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«Перед решающей игрой тренер сказал: «Съездите куда-нибудь и напейтесь». Как в 90-х построили «Ладу» – монстра нашего хоккея

Лада Лада
Геннадий Цыгуров Геннадий Цыгуров
Василий Панков
Александр Нестеров Александр Нестеров
Эдуард Горбачев
Сергей Гомоляко Сергей Гомоляко
Юрий Злов
Вячеслав Безукладников
Владислав Бульин Владислав Бульин
Андрей Разин Андрей Разин
Хоккей Хоккей

Погружение с Денисом Романцовым.

«Били шведов под Полтавой, в Дюссельдорфе их побьем. Неужели мы, ребята, всю Россию подведем?» – такую частушку собственного сочинения главный тренер «Лады» Геннадий Цыгуров зачитал игрокам перед финалом Кубка Европы-1996/97 против шведского «МоДо».

До турнира Цыгуров лишился пятерых игроков: Бущан с Тарасенко сломались, Буцаев с Габдуллиным улетели в молодежную сборную, а Белкин – на похороны отца. «Лада» арендовала под Кубок Европы четырех игроков из Омска и Пензы, но возникла новая проблема – в хвостовой части ТУ-154. 

После взлета выяснилось, что самолет «Лады» неисправен – покружив в воздухе, он совершил вынужденную посадку в аэропорту Курумоч. Прилично понервничав, тольяттинцы прилетели в Германию с опозданием, но разнесли «Кощице» (5:0) с «Дюссельдорфом» (7:2) и вышли в финал Кубка Европы.      

С 1969-го по 1990-й наши клубы не выиграли этот турнир только раз, а с 1990 года – как отрезало.  

В 1996-м появился новый турнир, Евролига, но «Ладу», действующего чемпиона России, туда из-за географии не взяли, в отличие от лучших команд Швеции и Финляндии. В итоге на Кубок Европы шведы делегировали лишь четвертую команду чемпионата.   

Но если кто-то думал, что полуфиналиста шведского плей-офф «Лада» задавит так же, как немецкого чемпиона, то зря – после первого периода «МоДо» вел 3:0. 

«Мы были просто в шоке, никто не мог понять, что происходит, – признался вратарь Сергей Николаев. – Все говорили: «Лада» настолько сильна, что у нее в финале не будет никаких проблем.

В перерыве Цыгуров подбодрил нас, и ребята сравняли счет. А в третьем периоде чудил судья — первые десять минут мы играли в меньшинстве. Но выстояли, и основное время закончилось со счетом 3:3.  

А в овертайме после броска шведского защитника я проспал или понадеялся, что легко отобью, но шайба сначала попала в перекладину, потом ударилась в лед и от штанги отскочила в поле. Я стоял, как завороженный, боялся оглянуться. 

Посмотрел на судью, он крикнул: «No!» После чего пошла атака на ворота соперников, в которой мы забили и стали обладателями Кубка Европы». 

Белорусский нападающий Василий Панков забросил в сезоне-1996/97 еще 22 шайбы, но та, в ворота Магнуса Сверда, вошла в историю. Это был последний розыгрыш Кубка Европы, а победа в нем – последний триумф «Лады».

Как в Тольятти появился хоккей: В 70-е город бил рекорды рождаемости, и детям надо было куда-то выплескивать энергию

Хоккей в Тольятти поднимал Дмитрий Богинов, архитектор серебряного горьковского «Торпедо»-1961. Рожденный в Петрограде француженкой весной 1918-го, он рано остался без отца, рос на улице и казался перспективным футболистом, но перед войной попал в тюрьму. 

Из-за решетки его вытащил тренер ленинградского «Динамо» Михаил Бутусов, а из штрафбата – Константин Рокоссовский, взявший Богинова шофером. Закончив войну командиром танкового батальона, Богинов поступил в Ленинградскую школу тренеров, а после – напросился в Горький. 

Журналист Евгений Рубин в книге «Пан или пропал» живописал, как Богинов реагировал на загулы игроков «Торпедо» после второго места: «Простительны многие недостатки, но не жлобство. Как не стыдно вам, состоятельным людям, шататься по забегаловкам, пьянствовать с босяками. 

Думаете, я святой? Но когда мне хочется погулять – беру билет на самолет, через час прилетаю в Москву и иду, куда мне нравится и с кем нравится. А вы делаете это дома, где вас знает каждая собака. И на глазах у людей, которые вам поклоняются, превращаетесь в свиней». 

