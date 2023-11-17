Последнее золото хоккейного «Спартака»: вино вместо снотворного и доверие вместо тирании

Денис Романцов поговорил с чемпионами-1976. Спустя 47 лет «Спартак» снова наверху.

– Сезон-1975/76 получился напряженным: после первой стадии чемпионата я участвовал в клубной Суперсерии, а потом в Олимпиаде, – говорит мне лучший снайпер последнего золотого «Спартака» Александр Якушев. – Весной 1976-го от перенапряжения накатила бессонница, и я сказал об этом доктору.

– А он что?

– Выслушал меня, завершил обход и пошел к тренеру Карпову – докладывать о самочувствии ребят. Я-то думал, таблетку дадут, снотворное, но Николай Иванович распорядился: «Налей ему вина. Пусть выпьет». Чтоб никто не видел, доктор вызвал меня в свой кабинет и протянул бокал: «Тренер велел».

Я выпил и успешно заснул. В следующий раз мне это уже не понадобилось, а тот случай запомнился как еще одно проявление уникальности Карпова. Какой бы еще тренер дал такое распоряжение в 1976-м?

– Были и другие проявления?

– Конечно. Однажды позвонила супруга: «Дочка заболела, температура. Приезжай, помоги». Я жил напротив дворца ЦСКА – это минут 15 на машине от нашей базы в Серебряном Бору. Приехал после командного ужина и за домашними делами не заметил: время-то уже позднее.

Решил: ладно, переночую дома, а утром приеду на базу перед подъемом (в 7:30 у нас была пробежка) – никто и не заметит моего отсутствия. Подъезжаю к семи, иду к нашему корпусу, а там тренер. Думаю: «Ну все, попал». А он: «Саш, ничего-ничего. Иди поспи». О наказании и речи не шло!

До прихода в «Спартак» Николай Карпов подрабатывал в финском автосервисе

В шестидесятые «Спартак» трижды стал чемпионом, причем с разными тренерами – Александром Новокрещеновым, Всеволодом Бобровым и Николаем Карповым.

Последний – воспитанник «Спартака», но за родную команду не играл: в 21 год попал в ЦСКА, где сидел в запасе и носил инвентарь за старшими. Однажды, в 1952-м, у него выпросил клюшку нападающий Михаил Мухортов, а потом выяснилось, что она принадлежала играющему тренеру Анатолию Тарасову.

Карпов получил за это десять дней гауптвахты и перевод в армейский клуб Ленинграда, а через восемь лет воссоединился с Тарасовым в сборной. Карпов пробился в нее из «Крыльев» и, играя в защите с Юрием Баулиным, набрал 3 (1+2) очка в трех матчах бронзовой для наших Олимпиады в Скво-Вэлли.

В 1966-м с подачи профсоюзного босса Андрея Старостина Карпов стал тренером и после сезона в роли помощника Анатолия Кострюкова в «Локомотиве» уехал в «Веху» из финского Тампере, где, по его словам, не только играл/тренировал, но и восемь часов в день трудился в автосервисе – регулировал зажигание.

Вернувшись, Карпов сменил в «Спартаке» на финише сезона-1967/68 Евгения Майорова, уехавшего в ту же «Веху», и встряхнул команду настолько, что выиграл следующий чемпионат.

«Карпов уступал Боброву в тренерском мастерстве, – говорил мне нападающий «Спартака» (1965-1977) Александр Мартынюк, – но в 1967-м у нас сложилась команда победителей, и за счет победного духа мы через два года снова стали чемпионами.

С ЦСКА всегда бились на равных, но к концу шестидесятых научились еще и не терять очки в выездных матчах – в Челябинске, Ленинграде, Горьком, где Коноваленко блестяще стоял. Выиграть чемпионат СССР тогда было сложнее, чем чемпионат мира».

В золотом сезоне-1968/69 «Спартак» четырежды обыграл ЦСКА. Например, 3 ноября 1968-го Карпов перехитрил Тарасова, полтора периода продержав на лавке Вячеслава Старшинова с Борисом Майоровым. Лидеры «Спартака» так разозлились, что, вернувшись на лед, вырвали волевую победу – 5:4.

23 февраля 1969-го – в День Советской армии – «Спартак» разгромил ЦСКА 6:1. За семь секунд до конца Борис Майоров повредил приводящую мышцу, что ускорило завершение его карьеры.

Когда Тарасов увел ЦСКА со льда, Карпов успокоил игроков «Спартака»: «Отдыхайте. Судьи во всем разберутся»

– Рокировка Е. Майоров – Карпов произошла по инициативе Андрея Старостина, который и представил нам нового тренера, – говорит Александр Якушев. – Перед этим мы проиграли весной 1968-го три матча подряд и понимали: перестановки назрели.

