Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома победил «Неом» в гостях, «Аль-Хазем» пропустил 5 голов от «Аль-Кадисию» Ретеги

В Саудовской Аравии прошли матчи 16-го тура чемпионата.
16 января «Аль-Иттихад» Карима Бензема уступил «Аль-Иттифаку» Джорджиньо Вейналдума в 16-м туре чемпионата Саудовской Аравии – 0:1.
17 января «Аль-Ахли» Рияда Мареза в гостях взял верх над «Аль-Холудом» (1:0), «Аль-Наср» Криштиану Роналду дома одолел «Аль-Шабаб» (3:2).
18 января «Аль-Хазем» проиграл «Аль-Кадисии» Матео Ретеги (1:5), «Аль-Хилаль» Малкома на выезде победил «Неом» (2:1).
Чемпионат Саудовской Аравии
16-й тур
Mohammed bin Issa bin Saleh Al Jamaan Al Yami
Аль-Шаммари Mohammed bin Issa bin Saleh Al Jamaan Al Yami
Ретеги Saif bin Ahmed Rashad Mohamed Rajab
Basil bin Yousef bin Mesfer Al Sayyali Aboubacar Bah
Моквана Ahmed bin Mohammed bin Hansh Al Shamrani
Miguel Carvalho Vianna Саюд
Хазази Gabriel Carvalho Teixeira
Аль-Хазем
Бруну Варела, Al-Nakhli, Аль-Дахиль, Sultan bin Mohammed bin Saleh Tanker, Saud bin Ghali bin Zuhaimil Al Rashed, Розье, Аль-Хабаши, Basil bin Yousef bin Mesfer Al Sayyali, Miguel Carvalho Vianna, Моквана, Аль-Шаммари
Запасные: Mohammed bin Issa bin Saleh Al Jamaan Al Yami, Аль-Хараджин, Зайед, Abdulaziz bin Nayef bin Muslim Al Harbi, Саюд, Aboubacar Bah, Al-Shanqiti, Ahmed bin Mohammed bin Hansh Al Shamrani, Фабиу Мартинш
Аль-Кадисия:
Кастельс, Г. Альварес, Начо, Аль-Шахрани, Аль-Джувайр, Баа, Хазази, Вайгль, Mohammed bin Waheeb bin Saeed Abu Al Shamat, Ретеги, Киньонес
Запасные: Аль-Аммар, Аль-Кассар, Gabriel Carvalho Teixeira, Eyad Sidi Mohammed Houssa, Аль-Авджами, Махнаши, Аль-Салем, Saif bin Ahmed Rashad Mohamed Rajab, Такри
Аль-Салули Thamer bin Fathi bin Mustafa Al Dakhil Al Khaibri
Маркос Леонардо Аль-Досари
Абди Islam bin Ahmed bin Shuaib Hawsawi
Неом
Луиш Машимиану, Абди, Аль-Брейк, Аль-Салули, Хегази, Аль-Досари, Бенрахма, Аль-Фарадж, Коне, Буабре, Ляказетт
Запасные: Islam bin Ahmed bin Shuaib Hawsawi, Jaber, Thamer bin Fathi bin Mustafa Al Dakhil Al Khaibri, Аль-Хеджи, Малайека, Аль-Асмари, Ayman bin Yousef bin Ibrahim Fallatah, Al-Ali, Родригес
Аль-Хилаль:
Аль-Ями, Тео, Мари, Томбакти, Аль-Ями, Канно, Рубен Невеш, Милинкович-Савич, Малком, Нуньес, Маркос Леонардо
Запасные: Аль-Харби, Аль-Досари, Аль-Хамдан, Сезар, Аль-Мутаири, Мендаш, Аль-Авджами, Abdulkarim bin Mohammed bin Ismail Darisi, Абу Расен
Фюльжени Mohammed Saleh Mohammed Al Aqel
Соро Talal Riyadh Al Shubili
Sulaiman bin Yahya bin Salman Qarsh Hazazi Alabsi
Аль-Куикби Moustapha Sémbène
Cristhoper Douglas Zambrano Méndez Alhurayji
Ammar Nasser Al Harfi Аль-Шехри
Жиротто Mohammed Walid Mohammed Al Rajbani Al Dossary
Аль-Рияд
Борян, Osama bin Zaid bin Abdulaziz Al Bawardi, Барбе, Аль-Хайбари, Ammar Nasser Al Harfi, Sulaiman bin Yahya bin Salman Qarsh Hazazi, Тозе, Соро, Баеш, Силла
Запасные: Аль-Шехри, Abdulrahman Hadal Tuwairiq Al Shammari, Marzouq bin Hussain bin Marzouq Tambakti, Тармин, Essam Hassan Abdullah Bahri, Talal Riyadh Al Shubili, Mohammed bin Ahmed bin Yahya Suhluli, Luca Ian Ramirez, Alabsi
Аль-Таавун:
