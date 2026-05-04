  • Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» сыграл вничью с «Аль-Холудом», «Аль-Фейха» забила 4 гола «Аль-Рияду»
41

Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» сыграл вничью с «Аль-Холудом», «Аль-Фейха» забила 4 гола «Аль-Рияду»

Прошли матчи 31-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

В 31-м туре чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хилаль» разгромил «Аль-Хазем» (3:0).

В воскресенье «Аль-Наср» Криштиану Роналду проиграл «Аль-Кадисии» (1:3), «Аль-Ахли» разгромил «Аль-Охдуд» (4:0).

В понедельник «Аль-Иттихад» сыграл вничью с «Аль-Холудом» (0:0).

Чемпионат Саудовской Аравии

31-й тур

Высшая лига. 31 тур
4 мая 16:10, Al Majma'ah Sports City Stadium
Аль-Фейха
Завершен
4 - 2
2.26xG1.54
Аль-Рияд
Матч окончен
  Ганвула
90’
+1’
90’
  Силла
Rakan bin Ali bin Ahmed Qadami Kaabi   Аль-Биши
88’
Бензия   Вронтис
88’
Jérémie Israel Kanon
83’
75’
Лиа Оку   Alabsi
75’
Marzouq bin Hussain bin Marzouq Tambakti   Аль-Шехри
Abdulrahman bin Ahmed bin Daghman Al Ashaja'i Al Anazi   Jérémie Israel Kanon
75’
  Бензия
69’
66’
  Барбе
64’
Сали   Силла
64’
Abdulelah Mohammed Al Khaibari   Essam Hassan Abdullah Bahri
Радиф   Ганвула
62’
Джейсон   Sabri Abdu H. Dahal
62’
2тайм
Перерыв
38’
Аль-Хайбари   Ammar Nasser Al Harfi
  Сакала
23’
  Аль-Рашиди
21’
Аль-Фейха
Al-Deqeel, Бамасуд, Аль-Рашиди, Смоллинг, Abdulrahman bin Ahmed bin Daghman Al Ashaja'i Al Anazi, Алфа Семеду, Rakan bin Ali bin Ahmed Qadami Kaabi, Сакала, Бензия, Джейсон, Радиф
Запасные: Ammar Mohammed Issa Al Khaibari, Rakan bin Ali bin Ahmed Qadami Kaabi, Радиф, Sattam Latif Al Shammari, Аль-Саафи, Аль-Харти, Abdulrahman bin Ahmed bin Daghman Al Ashaja'i Al Anazi, Бензия, Джейсон
1тайм
Аль-Рияд:
Борян, Abdulelah Mohammed Al Khaibari, Барбе, Аль-Хайбари, Marzouq bin Hussain bin Marzouq Tambakti, Ahmed Mohammed Al Siyahi, Сали, Тозе, Лехаль, Лиа Оку, Леандру Антунеш
Запасные: Аль-Хайбари, Marzouq bin Hussain bin Marzouq Tambakti, Сали, Лиа Оку, Sulaiman bin Yahya bin Salman Qarsh Hazazi, Osama bin Zaid bin Abdulaziz Al Bawardi, Talal Riyadh Al Shubili, Abdulelah Mohammed Al Khaibari, Abdulrahman Hadal Tuwairiq Al Shammari
Высшая лига. 31 тур
4 мая 18:00, Prince Abdullah al-Faisal Stadium
Аль-Иттихад Джидда
Завершен
0 - 0
1.74xG0.62
Аль-Холуд
Матч окончен
Бергвейн   Аль-Гамди
90’
Симич   Аль-Гамди
87’
73’
Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri   Аль-Сафари
Шарахили   Аль-Биши
65’
64’
Бахебри   Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili
Аль-Нашри   Диаби
46’
Аль-Джулайдан   Аль-Шенгити
46’
2тайм
Перерыв
Шарахили
36’
34’
Ramiro Enrique Paz   Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz
28’
Бакли
Аль-Нашри
18’
Аль-Иттихад Джидда
Райкович, Кадеш, Шарахили, Симич, Ауар, Митай, Данилу Перейра, Аль-Джулайдан, Аль-Нашри, Бергвейн, Эн-Несири
Запасные: Аль-Нашри, Бергвейн, Mohammed bin Saleem bin Hamad Al Absi, Симич, Аль-Джулайдан, Аль-Гамди, Аль-Мермеш, Шарахили, Mohammed bin Ali bin Mohammed Barnawi