Дальше Богинов с нуля построил киевское «Динамо» (будущий «Сокол»), а в 1976-м, после пары лет в московском «Локомотиве», посвятил себя новому стартапу – тольяттинскому «Торпедо». 

Годом ранее в Автограде открыли ледовый дворец «Волгарь». Сначала там занимались только фигуристы, но местный тренер Николай Николаев, воспитавший потом Василия Кошечкина и Виктора Козлова, посоветовал создать хоккейный клуб – серьезный, а не регионального уровня.  

«В то время в Куйбышеве была неплохая хоккейная команда СКА, игравшая в первой лиге, и футбольная – «Крылья Советов», – говорил один из руководителей ВАЗа Константин Сахаров. – Мы договорились: все, что связано с футболом, – область культивирует в Куйбышеве. А хоккей отдает Тольятти.

Мы не сомневались: нашему рабочему городу, в который съехался народ со всей страны, нужен такой массовый вид спорта. Тольятти бил в ту пору все рекорды рождаемости, и детям, особенно мальчишкам, надо было куда-то выплескивать энергию».

В Управлении хоккея посоветовали двух свободных тренеров: на Анатолия Тарасова вазовцы не замахнулись и сманили Богинова, которого звали и в Свердловск. 

Вместе с помощником Валерием Гущиным Богинов собрал опытных игроков (например, вратаря Валерия Зубарева и нападающего Владимира Городецкого, поигравших во второй сборной) и в первых десяти матчах второй лиги добыл семь побед и пару ничьих. 

Запустив в Тольятти профессиональный хоккей, Богинов уступил команду Гущину, будущему генменеджеру ЦСКА. В первой половине 70-х тот играл у Виктора Тихонова в Риге, но, по словам селекционера ЦСКА Бориса Шагаса, сбил человека, был осужден и отправился отбывать наказание в Тольятти. 

Платили в Тольятти так, что туда тянулись хоккеисты со всей страны

В 1979-м Гущин поднял «Торпедо» в первую лигу, но занял лишь 12-е место и оказался в переходном турнире. 

«Он проходил в Усть-Каменогорске, – вспоминал Гущин. – Команды там делили очки между собой, продавали победы. Я в этом не хотел участвовать. Первый матч мы проиграли. Во втором против хозяев нас убили судьи: два периода у нас выходила неполная пятерка, играли то втроем, то вчетвером».  

В 1982-м «Торпедо» вернулось в первую лигу, но потеряло капитана и лучшего бомбардира – воспитанника ЦСКА Александра Кирпичева. После силового приема защитника Юрия Тюрина на тренировке у Кирпичева вылетел позвоночный диск. 

Промучившись полгода, он обмолвился о завершении карьеры и узнал, что его и так отчисляют: работники ВАЗа пожаловались, что неиграющий хоккеист получает на заводе зарплату как слесарь-сборщик 38-го цеха МСП.  

На этом фоне прибавил 19-летний нападающий Сергей Востриков, которого Гущин в сезоне-1986/87 забрал в «Химик». Востриков стал первым воспитанником тольяттинского хоккея в сборной СССР. 

За ним последовал еще один протеже Гущина – Игорь Масленников, на Призе Известий-1988 сыгравший вместо Ларионова в тройке с Крутовым и Макаровым. 

При новом тренере Викторе Садомове проявились и другие молодые нападающие – Вячеслав Буцаев, Эдуард Горбачев и Денис Метлюк. 

Но большинство игроков Садомова не приняло – отношения команды и тренера вконец испортились, когда на июльском сборе 1988-го форвард Андрей Земко умер после 14-километрового забега на 30-градусной жаре. 

Капитан «Торпедо» Владимир Шиханов добивался снятия тренера, но руководитель клуба Константин Сахаров упорствовал до конца 1989-го, когда Садомова заменил Александр Тычкин: он несколько лет работал в Омске и взял оттуда в Тольятти лучших нападающих – Жилинского, Елакова, Полякова и Мариненко. 

Мощной селекции способствовало создание 29 марта 1990-го профессионального хоккейно-футбольного клуба «Лада». Учредителем стал АвтоВАЗ, а спонсором – кооператив «Тилигул» из Тирасполя. Платили в «Ладе» так, что в Тольятти поехали опытные игроки из Ленинграда, Ярославля, Устинки и других городов. 

