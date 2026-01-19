Тренер Марокко Реграги о 0:1: «Поздравляем Сенегал, несмотря на разочаровывающее представление об африканском футболе. Атмосфера была нездоровой с самого начала»

Тренер Марокко: с самого начала атмосфера на Кубке Африки была нездоровой.

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги высказался после поражения от Сенегала в финале Кубка африканских наций.

Сборная Марокко уступила со счетом 0:1 в дополнительное время. На 8-й добавленной ко второму тайму минуте при счете 0:0 арбитр назначил пенальти в ворота Сенегала за фол Эль-Хаджи Малика Диуфа на Браиме Диаме, после чего главный тренер сенегальцев Пап Тиав увел команду с поля. На 11-й добавленной минуте игра возобновилась, на 114-й Браим не реализовал 11-метровый.

«Мы искренне разочарованы, как и все марокканские болельщики. Когда на последней минуте [в вашу пользу] назначают пенальти, победа кажется очень близкой. В конце концов, футбол настигает вас. Очень жаль. Но игроки вернутся более сильными.

Мы поздравляем Сенегал, хотя представление об африканском футболе, которое мы продемонстрировали сегодня, разочаровывает, учитывая все, что произошло, как только прозвучал свисток. С самого начала турнира атмосфера была нездоровой, это обидно. Мы поздравляем их, они молодцы. Мы продолжим работать. Марокко вернется сильнее», – сказал Реграги.