Мбаппе об уходе Алонсо из «Реала»: «С чего вы взяли, что между ним и игроками были проблемы? Иногда в том, что говорят, 10% правды и 90% лжи. Нужно уважать решение клуба»

Килиан Мбаппе: с чего вы взяли, что между игроками и Алонсо были проблемы?.

Нападающий «Реала » Килиан Мбаппе опроверг, что у игроков мадридского клуба были разногласия с Хаби Алонсо .

Алонсо покинул пост главного тренера «сливочных» на прошлой неделе.

– Мы еще не успели расспросить вас об уходе Хаби. Говорили, что у него были проблемы с некоторыми игроками... Как вы оцениваете ситуацию?

– С чего вы взяли, что между игроками и тренером были проблемы? Хаби, на мой взгляд, будет фантастическим тренером. У нас с ним были прекрасные отношения. Он одержим деталями, игрой.

Что случилось, то случилось. Это было решение клуба, и мы должны уважать его. Теперь у нас новый тренер, и это его первый профессиональный опыт. Мы хотим помочь ему.

– Вы разговаривали с Хаби после его увольнения?

– Я поговорил с ним, когда все это случилось. У нас с ним хорошие отношения. Мы говорили о жизни, и я хотел поддержать его. Справедливо это или нет – это не мне решать. При всей моей привязанности к нему, такова жизнь. Я должен поддерживать своего нового тренера Арбелоа с той же любовью, которую испытываю к Хаби. Такова жизнь футболиста топ-уровня. Это решение клуба, и мы должны уважать его.

– Вам не нравится говорить о проблемах с Хаби...

– Некоторые вещи, о которых говорят, – это неправда. Иногда в них 10% правды и 90% лжи. Но наша работа – принять это. Когда у меня есть возможность высказаться, я говорю, – сказал Мбаппе.