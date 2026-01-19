Дивеев не будет праздновать гол в ворота ЦСКА: «Из уважения к клубу. Хочется сыграть на «ВЭБ Арене». В соцсетях писали всякую чушь, но в большинстве поддерживали»

Игорь Дивеев не будет праздновать гол в ворота ЦСКА.

Защитник «Зенита » Игорь Дивеев рассказал, что хотел бы сыграть против ЦСКА на «ВЭБ Арене», но в случае забитого гола не будет его праздновать.

Футболист ранее перешел из ЦСКА в «Зенит» в обмен на Лусиано Гонду.

– Уже совсем скоро «Зенит» встретится с ЦСКА на Зимнем кубке РПЛ.

– Причем в 10 утра.

– А в чемпионате это будет игра 28-го тура в мае. Будете ждать этого матча с особым нетерпением?

– Да. Не стану скрывать – хочется сыграть на «ВЭБ Арене ». Мне это будет приятно.

– Почему такое предполагаете?

– В соцсетях писали на эту тему всякую чушь. В большинстве, конечно, поддерживали. Поблагодарили за шесть лет в ЦСКА, пожелали удачи, новых достижений. Посмотрим, что будет на стадионе. Это ведь интересно!

Примерно так же, как когда выходишь на игру со «Спартаком». Там ведь такой гул стоит. Меня это заводит.

– Если волею судьбы забьете ЦСКА, то будете праздновать?

– Нет. Из уважения к клубу и команде, – сказал Игорь Дивеев.