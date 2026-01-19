У «Барселоны» 25 ударов с xG 3,69 и 73% владения мячом в игре с «Сосьедадом». Команда Флика уступила 1:2
«Барселона» превзошла «Сосьедад» по основным показателям, но уступила.
«Барселона» могла забить больше трех голов, но проиграла «Сосьедаду».
Команда Ханси Флика потерпела выездное поражение со счетом 1:2, несмотря на то, что нанесла 25 ударов (против 7 у соперника) и попала в створ 9 раз (хозяева – 6).
Показатель ожидаемых голов у «блауграны» равен 3,69, у их соперника – 1,01 (следует отметить, что эта информация взята на сайте Flashscore, насчитавшем 8 ударов в исполнении «Сосьедада» вместо официальных 7).
«Барселона» также владела мячом 72,7% времени и подала 8 угловых (против 6).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт Ла Лиги
