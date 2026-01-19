CAF о финале Кубка Африки: «Решительно осуждаем любое неподобающее поведение, особенно в отношении судей или организаторов матчей. Передадим дело в компетентные органы»

В CAF осудили инциденты, произошедшие в финале Кубка Африки.

В Конфедерации африканского футбола (CAF) прокомментировали скандальные эпизоды, произошедшие в финале Кубка Африки.

Сборная Сенегала выиграла турнир, победив команду Марокко в решающем матче (1:0 в экстра-таймах). На 24-й добавленной ко второму тайму минуте Браим исполнил 11-метровый паненкой по центру , и вратарь соперников Эдуар Менди поймал мяч. Удару предшествовали длительные конфликты, связанные с назначением пенальти, команда Сенегала покидала поле .

«Конфедерация африканского футбола осуждает неприемлемое поведение некоторых игроков и официальных лиц во время прошедшего вчера финала Кубка Африки между Марокко и Сенегалом.

CAF решительно осуждает любое неподобающее поведение, которое имеет место во время матчей, особенно в отношении судейской бригады или организаторов матчей.

CAF просматривает все видеозаписи и передаст дело в компетентные органы для принятия соответствующих мер в отношении виновных», – говорится в заявлении организации.

