique Paz Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz
Аль-Иттихад Джидда
Райкович, Кадеш, Шарахили, Симич, Ауар, Митай, Данилу Перейра, Аль-Джулайдан, Аль-Нашри, Бергвейн, Эн-Несири
Запасные: Аль-Нашри, Бергвейн, Mohammed bin Saleem bin Hamad Al Absi, Симич, Аль-Джулайдан, Аль-Гамди, Аль-Мермеш, Шарахили, Mohammed bin Ali bin Mohammed Barnawi
Аль-Холуд:
Коццани, Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri, Пинас, Уткус, Дьомбер, Kortajarena Canellada, Бакли, Аль-Досари, Аль-Алива, Бахебри, Ramiro Enrique Paz
Запасные: Аль-Асмари, Odai Hussein Abdulghani Slimani, Rakan Abdulrahman Abdulmohsen bin Jaman, Alshammari, Rashid Enad Awad Al Mutairi, Бахебри, Ramiro Enrique Paz, Аль-Досари, Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri
Sultan bin Abdulaziz bin Mohammed Al Essa Al Hawsawi
Лазаро Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi
Nasser Abdullah Nasser Al Haleel
Аль-Иттифак
Родак, Кальво, Аль-Хатиб, Аль-Олайян, Коста, Дуда, Медран, Аль-Ганнам, Вейналдум, Нкота, Дембеле
Запасные: Аль-Олайян, Ziyad bin Abdullah bin Ali Al Abdali Al Ghamdi, Abdulbasit bin Suleiman bin Abdullah Ahmed, Маду, Jalal bin Adel Abbas Al Salem, Faris Saeed Al Ghamdi, Abdulhakim Hassan Maghfori, Нкота, Хинди
Аль-Нажма:
Виктор Брага, Khalid bin Mohammed Al Subaie, Sultan bin Abdulaziz bin Mohammed Al Essa, Самир, Аль-Фатиль, Nasser Abdullah Nasser Al Haleel, Лазаро, Эмад, Abdulaziz bin Abdulrahman bin Abdulaziz Al Harabi, Джасим, Фелиппе Кардосо
Запасные: Khaled bin Eid bin Mhawis Al Shammari, Majed Mohammed Yazid Dawran, Гуга Родригеш, Hisham bin Hussain Radhi Al Dubais, Sultan bin Abdulaziz bin Mohammed Al Essa, Джасим, Лазаро, Majed Mohammed Sharrahi, Аль-Энази
Majed bin Mohammed bin Ali Qasheesh Faisal bin Abdullah bin Abdulwahed Al Abdulwahed
Месси Abdulmalik bin Ahmed bin Abdulaziz Al Oyayari
Ляказетт Islam bin Ahmed bin Shuaib Hawsawi
Aljari Sattam Mahmoud Osama Al Tumbukti
Abdullah bin Sufuq bin Fadl Al Fadani Al Anazi Wesley Bruno Lima Delgado
Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi
Naif bin Khalid bin Rashed Masoud Варгас
Naif bin Khalid bin Rashed Masoud
Аль-Фатех
Пачеко, Жорже Фернандеш, Aljari, Саадан, Majed bin Mohammed bin Ali Qasheesh, Naif bin Khalid bin Rashed Masoud, Бендебка, Юссуф, Alothma, Abdullah bin Sufuq bin Fadl Al Fadani Al Anazi, Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi
Запасные: Alothma, Abdullah bin Sufuq bin Fadl Al Fadani Al Anazi, Mohammed Hussain Ali Al Sahihi, Fawaz Yousef Abdulrahman Al Hamad, Aljari, Majed bin Mohammed bin Ali Qasheesh, Бохари, Касим, Naif bin Khalid bin Rashed Masoud
Неом:
Булка, Абди, Зезе, Хегази, Аль-Брейк, Бенрахма, Родригес, Коне, Аль-Хеджи, Месси, Ляказетт
Запасные: Ahmed Fadhi Fahd Al Anazi, Аль-Салули, Бенрахма, Месси, Ляказетт, Аль-Фарадж, Аль-Брейк, Малайека, Abdulaziz Badr Mahdi Al Khanani
Паоло Фернандес Аль-Джамаан
Аль-Обайд Nawaf bin Amer Hassan Al Saadi
Окита Dhari bin Sayyar bin Munzal Al Subaie Al Anazi
Дамак
Кевин, Аль-Обайд, Бедран, Харкасс, Sanousi Mohammed, Вада, Мохаммед, Силла, Окита, Arielson Sampaio Galvão, David
Запасные: Мохаммед, David, Naser Al Ghamdi, Аль-Обайд, Окита, Al-Rashidi, Abdul Rahman bin Talal Abdulaziz Al Khaibari, Аль-Самири, Jawad Mansour Al Hassan
Аль-Халидж:
Морис, Ребошу, Al-Khubrani, Аль-Хафит, Аль-Хамсаль, Паоло Фернандес, Канаба, Курбелис, Масурас, Фортунис, Кинг
Запасные: Паоло Фернандес, Масурас, Фортунис, Аль-Мутайри, Аль-Хайдари, Ассири, Bader bin Mohammed bin Youssef Munshi, Thamer bin Fathi bin Mustafa Al Dakhil Al Khaibri, Аль-Хамсаль
Аль-Сома Mohammed bin Issa bin Saleh Al Jamaan Al Yami
Ahmed bin Mohammed bin Hansh Al Shamrani Al Dhuwayhi