Маилсон, Аль-Муфрадж, Аль-Ахмад, Жиротто, Mohammed bin Mater bin Mohsen Mahzari, Фюльжени, Эль-Махдиуи, Рамос де Соуза, Cristhoper Douglas Zambrano Méndez, Аль-Куикби, Мартинес
Запасные: Alhurayji, Meshal bin Yousef bin Eshaq Al Alaeli, Moustapha Sémbène, Mohammed Walid Mohammed Al Rajbani Al Dossary, Атийя, Ahmed bin Saleh bin Omar Bahusayn, Адам, Аль-Кахтани, Mohammed Saleh Mohammed Al Aqel
Naif bin Khalid bin Rashed Masoud Mohammed Al Sahihi
Ali bin Hassan Al Masoud Касим
Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi Аль-Шаммари
Abdullah bin Sufuq bin Fadl Al Fadani Al Anazi Saad bin Fahad Al Sharfa
Варгас Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi
Nasser Abdullah Nasser Al Haleel
Abdullah bin Sufuq bin Fadl Al Fadani Al Anazi
Аль-Нажма
Виктор Брага, Vitor Hugo Brenneisen Vargas, Самир, Nasser Abdullah Nasser Al Haleel, Al Hawsawi, Флорес, Джасим, Тиянич, Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi, Бутобба, Лазаро
Запасные: Аль-Хаусауи, Abdulwahid Ali Al Nakhli, Аль-Мукайтиб, Abdulaziz bin Abdulrahman bin Abdulaziz Al Harabi, Hisham bin Hussain Radhi Al Dubais, Fahad bin Khaled bin Mubarak Al Abdulrazzaq, Аль-Наджар, Аль-Шаммари, Mohammed Mansour Yahya Mile
Аль-Фатех:
Пачеко, Aljari, Саадан, Fawaz Yousef Al Hamad, Abdullah bin Sufuq bin Fadl Al Fadani Al Anazi, Naif bin Khalid bin Rashed Masoud, Юссуф, Ali bin Hassan Al Masoud, Saeed bin Khalid bin Saeed Baattia, Варгас, Батна
Запасные: Abdulaziz Khalid A. Al Fawaz, Mohammed Al-Sarnoukh, Al Swealem, Касим, Mohammed Al Sahihi, Saad bin Fahad Al Sharfa, Бохари, Faisal bin Abdullah bin Abdulwahed Al Abdulwahed, Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi
Abdulaziz Saleh Al Hatila
Naif bin Mohammed bin Marwai Al Fulaytah Asiri
Кинг Hussain Ali Al Sultan
Канаба Ali Abdulraouf Al Abdelnabi
Гюль Abdulaziz Saleh Al Hatila
Аль-Халидж
Морис, Ребошу, Al-Khubrani, Шенкевелд, Аль-Хамсаль, Канаба, Курбелис, Масурас, Фортунис, Хамзи, Кинг
Запасные: Ассири, Паоло Фернандес, Аль-Хафит, Ali Abdulraouf Al Abdelnabi, Abdullah Turki Al Zaynaldeen, Hussain Ali Al Sultan, Аль-Хайдари, Raed Firas Al Shanqiti, Аль-Мутайри
Аль-Охдуд:
Португал, Аль-Салем, Mohammed bin Ali bin Abdullah Abu Abdul, Al Yami, Гюнтер, Naif bin Mohammed bin Marwai Al Fulaytah Asiri, Педроса, Гюль, Петрос, Бассогог, Крамер
Запасные: Hussain Hassan Mushaib Al Zabdani, Mohamed bin Nayef Al Jahif, Abdulaziz Saleh Al Hatila, Aljuhani, Аль-Кайди, Индже, Аль-Аббас, Saud Salem Saud Al Yami, Аль-Наджар
Faris Saeed Al Ghamdi Yasir Abdullah R. Al Shammari
Нкота Majed Mohammed Yazid Dawran
Бергвейн Mohammed bin Saleem bin Hamad Al Absi
Аль-Иттихад Джидда
Райкович, Кадеш, Шарахили, Данилу Перейра, Аль-Шенгити, Думбия, Канте, Фернандеш, Бергвейн, Диаби, Бензема
Запасные: Mohammed bin Ali bin Mohammed Barnawi, Аль-Джулайдан, Аль-Нашри, Фаллатах, Аль-Шехри, Mohammed bin Saleem bin Hamad Al Absi, Аль-Гамди, Аль-Биши, Аль-Гамди
Аль-Иттифак:
Родак, Нкота, Аль-Отайби, Кальво, Хендри, Аль-Хатиб, Faris Saeed Al Ghamdi, Али, Медран, Дембеле, Аль-Ганнам
