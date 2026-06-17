  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Анри о фоле Месси на Манди: «Не каждый стык наказывается красной – важно намерение. Лионель был сосредоточен на мяче»

0
Анри о фоле Месси на Манди: «Не каждый стык наказывается красной – важно намерение. Лионель был сосредоточен на мяче»
Анри о фоле Месси на Манди: не каждое столкновение влечет удаление.

Экс-форвард сборной Франции Тьерри Анри считает, что фол Лионеля Месси на Аиссе Манди не заслуживал красной карточки.

В первом туре группового этапа ЧМ-2026 сборная Аргентины обыграла команду Алжира со счетом 3:0 благодаря хет-трику Месси.

На 31-й минуте матча при счете 1:0 в пользу Аргентины Месси сзади ударил шипами по икре защитника алжирцев Аиссы Манди, сбив соперника с ног. Главный арбитр встречи Шимон Марчиняк не показал аргентинцу даже желтой карточки, ВАР не вмешался.

«Намерение очень важно, если анализировать такие ситуации правильно. Если посмотреть эпизод это еще раз, то можно четко увидеть, что Лионель Месси сосредоточен на мяче и пытается совершить футбольное действие, а не навредить кому-либо.

Да, есть контакт. Да, это выглядит неловко. Но не каждое столкновение наказывается красной карточкой», – сказал Анри в эфире Fox Sports.

Этот наступ Месси на Манди – не красная?

На что способен лично Месси на ЧМ-2026?12201 голос
Станет лучшим бомбардиром ЧМ – впервыеЛионель Месси
10+ мячей и лучший бомбардирЧемпионат мира по футболу
14 голов – побьет рекорд ФонтенаНью-Йорк Космос
Ничего из этогоКриштиану Роналду
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
logoЛионель Месси
logoСборная Аргентины по футболу
logoсудьи
logoАисса Манди
logoСборная Алжира по футболу
logoТьерри Анри
logoЧемпионат мира по футболу
logoШимон Марчиняк

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
намерение блин. ну этим любой фол оправдать можно. фанаты месси вообще в неадеквате
Ответunicorn1939
намерение блин. ну этим любой фол оправдать можно. фанаты месси вообще в неадеквате
Так Анри и свою игру рукой в матче с Ирландией оправдывал отсутствием намерения – последовательна позиция)
Месси не хотел получать красную, поэтому это не красная.
ОтветДядя ТУРА
Месси не хотел получать красную, поэтому это не красная.
Очевидно же! 😁
Сказал человек, забивавший рукой и радовавшийся после этого 😌
ОтветDimas_Olha_90
Сказал человек, забивавший рукой и радовавшийся после этого 😌
Тока забил Галлас :) у Анри в том моменте голевая, но непонятно, почему столько народу пишет про гол :)
ОтветLog in
Тока забил Галлас :) у Анри в том моменте голевая, но непонятно, почему столько народу пишет про гол :)
Пожалуй Вы правы, я помню он рукой мяч подыграл себе у лицевой линии, и радовался как ни в себя опосля. Видимо намерение, во истину, очень важно )
Как и не каждый гол рукой засчитывается.. всякое бывает)
Анри, как всегда, боится кому-то не понравится.
Когда в 2002 срубил уругвайца - тоже был сконцентрирован на мяче :)
На усмотрение арбитра. ЖК ок, КК ок. То что не было карточки это уже абсурд, как и фигня про намерения.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джермейн Джонс: «Роналду – чистый завершитель, а Месси не нужно забивать – он помещает других в наилучшую позицию, чтобы забить. Лионель – лучший, против кого я играл»
сегодня, 14:59
Лапочкин об ударе Месси шипами в икру Манди: «По всем критериям красная, но сработала магия имени. Если бы так сыграли против Лионеля, писали бы, что костоломы из Алжира убивают гения»
сегодня, 13:22
Экс-арбитр Фернандес об ударе Месси шипами в икру Манди: «Аргентина должна была остаться вдесятером. То, что Марчиняк считался лучшим арбитром мира, не дает ему права судить по-своему»
сегодня, 12:12
Рекомендуем
Главные новости
Португалия – ДР Конго. Роналду в старте. Онлайн-трансляция
3 минуты назадLive
ЧМ-2026. Португалия против ДР Конго, Англия – Хорватия, Гана сыграет с Панамой, Колумбия – с Узбекистаном
4 минуты назадLive
Роналду подарил улыбку маленькой фанатке: отбил пять прямо перед вылетом в Хьюстон ☺️
29 минут назадВидеоСпортс"
Белорусская федерация футбола о попадании украинского беспилотника в автобус детской команды: «Проинформировали УЕФА и ФИФА. Держим ситуацию на особом контроле»
33 минуты назад
Хет-трик Месси или решение ISU? Фокусируйтесь на важных для вас событиях в обновленной «Моей ленте»
34 минуты назад
Моуринью хочет видеть Энцо в «Реале». Альтернативы – Фернандеш из «Вест Хэма» и Буадди из «Лилля» (Marca)
34 минуты назад
«РБ Лейпциг» уволил Вернера после 3-го места в Бундеслиге. Демичелис может возглавить клуб
50 минут назад
Каземиро пнул Неймара во время коридора в честь возвращения форварда к тренировкам. Он занимался в общей группе 10 минут
55 минут назадВидео
Роналду – самый возрастной полевой игрок стартового состава в истории ЧМ. Криштиану сыграет с ДР Конго в 41 год и 132 дня
56 минут назад
Онопко о срыве трансфера в «Барсу»: «Руководство сказало, что я больше похож на опалубщика, чем на футболиста. Когда услышал это, просто посмеялся»
сегодня, 15:58
Ко всем новостям
Последние новости
УЕФА оштрафовал «Марсель» на 10 млн евро за превышение лимита убытков за последние 3 сезона. Клуб отстранят от еврокубков, если ситуация не улучшится в ближайший год
8 минут назад
Узбекистан – Колумбия. Онлайн-трансляция начнется в 05:00
12 минут назад
Англия – Хорватия. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
34 минуты назад
Гана – Панама. Онлайн-трансляция начнется в 02:00
сегодня, 16:00
Ван Бронкхорст возглавил «Фейеноорд» после увольнения ван Перси. Джованни тренировал клуб 7 лет назад
сегодня, 15:43
«Интер» покупает Проведеля у «Лацио» за 3 млн евро. Вратарь подпишет 3-летний контракт
сегодня, 15:36
«Зенит» и WINLINE откроют Win City в центре Санкт-Петербурга
сегодня, 15:35
Валерий Овчинников о Дугласе и Энрике на ЧМ: «За Бразилию выкладываются, а в РПЛ будут играть вполноги за зарплату. Надо уничтожать это в корне, как сорняк»
сегодня, 15:25
«Ботафого» сыграет с «Динамо» и ЦСКА в Братском кубке в июле
сегодня, 15:01
Вилья о де ла Фуэнте: «Он способен привести Испанию к славе. Луис – фантастический тренер, его сила в том, что он давно знает своих игроков»
сегодня, 14:30
Рекомендуем