В 1990-м «Лада» была одной из богатейших команд страны. Экипировку ей добывал отец Алексея Ковалева

На первом сборе лета-1990 оказалось около сорока человек, которых сразу нацелил на высшую лигу новый главный тренер, экс-капитан «Трактора» Геннадий Цыгуров по прозвищу Бригадир – его гол рижскому «Динамо» Виктора Тихонова принес челябинцам бронзу-1977.   

С Тихоновым Цыгуров дружил и помогал в работе со сборной на ЧМ-1981, но встреча их команд в том году обернулась скандалом. 

«Ничейный счет – и армеец Зыбин забивает, находясь во вратарской площадке,  – вспоминал Цыгуров. – Судил Кузнецов из Риги. Четко показал: «Нет!» Назначает вбрасывание в средней зоне. Что тут началось! Как Тихон начал его таскать! 

От судьи отвлечется – ко мне: «Гена, давай не будем будоражить, мы ж с тобой друзья» – «Виктор Васильевич, при чем здесь я? Ребята очко заслужили, а вы нас обираете!» Под давлением Тихонова судья все же засчитал гол, и челябинские болельщики забросали автобус ЦСКА камнями. 

В 1981-м Цыгуров финишировал с «Трактором» 4-м и через 9 лет, движимый давней мечтой прервать гегемонию москвичей, принял «Ладу», которая еще в первой лиге считалась одним из богатейших клубов страны. Помощниками Цыгурова, кроме Тычкина, стали Сергей Михалев из Уфы и Виктор Семыкин из Электростали.  

Правда, амуниции в «Ладе» (как и во всей стране) тогда не хватало, но выручал администратор команды – Вячеслав Ковалев, отец Алексея, одного из первых российских обладателей Кубка Стэнли. Он добывал клюшки в Мукачево и коньки с шайбами в Таллине. 

«Вся экипировка на нем держалась, – говорил о Ковалеве-старшем другой администратор «Лады» Николай Барсуков. – Он днями и ночами на работе сидел: что-то чинил, штопал, шил, клепал. 

Между клубами существовала система обмена. Например, у нас был запас клюшек, но не хватало наколенников и налокотников. А у кого-то были наколенники и налокотники, но не было клюшек. Так и менялись, баш на баш».

Вернувшись из турне по Америке, хоккеисты «Лады» с удивлением узнали, что накануне обыграли «Кузню»  

«Лада» победила и в восточной зоне первой лиги, и в переходном турнире, причем забивали у Цыгурова не только омские снайперы, их партнер по звену Евгений Корешков и другие варяги, но и 16-летний тольяттинец Виктор Козлов, вскоре ушедший в «Динамо».

После выхода в вышку Цыгуров добавил к ним Николая Суханова из «Трактора», третьего бомбардира страны-1987/88, уступившего только Макарову и Ларионову. В «Ладе»-1991/92 он ожидаемо набрал больше всех (6+10 в 26 матчах), опередив на очко другого уральского новичка – Вячеслава Безукладникова.

«Как-то на тренировке Цыгуров бросил клич: «Кто привезет центрального нападающего – дам машину», – вспоминал защитник «Лады» Игорь Никитин. –  Кто только не предлагал услуги. 

Был у нас в команде защитник Александр Каменский. Он родом из Екатеринбурга и порекомендовал посмотреть Славу. Поначалу тот не особо выделялся, но хорошо усваивал нагрузки и тактику Цыгурова – буквально на глазах вырос прекрасный нападающий». 

Интересно, что другой центрфорвард – Денис Метлюк – в первом сезоне «Лады» в высшей лиге обошелся без голов (0+1), но с 5+2 в 7 матчах стал вторым – после Ковалева – бомбардиром молодежной сборной на МЧМ-1991/92 в Германии.

В следующем сезоне – с уходом четырех опытных форвардов – Метлюк раскрепостился и осенью 1992-го, уже в рамках Межнациональной хоккейной лиги, поучаствовал (1+1) в гостевом разгроме казанской «Итили» (7:0), которую «Лада» летом лишила пары защитников Кофтун – Якубов и форварда Шайдуллина. 