О Карпове на момент назначения мы знали мало. Защитником он был известным, но тренировал всего пару лет. В стране хватало более опытных тренеров: Кострюков, Богинов, Пучков, Эпштейн, не говоря уж о Тарасове с Чернышевым.

С другой стороны, хоккейный «Спартак» был особенной командой. Мы не подчинялись силовым министерствам или заводам, так что атмосфера у нас была довольно демократичной. Этому способствовали тренеры-чемпионы 1962 и 1967 годов – Александр Новокрещенов и Всеволод Бобров.

Первый – очень интеллигентный. Второй – авторитетнейшая суперзвезда. Разные тренеры, но объединял их демократичный подход к руководству командой. И Карпов идеально продолжил эту линию. С ним работалось очень уютно. Он напоминал Аркадия Чернышева – не случайно у них были прекрасные отношения.

– Чем именно напоминал?

– Любил игроков. Не оскорблял, не унижал. К тому же – бодрый, оптимистичный, поощрял импровизацию в атаке. Это нас раскрепощало. В «Спартаке» не все ребята были самого высокого уровня, но все – с какими-то сильными сторонами, и Карпов их раскрывал.

Эмоциональность сочеталась в нем со спокойствием. Возьмите решающий матч чемпионата-1968/69, когда Тарасов из-за несогласия с судьей увел ЦСКА с площадки на полчаса.

На кону золотые медали, на трибуне Брежнев, разразился жуткий скандал, но как же спокоен был Карпов! Сказал нам: «Отдыхайте, пейте чай. Судьи во всем разберутся». Потом вернулся: «Отдохнули? Теперь соберитесь. У нас большинство. Выложитесь как следует». Мы победили 3:1 и стали чемпионами.

– Справедливо мнение, что в 1969-м Карпов победил на багаже Боброва?

– Всеволод Михайлович оставил после себя прекрасную команду, но Карпов – не первый и не последний, кто работал со «Спартаком» после Боброва. Но успех 1967 года развил только он.

Увы, осенью 1969-го из-за обновления состава и травм лидеров мы проиграли несколько матчей, и Николая Ивановича сняли – всего через полтора года после назначения.

После увольнения из «Спартака» Карпов уехал в Японию. Заменивший его Борис Майоров признал, что поспешил с переходом в тренеры

С подачи спартаковского управленца Михаила Балашова новым главным тренером в ноябре 1969-го стал 31-летний Борис Майоров, который по такому случаю прямо по ходу сезона-1969/70 завершил карьеру игрока: проводы приурочили к ноябрьскому матчу с «Динамо» (2:2).

Майоров позже признал, что поспешил с переходом на тренерскую работу: «Если по окончании карьеры был бы перерывчик пару лет, еще куда ни шло, – писал он в книге «Хоккейные перекрестки». – А когда сразу приходишь к ребятам, с которыми недавно тренировался, играл, и начинаешь их готовить...

В бытность игроком привык на тренировках работать от души. По натуре я горячий, даже взрывной человек, так что не мог стерпеть равнодушия в подготовке к матчам. И почувствовал недовольство в команде.

Продержался на посту два сезона. Если в чемпионате-1969/70 годов мы стали вторыми, то через год – четвертыми. Результат посчитали неудовлетворительным».

Случилась еще одна рокировка: Майорова перевели на работу в Спорткомитет, а оттуда на пост главного тренера «Спартака» делегировали Юрия Баулина. Его партнер по защите на Олимпиаде в Скво-Вэлли – Николай Карпов – в это время трудился в Японии.

«В 1970 году японцы пригласили месяц поработать консультантом сборной, – говорил Николай Иванович. – Больше всего поразило, как там любят заседать. На следующий день после приезда пригласили на совещание. Проходило оно в ресторане лучшего отеля Токио, которым владел президент федерации.

Откуда я мог знать, что заседание продлится шесть часов и что перед главной частью положена двухчасовая разминка в виде дегустации изысканных блюд и дорогих напитков? В общем, когда мне сообщили, что еще немного и совещание начнется, я был уже не в форме.

Попросил перенести мой вопрос на завтра и в дальнейшем вел себя за столом предельно аккуратно. Японцам моя работа со сборной понравилась, и они продлили контракт до Олимпиады в Саппоро. Там хозяева выступили замечательно – заняли девятое место, победив ФРГ, Югославию и сыграв вничью со швейцарцами.

Следующий сезон я начинал уже со сборной СССР. Вместе с Бобровым готовил команду к Суперсерии. Всеволод Михайлович позвал в штаб, так как его помощник Борис Кулагин улетел за океан изучать канадцев.

Бобров любил руководить по ходу матчей со скамейки, а проводить тренировки его не очень привлекало. Так что по сути всю летнюю предсезонку в сборной вел я. А на матчи в Канаду, где наши сыграли отлично, меня не взяли. Да и потом в Москве к сборной особо не подпускали. Потому что Кулагин видел во мне конкурента.

