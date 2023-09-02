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Гравенберх отказался от вызова в сборную, чтобы сосредоточиться на «Ливерпуле». В Нидерландах жестко осудили решение полузащитника ❌😡

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Микаэль Райцигер
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Куман тоже сказал свое слово.

Гравенберх пропустит ближайшие матчи сборной Нидерландов U21, так как хочет сосредоточиться на адаптации в «Ливерпуле».

На сайте молодежной национальной команды появилась новость о новичке «красных»:

«Райан Гравенберх не присоединится к поездке молодежной команды в Зейст на ближайший международный матч.

Полузащитник «Ливерпуля» сообщил тренеру сборной Микаэлю Райцигеру, что хочет сосредоточиться на своем новом клубе во время сентябрьского матча и поэтому будет недоступен».

Гравенберх с самого начала ясно демонстрирует полную приверженность «Ливерпулю» — именно это особенно ценит Юрген Клопп. Однако его решением остались недовольны в Нидерландах.

Главный тренер молодежки заявил, что это может отразиться на будущем Райана в сборной:

«Я не думаю, что это хорошее решение, и ему я тоже это сказал. Я действительно не думаю, что это хорошее решение. Я знаю Райана, он хороший парень, отзывчивый, но он сделал неправильный выбор.

За свою страну надо играть сердцем, а не головой. И думать в первую очередь о команде, а не о себе. Я считаю, что играть за свою страну — это честь. Если вы думаете: «ой, молодежка, она ни к чему не обязывает…» Для тех, кто наверху, нет ничего незначительного. Я передал все заинтересованным лицам».

Роналд Куман, возглавляющий основную сборную, тоже резко высказался о решении полузащитника:

«Мы не довольны решением Райана Гравенберха отказаться от выступления за свою страну».

Будем надеяться, что, несмотря на их слова, Гравенберх построит успешную карьеру в национальной команде. И, конечно же, в «Ливерпуле».

10 комментариев

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alim_liver_kz
Сделали из Гравенберха козла отпущения. В молодежке может быть он и лидер, но зачем тут основную сборную прилепили? Можно было отнестись с пониманием, человек хочет наверстать упущенное
+16
0
+16
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TravenS
Ладно бы это была взрослая команда, но u21... с ума посходили, дайте парню адаптироваться в новых условиях
+15
0
+15
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Дэвид_Мойес
Тут всё просто. Если заиграет в клубе, то все проблемы со сборной как-нибудь порешают. А если не заиграет, то и в сборной нафиг никому не нужен будет. Так что, разумный выбор.
Донни Ван Де Бек вон ездил в сборную играть по 10 минут с Латвией и Гибралтаром, в то время как не мог адаптироваться в МЮ и сидел там на лавке. И, несмотря на это, в сборной о нём почему-то уже давно не вспоминают.
+8
0
+8
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Ненавидящий2.0
Да видели все как вы чешите по ушам. На ВВД уже ушат помоев вылили, не капитан, не тянет, уступи дорогу другим и т.п. А тут видите ли о патриотизме вспомнили
+7
0
+7
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А.В. Бубнов
Пускай вместо него поедут 10 Хагов. Будут лысинами светить в глаза сопреникам.
+3
0
+3
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Андрей БелаРУС
Правильно и сделал !
Нахрена вообще эти беспонтовые сборные ...
+2
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rimad format
Ответ alim_liver_kz
Сделали из Гравенберха козла отпущения. В молодежке может быть он и лидер, но зачем тут основную сборную прилепили? Можно было отнестись с пониманием, человек хочет наверстать упущенное
Еще если проиграют скажут что это тоже из-за Райана
+2
0
+2
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Nostromo
Вот как то можно парня понять.Возможно просидел на лавке в сборной..а здесь ознокомление с коллективом, ну почувствовать Запах Энфилда,ауры.
+1
0
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Чёрный тюльпан
Я бы вообще не играл за сборную, если у неё нет возможность побороться за трофей. Это лишние матчи -> лишние нагрузки на организм -> шанс получить травму на ровном месте. В клубе у тебя контракт, там тебя платят за работу деньги, поэтому в приоритете должен быть именно он, а недопатриотизм и игра за сборную. Клоуны из ФИФА и УЕФА итак уже болт кладут в плане количества матчей за сезон, увеличивая в своих турнирах количество участников, да и в целом уровень сборных упал, а точнее даже их ценность после дела Босмана.
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mArty-.-
Ответ TravenS
Ладно бы это была взрослая команда, но u21... с ума посходили, дайте парню адаптироваться в новых условиях
Зато в байтящем заголовке ни намёка на молодёжку)
+1
-1
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