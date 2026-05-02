  Лапочкин о критике Карасева от Кахигао: «Статистику можно поднять по любому арбитру и сказать, что он против нас. Игровые эпизоды Сергей отработал отлично»
Лапочкин о критике Карасева от Кахигао: «Статистику можно поднять по любому арбитру и сказать, что он против нас. Игровые эпизоды Сергей отработал отлично»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин высказался о критике судьи Сергея Карасева со стороны спортивного директора «Спартака» Франсиса Кахигао

После матча с «Крыльями Советов» (1:2) испанец заявил о Карасеве: «У «Спартака» забрали чистый гол и не дали пенальти. Каждый раз этот арбитр назначает пенальти против нас и не проверяет спорные ситуации с ВАР. Не верю в совпадения». 

Кахигао выразил недовольство, что Карасев в каждом матче ставит пенальти не в пользу «Спартака». 11‑метровый в матче с «Крыльями Советов» был или нет?

– Статистику можно поднять по любому арбитру и сказать, что он судит против нас или за нас. Зачем этим апеллировать, когда надо смотреть на конкретный момент? В конкретном эпизоде в матче «Крылья Советов» – «Спартак» это очевидный пенальти. Со стороны Барко был контакт с ногой соперника – это фол. Наш опытнейший арбитр был рядом, моментально принял решение о назначении пенальти.

Второй момент. Спортивный директор «Спартака» заявил, что Карасев не засчитал чистый гол, когда Угальде переправил мяч в сетку и счет должен был быть 2:1 в пользу москвичей.

– Хотелось бы порекомендовать еще раз пересмотреть повтор, который показали в студии «Матч Премьер» после игры. Очевидно, что игрок «Спартака» тянет за руку футболиста «Крыльев Советов», выигрывая тем самым позицию, и забивает гол. Как можно говорить, что это чистый мяч? Предположим, такой гол засчитали бы в ворота «Спартака», чтобы в клубе сказали по этому поводу? По‑моему, это очевидный фол со стороны спартаковца, и Сергей его свистнул. Не вижу оснований что‑то пенять на судью.

Третий эпизод – неназначенный пенальти в ворота «Крыльев Советов» в компенсированное ко второму тайму время за игру рукой.

– Никакой игры рукой не было – был контакт мяча и руки. А за контакт мяча и руки пенальти не назначаются. Чтобы назначить 11‑метровый, рука должна увеличивать площадь тела, делать движение к мячу. Так что пенальти не назначен правильно.

Если брать игровые эпизоды, Сергей отработал их отлично, на том уровне, на котором он находится на протяжении многих лет, – сказал Лапочкин. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Да да да…. Карась такое же дно как и был Лапочкин. Эксперт..ёпта
О как!) за контакт мяча и руки пенальти не назначается! Интересная мысль )
Особенно в матче Локо-Зенит,там вообще мяч по ногтю чиркнул,если вообще чиркнул!А тут рука вылетает из-за спины и мять попадает в неë и нет игры рукойи площадь не увеличивает и движение на встречу нет!Одним словом клоуны!Жаль,но к сожалению в нашем чемпе не ни одного нормального судьи!Одни слепые и косипоры!
И эксперты, бывшие судьми слепые, правильно кто платит, с теми и работаем
А не тот ли это Лапочкин, которого попросили, мягко говоря, из судейства уйти?
Напоминаю, что данный персонаж дисквалифицирован УЕФА в 2021 году на 10 лет за то, что не сообщил о факте коррупции при работе судьей при обслуживании международного матча. Он в Пятерочке фрукты гнилые должен перебирать, а не на федеральном канале экспертом работать.
Лапушкин - судья лишенный пожизненно категории ФИФА ! И он ещё что то говорит !!! КБ - это третье не особо и надо ! И все равно они его видимо возьмут )))
Я бы этому эксперту вообще слова не давал особенно что касается Спартака.
продажный судьишка, получивший бан на 10 лет, должен заткнуться и не отсвечивать. Защищает такую же сволочь
рука руку моет. Что еще можно было ожидать от него?
Казалось бы после позора в Европе, Лапочкину бы замереть с закрытым ртом и не отсвечивать с комментариями: кто же будет верить твоим словам после такого конфуза"
говорит человек, который только комментарии давать может, пусть вспомнит как он работал))))
