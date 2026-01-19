Александр Мостовой: «Почему бы мне не стать первым русским тренером в истории Ла Лиги? Если ими становятся даже не игравшие. А их берут и приглашают. Вот это нонсенс»

Александр Мостовой: почему бы мне не стать первым русским тренером в Ла Лиге?.

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил возможность назначения Валерия Карпина на пост главного тренер «Реал Сосьедад ».

Тренер сборной России заявил: «Дверь открыта, но я не могу оставить сборную в таком состоянии. Через 2,5 года все может быть» .

– Было бы интересно посмотреть на Карпина в «Реале Сосьедад». Ничего такого в этом нет. Если пригласит к себе в штаб, конечно, соглашусь. В Испанию – 100%.

Сам о стажировке в «Сельте» пока не задумывался. Сейчас все приутихло. Тогда тренеры там менялись каждые три месяца. Сейчас вроде все дела нормализовались.

Хорошо играют в Лиге Европы, в чемпионате уже подбираются чуть ли не к лидерам. Поэтому сейчас все спокойно. Со всеми на связи, но в ближайшее время ничего не предвидится.

На тренеров в Испании такое же давление, как и в России, если это не «Реал» или «Барселона». Там может быть тяжелее. И внимание в тысячу раз больше. А у нас просто много людей, которые случайно попадают. Поэтому так и происходит.

Сколько за последние годы у нас посторонних людей попадало в профессию футбольного тренера? Уже на пальцах рук и ног не пересчитать. Это Россия, это наш футбол. Правила одни и те же. Получается? Ура! Не получается? Поехал дальше.

Тем более в «Сосьедаде» за последние два года тоже человек пять или шесть поменялось. Я даже не знаю, кто у них сейчас тренер.

Футбол — это огромный бизнес, где можно быстро заработать. В принципе, многие этим и пользуются. Нас только что-то не подпускают. Мы тоже хотим попробовать.

– Кто еще из наших специалистов достоин стать первым тренером в истории Ла Лиги?

– Те, кто много лет играли в Европе. Мостовой, Онопко, Канчельскис, Колыванов.

Почему бы и мне не стать первым русским тренером в истории чемпионата Испании? Если становятся люди, которые в футбол даже не играли. А их берут и приглашают. Вот это нонсенс. Но, наверное, не в сегодняшнее время, – сказал Александр Мостовой.