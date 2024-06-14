Дешам уже 12 лет объединяет суперзвезд Франции. Вот его тайные приемы

Авторитет, человечность, три финала.

23 ноября 2011 года. Несколько часов до игры «Марселя» с «Олимпиакосом» в Лиге чемпионов. Прежде чем сесть в автобус и поехать на «Велодром» Дешам собирает игроков в конференц-зале базы La Commanderie для финальных инструкций и оглашения состава.

Андре-Пьер Жиньяк появляется в уверенности, что выйдет в старте, но не видит себя в списке и приходит в ярость: бросает в стену бутылку воды и осыпает тренера оскорблениями.

Дешам делает вид, что ничего не слышит, и выпускает Жиньяка на последние полчаса. За восемь минут до конца «Марсель» пропускает и проигрывает. Назавтра Дешам требует извинений за предматчевую истерику, но Жиньяк распаляется и снова орет на тренера в присутствии партнеров.

К тому времени Андре-Пьер полтора года не играл за сборную, но через пару лет вернулся и даже из мексиканского «Тигреса» попал на домашний Евро, где едва не стал героем финала. И все благодаря тренеру Дешаму.

Дидье стал тренером через три года после триумфа на ЧМ-1998, и с тех пор его в каждом интервью спрашивали о работе со сборной.

Он созрел для нее к 2008-му (вслед за финалом ЛЧ с «Монако» и возвращением «Юве» в Серию А) – и после разговора с Фредериком Тирье, одним из боссов французского футбола, считал вопрос решенным.

Но в сборной неожиданно оставили Раймона Доменека, а в 2010-м, когда Франция оскандалилась с забастовкой на ЧМ, Дешам был недоступен – только что выиграл Лигу 1 c «Марселем».

Назначение случилось после Евро-2012, где Франция ограничилась выходом в четвертьфинал. Ради работы со сборной Дешам согласился на вдвое меньшую зарплату, чем в «Марселе». Там он жестко реагировал на капризы звезд и в сборной тоже первым делом взялся за дисциплину.

Например, уже в октябре 2012-го отчислил полузащитника Мвилу. Перед игрой с Норвегией Янн мало того что посетил ночной клуб, так еще и увлек за собой четырех игроков молодежки – Ньянга, Бен-Йеддера, Гризманна и будущего партнера по «Рубину», Мавингу.

Дешам ворчал на новое поколение: «Они постоянно спрашивают: почему то, почему это? Называю их Поколением Почему. Боже, не спрашивайте меня, почему тренировка в 15, а не в 14:30, просто тренируйтесь! А телефоны? Когда я забираю их у игроков, ощущение, словно я отнимаю у них жизни».

Дидье проявил настойчивость не только в стремлении навести порядок в сборной, но и в ставке на Бензема. Карим не забивал за Францию почти полтора года, но Дешам выпускал его снова и снова. В том числе в ответном стыковом матче отбора ЧМ-2014 с Украиной – после тревожных 0:2 в Киеве.

На «Стад де Франс» дубль удался защитнику Мамаду Сако. Бензема тоже забил два мяча, но не все так однозначно. Первый гол ошибочно отменили из-за офсайда, а второй, забитый через несколько минут из очевидного положения вне игры, засчитали.

Для ровесника Бензема – Насри – первый матч с Украиной стал последним в сборной. Дешама не устроило, что Самир открыто выражал недовольство заменами. «К черту Францию и к черту Дешама. Что за дерьмовый тренер!» – возопила в соцсетях девушка Насри, Анара Атанес, не увидев Самира в заявке на ЧМ-2014.

Перед домашним Евро Дешам ответил порноактрисе и тренеру «Лиона», но проигнорировал Эрика Кантона

В Бразилии молодая команда Варана, Погба и Гризманна проиграла в четвертьфинале немцам, но полюбилась болельщикам – в аэропорту Ле Бурже сборную встречала воодушевленная толпа.

Через несколько недель правый вингер сборной Матье Вальбуэна подписал контракт с «Динамо» и перед отъездом в Москву попросил Акселя Анго, консультанта игроков «Марселя», помочь с переброской данных со старого телефона.

Аксель наткнулся на интимное видео, и возникла история с шантажом, в которую втянули и Карима Бензема. А Дешам – ради правильной атмосферы в сборной – перед домашним Евро-2016 отказался от двух из трех основных атакующих игроков образца ЧМ-2014.

От Вальбуэна – по спортивным причинам (слабый сезон в «Лионе» и серия травм). От Бензема – по этическим. «Сборник должен быть не только сильным футболистом, но и работать над сплоченностью команды и обладать образцовым характером», – объяснил Дешам.

Заодно Дидье проигнорировал Бен Арфа, шикарно игравшего за «Ниццу», и Эрик Кантона намекнул, что Дешам не взял Карима и Хатема из-за их североафриканского происхождения.

Эрик давно недолюбливает Дидье: убежден, что не попал на Евро-1996 из-за советов, которые Дешам давал тренеру Эме Жаке. The Guardian предоставила возможность ответить Эрику на обвинения в расизме, но Дидье отказался и подал в суд, выиграв дело о клевете.

