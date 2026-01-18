  • Спортс
5

Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома победил «Неом» в гостях, «Аль-Хазем» пропустил 5 голов от «Аль-Кадисию» Ретеги

В Саудовской Аравии прошли матчи 16-го тура чемпионата.

16 января «Аль-Иттихад» Карима Бензема уступил «Аль-Иттифаку» Джорджиньо Вейналдума в 16-м туре чемпионата Саудовской Аравии – 0:1.

17 января «Аль-Ахли» Рияда Мареза в гостях взял верх над «Аль-Холудом» (1:0), «Аль-Наср» Криштиану Роналду дома одолел «Аль-Шабаб» (3:2).

18 января «Аль-Хазем» проиграл «Аль-Кадисии» Матео Ретеги (1:5), «Аль-Хилаль» Малкома на выезде победил «Неом» (2:1).

Чемпионат Саудовской Аравии

16-й тур

Высшая лига. 16 тур
18 января 15:15, King Abdullah Sport City Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Хазем
Завершен
1 - 5
Логотип гостевой команды
Аль-Кадисия
Матч окончен
90’
+4’
  Mohammed bin Issa bin Saleh Al Jamaan Al Yami
88’
Такри
87’
Начо   Аль-Авджами
  Aboubacar Bah
86’
81’
  Al-Nakhli
Аль-Шаммари   Mohammed bin Issa bin Saleh Al Jamaan Al Yami
79’
77’
Ретеги   Saif bin Ahmed Rashad Mohamed Rajab
77’
Баа   Аль-Аммар
73’
  Киньонес
Basil bin Yousef bin Mesfer Al Sayyali   Aboubacar Bah
68’
Моквана   Ahmed bin Mohammed bin Hansh Al Shamrani
68’
Miguel Carvalho Vianna   Саюд
62’
Аль-Хабаши   Фабиу Мартинш
62’
61’
  Аль-Джувайр
57’
Хазази   Gabriel Carvalho Teixeira
57’
Аль-Шахрани   Такри
56’
  Ретеги
Аль-Хабаши
53’
2тайм
Перерыв
Аль-Дахиль
33’
Аль-Хазем
Бруну Варела, Al-Nakhli, Аль-Дахиль, Sultan bin Mohammed bin Saleh Tanker, Saud bin Ghali bin Zuhaimil Al Rashed, Розье, Аль-Хабаши, Basil bin Yousef bin Mesfer Al Sayyali, Miguel Carvalho Vianna, Моквана, Аль-Шаммари
Запасные: Mohammed bin Issa bin Saleh Al Jamaan Al Yami, Аль-Хараджин, Зайед, Abdulaziz bin Nayef bin Muslim Al Harbi, Саюд, Aboubacar Bah, Al-Shanqiti, Ahmed bin Mohammed bin Hansh Al Shamrani, Фабиу Мартинш
1тайм
Аль-Кадисия:
Кастельс, Г. Альварес, Начо, Аль-Шахрани, Аль-Джувайр, Баа, Хазази, Вайгль, Mohammed bin Waheeb bin Saeed Abu Al Shamat, Ретеги, Киньонес
Запасные: Аль-Аммар, Аль-Кассар, Gabriel Carvalho Teixeira, Eyad Sidi Mohammed Houssa, Аль-Авджами, Махнаши, Аль-Салем, Saif bin Ahmed Rashad Mohamed Rajab, Такри
Подробнее
Высшая лига. 16 тур
18 января 17:30, King Khalid Sport City Stadium
Логотип домашней команды
Неом
Завершен
1 - 2
Логотип гостевой команды
Аль-Хилаль
Матч окончен
90’
+6’
Томбакти   Аль-Авджами
90’
+1’
Малком   Сезар
90’
+1’
Нуньес   Аль-Хамдан
Аль-Фарадж   Jaber
90’
+1’
Аль-Салули   Thamer bin Fathi bin Mustafa Al Dakhil Al Khaibri
83’
Ляказетт   Al-Ali
83’
76’
Маркос Леонардо   Аль-Досари
