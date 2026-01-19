Марокканские болбои пытались забрать полотенце Менди в финале Кубка Африки и вырывали его из рук запасного вратаря сенегальцев. Хакими отбросил его в сторону рекламных щитов

Марокканские болбои забирали полотенце у сенегальского вратаря.

Болбои забирали полотенце у вратаря сборной Сенегала во время финала Кубка Африки.

Сенегальцы выиграли турнир, победив сборную Марокко в решающем матче (1:0 в экстра-таймах). По ходу игры болбои несколько раз пытались забрать полотенце у вратаря Эдуара Менди – это сняли зрители, находившиеся на стадионе. В трансляцию матча эти моменты не попали.

В конце игры за воротами встал резервный голкипер Йеванн Диуф – он мешал болбоям забирать полотенце. Однако они все равно пытались вырвать его у Диуфа из рук и даже повалили футболиста на землю.

В одном из эпизодов полузащитник сборной Марокко Исмаэль Сайбари мешал Диуфу передать полотенце Менди. Также зрители сняли, как Ашраф Хакими взял полотенце, лежавшее возле штанги, и отбросил его в сторону рекламных щитов. Это заметил Эль-Хаджи Малик Диуф – он вернул вещь на место.

«Для меня это просто полотенца, чтобы вытирать перчатки и лицо, не более того. Возможно, с этими полотенцами связаны некоторые традиции, но для меня это обычная вещь. Я был так же удивлен, как и вы, когда увидел, что они пытались их забрать», – прокомментировал ситуацию Йеванн Диуф.

