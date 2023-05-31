Этот сезон был долгим и сложным для Трента Александера-Арнольда. В начале чемпионата защитник подвергся критике за плохую игру в защите, но в конце сезона Трент получил новую роль и изменил мнение о себе.

На протяжении всего сезона форма Трента отражала форму команды, и стало очевидно, что когда он играл хорошо, «Ливерпуль», как правило, тоже играл хорошо. Однако первые месяцы сезона были трудными как для защитника, так и для команды.

Пик ужаса наступил в домашнем матче против «Брайтона», где Александер-Арнольд был виноват в нескольких голах. В условиях, когда полузащите не хватало формы и энергии, правый защитник остался незащищенным, и соперники воспользовались ситуацией.

К счастью, ситуация улучшилась после того, как Трент восстановился после короткой травмы, полученной во время неудачного матча с «Арсеналом» – хотя в первой половине сезона он не отметился ни одной результативной передачей, в дальнейшем он набирал обороты.

После чемпионата мира ТАА пережил еще один спад формы, но затем начал возвращаться в свой ритм. В победах над «Эвертоном», «Ньюкаслом», «Вулвз» и «МЮ» появились позитивные нотки.

Юрген Клопп внес тактические изменения, переведя Трента на позицию перевернутого правого защитника с возможностью выдвижения в центр полузащиты. Этот свежий подход не только раскрыл его творческий потенциал, но и оживил форму партнеров, что привело к успешной концовке сезона.

Сезон «Ливерпуля» был похож на американские горки, впрочем, как и для Трента – но его стойкость и адаптивность сыграли решающую роль в том, что «Ливерпуль» отыграл 5 позиций в таблице.