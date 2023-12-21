LFC 2020
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Без проблемных позиций. Стал известен план «Ливерпуля» на зимнее трансферное окно

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Предсказуемо.

По данным The Athletic, зимнее трансферное окно для «Ливерпуля» закрылось, хотя еще даже не открывалось. Клуб вряд ли будет приобретать зимой новых игроков.

Руководство «мерсисайдцев» уверено в том, что проблемные позиции были закрыты летом и нет необходимости вливать новую кровь.

«Ливерпуль» будет внимательно следить за рынком и если представится возможность, нанесет кинжальный удар, как это было с Коди Гакпо. Однако на данный момент конкретных планов на игроков нет.

Если болельщики ждали в команде Жоау Пальинью или Андре, то все надежды стоит отложить как минимум до лета. Пока клуб собирается разобраться с контрактами Жоэля Матипа и Тиаго Алькантары.

6 комментариев
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С Тиаго давно пора по обоюдному согласию прощаться. Да и подписывать его было ошибкой
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С контрактом Тиаго они собрались разбираться? Совсем что ли? Закончится летом и до свидания.
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Ответ bimurzayevb@icloud.com
купите пау торреса из астон виллы или ромеро из ттх.
Зачем Торрес из Астон Вилли? Надо Дуглас Луиса в опорную зону покупать
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Ответ bimurzayevb@icloud.com
купите пау торреса из астон виллы или ромеро из ттх.
Онопко сейчас без клуба, какие по нему мысли?
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купите пау торреса из астон виллы или ромеро из ттх.
+2
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Ответ кuraakula belov
С Тиаго давно пора по обоюдному согласию прощаться. Да и подписывать его было ошибкой
Один из самых талантливых игроков центра вообще. Если что, за ним Барса в очереди стоит...
То что медштаб Ливерпуля не справился с игроком, не его беда. Все знали, что он часто травмируется ...
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