1тайм
Аль-Холуд:
Коццани, Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri, Пинас, Уткус, Дьомбер, Kortajarena Canellada, Бакли, Аль-Досари, Аль-Алива, Бахебри, Ramiro Enrique Paz
Запасные: Аль-Асмари, Odai Hussein Abdulghani Slimani, Rakan Abdulrahman Abdulmohsen bin Jaman, Alshammari, Rashid Enad Awad Al Mutairi, Бахебри, Ramiro Enrique Paz, Аль-Досари, Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri
Высшая лига. 31 тур
4 мая 18:00, EGO Stadium
Аль-Иттифак
Завершен
0 - 0
1.58xG1.09
Аль-Нажма
Матч окончен
Медран
90’
+7’
Аль-Олайян   Хайралла
81’
Нкота   Али
70’
70’
Sultan bin Abdulaziz bin Mohammed Al Essa   Al Hawsawi
70’
Лазаро   Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi
70’
Джасим   Тиянич
2тайм
Перерыв
40’
Эмад
21’
Nasser Abdullah Nasser Al Haleel
12’
Лазаро
Аль-Иттифак
Родак, Кальво, Аль-Хатиб, Аль-Олайян, Коста, Дуда, Медран, Аль-Ганнам, Вейналдум, Нкота, Дембеле
Запасные: Аль-Олайян, Ziyad bin Abdullah bin Ali Al Abdali Al Ghamdi, Abdulbasit bin Suleiman bin Abdullah Ahmed, Маду, Jalal bin Adel Abbas Al Salem, Faris Saeed Al Ghamdi, Abdulhakim Hassan Maghfori, Нкота, Хинди
1тайм
Аль-Нажма:
Виктор Брага, Khalid bin Mohammed Al Subaie, Sultan bin Abdulaziz bin Mohammed Al Essa, Самир, Аль-Фатиль, Nasser Abdullah Nasser Al Haleel, Лазаро, Эмад, Abdulaziz bin Abdulrahman bin Abdulaziz Al Harabi, Джасим, Фелиппе Кардосо
Запасные: Khaled bin Eid bin Mhawis Al Shammari, Majed Mohammed Yazid Dawran, Гуга Родригеш, Hisham bin Hussain Radhi Al Dubais, Sultan bin Abdulaziz bin Mohammed Al Essa, Джасим, Лазаро, Majed Mohammed Sharrahi, Аль-Энази
Высшая лига. 31 тур
2 мая 15:50, Al Fateh Club Stadium
Аль-Фатех
Завершен
2 - 2
2.61xG1.45
Неом
Матч окончен
90’
+2’
Бенрахма   Аль-Досари
88’
Аль-Брейк   Аль-Саад
Majed bin Mohammed bin Ali Qasheesh   Faisal bin Abdullah bin Abdulwahed Al Abdulwahed
87’
  Бендебка
85’
83’
Месси   Abdulmalik bin Ahmed bin Abdulaziz Al Oyayari
83’
Ляказетт   Islam bin Ahmed bin Shuaib Hawsawi
Aljari   Sattam Mahmoud Osama Al Tumbukti
77’
  Батна
66’
Abdullah bin Sufuq bin Fadl Al Fadani Al Anazi   Wesley Bruno Lima Delgado
63’
Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi
52’
47’
  Аль-Хеджи
Alothma   Батна
46’
Naif bin Khalid bin Rashed Masoud   Варгас
46’
2тайм
Перерыв
Naif bin Khalid bin Rashed Masoud
36’
2’
  Бенрахма
Аль-Фатех
Пачеко, Жорже Фернандеш, Aljari, Саадан, Majed bin Mohammed bin Ali Qasheesh, Naif bin Khalid bin Rashed Masoud, Бендебка, Юссуф, Alothma, Abdullah bin Sufuq bin Fadl Al Fadani Al Anazi, Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi
Запасные: Alothma, Abdullah bin Sufuq bin Fadl Al Fadani Al Anazi, Mohammed Hussain Ali Al Sahihi, Fawaz Yousef Abdulrahman Al Hamad, Aljari, Majed bin Mohammed bin Ali Qasheesh, Бохари, Касим, Naif bin Khalid bin Rashed Masoud
1тайм
Неом:
Булка, Абди, Зезе, Хегази, Аль-Брейк, Бенрахма, Родригес, Коне, Аль-Хеджи, Месси, Ляказетт
Запасные: Ahmed Fadhi Fahd Al Anazi, Аль-Салули, Бенрахма, Месси, Ляказетт, Аль-Фарадж, Аль-Брейк, Малайека, Abdulaziz Badr Mahdi Al Khanani