Я Боброва предупреждал: «Съест он тебя, как Тарасова в ЦСКА». Всеволод Михайлович в ответ отшучивался. Но впоследствии так и случилось. А канадцам мы уступили, уверен, только из-за Кулагина. На тренировках в Москве он загнал ребят. На третьи периоды двух заключительных матчей серии не хватило сил».

Перед сезоном-1975/76 трех игроков «Спартака» призвали в армию

Карпов вернулся в «Спартак» через пять лет после увольнения, в ноябре 1974-го, заменив Вячеслава Старшинова, с которым красно-белые шли четвертыми. Вторым тренером остался Валерий Фоменков – нападающий золотого «Спартака» 60-х, за любовь к комментированию матчей прозванный в команде Синявским.

До конца сезона-1974/75 «Спартак» трижды обыграл ЦСКА, которому ранее уступил 1:8, и закончил сезон третьим. А перед следующим сезоном четвертого бомбардира «Спартака» Александра Лобанова и двух защитников – участника Суперсерии-1972 Евгения Паладьева и его тезку Казачкина – призвали в армейские команды.

Сезон-1975/76 начали тем не менее лихо – 8:2 с «Динамо». Но после 6:6 с «Трактором» во втором туре Карпов признал: «У нас и вообще состав послабее, чем у ЦСКА или «Крыльев Советов», но состав защиты – особенно. Отсюда и наша тактика – как можно больше забить».

Во втором челябинском матче «Спартак» к пятой минуте уступал 0:3, и Карпов заменил 25-летнего вратаря Криволапова на почти 35-летнего Зингера, который уже собирался уходить из хоккея.

После этого Якушев сделал хет-трик и дважды ассистировал защитнику Юрию Ляпкину, а «Спартак» победил 7:5 и поднялся на первое место. В следующем матче, проигранном «Сибири» 5:6, блеснул центрфорвард второго звена Геннадий Крылов, сделавший дубль.

Как и Якушев, он начинал в команде завода «Серп и молот», а в 17 лет, дебютируя в «Спартаке», получил клюшку, перчатки и шлем от Евгения Майорова, завершавшего карьеру. Крылов часто увлекался финтами, но тренеры ценили его за реактивность и умение сковать техничных соперников.

Помощь Крылова защите была особенно ценна на фоне потери Паладьева с Казачкиным. Тогда же Карпов с Фоменковым перевели в защиту форварда Виктора Пачкалина.

Тот предупредил: «Я вообще-то спиной плохо катаюсь». – «А это твои проблемы, – ответил Карпов. – Время есть – учись». Пачкалин освоился в защите и в сезоне-1975/76 выходил в паре с пермяком Василием Спиридоновым или отслужившим Федором Канарейкиным.

Второй тренер «Спартака» играл с хоккеистами в карты и бильярд

– Перед сезоном-1975/76 вы отслужили в армии, – напоминаю Федору Канарейкину. – Как это было?

– Я провел два года в СКА МВО. В «Спартак» пришла разнарядка от министра обороны Гречко – забрать двух-трех хоккеистов сборной СССР. Метили, конечно, в Якушева с Шадриным, но клуб отдал меня.

В 1973-м я попал в часть с другим спартаковским защитником Александром Сапелкиным, принял присягу и уехал на сбор в калининский СКА МВО, который потом перебазировался в Липецк. Интересно, что в тот же период я дважды выиграл молодежный ЧМ. Ну а потом вернулся в «Спартак» и зацепил сезон-1974/75.

– Что отличало «Спартак»-1975/76?

– Ударную тройку Шалимов – Шадрин – Якушев мощно дополняли защитники: тонкий, техничный Юрий Ляпкин и Сергей Коротков, сыгравший в 1976-м и на чемпионате мира. Сложилась очень талантливая и духовитая команда.

Хоккейный «Спартак» – обособленная семья, в которой почитались традиции, и новички – скажем, Аркадий Рудаков – должны были подходить команде не только по индивидуальным качествам, но и по игровому мышлению. Ценилось, например, умение отдать тонкий пас.

– Этим Рудаков и выделялся?

– Не только. Талантливейший игрок. Не великих физических данных, но компенсировал это супермышлением, предвидел игровые ситуации на два хода вперед. С ним было очень комфортно играть.

– В чем своеобразие тренера Николая Карпова?

– Общительный, требовательный, демократичный. Не диктатор. В то же время знал, как найти ключ к победе. Мы его уважали. Так же, как и второго тренера Валерия Фоменкова.

– Чем он отличался от Карпова?

– Второй тренер всегда ближе к игрокам. На сборах в Серебряном Бору мы вместе очень азартно играли в карты, домино, лото. Много времени уделяли бильярду. У нас было три стола – зарубались по полной программе.

– Какой вклад в успех того сезона внес врач Геннадий Гольдин?

– Он был не только командным врачом, но и семейным – для каждого игрока и тренера. Знал все наши проблемы и откликался на любую просьбу.

