Без проблемных позиций. Стал известен план «Ливерпуля» на зимнее трансферное окно
Предсказуемо.
По данным The Athletic, зимнее трансферное окно для «Ливерпуля» закрылось, хотя еще даже не открывалось. Клуб вряд ли будет приобретать зимой новых игроков.
Руководство «мерсисайдцев» уверено в том, что проблемные позиции были закрыты летом и нет необходимости вливать новую кровь.
«Ливерпуль» будет внимательно следить за рынком и если представится возможность, нанесет кинжальный удар, как это было с Коди Гакпо. Однако на данный момент конкретных планов на игроков нет.
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