Каждый делает все, что может, чтобы уговорить молодого англичанина.

В последнее время «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Реал» выглядели наиболее вероятными вариантами продолжения карьеры полузащитника, которого с «Боруссией» связывает контракт сроком до 2025 года. В его соглашении с клубом нет отступных, поэтому, учитывая нежелание «Дортмунда» расставаться с Джудом, стоимость потенциальной сделки будет предельно высокой.

Из-за этого осуществить сделку будет сложно всем заинтересованным клубам. Как пишет The Athletic, вероятность того, что «Ливерпуль» не сможет купить Беллингема летом, становится все выше. Это связано с возможной суммой трансфера, а также с финансовой мощью конкурентов. «Ливерпуль» не нацелен на участие в аукционе.

Тем не менее, вслед за Хендерсоном в дело включился и Трент Александр-Арнольд – накануне игроки сборной Англии были вместе замечены на концерте звезды хип-хопа Криса Брауна.