– Чем для «Спартака» уникален сезон-1975/76?

– Чемпионат СССР тогда был фактически клубным чемпионатом Европы. Например, ЦСКА семидесятых – это элитные хоккейные войска. Выдающаяся команда, которая доминировала много лет.

Но именно в середине семидесятых удавалось навязать ей борьбу. За два года до нас золото завоевали «Крылья Советов». «Спартак» всегда был любимым в народе, и мы тогда доставили болельщикам огромную радость.

Недавно смотрел фотографию чемпионской команды. Многие игроки, к сожалению, ушли. Некоторые – в раннем возрасте: например, защитники Валентин Марков и Сергей Коротков, который воспитал в спартаковской школе Даниила Маркова.

Несколько лет назад не стало Александра Баринева – прекрасного форварда, пришедшего в «Спартак» из саратовского «Кристалла».

Для нападающего «Спартака» не нашлось коньков подходящего размера – только на два размера больше. Пришлось подкладывать газету

Баринев играл в третьей тройке с Алексеем Костылевым, приехавшим посреди сезона-1974/75 из Рязани, и другим новичком Аркадием Рудаковым:

«Когда мы проиграли на финише чемпионата ЦСКА 6:7, Саша не мог всю ночь уснуть от расстройства. Себя корил, – говорил Карпов о Бариневе журналисту Евгению Рубину. – Это о многом говорит. Мы в нем не ошиблись».

Костылев же вспоминал: «Карпов не прессовал меня, не ругал понапрасну – наоборот, старался, чтобы я рос как игрок. Семья в Рязани оставалась, он на выходной меня отпускал не на один день, а, например, на полтора.

Хотя, знаете, в «Спартаке» было непросто. С формой – беда. Мне даже нормальных коньков дать не могли. Я взял у друга коньки ССМ, которые, правда, были на два размера больше. Подложил внутрь газету, так и отыграл до конца сезона.

Перед тренировками или матчами только и делали, что строгали клюшки – ломались они на раз-два. Помню, клюшка KOHO у меня появилась лишь через два года после перехода в «Спартак». Берег ее как самую дорогую вещь».

«Костылев зарекомендовал себя форвардом ярким, не похожим на других, любящим умную игру и неожиданные решения, – продолжал Карпов в интервью Рубину. – Рудаков же чем-то напоминает Виктора Якушева – внешняя простота, рациональность, лаконичные решения».

О переходе Рудакова из «Автомобилиста» Карпов договорился перед стартом чемпионата-1975/76, ради чего во время Турнира «Совспорта» слетал в Ригу, где играла свердловская команда.

«Аркадий – уникальный хоккеист. Маленький, щупленький, даже гриф от штанги, наверно, не мог поднять, – говорил мне вратарь Алексей Червяков, игравший с Рудаковым в ярославском «Торпедо». – Из-за этого его и в сборную не брали, хотя до Ярославля он много забивал за «Спартак».

Голова такая, что Ларионов и близко не стоял. Обыгрывал всех и в шахматы, и в домино. Интеллект здорово помогал на льду – его постоянно пытались «убить», а он ускользал, выворачивался».

В сезоне-1975/76 Рудаков стал третьим снайпером «Спартака», опередив даже Шадрина. Тот, правда, всегда выполнял черновую работу за более результативных партнеров, а в сезоне-1975/76 раздвинул, по мнению Карпова, свой функциональный диапазон и заиграл более импровизационно.

Рудаков же метким броском в верхний угол ворот Третьяка сравнял счет в октябрьском матче с ЦСКА. К середине игры «Спартака» уступал 0:2, но потом забросил четыре шайбы, победил и догнал армейцев в таблице (лидировало «Динамо»).

«Почему «Спартак», отлично играя с московскими командами, в других встречах показывает безвольную игру? – удивлялся осенью 1975-го в еженедельнике «Футбол-Хоккей» Аркадий Чернышев. – Чем объяснить, что у ЦСКА взяли три очка из четырех, но безнадежно проиграли горьковчанам, рижанам и сибирякам?

Устали? Вряд ли. В противном случае после 1:5 в Риге они не смогли бы переиграть за счет хорошей атлетической подготовки ЦСКА (4:2). Видимо, так и не излечились от старой болезни.

«Спартак» всегда был командой настроения. Думаю, если бы в чемпионате участвовали только столичные клубы, спартаковцам не было бы равных. Сейчас же они часто теряют очки там, где меньше всего этого ожидают».

Критикуя спартаковцев, Чернышев отметил и прогресс лучшего распасовщика чемпионата Виктора Шалимова, лишь в предыдущем сезоне заигравшего в тройке Шадрина.

Раньше же, по мнению Карпова, Шалимову не хватало человеческой зрелости и понимания места хоккея в его жизни. Борис Майоров добавил: «В молодости Шалимов курил и нарушал режим, пришлось его воспитывать».