Запасные: Abdulbasit bin Suleiman bin Abdullah Ahmed, Хайралла, Majed Mohammed Yazid Dawran, Jalal bin Adel Al Salem, Хинди, Маду, Коста, Yasir Abdullah R. Al Shammari, Ziyad bin Abdullah bin Ali Al Abdali Al Ghamdi
Rayan bin Enad Hamoud Al Mutairi Аль-Джауаи
Sabri Abdu H. Dahal Ганвула
Аль-Биши Rayan bin Enad Hamoud Al Mutairi
Hassan Ali Rabea Abdul Rahman bin Talal Abdulaziz Al Khaibari
Аль-Фейха
Москера, Бамасуд, Вильянуэва, Смоллинг, Аль-Бакауи, Алфа Семеду, Сакала, Бензия, Аль-Биши, Sabri Abdu H. Dahal, Джейсон
Запасные: Аль-Рашиди, Ганвула, Аль-Харти, Al-Deqeel, Khaled bin Emad bin Abdullah Al Rammah, Rayan bin Enad Hamoud Al Mutairi, Аль-Саафи, Rakan bin Ali bin Ahmed Qadami Kaabi, Аль-Джауаи
Дамак:
Кевин, Dhari bin Sayyar bin Munzal Al Subaie Al Anazi, Sanousi Mohammed, Аль-Обайд, Hassan Ali Rabea, Харкасс, Аль-Кахтани, Шарахили, Силла, Al-Ghamdi, Вада
Запасные: Аль-Багауи, Мейте, Мохаммед, Naji, Jawad Mansour Al Hassan, Naser Al Ghamdi, Abdul Rahman bin Talal Abdulaziz Al Khaibari, Ahmed Mohammed Ibrahim Omar, Аль-Самири
Аль-Досари Majed bin Mohammed bin Mustafa Khalifa
Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri Mansour Camara
Бакор Rayan bin Mohammed bin Bilko Hamed
Маолида Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili
Аль-Холуд
Коццани, Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri, Пинас, Дьомбер, Солан, Бакли, Аль-Досари, Бахебри, Маолида, Аль-Алива, Ramiro Enrique Paz
Запасные: Аль-Досари, Mansour Camara, Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili, Alshammari, Аль-Сафари, Muhannad bin Ahmed bin Mohammed Al Yahya, Odai Hussein Abdulghani Slimani, Ндорам, Majed bin Mohammed bin Mustafa Khalifa
Аль-Ахли Джидда:
Аль-Санби, Аль-Хавсави, Бакор, Демирал, Маджраши, Галено, Атангана Эдоа, Кессиэ, Марез, Мийо, Тоуни
Запасные: Rayan bin Mohammed bin Bilko Hamed, Аль-Джухани, Аль-Бурайкан, Аль-Рашиди, Салех, Abdullah bin Ahmad bin Abdulaziz Abdo, Mohammed bin Abdulrahman bin Mohammed Yousef, Аль-Муваллад, Гонсалвес
Анжело Габриэл Аль-Хассан
Карлос Mohammed Musaed Mohammed Al Shwirekh
Эрнандес Ali bin Abdulqader bin Suleiman Makki
Адли Nawaf bin Amer Hassan Al Saadi
Аль-Таин Abdulaziz bin Jamal bin Muhammad Al Othman
Аль-Хаммами Faisal bin Ismail bin Sagheer Al Subiani
Аль-Наср Эр-Рияд
Бенто, Бушаль, Мартинес, Симакан, Аль-Ганам, Жоау Феликс, Коман, Анжело Габриэл, Аль-Хайбари, Уэсли, Роналду
Запасные: Аль-Хассан, Аль-Шарари, Аль-Нассер, Камара, Mubarak bin Ahmed bin Rashed Al Ahmed Al Buainain, Яхья, Маран, Гариб, Аль-Наджди
Аль-Шабаб Эр-Рияд:
Гроэ, Yaslam Balobaid, Худт, Браунхилл, Аль-Таин, Феррейра Карраско, Сьерро, Адли, Аль-Хаммами, Эрнандес, Карлос
Запасные: Majed Hani Abdullah, Sultan Anwar Al Anize, Nawaf bin Amer Hassan Al Saadi, Abdulaziz Abdulrahman Mohammed Al Awardi, Ali bin Abdulqader bin Suleiman Makki, Faisal bin Ismail bin Sagheer Al Subiani, Mohammed Musaed Mohammed Al Shwirekh, Hussain bin Khaled Ali Al Sibyani, Abdulaziz bin Jamal bin Muhammad Al Othman
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица чемпионата Саудовской Аравии
Статистика чемпионата Саудовской Аравии