Зато ответил тренеру «Лиона» Брюно Женезьо. Брюно критиковал Дешама за ставку на игроков из зарубежных чемпионатов, и Дидье не сдержался: «Я не позволяю себе судить о составе «Лиона». Вот бы и Женезьо не лез в мою работу и занимался своей». Но от Дешама не отстали.

За полторы недели до старта Евро сам Бензема заявил, что тренер сборной «поддался давлению со стороны французских расистов». Через несколько дней кто-то проник на территорию дома Дешама в Конкарно и написал на стене: «расист».

Перед Евро-2016 к Дешаму обратилась и порноактриса Никита Беллуччи. С обложки журнала Hot Vidéo она уведомила 47-летнего специалиста: «Дидье, если возьмешь кубок, я предложу тебе свою задницу».

В интервью Биксанту Лизаразю, еще одному чемпиону мира-1998, Дешам сообщил: «Я давно женат и счастлив в браке, так что пусть Никита найдет себе кого-нибудь другого».

Дидье отметился принципиальностью и в истории с Вараном, которого вызывал, когда Рафаэль еще не играл регулярно за «Реал», и сделал вице-капитаном. Но в мае 2016-го выяснилось, что после травмы бедра Варан поправится от силы к третьему матчу Евро, и Дешам заменил его в заявке на Рами.

Не хотел посылать команде сигнал, будто травмированный игрок лучше того, кто в отличной форме.

После второй игры на ЧМ-2018 Дешам отпустил игроков в московский ресторан

Первую победу на Евро-2016 Франции принес Димитри Пайет. Девятью месяцами ранее он пожаловался на недоверие тренера в интервью Canal Plus, но Дешам не занес его в черный список, а выпустил в старте против Румынии – и Димитри сделал гол+пас, а через несколько дней забил Албании.

Тот матч на скамейке неожиданно начал Гризманн – ярчайшая из звезд, оставшихся в сборной. Дешам потом признал, что Антуан был недоволен, но, по мнению Дидье, нуждался в передышке после 54 матчей в клубном сезоне.

В итоге Гризу заменил Комана в середине второго тайма и на последних минутах открыл счет, став потом лучшим бомбардиром Евро. Антуан забивал во всех матчах плей-офф, кроме финала с Португалией, который Франция, по словам Дешама, проиграла из-за чрезмерного желания забить и не доводить до пенальти.

«Вы проиграли финал, но завоевали наши сердца, сделав французов счастливыми, – сказал президент Франсуа Олланд, принимая сборную в Елисейском дворце. – Никто вас не винит, вы отдали все. Спасибо вам!»

«Дидье Дешам – самый важный тренер в моей карьере. Как в человеческом, так и в спортивном плане, – отметил в автобиографии Оливье Жиру. – Он доверял мне и предоставил огромные возможности.

Как только он возглавил сборную, мы поняли, что все изменится. Он повторял: «Нет ничего важнее нашей команды». Мы представляем страну, нам повезло быть частью сборной, мы должны каждый день осознавать ответственность, которая ложится на нас.

Наше поведение должно быть образцовым – начиная с исполнения «Марсельезы». Ее должны петь все без исключения. Наконец, мы должны ставить интересы коллектива выше собственных».

Через год после Евро-2016 возобновились разговоры о возвращении Бензема, но Дешам подчеркнул, что на Евро сборная оправдала его ожидания (без Карима атака стала лучшей на турнире), и нет смысла ставить достигнутый баланс под угрозу.

При этом Дидье вовсе не зациклился на составе-2016 и 10 июня 2018-го привез на базу в Истре только девять игроков с домашнего Евро. Могло быть больше, но из-за травм отпали Пайет и Косьельни, который потом признался в интервью Canal Plus, что желал Франции поражения и страдал от ее триумфа больше, чем от травмы.

На первый матч Дешам не выпустил в старте еще двух вице-чемпионов-2016 – Матюиди с Жиру . Накануне Оливье второй раз за неделю рассек голову и услышал от тренера: «Завтра начнешь в запасе». – «Из-за травмы? Бережете меня?» – «Нет, тактическое решение. Прошу не демонстрировать разочарование».

После этого Жиру долго не мог заснуть, а французы – проснуться в игре с Австралией. На 70-й минуте Оливье вышел с перевязанной головой вместо Гризманна при счете 1:1 и отдал голевой пас Погба.

Франция победила, но, судя по документалке о турнире, Дешам был далек от эйфории: «Австралия пробежала 111 км, а вы – 102. У них как будто было на одного игрока больше. Вы неряшливо прессинговали и не сделали ничего из того, о чем мы просили».

«Мы не поняли всех указаний, тренер», – вставил Погба. – «Все просто: надо было дружно бежать, прессинговать и возвращаться». Также Дешам точечно критиковал Гризманна, Дембеле и Мбаппе, который обеспечил две следующие победы, над Перу и Аргентиной в 1/8 финала.