Тем интересней, что на излете шестидесятых хоккейный «Спартак» перехватил Виктора у футбольного.

Шалимова так хотели призвать в армию, что приехали с повесткой на его свадьбу

– До 1969-го я совмещал хоккей с футболом, еще и во дворе успевал бегать, – говорит мне Виктор Шалимов. – Жил неподалеку от Тарасовки, ходил на тренировки, подавал мячи, а иногда и сам выходил на поле, уже как воспитанник спартаковской школы.

Я даже сыграл за дубль футбольного «Спартака». Николай Петрович Старостин привлек меня после финала юношеского чемпионата. Я вышел в полузащите на второй тайм и забил. Но пришлось выбирать – и склонился в сторону хоккея, уехав с командой Бориса Майорова на сборы в Алушту.

– В хоккее начинали как центральный нападающий?

– Да, играл в звене с быстрыми Крыловым и Гуреевым. Активно использовал их скорость, отправлял в прорывы, занимался разрушением в матчах с «Динамо» и ЦСКА. А потом меня перевели на край в тройку Шадрина.

Я в ней был самый молодой и понимал, что должен как можно больше помогать партнерам. Мы как-то быстро сыгрались. Все-таки сотрудничать с Шадриным и Якушевым – одно удовольствие.

– В чем это проявлялось?

– Владимир Николаевич – один из лучших центральных нападающих нашего хоккея. И защищался великолепно, и пасовал. Если вступил в борьбу, я был уверен, что не проиграет, и старался занять перспективную позицию для приема шайбы.

А Александр Сергеевич как раскатится – нужно пасовать, и он обязательно доведет шайбу до чужих ворот. Недаром канадцы его боялись в 1972-м.

– Как «Спартак»-1975/76 справлялся в обороне без Паладьева и Казачкина?

– Их потеря нас, конечно, ослабила, но в 1975-м подтянулась молодежь (Канарейкин с Кучеренко), а в паре с нашим капитаном Юрием Ляпкиным заиграл бывший нападающий Сергей Коротков, с которым мы в детстве играли в одной тройке: он справа, я в центре.

Ляпкин и Коротков составили очень мощный тандем – кажется, самый результативный в том сезоне среди защитников [40 очков на двоих – 20+20]. А всего наша пятерка забросила ровно сто шайб.

– Вас могли призвать, как Зимина с Лобановым?

– Меня хотели ЦСКА и «Динамо», но во время призывного периода я скрывался – не ночевал дома. Когда за мной приходили, мама отвечала, что я уехал к родственникам.

В итоге люди из военкомата приехали ко мне на свадьбу, в Химки, но застали только наших родственников. Мы с супругой предусмотрительно уехали в Мытищи.

– Какие слова Карпова больше всего запомнились?

– Однажды вышли на прогулку в Серебряном Бору с Шадриным и Якушевым. Николай Иванович присоединился к нам и сказал: «ЦСКА, «Динамо» и «Крылья» меня не волнуют. Обыграем. Мне бы Новосибирск с Челябинском обыграть». То есть и пошутил, и замотивировал.

Мы в итоге и правда потеряли много очков за Уралом, но с московскими командами играли очень прилично.

– С московскими командами «Спартак» всегда играл хорошо, но почему чемпионом в том десятилетии стал именно в сезоне-1975/76?

– Дело в особой сплоченности того «Спартака». В команде не было эгоистов, все играли друг за друга. А Карпов с Фоменковым руководили без давиловки, на доверии.

Мы почти весь сезон жили на сборах, и перед решающими турами тренеры сказали: «Если победите – после матча отпустим домой». Но мы с ребятами решили: «Осталось немного. Давайте ради чемпионства лучше поживем на базе».

– Уточню, а то вдруг ослышался: тренеры отпустили домой, но вы остались на базе?

– Ну да. Там оставалось-то две-три игры. Мы внутри команды так решили, и никто не возражал.

– Как вас премировали за сезон-1975/76?

– По сегодняшним меркам – считай, что никак.

Бригада меньшинства «Спартака» так натренировалась против звена Шадрина, что не боялась уже никого

– Машин нам точно не дарили, – подтверждает мне защитник Владимир Кучеренко. – Разве что очередь могли приблизить. А другие подарки… Вазу могли подарить. Мы же из народа. Народная команда.

– В детстве вы были поклонником динамовца Виталия Давыдова. Как вышло, что потом 15 лет играли за «Спартак»?

– Да, Давыдов мне очень нравился – наверное, потому, что я такой же щуплый. А в «Спартак» я пришел потому, что живший неподалеку хоккеист Алексей Клоков организовал нас во дворе и повез на Ширяевку. Мой возраст еще не набирали, но меня приняли, и я играл с ребятами на два года старше.

