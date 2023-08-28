Дело не только в самом удалении.

Футбольная ассоциация Англии (FA) рассмотрит отчет арбитра Джона Брукса и примет решение о том, следует ли наложить дополнительную дисквалификацию на капитана «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка за «проявление несогласия» после удаления в матче с «Ньюкаслом».

Ван Дейк получит одноматчевую дисквалификацию за фол на Александре Исаке, лишившем возможности забить гол. За него игроку дали прямую красную карточку.

Дополнительное наказание может прийти за то, что центральный защитник сперва орал на форварда и призывал его встать, а затем тыкал в лицо судьи матча и, похоже, использовал нецензурную лексику («f*****g joke»). Также свою порцию гнева получил четвертый судья − Крейг Поусон.

FA изучит отчет Брукса и примет решение о дальнейших санкциях в случае, если Ван Дейк будет признан виновным в некорректном поведении по отношению к арбитру и его помощникам. Голландец точно пропустит игру с «Астон Виллой», но может получить дисквалификацию до четырех матчей.