Фабиу Мартинш Аль-Шаммари
Моквана Miguel Carvalho Vianna
Sultan bin Mohammed bin Saleh Tanker
Аль-Харби Abdulkarim bin Mohammed bin Ismail Darisi
Аль-Хазем
Зайед, Al-Nakhli, Аль-Дахиль, Sultan bin Mohammed bin Saleh Tanker, Saud bin Ghali bin Zuhaimil Al Rashed, Ahmed bin Mohammed bin Hansh Al Shamrani, Розье, Aboubacar Bah, Фабиу Мартинш, Аль-Сома, Моквана
Запасные: Фабиу Мартинш, Al-Shanqiti, Аль-Хараджин, Моквана, Розье, Аль-Сома, Abdulaziz bin Nayef bin Muslim Al Harbi, Ahmed bin Mohammed bin Hansh Al Shamrani, Al-Ghamdi
Аль-Хилаль:
Буну, Тео, Аль-Харби, Акчичек, Рубен Невеш, Томбакти, Аль-Досари, Канно, Милинкович-Савич, Малком, Бензема
Запасные: Бензема, Томбакти, Аль-Ями, Малком, Абу Расен, Murad bin Othman bin Harun Al Hawsawi, Аль-Харби, Аль-Досари
Фюльжени Abdulelah bin Mohamed bin Saeed Hawsawi
Mohammed Musaed Mohammed Al Shwirekh
Ali Ahmad Ali Al Azaizeh Abdulaziz bin Jamal bin Muhammad Al Othman
Флавио Ahmed bin Saleh bin Omar Bahusayn
Yaslam Balobaid Hussain bin Khaled Ali Al Sibyani
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Гроэ, Yaslam Balobaid, Аль-Булайхи, Mohammed Musaed Mohammed Al Shwirekh, Аль-Таин, Аль-Асмари, Браунхилл, Феррейра Карраско, Адли, Ali Ahmad Ali Al Azaizeh, Амдалла
Запасные: Адли, Камара, Yaslam Balobaid, Аль-Махаснех, Ali bin Abdulqader bin Suleiman Makki, Эрнандес, Аль-Асмари, Basil bin Yousef bin Mesfer Al Sayyali, Ali Ahmad Ali Al Azaizeh
Аль-Таавун:
Маилсон, Mohammed Walid Mohammed Al Rajbani Al Dossary, Аль-Авджами, Жиротто, Mohammed bin Mater bin Mohsen Mahzari, Фюльжени, Эль-Махдиуи, Флавио, Петков, Мартинес, Аль-Куикби
Запасные: Фюльжени, Alhurayji, Мартинес, Meshal bin Yousef bin Eshaq Al Alaeli, Saif bin Ahmed Rashad Mohamed Rajab, Флавио, Петков, Атийя, Аль-Куикби
Салех Salem Saleh bin Salimin Abdullah
Нарей Khaled Sulaiman A. Al Lazam
Атангана Эдоа Аль-Муваллад
Abdulaziz Saleh Al Hatila Ghassan bin Aser Abdulfatah Hawsawi
Бассогог Mohammed bin Ali bin Abdullah Abu Abdul
Нген Mohamed bin Nayef Al Jahif
Hussain Hassan Mushaib Al Zabdani
Аль-Ахли Джидда
Менди, Аль-Хавсави, Хамед, Рожер, Маджраши, Мийо, Атангана Эдоа, Кессиэ, Салех, Аль-Бурайкан, Гонсалвес
Запасные: Аль-Хавсави, Салех, Дамс, Мадани, Аль-Санби, Абдо, Рожер, Атангана Эдоа, Кессиэ
Аль-Охдуд:
Португал, Фагихи, Гюнтер, Гюль, Hussain Hassan Mushaib Al Zabdani, Mateo Borrell, Педроса, Нген, Abdulaziz Saleh Al Hatila, Бассогог, Нарей
Запасные: Abdulaziz Saleh Al Hatila, Аль-Наджар, Saleh Mussad Mubarak Al Harthi, Бассогог, Saud Salem Saud Al Yami, Ahmed Ali Yahya Majrashi, Нген, Нарей, Фагихи
Анжело Габриэл Аль-Нассер
Аль-Салем Gabriel Carvalho Teixeira
Mohammed bin Waheeb bin Saeed Abu Al Shamat
Аль-Кадисия
Кастельс, Г. Альварес, Начо, Такри, Mohammed bin Waheeb bin Saeed Abu Al Shamat, Баа, Аль-Джувайр, Отавио, Нандес, Аль-Салем, Киньонес
Запасные: Аль-Шахрани, Аль-Нахли, Аль-Салем, Махнаши, Amar bin Hamed bin Mohammed Al Yuhaybi, Аль-Джувайр, Аль-Кассар, Eyad Sidi Mohammed Houssa, Ассири
Аль-Наср Эр-Рияд:
Бенто, Мартинес, Аль-Амри, Симакан, Бушаль, Брозович, Аль-Хайбари, Анжело Габриэл, Жоау Феликс, Коман, Роналду
Запасные: Бушаль, Коман, Мартинес, Анжело Габриэл, Аль-Хайбари, Abdulrahman Mohammed A. Al Otaibi, Аль-Шарари, Аль-Хассан, Маран
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское
сегодня, 19:26
Удачи гоату. Пока пепси-кола позорится в Майами
Киньонес и товарищи под руководством Роджерса в щи размотали Наср,а это значит не за горами очередной бойкот от самодура7🇵🇹
Хорошо, что такие как ты так ёмко оценивают уровень МЛС :))
Я не понимаю, как можно было в важнейшем матче сезона даже не выпустить капитана на поле!!
Кому не лень мотросят самодура7🇵🇹