К моменту перехода в первую команду у меня уже была красно-белая кровь. Это облегчило переход на взрослый уровень. Лидеры «Спартака» на ура принимали воспитанников клуба и помогали осваиваться.

– В 1974 вы застали в «Спартаке» смену тренера. Чем тренерский подход Николая Карпова отличался от старшиновского?

– Николай Иванович – очень контактный человек. Прислушивался к игрокам, особенно к ветеранам, и обходился без тирании. Как хороший психолог находил подход к любому игроку.

У меня, например, характерец был тот еще. Шпанский. Но он поставил меня на место, причем не в грубой и даже не в очень жесткой форме.

– В сезоне-1975/76 вы постоянно выходили в меньшинстве?

– Да, с Марковым, Крыловым и Гуреевым. Это с тренировок пошло, где мы противостояли первой пятерке «Спартака». Работали, не щадя атакующих, да и они играли по-серьезному. Так натренировались против Якушева и компании, что никого уже не боялись.

Мой напарник Валентин Марков – совершенно бесстрашный защитник. Все шайбы на себя ловил. Иногда на мой край прибегал – еще и там ловил вместо меня.

На перерыв в чемпионате «Спартак» ушел первым – благодаря голу Шалимова за 23 секунды до конца матча с «Динамо»

В равных составах в пятерке с Кучеренко, Марковым, Гуреевым и Крыловым выходил Александр Мартынюк, до травмы игравший в первом звене.

«В 1974 году меня ударили по руке. Наложили гипс – месяц вне игры, – говорил мне Мартынюк. – Карпов вдруг говорит доктору: «Бери Мартынюка и езжай в «Лужники». Там мне разрезали гипс, сделали снимок: «Через две недели будешь играть».

А как играть – я спать не могу от боли, чуть не плачу. Сломали руку по-новой – и вместо месяца я пролечился полгода. Так и потерял место в первой тройке, где меня заменил Виктор Шалимов».

Победный гол Шалимова за 23 секунды до конца ноябрьского матча (4:3) с московским «Динамо» вернул «Спартак» на первое место перед перерывом, вызванным заокеанским турне и Олимпиадой.

«Думаю, многое зависит сейчас от нашего старшего тренера, – объяснял тогда в интервью Аркадию Ратнеру капитан «Спартака» Юрий Ляпкин. – Я не о новшествах в тренировке (они тоже есть), а о создании доброжелательной атмосферы.

Скажу прямо: предыдущим тренерам «Спартака» не хватало душевности, мягкости, умения к каждому найти подход. А у Карпова это как раз самые сильные качества. Он уважителен к старожилам».

Признался капитан и в том, что удивлен ренессансом 35-летнего Зингера: «Задним числом нахожу объяснения его второму рождению. Криволапов дал ему хорошо отдохнуть, на несколько сезонов отодвинув на второй план. Зингер подлечился, восстановил нервную энергию.

Да, почти не имел игровой практики. Но зачем она ему? Нашему молодому вратарю Новикову она нужна, а Зингер знает все тонкости. К тому же Карпов подстраивает под его самочувствие тренировки. Если надо, дает отдохнуть».

«Спартак» обыгрывал «Динамо» благодаря Геннадию Крылову – он отлично справлялся с Мальцевым

На финише чемпионата-1975/76 прибавил партнер Крылова и Мартынюка по второму звену Валентин Гуреев. Воспитанный в ЦСКА, он не пригодился родному клубу, и после Усть-Каменогорска попал в ленинградский СКА, где однажды в Свердловске заменил травмированного вратаря.

По-разному его использовал и Карпов – то слева, то в центре. Поручал то сдерживать Харламова с Михайловым, то ставил в первую тройку вместо кого-то из травмированных суперзвезд. Гуреев отметил дублем и первый матч после Олимпиады (с «Трактором»), и ключевой в борьбе за чемпионство – с «Крыльями».

– Гуреев выделялся хорошим катанием и очень сильным броском, причем с любой руки руки, – говорил мне помощник Николая Карпова Валерий Фоменков весной 2021-го (за девять месяцев до смерти). – Вместе с Крыловым Гуреев очень помогал нам в меньшинстве.

– Вы ведь единственный спартаковец, кто четыре раза был чемпионом?

– Да, три раза как игрок и один как тренер. Четвертая чемпионская команда унаследовала игровой почерк, который был в шестидесятые. Раскрылся Шалимов – техничный, на отрыве убегал, в подыгрыше был хорош. И вратарь нас очень выручал. Пока Зингер стоял, все у «Спартака» было нормально.

– Как делили обязанности с Карповым?

– Отношения строились на доверии. Нас же всего двое было в штабе – он старший, я помощник. Когда он уезжал со второй сборной, я со «Спартаком» один работал.

– Почему капитаном выбрали Ляпкина?

