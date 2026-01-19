«Барселона» проиграла «Сосьедаду» в гостях – 1:2! Рэшфорд забил с паса Ямаля, голы Оайрсабаля, Фермина и Ламина отменили, Солера удалили на 88-й

«Сосьедад» победил «Барселону».

«Барселона» проиграла «Реал Сосьедад» (1:2) на выезде в 20-м туре Ла Лиги.

Матч проходил на «Реале Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Голы Микеля Ойарсабаля на 1-й минуте и Фермина Лопеса на 7-й отменили – из-за офсайда и из-за нарушения правил при отборе мяча соответственно. Гол Ламина Ямаля на 29-й минуте также не засчитали из-за положения вне игры. На 32-й Ойарсабаль открыл счет. Маркус Рэшфорд сравнял на 70-й с передачи Ямаля, выйдя на замену. Гонсалу Гедеш на 71-й снова вывел «Сосьедад» вперед. Карлоса Солера удалили на 88-й.