Высшая лига. 31 тур
2 мая 16:10, Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium
Дамак
Завершен
0 - 2
0.81xG1.39
Аль-Халидж
Матч окончен
90’
  Кинг
David   Al-Ghamdi
81’
Мохаммед   Naji
81’
76’
Фортунис   Al-Haydar
76’
Паоло Фернандес   Аль-Джамаан
73’
Фортунис
66’
Аль-Хамсаль   Аль-Джайзани
Аль-Обайд   Nawaf bin Amer Hassan Al Saadi
65’
Окита   Dhari bin Sayyar bin Munzal Al Subaie Al Anazi
65’
59’
Масурас   Хамзи
2тайм
Перерыв
Мохаммед
43’
43’
Кинг
37’
Al-Khubrani
32’
Канаба
29’
  Кинг
Дамак
Кевин, Аль-Обайд, Бедран, Харкасс, Sanousi Mohammed, Вада, Мохаммед, Силла, Окита, Arielson Sampaio Galvão, David
Запасные: Мохаммед, David, Naser Al Ghamdi, Аль-Обайд, Окита, Al-Rashidi, Abdul Rahman bin Talal Abdulaziz Al Khaibari, Аль-Самири, Jawad Mansour Al Hassan
1тайм
Аль-Халидж:
Морис, Ребошу, Al-Khubrani, Аль-Хафит, Аль-Хамсаль, Паоло Фернандес, Канаба, Курбелис, Масурас, Фортунис, Кинг
Запасные: Паоло Фернандес, Масурас, Фортунис, Аль-Мутайри, Аль-Хайдари, Ассири, Bader bin Mohammed bin Youssef Munshi, Thamer bin Fathi bin Mustafa Al Dakhil Al Khaibri, Аль-Хамсаль
Высшая лига. 31 тур
2 мая 18:00, Ar-Rass Stadium (Al Hazm Club Stadium)
Аль-Хазем
Завершен
0 - 3
1.14xG3.27
Аль-Хилаль
Матч окончен
Аль-Сома   Mohammed bin Issa bin Saleh Al Jamaan Al Yami
90’
+4’
90’
+3’
  Рубен Невеш
83’
Малком   Аль-Досари
82’
  Маркос Леонардо
Ahmed bin Mohammed bin Hansh Al Shamrani   Al Dhuwayhi
79’
Фабиу Мартинш   Аль-Шаммари
79’
76’
Томбакти   Аль-Авджами
Моквана   Miguel Carvalho Vianna
74’
Розье   Аль-Хабаши
73’
Sultan bin Mohammed bin Saleh Tanker
68’
65’
Аль-Досари   Мендаш
65’
Аль-Харби   Abdulkarim bin Mohammed bin Ismail Darisi
65’
Бензема   Маркос Леонардо
Аль-Дахиль
60’
Моквана
53’
2тайм
Перерыв
9’
  Бензема
Аль-Хазем
Зайед, Al-Nakhli, Аль-Дахиль, Sultan bin Mohammed bin Saleh Tanker, Saud bin Ghali bin Zuhaimil Al Rashed, Ahmed bin Mohammed bin Hansh Al Shamrani, Розье, Aboubacar Bah, Фабиу Мартинш, Аль-Сома, Моквана
Запасные: Фабиу Мартинш, Al-Shanqiti, Аль-Хараджин, Моквана, Розье, Аль-Сома, Abdulaziz bin Nayef bin Muslim Al Harbi, Ahmed bin Mohammed bin Hansh Al Shamrani, Al-Ghamdi
1тайм
Аль-Хилаль:
Буну, Тео, Аль-Харби, Акчичек, Рубен Невеш, Томбакти, Аль-Досари, Канно, Милинкович-Савич, Малком, Бензема
Запасные: Бензема, Томбакти, Аль-Ями, Малком, Абу Расен, Murad bin Othman bin Harun Al Hawsawi, Аль-Харби, Аль-Досари
Высшая лига. 31 тур
3 мая 16:00, SHG Arena
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Завершен
1 - 5
1.78xG1.99
Аль-Таавун
Матч окончен
89’
Мартинес   Аль-Рашиди
87’
Фюльжени   Abdulelah bin Mohamed bin Saeed Hawsawi
Адли   Аль-Хаммами
87’
Феррейра Карраско
85’
73’
  Mohammed Musaed Mohammed Al Shwirekh
Ali Ahmad Ali Al Azaizeh   Abdulaziz bin Jamal bin Muhammad Al Othman
72’
72’
Флавио   Ahmed bin Saleh bin Omar Bahusayn
72’
Аль-Куикби   Аль-Кахтани
72’
Петков   Биэл
Аль-Асмари   Сьерро
58’
Yaslam Balobaid   Hussain bin Khaled Ali Al Sibyani
58’
53’
  Мартинес
49’
  Фюльжени
Аль-Асмари
47’
2тайм
Перерыв
45’
+2’
Флавио
35’
  Мартинес
31’
  Аль-Куикби
  Амдалла
23’
3’
Жиротто