– Раньше был Якушев, но он тихоня. Мы с Карповым просили его: «Скажи после нас – мол, ребята, давайте соберемся». В конце собрания обращаемся к нему: «Капитан, что добавишь?» Он вертит головой: «Ничего». А Ляпкин компанейский, общительный. Вот ребята его и выбрали.

– Коротков соответствовал Ляпкину по мастерству?

– Нет, конечно. Просто Сережа – сокольнический, спартаковский парень. Вот и поставили его в первую пятерку. Но он явно отставал от партнеров, причем в самом главном – в катании. Тяжелый был, грузный.

Ему как защитнику было чуть проще, потому что против нашей первой пятерки в основном оборонялись. Они много играли в атаке, а Сережа как раз обладал сильным броском.

– За что ценили Крылова?

– Всюду успевал за счет быстроты – это его сильнейшее качество. Хорошо выполнял персональные задания – особенно против «Динамо». Помню, выходит на лед, стучит Мальцева по плечу: «Саша, я здесь». Тот – тьфу. Плюется.

Генка всегда отлично держал Мальцева. У того ничего не получалось против нас, и мы легко обыгрывали «Динамо». Но, чтобы играть как Шадрин, Генке не хватало игрового мышления.

– Пять шайб в чемпионском сезоне забросил 19-летний Валерий Брагин, которого Карпов обделил медалью в пользу пришедшего из СКА Владимира Трунова: «На следующий год снова чемпионами станем. – успокоил тренер Валерия. – Получишь еще!» Чем вам в сезоне-1975/76 запомнился Брагин?

– Да ничем. Игрок среднего уровня. Не сравнить с нашей первой тройкой. Но вырос в хорошего тренера.

Главный вклад Карпова в чемпионство – не мешал играть лидерам

В год чемпионства хоккейного «Спартака» случилось еще много чего.

Состоялась премьера «Иронии судьбы», открылся завод «Камаз», Шаварш Карапетян спас 20 человек из тонущего автобуса, Олег Ефремов поставил во МХАТе чеховского «Иванова», шахматист Виктор Корчной попросил политического убежища в Голландии, «Песняры» прогремели с альбомом «Вологда»…

А еще в 1976-м футбольный «Спартак» вылетел в Первую лигу – через восемь месяцев после чемпионства хоккеистов. Евгений Ловчев успевал везде: «Когда я уже был заметным футболистом, мне иногда разрешалось сидеть на скамейке запасных хоккейного «Спартака». Николай Карпов меня туда приглашал.

Был один знакомый начальник в «Лужниках», проводил меня на хоккей, когда получалось выбраться. И сидел я в ложе прессы. Но если «Спартак» проигрывал, Карпов меня находил и зазывал словно талисмана: иди, мол, к нам на скамейку».

Для чемпионства – через неделю после мартовских 8:6 с «Крыльями» – оставалось победить горьковское «Торпедо». К десятой минуте «Спартак» вел 4:1.

«Когда, казалось, игра уже сделана, Ляпкин и Коротков раз за разом бросались под шайбу, – писал журналист Аркадий Ратнер. – А в последний раз Коротков по-вратарски отбил ее грудью так удачно, что Якушев, подхватив шайбу в средней зоне, вышел один на один с вратарем и забил.

После победы 8:5 старшего тренера и новых чемпионов журналисты встретили аплодисментами. Сам же Карпов, при всем желании держаться солидно, по-мальчишески не мог скрыть радость.

И я вспомнил, что на старте сезона на такие же пресс-конференции он приходил возбужденный, ершистый, настороженный, с ходу атакуя журналистов за необъективность к «Спартаку».

«Бьющее через край желание забить приводит к промахам в обороне, – отмечал в еженедельнике «Футбол-Хоккей» комментатор Николай Озеров. – Отсюда и перепады в игре. Например, в матче с торпедовцами Горького «Спартак» вел 5:1, но позволил соперникам сократить разрыв до одной шайбы.

При скользком счете 5:4 раздался телефонный звонок из Хельсинки. Кто бы вы думали звонил? Борис Майоров. Поинтересовался результатом, спросил, кто в воротах стоит. Узнав, что Зингер, уверенно сказал: «Ну, наши победу не упустят».

Когда из «Спартака» ушли Казачкин, Лобанов, Паладьев, когда поговаривали об окончании спортивной карьеры Зингера, я не думал даже, что команда вообще будет в тройке. А она стала чемпионом.

Удивляюсь, қак тренеру Карпову удалось в ходе сезона провести текущий ремонт, залатать дыры в составе».

– Каков вклад Николая Карпова в чемпионство-1976? – интересуюсь 47 лет спустя у Юрия Ляпкина.

– Главное – не мешал нам играть. Каких-то конкретных указаний он не давал. Покрикивал только: «Вперед!» Или: «Назад!»

– Как вы стали капитаном «Спартака»?

– Провели тайное голосование. Писали фамилии на бумажках, и меня выбрало большинство. Все по-честному.