76’
Мари   Аль-Харби
Абди   Islam bin Ahmed bin Shuaib Hawsawi
73’
Аль-Брейк   Родригес
73’
66’
  Рубен Невеш
Абди
65’
61’
Мари
49’
  Томбакти
2тайм
Перерыв
44’
Милинкович-Савич
  Аль-Брейк
42’
Неом
Луиш Машимиану, Абди, Аль-Брейк, Аль-Салули, Хегази, Аль-Досари, Бенрахма, Аль-Фарадж, Коне, Буабре, Ляказетт
Запасные: Islam bin Ahmed bin Shuaib Hawsawi, Jaber, Thamer bin Fathi bin Mustafa Al Dakhil Al Khaibri, Аль-Хеджи, Малайека, Аль-Асмари, Ayman bin Yousef bin Ibrahim Fallatah, Al-Ali, Родригес
1тайм
Аль-Хилаль:
Аль-Ями, Тео, Мари, Томбакти, Аль-Ями, Канно, Рубен Невеш, Милинкович-Савич, Малком, Нуньес, Маркос Леонардо
Запасные: Аль-Харби, Аль-Досари, Аль-Хамдан, Сезар, Аль-Мутаири, Мендаш, Аль-Авджами, Abdulkarim bin Mohammed bin Ismail Darisi, Абу Расен
Подробнее
Высшая лига. 16 тур
18 января 17:30, Prince Faisal bin Fahd Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Рияд
Завершен
1 - 3
Логотип гостевой команды
Аль-Таавун
Матч окончен
90’
+8’
Аль-Кахтани
81’
Мартинес   Аль-Кахтани
81’
Фюльжени   Mohammed Saleh Mohammed Al Aqel
Соро   Talal Riyadh Al Shubili
81’
75’
Фюльжени
  Luca Ian Ramirez
75’
Sulaiman bin Yahya bin Salman Qarsh Hazazi   Alabsi
75’
70’
Аль-Куикби   Moustapha Sémbène
66’
  Мартинес
  Тозе
63’
46’
Cristhoper Douglas Zambrano Méndez   Alhurayji
Ammar Nasser Al Harfi   Аль-Шехри
46’
2тайм
Перерыв
45’
+8’
  Мартинес
41’
Аль-Муфрадж
41’
Жиротто   Mohammed Walid Mohammed Al Rajbani Al Dossary
34’
Рамос де Соуза
30’
Аль-Ахмад
23’
Аль-Муфрадж
21’
Ammar Nasser Al Harfi
17’
10’
  Мартинес
Аль-Рияд
Борян, Osama bin Zaid bin Abdulaziz Al Bawardi, Барбе, Аль-Хайбари, Ammar Nasser Al Harfi, Sulaiman bin Yahya bin Salman Qarsh Hazazi, Тозе, Соро, Баеш, Силла
Запасные: Аль-Шехри, Abdulrahman Hadal Tuwairiq Al Shammari, Marzouq bin Hussain bin Marzouq Tambakti, Тармин, Essam Hassan Abdullah Bahri, Talal Riyadh Al Shubili, Mohammed bin Ahmed bin Yahya Suhluli, Luca Ian Ramirez, Alabsi
1тайм
Аль-Таавун:
Маилсон, Аль-Муфрадж, Аль-Ахмад, Жиротто, Mohammed bin Mater bin Mohsen Mahzari, Фюльжени, Эль-Махдиуи, Рамос де Соуза, Cristhoper Douglas Zambrano Méndez, Аль-Куикби, Мартинес
Запасные: Alhurayji, Meshal bin Yousef bin Eshaq Al Alaeli, Moustapha Sémbène, Mohammed Walid Mohammed Al Rajbani Al Dossary, Атийя, Ahmed bin Saleh bin Omar Bahusayn, Адам, Аль-Кахтани, Mohammed Saleh Mohammed Al Aqel
Подробнее
Высшая лига. 16 тур
16 января 13:40, King Abdullah Sport City Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Нажма
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Аль-Фатех
Матч окончен
90’
+3’
Naif bin Khalid bin Rashed Masoud   Mohammed Al Sahihi
88’
Ali bin Hassan Al Masoud   Касим
Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi   Аль-Шаммари
82’
76’
Abdullah bin Sufuq bin Fadl Al Fadani Al Anazi   Saad bin Fahad Al Sharfa
76’
Aljari   Al Swealem
  Джасим
75’
46’
Варгас   Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi
2тайм
Перерыв
Nasser Abdullah Nasser Al Haleel
21’
12’
  Abdullah bin Sufuq bin Fadl Al Fadani Al Anazi
Аль-Нажма
Виктор Брага, Vitor Hugo Brenneisen Vargas, Самир, Nasser Abdullah Nasser Al Haleel, Al Hawsawi, Флорес, Джасим, Тиянич, Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi, Бутобба, Лазаро
Запасные: Аль-Хаусауи, Abdulwahid Ali Al Nakhli, Аль-Мукайтиб, Abdulaziz bin Abdulrahman bin Abdulaziz Al Harabi, Hisham bin Hussain Radhi Al Dubais, Fahad bin Khaled bin Mubarak Al Abdulrazzaq, Аль-Наджар, Аль-Шаммари, Mohammed Mansour Yahya Mile
1тайм
Аль-Фатех:
Пачеко, Aljari, Саадан, Fawaz Yousef Al Hamad, Abdullah bin Sufuq bin Fadl Al Fadani Al Anazi, Naif bin Khalid bin Rashed Masoud, Юссуф, Ali bin Hassan Al Masoud, Saeed bin Khalid bin Saeed Baattia, Варгас, Батна
Запасные: Abdulaziz Khalid A. Al Fawaz, Mohammed Al-Sarnoukh, Al Swealem, Касим, Mohammed Al Sahihi, Saad bin Fahad Al Sharfa, Бохари, Faisal bin Abdullah bin Abdulwahed Al Abdulwahed, Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi
Подробнее
Высшая лига. 16 тур
16 января 14:45, Prince Mohamed bin Fahd Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Халидж
Завершен
4 - 1
Логотип гостевой команды
Аль-Охдуд
Матч окончен
90’
+2’
  Abdulaziz Saleh Al Hatila
88’
Naif bin Mohammed bin Marwai Al Fulaytah Asiri
Шенкевелд   Аль-Хафит
83’
Ребошу   Аль-Мутайри
83’
Кинг   Hussain Ali Al Sultan
83’
  Масурас
80’
Канаба   Ali Abdulraouf Al Abdelnabi
78’
  Фортунис
77’
74’
Аль-Салем
Хамзи   Паоло Фернандес
66’
63’
Гюль   Abdulaziz Saleh Al Hatila
63’
Крамер   Аль-Аббас
62’
Петрос   Индже
  Масурас
50’
2тайм
Перерыв
  Кинг
37’
Ребошу
7’
Аль-Халидж
Морис, Ребошу, Al-Khubrani, Шенкевелд, Аль-Хамсаль, Канаба, Курбелис, Масурас, Фортунис, Хамзи, Кинг
Запасные: Ассири, Паоло Фернандес, Аль-Хафит, Ali Abdulraouf Al Abdelnabi, Abdullah Turki Al Zaynaldeen, Hussain Ali Al Sultan, Аль-Хайдари, Raed Firas Al Shanqiti, Аль-Мутайри
1тайм
Аль-Охдуд:
Португал, Аль-Салем, Mohammed bin Ali bin Abdullah Abu Abdul, Al Yami, Гюнтер, Naif bin Mohammed bin Marwai Al Fulaytah Asiri, Педроса, Гюль, Петрос, Бассогог, Крамер
Запасные: Hussain Hassan Mushaib Al Zabdani, Mohamed bin Nayef Al Jahif, Abdulaziz Saleh Al Hatila, Aljuhani, Аль-Кайди, Индже, Аль-Аббас, Saud Salem Saud Al Yami, Аль-Наджар
Подробнее
Высшая лига. 16 тур
16 января 17:30, King Abdullah Sports City
Логотип домашней команды
Аль-Иттихад Джидда
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
