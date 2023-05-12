Обида, которая тянется долгие годы.

В настоящее время интересы форварда «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса представляет агентство Жорже Мендеша Gestifute, которое выступило посредником при переходе игрока из «Бенфики» за 85 млн фунтов. Однако так было не всегда.

До начала работы с португальским суперагентом уругваец сотрудничал с Эдгардо Ласальвией. Это было во времена игры Нуньеса за первый профессиональный клуб − уругвайский «Пеньяроль».

Дарвин решился на смену агента после переезда в Португалию. Ласальвия остался сильно недоволен тем, как форвард повел себя в той ситуации.

«У меня не было возможности поговорить с Дарвином, − сказал он в интервью El Observador. − Я узнал об этом [о смене агента], когда приехал в аэропорт и он был с шестью телохранителями. Говорить он не захотел. Потом я отправил на его поиски парня из моей компании.

Пытался звонить, а потом получил сообщение, где он сказал мне, что очень любит меня, что всегда будет моим другом, бла-бла-бла, но теперь собирается начать новый путь с другой компанией, и отправил меня в черный список. Я не мог уже ничего ответить. Каждый выбирает, как ему жить, но есть карма, и ему все вернется»

Ласальвия признался, что такое поведение клиента его морально разбило.

«Ты должен вести себя как хороший человек, ты должен помнить о других. Невозможно, чтобы ты все взял и забыл. Он ушел к Жорже Мендешу, он ушел с другим агентом, как и Отаменди. Когда он появился в «Бенфике», они сделали работу, как маленький муравей: залезли ему в голову и начали все там менять. Когда потерял Дарвина, то сильно разозлился. Это разорвало меня пополам, потому что я обожал этого парня. Но потом я понял, что это такой бизнес».

Нуньес провел неоднозначный дебютный сезон на «Энфилде», отметившись во всех турнирах 15 голами в 42 матчах.