– Правда, что за «Спартак» вы стали болеть задолго до перехода в этот клуб?

– Да, болел с детства. Очень любил Игоря Нетто, потому и играл под шестым номером. Забавно, что в 1968-м Нетто стал начальником хоккейного «Спартак» и пригласил меня, но я отказал.

– Почему?

– Сохранил верность «Химику». Но через четыре года ситуация изменилась. В сборную упорно не брали хоккеистов из Воскресенска, и я ушел к Вячеславу Старшинову в «Спартак», где сразу заиграл в первой пятерке. Сначала в паре с Паладьевым, потом с Кучеренко, а в чемпионском сезоне – с Коротковым.

Тренеры нас ни в чем не ограничивали, поэтому успевал и защищаться, и атаковать. Шадрин с Якушевым такие передачи раздавали – как не забивать.

Вообще Шадрин – великий игрок. Не только на голы выводил, но и страховал, если я задерживался впереди. А разве можно забыть, как при счете 0:2 против чехов на Олимпиаде-1976 мы с ним и Цыганковым защищались втроем против пятерых. Выстояли, а Шадрин потом еще и забил, и мы победили.

– А через месяц вы с паса Шадрина открыли счет на первой минуте матча с горьковским «Торпедо».

– Играли в «Лужниках», и нужно было победить, чтобы занять первое место. Помню, болельщик «Спартак» академик Шаталин весь вечер нас подбадривал: «Давайте, ребята, давайте». Мы его не подвели.

– Почему после чемпионства-1976 вы вернулись в «Химик»?

– Позвали играющим тренером в команду, в которой я вырос. Но в Воскресенске у меня тогда не сложилось.

В «Спартаке» первая тройка всегда была главнее тренера

Потеряв не только Ляпкина, но и Шадрина с Якушевым из-за травм, «Спартак» в 1977-м откатился на шестое место, и Карпова сменил Роберт Черенков, который не сработался с лидерами команды. Позже «Спартак» пять раз финишировал вторым, но золото больше не брал.

«Спартак» никогда два года подряд не выигрывал чемпионат. Все четыре раза так было – поднатужимся, станем чемпионами, а на второй сезон азарта и пороха не хватало», – сказал мне Валерий Фоменков.

– Почему «Спартак» Карпова не развил успех в следующем сезоне? – спрашиваю спортивного историка Александра Нилина.

– Любому клубу, кроме ЦСКА, взять золото было очень трудно – кто бы ни был тренером. Лучшие игроки шли в армейский клуб, кто похуже – в «Динамо».

Не зря Тарасов говорил: «Сборная – это ЦСКА плюс Мальцев». Сильных спартаковцев – скажем, Евгения Майорова – порой не брали в сборную только потому, что они не из ЦСКА.

Комплектовался «Спартак» воспитанниками и игроками, не нужными двум влиятельнейшим клубам. Поэтому каждое их чемпионство становилось сенсацией, ведь даже динамовцам золото не доставалось с 1954-го по 1990-й.

– За что в народе любили хоккейный «Спартак»?

– Несмотря на редкость триумфов хоккейная популярность «Спартака» была вполне сопоставима с футбольной. Команду любили за своеобразие, самостоятельность, непринадлежность к силовым ведомствам. За демократичную атмосферу в команде, шедшую, думаю, от братьев Старостиных.

К тому же в «Спартаке» всегда были знаменитые игроки – братья Майоровы, Старшинов, Якушев, Зимин и уникальный защитник Блинов, которого Бобров привез из Омска (площадка 60 метров, а Виктор запросто бросал на 70; если попадал шайбой в кресло – непременно ломал).

– Почему Карпова называли Арбуз?

– Из-за некоторого внешнего сходства. Он был довольно круглолицый. Я помню Николая еще как хоккеиста. Особенно выделялся в «Крыльях», но по меркам талантливейших защитников того времени – Трегубова и Сологубова – все-таки оставался способным середняком. Не звездой.

Конечно, Карпов мог обижаться на Тарасова за невызовы в сборную, и это добавляло страсти их дуэлям, но как тренер он не стал фигурой, сопоставимой с Анатолием Владимировичем.

Николай Эпштейн из «Химика» – это да. Сделал Воскресенск хоккейным городом, фактически создал тактическую школу, полностью противоречившую Тарасову. Между ними много лет существовал творческий антагонизм.

А Карпов все же попроще. Особенность «Спартака» в том, что первая тройка там всегда была главнее тренера. Тарасов влияние игроков первой тройки подавлял (пусть и не всегда успешно), а Карпов, напротив, прислушивался к ним. Не лез к лидерам в душу, да и не обладал такими тактическими идеями, как Тарасов.

Карпов был скорее менеджером, чем тренером с выраженной индивидуальностью, но лидерам команды было с ним удобно жить и работать. Его любили. Так тоже бывает. Но только в «Спартаке».

Фото: spartak.ru.