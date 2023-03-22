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У «Ливерпуля» в трансфере Беллингема есть еще один агент: Трент вместе с Джудом замечены на концерте Криса Брауна🔥🔥🔥

Трент Александер-Арнолд Трент Александер-Арнолд
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Джуд Беллингем Джуд Беллингем
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Каждый делает все, что может, чтобы уговорить молодого англичанина.

В последнее время «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Реал» выглядели наиболее вероятными вариантами продолжения карьеры полузащитника, которого с «Боруссией» связывает контракт сроком до 2025 года. В его соглашении с клубом нет отступных, поэтому, учитывая нежелание «Дортмунда» расставаться с Джудом, стоимость потенциальной сделки будет предельно высокой.

Из-за этого осуществить сделку будет сложно всем заинтересованным клубам. Как пишет The Athletic, вероятность того, что «Ливерпуль» не сможет купить Беллингема летом, становится все выше. Это связано с возможной суммой трансфера, а также с финансовой мощью конкурентов. «Ливерпуль» не нацелен на участие в аукционе.

Тем не менее, вслед за Хендерсоном в дело включился и Трент Александр-Арнольд – накануне игроки сборной Англии были вместе замечены на концерте звезды хип-хопа Криса Брауна.

2 комментария

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ABPOP
да хоть клоп его отец будет. если сити даст мешок денег он пойдет к сити а не к бате-) потом ещё скажет что с детства за сити болеет)))
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Аслан Бакиров
У Джуда нет шансов:))) много задолжал уже красным
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