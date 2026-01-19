  • Спортс
  • Мурад Мусаев: «Сперцян никуда не рвется. Здесь и в Армении нагнетают, думают, что «Краснодар» его в плену держит. Но он счастливый человек, легенда клуба. Дети растут на Эдике, он их кумир»
16

Мурад Мусаев: Сперцян никуда не рвется, он счастлив.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос о возможном уходе Эдуарда Сперцяна из клуба. 

– Сперцян не рвется никуда. Нагнетают здесь, а также очень много в Армении говорят. Мне кажется, они думают, что «Краснодар» его в плену держит. Но он счастливый человек. Он легенда клуба, он легенда города. Его все обожают. И он играет в яркий футбол, много создает и забивает.

Сам Эдик не переживает.

– Когда вы стали вторыми, он точно хотел уехать.

– Было давление на него, что он должен, должен, должен. А кому он что должен?

– Вы не чувствуете, что он хотел сам поехать играть на уровне Лиги Чемпионов?

– Была бы проблема, если пришел «Интер», предложил хорошие деньги, а мы Эдика никуда не пустили. Но «Интер» не приходил. Последним пришел «Саутгемптон».

И как происходило? Мы говорили, я со своей стороны, руководство со своей стороны. Но все разговоры кончались тем, что последнее слово за Эдиком.

Говорят, что его Галицкий уговорил. Это нормально, что я как главный тренер, а он как президент хотим его оставить. Мы со своей стороны сказали, но последнее слово за Эдиком. Эдик дома разговаривал с отцом, с мамой, с братом. Он сам пришел к этому, он сам принял это решение. Как показывает турнирная таблица Чемпионшипа, он принял правильное решение.

– Каким вам в целом казался переход в Чемпионшип?

– Конечно, мне плохо, когда уходит один из лучших игроков.

– Для вас без разницы, куда он уходит: в «Интер»или «Саутгемптон»?

– Нет, почему без разницы? Сафонов уходил в «ПСЖ», это разные вещи.

– Вы же все равно лишаетесь игрока стартового состава, очень важного игрока для себя.

– Это разные вещи. Я не хотел бы, чтобы Сперцян уходил в «Саутгемптон». В «ПСЖ» я мог бы понять, это большой клуб, который будет бороться за Лигу чемпионов, куча трофеев. Я спрашивал: «Матвей, есть какие-то шансы?» Он говорил, что от такого нельзя отказываться.

– Можно ли здесь развиваться всегда? На том уровне, на котором сейчас есть Сперцян, он еще может прибавить, если останется в РПЛ?

– Для меня показательным был матч с ЦСКА. Хоть он не забил там, а отдал одну голевую – то, как он играл, как он вел игру, как он обострял, как он сам протаскивал мяч. Сейчас очень много детей, которые в Краснодаре ходят на футбол из-за него. Когда мне было 8-9, я увидел Роберто Баджо, как он мягко играет, забивает штрафные. Сейчас так же дети растут на Эдике. Он их кумир.

Я понимаю, что если Эдика не перетренировать, потому что он всегда много работает, выполняет большие объемы, правильно готовить, чтобы у него была чистая голова, без всех этих давлений, он может стать еще сильнее, – сказал Мусаев в эфире «Итогов» на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
Это футбол, брат!
