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Очередная проблема для Клоппа. Ван Дейк может получить длительную дисквалификацию

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Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк
Юрген Клопп Юрген Клопп
Джон Брукс судья
Футбол Футбол

Дело не только в самом удалении.

Футбольная ассоциация Англии (FA) рассмотрит отчет арбитра Джона Брукса и примет решение о том, следует ли наложить дополнительную дисквалификацию на капитана «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка за «проявление несогласия» после удаления в матче с «Ньюкаслом».

Ван Дейк получит одноматчевую дисквалификацию за фол на Александре Исаке, лишившем возможности забить гол. За него игроку дали прямую красную карточку.

Дополнительное наказание может прийти за то, что центральный защитник сперва орал на форварда и призывал его встать, а затем тыкал в лицо судьи матча и, похоже, использовал нецензурную лексику («f*****g joke»). Также свою порцию гнева получил четвертый судья − Крейг Поусон.

FA изучит отчет Брукса и примет решение о дальнейших санкциях в случае, если Ван Дейк будет признан виновным в некорректном поведении по отношению к арбитру и его помощникам. Голландец точно пропустит игру с «Астон Виллой», но может получить дисквалификацию до четырех матчей.

5 комментариев

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Waititi
В принципе логично, судить они не умеют поэтому нужно переквалифицироваться в нытиков. А то что уже несколько пенальти не дали в топ матчах где дисквалификация судей ?
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nata shima
В игрока, играющего без замен, после тяжелейшей травмы, которому 30+ лет.
К тому же вся команда в этом сезоне откровенно играет ниже своего уровня. ВВД - в том числе.
Кто то из этого выходит раньше, кто то - позже.
Давно уже говорю - дотерпеть сезон и дать игрокам отдохнуть нормально.
Давно читаю на эхо слухи об интересах к другим защитникам.
Может быть и возьмут кого, чтобы ВВД давали хотя бы иногда отдыхать. Даже у лидеров иногда заканчиваются силы.
Атака как заиграла, стоило Диасу и Жоте восстановиться. Ротация нужна, а кем ротировать Вирджила - Гомесом, привозящим каждый матч? Матипом нестабильным?
Нужна умственная и физическая перезагрузка. Вирджил это заслужил, как и вся команда и весь ТШ.
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Amalfitano
Ответ nata shima
В игрока, играющего без замен, после тяжелейшей травмы, которому 30+ лет. К тому же вся команда в этом сезоне откровенно играет ниже своего уровня. ВВД - в том числе. Кто то из этого выходит раньше, кто то - позже. Давно уже говорю - дотерпеть сезон и дать игрокам отдохнуть нормально. Давно читаю на эхо слухи об интересах к другим защитникам. Может быть и возьмут кого, чтобы ВВД давали хотя бы иногда отдыхать. Даже у лидеров иногда заканчиваются силы. Атака как заиграла, стоило Диасу и Жоте восстановиться. Ротация нужна, а кем ротировать Вирджила - Гомесом, привозящим каждый матч? Матипом нестабильным? Нужна умственная и физическая перезагрузка. Вирджил это заслужил, как и вся команда и весь ТШ.
Да Ливеру вообще некем усиливать игру. Летом ушли 7-8 игроков обоймы. Купили только 3. Вот сейчас если еще и Салах уходит Клоппу тупо хватает только на стартовый состав.
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Iaroslav_florence
Ответ Sans Skeleton
клопп 90 минут на ушах резервного провисел,но это не нытье,да)))
а то что судья дал игрокам Ливерпуля две желтых карточки за не очень значительные откидки мяча, при этом никак не отреагировал на 5 фолов Жоэлинтона, это нормально? Главный тренер должен спокойно наблюдать и вежливо улыбаться?
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