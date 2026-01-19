Булыкин о Зинченко: «Он игрок высокого уровня и должен помочь «Аяксу» снова бороться за чемпионство. Хочется, чтобы клуб играл на хорошем уровне в ЛЧ»

Дмитрий Булыкин: Зинченко – игрок высокого уровня, он должен помочь «Аяксу».

Бывший нападающий «Аякса » и сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе Александра Зинченко в нидерландский клуб.

Ранее стало известно , что амстердамцы возьмут защитника «Арсенала » в аренду до конца сезона. Первую часть сезона украинский футболист провел в «Ноттингем Форест ».

«Аякс» – топ-клуб, но в последнее время у них не все ладится. Сейчас, думаю, лидирует ПСВ, однако «Аякс» хочет добиваться больших результатов. Поэтому, вероятно, они наберут топ-футболистов и должны прибавить вместе с Зинченко, чтобы бороться за чемпионство. Хочется, чтобы «Аякс» снова играл на хорошем уровне в Лиге чемпионов. Там всегда много молодежи, поэтому нужны опытные футболисты, которые подскажут, что и как делать, класс у команды есть.

С Зинченко они могут очень неплохо взаимодействовать. Если все сложится, будет интересно посмотреть на «Аякс». Уверен, что селекционный отдел и тренерский штаб все грамотно взвесили. Если они берут футболиста, то знают, как он усилит команду и как его использовать.

Зинченко – футболист высокого уровня, он безусловно поможет и молодым игрокам, и «Аяксу». Все-таки чемпионат Нидерландов – не АПЛ, поэтому он должен хорошо себя проявить и помочь клубу снова бороться за чемпионство», – сказал Булыкин.