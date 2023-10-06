Невилл считает, что «Ливерпуль» может побороться за титул чемпиона АПЛ. Для этого нужно подписать конкретного игрока «Арсенала» или «Сити»

Средняя линия мерсисайдцев его не совсем устраивает.

Гари Невилл заявил, что «Ливерпуль» мог бы побороться за титул чемпиона АПЛ, если бы подписал одного игрока «Арсенала» или «Сити». В последние годы именно команда Клоппа считается основным соперником «горожан».

Однако в прошлом сезоне мерсисайдцы заняли лишь пятое место и впервые с момента прихода немца в 2015 году не попали в Лигу чемпионов. Этот сезон «Ливерпуль» начал уверенно, но затем последовали поражение от «Тоттенхэма» (1:2) и ничья с «Брайтоном» (2:2). Сейчас клуб идет на четвертом месте с отставанием от первого на три очка.

Гари Невилл в эфире Sky Sports сообщил, что «красным» необходимо провернуть один трансфер, причем назвал конкретную позицию и игроков, которые обладают нужными качествами.

«Сейчас полузащита «Ливерпуля» выглядит как атакующая. Есть ли у нее оборонительная стабильность, которую мы видели сегодня, когда вернулся Родри [в «Сити»] и когда появились Райс, Парти и Жоржиньо [в «Арсенале»]? Есть ли такая стабильность у «Ливерпуля»? Если поставить Деклана Райса на позицию опорника «красным» или туда же отправить Родри, то я бы сказал, что «Ливерпуль» точно будет претендовать на титул».

Этим летом «Ливерпуль» усилил полузащиту четырьмя игроками: Ватару Эндо, Райаном Гравенберхом, Алексисом Мак Аллистером и Домиником Собослаи.

Однако из квартета только Эндо можно считать прирожденным опорником. Другой вариант на эту позицию − 18-летний испанец Стефан Байчетич, который все еще не вернулся после травмы.