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Гроэ, Yaslam Balobaid, Аль-Булайхи, Mohammed Musaed Mohammed Al Shwirekh, Аль-Таин, Аль-Асмари, Браунхилл, Феррейра Карраско, Адли, Ali Ahmad Ali Al Azaizeh, Амдалла
Запасные: Адли, Камара, Yaslam Balobaid, Аль-Махаснех, Ali bin Abdulqader bin Suleiman Makki, Эрнандес, Аль-Асмари, Basil bin Yousef bin Mesfer Al Sayyali, Ali Ahmad Ali Al Azaizeh
1тайм
Аль-Таавун:
Маилсон, Mohammed Walid Mohammed Al Rajbani Al Dossary, Аль-Авджами, Жиротто, Mohammed bin Mater bin Mohsen Mahzari, Фюльжени, Эль-Махдиуи, Флавио, Петков, Мартинес, Аль-Куикби
Запасные: Фюльжени, Alhurayji, Мартинес, Meshal bin Yousef bin Eshaq Al Alaeli, Saif bin Ahmed Rashad Mohamed Rajab, Флавио, Петков, Атийя, Аль-Куикби
Высшая лига. 31 тур
3 мая 18:00, Prince Abdullah al-Faisal Stadium
Аль-Ахли Джидда
Завершен
4 - 0
2.53xG0.25
Аль-Охдуд
Матч окончен
Салех   Salem Saleh bin Salimin Abdullah
79’
  Аль-Бурайкан
72’
65’
Нарей   Khaled Sulaiman A. Al Lazam
64’
Mateo Borrell
Аль-Хавсави   Матиас
60’
Кессиэ   Абдулрахман
60’
Атангана Эдоа   Аль-Муваллад
60’
57’
Abdulaziz Saleh Al Hatila   Ghassan bin Aser Abdulfatah Hawsawi
56’
Фагихи   Аль-Кайди
Рожер   Бакор
46’
46’
Бассогог   Mohammed bin Ali bin Abdullah Abu Abdul
46’
Нген   Mohamed bin Nayef Al Jahif
2тайм
Перерыв
45’
Hussain Hassan Mushaib Al Zabdani
  Кессиэ
43’
  Кессиэ
36’
29’
Нген
  Атангана Эдоа
26’
Аль-Ахли Джидда
Менди, Аль-Хавсави, Хамед, Рожер, Маджраши, Мийо, Атангана Эдоа, Кессиэ, Салех, Аль-Бурайкан, Гонсалвес
Запасные: Аль-Хавсави, Салех, Дамс, Мадани, Аль-Санби, Абдо, Рожер, Атангана Эдоа, Кессиэ
1тайм
Аль-Охдуд:
Португал, Фагихи, Гюнтер, Гюль, Hussain Hassan Mushaib Al Zabdani, Mateo Borrell, Педроса, Нген, Abdulaziz Saleh Al Hatila, Бассогог, Нарей
Запасные: Abdulaziz Saleh Al Hatila, Аль-Наджар, Saleh Mussad Mubarak Al Harthi, Бассогог, Saud Salem Saud Al Yami, Ahmed Ali Yahya Majrashi, Нген, Нарей, Фагихи
Высшая лига. 31 тур
3 мая 18:00, Prince Mohamed bin Fahd Stadium
Аль-Кадисия
Завершен
3 - 1
2.14xG0.62
Аль-Наср Эр-Рияд
Матч окончен
89’
Яхья
86’
Мартинес   Гариб
85’
Бушаль   Аль-Ганам
85’
Коман   Аль-Хамдан
  Киньонес
78’
76’
Анжело Габриэл   Аль-Нассер
Аль-Джувайр   Хазази
73’
Аль-Салем   Gabriel Carvalho Teixeira
70’
67’
Аль-Хайбари   Яхья
  Аль-Джувайр
55’
49’
Жоау Феликс
Отавио
46’
2тайм
Перерыв
41’
Мартинес
39’
  Жоау Феликс
  Mohammed bin Waheeb bin Saeed Abu Al Shamat
24’
Аль-Кадисия
Кастельс, Г. Альварес, Начо, Такри, Mohammed bin Waheeb bin Saeed Abu Al Shamat, Баа, Аль-Джувайр, Отавио, Нандес, Аль-Салем, Киньонес
Запасные: Аль-Шахрани, Аль-Нахли, Аль-Салем, Махнаши, Amar bin Hamed bin Mohammed Al Yuhaybi, Аль-Джувайр, Аль-Кассар, Eyad Sidi Mohammed Houssa, Ассири
1тайм
Аль-Наср Эр-Рияд:
Бенто, Мартинес, Аль-Амри, Симакан, Бушаль, Брозович, Аль-Хайбари, Анжело Габриэл, Жоау Феликс, Коман, Роналду
Запасные: Бушаль, Коман, Мартинес, Анжело Габриэл, Аль-Хайбари, Abdulrahman Mohammed A. Al Otaibi, Аль-Шарари, Аль-Хассан, Маран
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Статистика чемпионата Саудовской Аравии

