10 комментариев

Гравенберх отказался от вызова в сборную, чтобы сосредоточиться на «Ливерпуле». В Нидерландах жестко осудили решение полузащитника ❌😡
Куман тоже сказал свое слово.
Гравенберх пропустит ближайшие матчи сборной Нидерландов U21, так как хочет сосредоточиться на адаптации в «Ливерпуле».
На сайте молодежной национальной команды появилась новость о новичке «красных»:
«Райан Гравенберх не присоединится к поездке молодежной команды в Зейст на ближайший международный матч.
Полузащитник «Ливерпуля» сообщил тренеру сборной Микаэлю Райцигеру, что хочет сосредоточиться на своем новом клубе во время сентябрьского матча и поэтому будет недоступен».
Гравенберх с самого начала ясно демонстрирует полную приверженность «Ливерпулю» — именно это особенно ценит Юрген Клопп. Однако его решением остались недовольны в Нидерландах.
Главный тренер молодежки заявил, что это может отразиться на будущем Райана в сборной:
«Я не думаю, что это хорошее решение, и ему я тоже это сказал. Я действительно не думаю, что это хорошее решение. Я знаю Райана, он хороший парень, отзывчивый, но он сделал неправильный выбор.
За свою страну надо играть сердцем, а не головой. И думать в первую очередь о команде, а не о себе. Я считаю, что играть за свою страну — это честь. Если вы думаете: «ой, молодежка, она ни к чему не обязывает…» Для тех, кто наверху, нет ничего незначительного. Я передал все заинтересованным лицам».
Роналд Куман, возглавляющий основную сборную, тоже резко высказался о решении полузащитника:
«Мы не довольны решением Райана Гравенберха отказаться от выступления за свою страну».
Будем надеяться, что, несмотря на их слова, Гравенберх построит успешную карьеру в национальной команде. И, конечно же, в «Ливерпуле».
Донни Ван Де Бек вон ездил в сборную играть по 10 минут с Латвией и Гибралтаром, в то время как не мог адаптироваться в МЮ и сидел там на лавке. И, несмотря на это, в сборной о нём почему-то уже давно не вспоминают.
Нахрена вообще эти беспонтовые сборные ...