Жирков о работе в тренерском штабе «Динамо»: «Если бы я отказался, наверное, не простил бы себе. Мои функции – по обороне и крайним полузащитникам»

Юрий Жирков: не простил бы себе, если бы отказался от работы в «Динамо».

Юрий Жирков рассказал, как получил работу в «Динамо ».

Экс-футболист сборной России вошел в тренерский штаб Ролана Гусева 10 января.

«Ролан мне позвонил и сказал, что есть такое предложение. Решил принять его, потому что я отучился, получил тренерскую лицензию. Если бы я отказался, наверное, не простил бы себе.

[Мои функции в штабе] – по обороне и по крайним полузащитникам», – сказал Жирков.