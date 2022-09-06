«Психологически он все еще не в своей тарелке»: Дэнни Мерфи считает, что ван Дейк все еще страдает от последствий травмы

Бывший полузащитник «Ливерпуля» выразил обеспокоенность по поводу Вирджила ван Дейка.

Мерфи заявил, что травма голландца в сезоне 2020/21 все еще оказывает некоторое влияние на его форму. Но он уверен, что ван Дейк со временем вернется на прежний уровень.

«Он не соответствует своему уровню. До травмы он, возможно, выглядел как один из лучших центральных защитников, которых мы когда-либо видели.

Я думаю, что психологически он все еще не в своей тарелке. Я имею в виду, что он иногда избегает жестких стыков , а иногда наоборот играет слишком жестко, как это было в матче с «Эвертоном».

Думаю, что ему пока нужно играть аккуратнее, пока он еще помнит о той травме.

При этом ван Дейк установил такие высокие стандарты, что даже когда он опускается ниже оных в данный момент, он все еще великолепен по сравнению со многими другими центральными защитниками.

Проблема еще в том, что ему постоянно приходится играть с разными напарниками по центру обороны, не помогает и то, что опорник Фабиньо, играющий непосредственно перед ним, не всегда был в своей лучшей форме в последнее время. Другое дело, когда у вас есть он, Джордан Хендерсон и Тьяго Алькантара впереди – ведь если вы диктуете игру, вы меньше защищаетесь.

Это еще один случай, когда нужно подождать, он обязательно вернется».