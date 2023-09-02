10 комментариев

Куман тоже сказал свое слово.

Гравенберх пропустит ближайшие матчи сборной Нидерландов U21, так как хочет сосредоточиться на адаптации в «Ливерпуле».

На сайте молодежной национальной команды появилась новость о новичке «красных»:

«Райан Гравенберх не присоединится к поездке молодежной команды в Зейст на ближайший международный матч.

Полузащитник «Ливерпуля» сообщил тренеру сборной Микаэлю Райцигеру, что хочет сосредоточиться на своем новом клубе во время сентябрьского матча и поэтому будет недоступен».

Гравенберх с самого начала ясно демонстрирует полную приверженность «Ливерпулю» — именно это особенно ценит Юрген Клопп. Однако его решением остались недовольны в Нидерландах.

Главный тренер молодежки заявил, что это может отразиться на будущем Райана в сборной:

«Я не думаю, что это хорошее решение, и ему я тоже это сказал. Я действительно не думаю, что это хорошее решение. Я знаю Райана, он хороший парень, отзывчивый, но он сделал неправильный выбор.

За свою страну надо играть сердцем, а не головой. И думать в первую очередь о команде, а не о себе. Я считаю, что играть за свою страну — это честь. Если вы думаете: «ой, молодежка, она ни к чему не обязывает…» Для тех, кто наверху, нет ничего незначительного. Я передал все заинтересованным лицам».

Роналд Куман, возглавляющий основную сборную, тоже резко высказался о решении полузащитника:

«Мы не довольны решением Райана Гравенберха отказаться от выступления за свою страну».

Будем надеяться, что, несмотря на их слова, Гравенберх построит успешную карьеру в национальной команде. И, конечно же, в «Ливерпуле».