  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Барселона» проиграла «Сосьедаду» в гостях – 1:2! Рэшфорд забил с паса Ямаля, голы Оайрсабаля, Фермина и Ламина отменили, Солера удалили на 88-й
«Барселона» проиграла «Сосьедаду» в гостях – 1:2! Рэшфорд забил с паса Ямаля, голы Оайрсабаля, Фермина и Ламина отменили, Солера удалили на 88-й

«Сосьедад» победил «Барселону».

«Барселона» проиграла «Реал Сосьедад» (1:2) на выезде в 20-м туре Ла Лиги.

Матч проходил на «Реале Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Голы Микеля Ойарсабаля на 1-й минуте и Фермина Лопеса на 7-й отменили – из-за офсайда и из-за нарушения правил при отборе мяча соответственно. Гол Ламина Ямаля на 29-й минуте также не засчитали из-за положения вне игры. На 32-й Ойарсабаль открыл счет. Маркус Рэшфорд сравнял на 70-й с передачи Ямаля, выйдя на замену. Гонсалу Гедеш на 71-й снова вывел «Сосьедад» вперед. Карлоса Солера удалили на 88-й.

Ла Лига Испания. 20 тур
18 января 20:00, Реале Арена
Логотип домашней команды
Реал Сосьедад
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Барселона
Матч окончен
90’
+10’
де Йонг
Солер
88’
85’
Кунде   Бардагжи
85’
Кубарси   Мартин
85’
Фермин Лопес
83’
Левандовски
Арамбуру   Чалета-Цар
82’
Субельдия
78’
76’
Эрик Гарсия
  Гедеш
71’
70’
  Рэшфорд
Кубо   Барренечеа
69’
Серхио Гомес   Муньос
69’
63’
Ольмо   Рэшфорд
62’
Бальде   Жоау Канселу
62’
Ферран Торрес   Левандовски
Браис Мендес   Одриосола
58’
Туррьентес   Горрочатеги
58’
Арамбуру
51’
2тайм
Перерыв
Туррьентес
37’
  Ойарсабаль
32’
Реал Сосьедад
Ремиро, Субельдия, Мартин, Серхио Гомес, Арамбуру, Гедеш, Солер, Туррьентес, Кубо, Браис Мендес, Ойарсабаль
Запасные: Элустондо, Чалета-Цар, Горрочатеги, Сучич, Барренечеа, Каррикабуру, Очиенг, Муньос, Одриосола, Марин, Марреро, Готи
1тайм
Барселона:
Гарсия, Бальде, Эрик Гарсия, Кубарси, Кунде, Педри, де Йонг, Фермин Лопес, Ольмо, Ферран Торрес, Ямаль
Запасные: Берналь, Левандовски, Бардагжи, Мартин, Рэшфорд, тер Стеген, Араухо, Шченсны, Жоау Канселу, Касадо
