Юран об обмене Гонду на Дивеева: «Российский тренер не согласился бы на эту сделку. В России центральных защитников по пальцам одной руки можно пересчитать»

Сергей Юран: сложно понять обмен ЦСКА и «Зенита».

Бывший главный тренер клубов РПЛ Сергей Юран высказался об обмене, в результате которого нападающий Лусиано Гонду перешел в ЦСКА, а защитник Игорь Дивеев – в «Зенит ».

– Делать выводы по работе Челестини в ЦСКА будем в конце сезона.

Армейцы только на четвертом месте, а впереди двухмесячные зимние сборы, с которыми швейцарец тоже никогда не сталкивался.

Не вижу смысла говорить о том, что красно‑синие начали играть в более атакующий футбол, потому что главное в футболе – это результат. Посмотрим, как Фабио подготовит команду к весне.

– Готовиться к весне армейцы будут без Игоря Дивеева, но с Лусиано Гонду. Как отреагировали на обмен с «Зенитом»?

– Думаю, что обмен Дивеева на Гонду – это личное желание Челестини. Не сомневаюсь, что российский тренер не согласился бы на эту сделку.

Все‑таки Игорь является ведущим игроком ЦСКА и центральным защитником, которых в России по пальцам одной руки можно пересчитать.

В общем, мне сложно понять этот трансфер, – сказал Сергей Юран.