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Спортс’‘
Кажется, титул от Роналду уплывает. Думаю, Хиляль их обыграет
Роман
сегодня, 19:26

Удачи гоату. Пока пепси-кола позорится в Майами

ухахахахаха
Не пошла игра у Комана и Феликса,отсутствие Садио Мане на поле и всё ! Нет вашего мыльного,раздутого пузыря-бомбардира 🐪🇵🇹
Киньонес и товарищи под руководством Роджерса в щи размотали Наср,а это значит не за горами очередной бойкот от самодура7🇵🇹
Ответ Hella black
Не пошла игра у Комана и Феликса,отсутствие Садио Мане на поле и всё ! Нет вашего мыльного,раздутого пузыря-бомбардира 🐪🇵🇹 Киньонес и товарищи под руководством Роджерса в щи размотали Наср,а это значит не за горами очередной бойкот от самодура7🇵🇹
Почему не было Мане?Кто знает?
Ответ Hella black
Не пошла игра у Комана и Феликса,отсутствие Садио Мане на поле и всё ! Нет вашего мыльного,раздутого пузыря-бомбардира 🐪🇵🇹 Киньонес и товарищи под руководством Роджерса в щи размотали Наср,а это значит не за горами очередной бойкот от самодура7🇵🇹
А с кем у них финал во второй лиге чемпионов?:) С Кавасаки ниндзей?:) Думаю и там без Мане криштика даст жидкого:))
я поржу если в итоги они не выйграют чемпионат
Если судейки не будут топить Хиляль, они уже в следующем туре станут первыми:))
Лучший бомбардир пустынной МедиаЛиги ноунэйм Кинонэс в очном противостоянии с 🤡🍓 забил гол и оторвался на 4 гола, а без пенальти опережает на 10 ))
Ответ Человек1991
Лучший бомбардир пустынной МедиаЛиги ноунэйм Кинонэс в очном противостоянии с 🤡🍓 забил гол и оторвался на 4 гола, а без пенальти опережает на 10 ))
и этот нонейм был бы топ-9 по рыночной стоимости в МЛС :)))

Хорошо, что такие как ты так ёмко оценивают уровень МЛС :))
Как только закончились аль-васли - Авейру показывает свой "уровень".. Уровень нулевого... То-ли ещё будет на ЧМ.. 🤣
Ответ Поп и дьякон
Как только закончились аль-васли - Авейру показывает свой "уровень".. Уровень нулевого... То-ли ещё будет на ЧМ.. 🤣
Там игра самодура7🇵🇹 не сильно будет отличатся от выступлений в Аравии. Пастись,пастись и ещё раз пастись в штрафной от свистка до свистка! В ожидании что кто нибудь,бабахнит в него и мяч таки залетит в ворота 😎
Ответ Hella black
Там игра самодура7🇵🇹 не сильно будет отличатся от выступлений в Аравии. Пастись,пастись и ещё раз пастись в штрафной от свистка до свистка! В ожидании что кто нибудь,бабахнит в него и мяч таки залетит в ворота 😎
Нелли, как твое душевное здоровье?
Это тренерское поражение целиком на совести Жезуша
Я не понимаю, как можно было в важнейшем матче сезона даже не выпустить капитана на поле!!
Киньонсен хозяин роналду:))
Ответ rigobersong
Киньонсен хозяин роналду:))
Кто только не был хозяином 🐪🇵🇹 в Аравии 😎 от Неймара с Вейналдумом до Киньонеса с Милинковичеи-Савичем
Кому не лень мотросят самодура7🇵🇹
Ответ rigobersong
Киньонсен хозяин роналду:))
Ты бы хоть фамилию своего нового кумира правильно написал.
Видите да,когда судьи за уши не тащат 🐪🇵🇹 и Наср в целом,команда летит,словно фанера над Парижем
