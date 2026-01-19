Дивеев не будет праздновать гол в ворота ЦСКА: «Из уважения к клубу. Хочется сыграть на «ВЭБ Арене». В соцсетях писали всякую чушь, но в большинстве поддерживали»
Защитник «Зенита» Игорь Дивеев рассказал, что хотел бы сыграть против ЦСКА на «ВЭБ Арене», но в случае забитого гола не будет его праздновать.
Футболист ранее перешел из ЦСКА в «Зенит» в обмен на Лусиано Гонду.
– Уже совсем скоро «Зенит» встретится с ЦСКА на Зимнем кубке РПЛ.
– Причем в 10 утра.
– А в чемпионате это будет игра 28-го тура в мае. Будете ждать этого матча с особым нетерпением?
– Да. Не стану скрывать – хочется сыграть на «ВЭБ Арене». Мне это будет приятно.
– Почему такое предполагаете?
– В соцсетях писали на эту тему всякую чушь. В большинстве, конечно, поддерживали. Поблагодарили за шесть лет в ЦСКА, пожелали удачи, новых достижений. Посмотрим, что будет на стадионе. Это ведь интересно!
Примерно так же, как когда выходишь на игру со «Спартаком». Там ведь такой гул стоит. Меня это заводит.
– Если волею судьбы забьете ЦСКА, то будете праздновать?
– Нет. Из уважения к клубу и команде, – сказал Игорь Дивеев.