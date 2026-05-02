Лапочкин о критике Карасева от Кахигао: «Статистику можно поднять по любому арбитру и сказать, что он против нас. Игровые эпизоды Сергей отработал отлично»

Лапочкин о критике Карасева от Кахигао: игровые эпизоды Сергей отработал отлично.

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин высказался о критике судьи Сергея Карасева со стороны спортивного директора «Спартака» Франсиса Кахигао .

После матча с «Крыльями Советов» (1:2) испанец заявил о Карасеве: «У «Спартака » забрали чистый гол и не дали пенальти. Каждый раз этот арбитр назначает пенальти против нас и не проверяет спорные ситуации с ВАР. Не верю в совпадения».

– Кахигао выразил недовольство, что Карасев в каждом матче ставит пенальти не в пользу «Спартака». 11‑метровый в матче с «Крыльями Советов» был или нет?

– Статистику можно поднять по любому арбитру и сказать, что он судит против нас или за нас. Зачем этим апеллировать, когда надо смотреть на конкретный момент? В конкретном эпизоде в матче «Крылья Советов» – «Спартак» это очевидный пенальти. Со стороны Барко был контакт с ногой соперника – это фол. Наш опытнейший арбитр был рядом, моментально принял решение о назначении пенальти.

– Второй момент. Спортивный директор «Спартака» заявил, что Карасев не засчитал чистый гол, когда Угальде переправил мяч в сетку и счет должен был быть 2:1 в пользу москвичей.

– Хотелось бы порекомендовать еще раз пересмотреть повтор, который показали в студии «Матч Премьер» после игры. Очевидно, что игрок «Спартака» тянет за руку футболиста «Крыльев Советов», выигрывая тем самым позицию, и забивает гол. Как можно говорить, что это чистый мяч? Предположим, такой гол засчитали бы в ворота «Спартака», чтобы в клубе сказали по этому поводу? По‑моему, это очевидный фол со стороны спартаковца, и Сергей его свистнул. Не вижу оснований что‑то пенять на судью.

– Третий эпизод – неназначенный пенальти в ворота «Крыльев Советов» в компенсированное ко второму тайму время за игру рукой.

– Никакой игры рукой не было – был контакт мяча и руки. А за контакт мяча и руки пенальти не назначаются. Чтобы назначить 11‑метровый, рука должна увеличивать площадь тела, делать движение к мячу. Так что пенальти не назначен правильно.

Если брать игровые эпизоды, Сергей отработал их отлично, на том уровне, на котором он находится на протяжении многих лет, – сказал Лапочкин.