Двумя годами ранее Дешам с улыбкой предвкушал, как будет тренировать футболистов, которые не видели, как он играет. Судя по сотрудничеству с Мбаппе, получилось неплохо. Килиан родился через пять месяцев после Дня взятия Бразилии на ЧМ-1998, а в финале ЧМ-2018 добил Хорватию четвертым голом.

«Гол Мбаппе в игре с Перу обеспечил нам выход в плей-офф, – вспоминал Жиру. – Мы хотели отпраздновать первое продвижение на турнире и выбраться из тренировочного лагеря в Истре. Но как уговорить тренера?

Вызвался Адиль Рами: «Я спрошу его. Мы ничего не теряем. Если откажет – ну, хотя бы попытались». Мы подошли к тренеру робко, как дети к учителю. «Раз с вами Рами – это плохой знак, – засмеялся Дешам. – В чем дело?» – «Тренер, нам бы передохнуть и съездить куда-нибудь на ужин». Дешам без колебаний согласился!

Мы поразились, что даже не пришлось его уговаривать. В то же время – ничего удивительного. Дешам справедлив и человечен. Умение сопереживать – одно из его главных качеств. Он умеет ставить себя на наше место. И понял, что для блага команды на один вечер стоить ослабить давление и дать немного свободы».

После успеха Франции на ЧМ-2018 станцию парижского метро Notre-Dame des-Champs временно переименовали в Notre-Didier Deschamps.

Дешам разработал план психологической поддержки Мбаппе и постоянно подчеркивает его исключительность

Франция с ветерком доехала до Евро-2020, но попала в группу смерти – с Германией, Португалией и Венгрией. К тому же возникло напряжение между Мбаппе и Гризманном, а Жиру увяз в запасе «Челси». В итоге за месяц до первого матча – с немцами – Дешам вернул Бензема.

В команде тут же возникла полемика. Капитан Льорис признался, что тренер не обсуждал с ним и другими лидерами возвращение Карима, а Дешам напомнил, что выбирать состав – не дело игроков.

Дальше Жиру пожаловался, что не получал мяч при забеганиях в товарищеской игре с Болгарией. Мбаппе принял это на свой счет и обиделся. Дешам пытался помирить игроков, но сполна это удалось только через полтора года, когда Жиру вернулся в основу из-за травмы Бензема и половину мячей на ЧМ забил с передач Мбаппе.

Журналист L’Équipe Себастьен Тарраго писал, что Дешам и его помощник Ги Стефан разработали план психологической поддержки Килиана. Дидье постоянно подчеркивал исключительность Мбаппе, и тот ответил восемью голами на ЧМ, два из которых пришлись на финал с Аргентиной.

«Ребята, я скажу вам прямо. Знаете, в чем разница [между нами и аргентинцами]? Просто они прямо на наших глазах играют в чертовом финале чемпионата мира, а мы нет!» – говорил Дешам в раздевалке после 0:2 в первом тайме.

Позже Дидье в интервью RMC Sport объяснил происходившее на поле до голов Мбаппе: «У нас было четыре или пять игроков в стартовом составе, которые были не так хороши физически. Есть и эмоциональная сторона. Для некоторых из них это первый финал, нечто особенное.

Нас не было на поле час. Потом мы вернулись из ниоткуда. По факту из одиннадцати игроков стартового состава как минимум пять не соответствовали уровню матча».

После Катара Льорис с Вараном оставили сборную, и Дешам назначил новым капитаном Мбаппе. Гризманн расстроился настолько, что, по информации Le Figaro, думал об уходе из сборной. Дешам признал, что Антуан был разочарован, но после разговора с тренером «снова засиял на тренировках и в жизни».

«Игровые и тренерские достижения создали вокруг Дешама особую ауру, – говорил Оливье Жиру. – Ауру авторитета. Поэтому ему не нужно повышать голос, когда он говорит с нами в решающие моменты.

Он очень убедительный собеседник. Простыми, хорошо подобранными словами прививает нам культ победы. Дает понять, что для сборной важны все 20 с лишним игроков, а не только стартовые 11.

Он прилагает максимум усилий, чтобы узнать игрока как человека. Дает советы, но не навязывает мнение, а разбирает ситуацию в попытке найти лучшее решение. Так он делал со мной, когда мне не хватало игрового времени в «Арсенале» и «Челси».

Дешам внушает уважение, но это не мешает подкалывать его, когда он поскальзывается на поле или неточно пасует на тренировке».

Оливье – единственный в заявке Франции на Евро, кто летом 2012-го играл в первом матче сборной во главе с Дидье. В сборной-2024 есть Уоррен Заир-Эмери, который моложе Жиру на 20 лет, но авторитета Дешама, кажется, хватит на всех.

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Фото: Gettyimages /Lutz Bongarts / Staff, Denis Doyle / Stringer, Scott Heavey / Staff, Jeff Gross / Staff, Lars Baron / Staff, Matthias Hangst / Staff; East News /Anne-Christine POUJOULAT / AFP; РИА Новости /Владимир Песня, Владимир Астапкович, Антон Денисов, Григорий Сысоев