Жирков о работе в тренерском штабе «Динамо»: «Если бы я отказался, наверное, не простил бы себе. Мои функции – по обороне и крайним полузащитникам»
Экс-футболист сборной России вошел в тренерский штаб Ролана Гусева 10 января.
«Ролан мне позвонил и сказал, что есть такое предложение. Решил принять его, потому что я отучился, получил тренерскую лицензию. Если бы я отказался, наверное, не простил бы себе.
[Мои функции в штабе] – по обороне и по крайним полузащитникам», – сказал Жирков.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ютуб-канал «Динамо»