Аль-Иттифак
Матч окончен
90’
+5’
Медран
90’
+2’
Faris Saeed Al Ghamdi   Yasir Abdullah R. Al Shammari
90’
+2’
Нкота   Majed Mohammed Yazid Dawran
86’
Хинди
Бергвейн   Mohammed bin Saleem bin Hamad Al Absi
86’
Райкович
85’
Фернандеш   Аль-Гамди
81’
Диаби   Аль-Шехри
81’
75’
Али   Хайралла
Шарахили   Аль-Джулайдан
74’
Аль-Шенгити   Аль-Биши
74’
72’
Аль-Ганнам   Коста
69’
Родак
56’
Faris Saeed Al Ghamdi
54’
  Аль-Ганнам
49’
Аль-Хатиб
2тайм
Перерыв
Думбия
27’
Фернандеш
21’
Аль-Иттихад Джидда
Райкович, Кадеш, Шарахили, Данилу Перейра, Аль-Шенгити, Думбия, Канте, Фернандеш, Бергвейн, Диаби, Бензема
Запасные: Mohammed bin Ali bin Mohammed Barnawi, Аль-Джулайдан, Аль-Нашри, Фаллатах, Аль-Шехри, Mohammed bin Saleem bin Hamad Al Absi, Аль-Гамди, Аль-Биши, Аль-Гамди
1тайм
Аль-Иттифак:
Родак, Нкота, Аль-Отайби, Кальво, Хендри, Аль-Хатиб, Faris Saeed Al Ghamdi, Али, Медран, Дембеле, Аль-Ганнам
Запасные: Abdulbasit bin Suleiman bin Abdullah Ahmed, Хайралла, Majed Mohammed Yazid Dawran, Jalal bin Adel Al Salem, Хинди, Маду, Коста, Yasir Abdullah R. Al Shammari, Ziyad bin Abdullah bin Ali Al Abdali Al Ghamdi
Подробнее
Высшая лига. 16 тур
17 января 13:35, Al Majma'ah Sports City Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Фейха
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Дамак
Матч окончен
90’
+2’
Вада   Аль-Самири
Джейсон
83’
Rayan bin Enad Hamoud Al Mutairi   Аль-Джауаи
82’
80’
Аль-Обайд
71’
Al-Ghamdi   Naji
71’
Аль-Кахтани   Мейте
Sabri Abdu H. Dahal   Ганвула
64’
Аль-Биши   Rayan bin Enad Hamoud Al Mutairi
64’
46’
Hassan Ali Rabea   Abdul Rahman bin Talal Abdulaziz Al Khaibari
2тайм
Перерыв
41’
  Аль-Кахтани
  Сакала
26’
24’
Hassan Ali Rabea
Алфа Семеду
16’
Аль-Фейха
Москера, Бамасуд, Вильянуэва, Смоллинг, Аль-Бакауи, Алфа Семеду, Сакала, Бензия, Аль-Биши, Sabri Abdu H. Dahal, Джейсон
Запасные: Аль-Рашиди, Ганвула, Аль-Харти, Al-Deqeel, Khaled bin Emad bin Abdullah Al Rammah, Rayan bin Enad Hamoud Al Mutairi, Аль-Саафи, Rakan bin Ali bin Ahmed Qadami Kaabi, Аль-Джауаи
1тайм
Дамак:
Кевин, Dhari bin Sayyar bin Munzal Al Subaie Al Anazi, Sanousi Mohammed, Аль-Обайд, Hassan Ali Rabea, Харкасс, Аль-Кахтани, Шарахили, Силла, Al-Ghamdi, Вада
Запасные: Аль-Багауи, Мейте, Мохаммед, Naji, Jawad Mansour Al Hassan, Naser Al Ghamdi, Abdul Rahman bin Talal Abdulaziz Al Khaibari, Ahmed Mohammed Ibrahim Omar, Аль-Самири
Подробнее
Высшая лига. 16 тур
17 января 15:10, King Abdullah Sport City Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Холуд
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
Аль-Ахли Джидда
Матч окончен
90’
+6’
Аль-Санби
90’
+4’
Мийо
Аль-Досари   Majed bin Mohammed bin Mustafa Khalifa
87’
Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri   Mansour Camara
87’
Коццани
86’
86’
Демирал
85’
Марез   Салех
74’
  Тоуни
Бахебри   Ндорам
72’
69’
Бакор   Rayan bin Mohammed bin Bilko Hamed
69’
Кессиэ   Аль-Бурайкан
46’
Галено   Гонсалвес
2тайм
Перерыв
Бахебри
45’
+2’
Маолида   Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili
41’
Аль-Холуд
Коццани, Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri, Пинас, Дьомбер, Солан, Бакли, Аль-Досари, Бахебри, Маолида, Аль-Алива, Ramiro Enrique Paz
Запасные: Аль-Досари, Mansour Camara, Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili, Alshammari, Аль-Сафари, Muhannad bin Ahmed bin Mohammed Al Yahya, Odai Hussein Abdulghani Slimani, Ндорам, Majed bin Mohammed bin Mustafa Khalifa
1тайм
Аль-Ахли Джидда:
Аль-Санби, Аль-Хавсави, Бакор, Демирал, Маджраши, Галено, Атангана Эдоа, Кессиэ, Марез, Мийо, Тоуни
Запасные: Rayan bin Mohammed bin Bilko Hamed, Аль-Джухани, Аль-Бурайкан, Аль-Рашиди, Салех, Abdullah bin Ahmad bin Abdulaziz Abdo, Mohammed bin Abdulrahman bin Mohammed Yousef, Аль-Муваллад, Гонсалвес
Подробнее
Высшая лига. 16 тур
17 января 17:30, Al-Awwal Park
Логотип домашней команды
Аль-Наср Эр-Рияд
Завершен
3 - 2
Логотип гостевой команды
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Матч окончен
Аль-Ганам   Аль-Шарари
90’
+7’
90’
+5’
Браунхилл
Жоау Феликс
90’
+4’
Аль-Ганам
90’
+4’
Анжело Габриэл   Аль-Хассан
90’
+1’
84’
Карлос   Mohammed Musaed Mohammed Al Shwirekh
84’
Эрнандес   Ali bin Abdulqader bin Suleiman Makki
83’
Адли   Nawaf bin Amer Hassan Al Saadi
83’
Аль-Таин   Abdulaziz bin Jamal bin Muhammad Al Othman
  Гариб
76’
72’
Аль-Хаммами   Faisal bin Ismail bin Sagheer Al Subiani
67’
Сьерро
Бушаль   Аль-Нассер
65’
Уэсли   Гариб
65’
61’
Сьерро
Коман
60’
53’
  Карлос
2тайм
Перерыв
31’
  Симакан
  Коман
8’
  Yaslam Balobaid
2’
Аль-Наср Эр-Рияд
Бенто, Бушаль, Мартинес, Симакан, Аль-Ганам, Жоау Феликс, Коман, Анжело Габриэл, Аль-Хайбари, Уэсли, Роналду
Запасные: Аль-Хассан, Аль-Шарари, Аль-Нассер, Камара, Mubarak bin Ahmed bin Rashed Al Ahmed Al Buainain, Яхья, Маран, Гариб, Аль-Наджди
1тайм
Аль-Шабаб Эр-Рияд:
Гроэ, Yaslam Balobaid, Худт, Браунхилл, Аль-Таин, Феррейра Карраско, Сьерро, Адли, Аль-Хаммами, Эрнандес, Карлос
Запасные: Majed Hani Abdullah, Sultan Anwar Al Anize, Nawaf bin Amer Hassan Al Saadi, Abdulaziz Abdulrahman Mohammed Al Awardi, Ali bin Abdulqader bin Suleiman Makki, Faisal bin Ismail bin Sagheer Al Subiani, Mohammed Musaed Mohammed Al Shwirekh, Hussain bin Khaled Ali Al Sibyani, Abdulaziz bin Jamal bin Muhammad Al Othman
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Статистика чемпионата Саудовской Аравии

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
