Фильм о Симоняне «Золотой дубль» выйдет в прокат 29 января, в главной роли – Егор Бероев. В проекте участвовали РФС и Министерство культуры

Художественный фильм о Никите Симоняне , снятый при поддержке РФС, выйдет в прокат 29 января.

Картина «Золотой дубль» расскажет об одном из этапов тренерской карьеры Симоняна – победах ереванского «Арарата » в чемпионате и Кубке СССР в 1973 году. Роль Симоняна в совместном проекте AP Cinema и онлайн-кинотеатра START при поддержке Министерства культуры РФ сыграл актер Егор Бероев, снимавшийся в фильмах «Турецкий гамбит», «Адмиралъ» и других.

26 января Российский футбольный союз совместно с создателями картины проведет предпремьерный показ фильма для легенд отечественного футбола и СМИ. В широкий прокат «Золотой дубль» выходит 29 января.

Олимпийский чемпион и лучший бомбардир в истории «Спартака » Симонян умер в возрасте 99 лет 23 ноября 2025 года.