Цыгуров знал их по работе в Татарстане середины 80-х и поставил Вадима Шайдуллина в тройку к Ивану Свинцицкому из «Сокола» и Александру Иванову, взятому годом ранее из Электростали. Второе ударное звено составили Валерий Белов, Вячеслав Безукладников и вернувшийся из Ярославля Эдуард Горбачев.  

После октябрьской победы в Магнитогорске (3:2) с дублем Белова и голом Шайдуллина «Лада», лидировавшая в Восточной конференции, улетела в Америку на товарняки с командами Колониальной хоккейной лиги, устно договорившись о переносе матчей с «Трактором» и «Кузней».

Руководство МХЛ предприимчивость тольяттинцев не оценило и засчитало им поражение 0:5 за неявку в Челябинск – к главному преследователю в конференции. 

Через две недели «Кузня» приехала в Тольятти, так же, очевидно, надеясь на техническую победу, ведь команда Цыгурова еще не вернулась в Россию. Тогда директор «Лады» Сергей Катков приказал администратору Барсукову набрать команду из дублеров и молодежи, сосланной в самарский ЦСК ВВС. 

Из основы в Тольятти остался лишь 18-летний красноярский защитник Максим Галанов. Позже он играл за «Рейнджерс», «Питтсбург», «Атланту» и «Тампу», а осенью 1992-го не улетел в Штаты из-за вызова в юниорскую сборную.     

В Тольятти мало кто ждал, что игра состоится, поэтому на трибунах «Волгаря» собралось всего 193 человека. Молодежь «Лады» во главе с детским тренером Николаевым проигрывала к 14-й минуте 0:2, а потом забил срочно вызванный из родной Самары 19-летний Андрей Разин. 

На 58-й минуте с разинской передачи дубль оформил его ровесник – 19-летний тольяттинец Константин Исупов. Для него и тот матч, и те голы стали единственными в составе «Лады». Еще одну шайбу забросил Галанов, и по возвращении из Америки хоккеисты Цыгурова с удивлением узнали, что накануне обыграли «Кузню» 4:3. 

«Переход из детского хоккея во взрослый затянулся у меня на четыре года, – вспоминал герой той удивительной игры Андрей Разин. – Я никак не мог заиграть во взрослой команде, и был период, когда был не нужен даже ЦСК ВВС.

Случился момент, когда я уже собирался завязать с хоккеем и пойти работать на завод. А Цыгуров, наоборот, хотел, чтобы я заиграл.

Я не подходил под его видение хоккея, но все равно получил шанс. Он мне говорил, что у меня не горят глаза, что я не бьюсь на поле, и объяснял, над чем работать. Он верил, что я заиграю, пусть, может, и не у него. Благодаря Цыгурову я стал мужиком». 

После победы над командой Цыгурова в финале-1993 «Динамо» играло за выход в Кубок Европы с фарм-клубом «Лады»  

Интересно, что в первом матче после возвращения из Америки основа сыграла не так вдохновенно, как резервисты, и уже при 3000 зрителей уступила «Авангарду» 1:3 (судил будущий генменеджер «Лады» Леонид Вайсфельд), да и вообще неровно провела финиш регулярного чемпионата. 

В плей-офф же, усилившись вернувшимся из шведской «Авесты» форвардом Анатолием Емелиным, «Лада» прошла «Химик» (2-0), СКА (2-1) и «Крылья» (2-0), но в финале уступила «Динамо» (0-3). 

«Первый матч финальной серии играли в Тольятти – тогда это был очень лихой город, – говорил защитник «Динамо» Александр Карповцев. – Некие ребята снимали несколько этажей гостиницы, жили там и в эту гостиницу весь Тольятти нес деньги. 

Был разговор, что эти ребята очень хотят победы «Лады». Чтобы оградить «Динамо» от какого-либо влияния, команду поселили за городом, в доме отдыха. Перед нами туда заехали серьезные люди в штатском, зачистили все вокруг и внутри. Никто и близко к нам не подъезжал». 

Этой истории добавляет гениальности то, что почти через пять месяцев после победы над командой Цыгурова динамовцам пришлось играть серию до трех побед за место в Кубке Европы с фарм-клубом «Лады» – самарским ЦСК ВВС.    

К безумному решению привел денежный спор между МХЛ и Федерацией хоккея России. Ее президент Владимир Петров высказывался в том духе, что МХЛ – лига отщепенцев из пяти стран, и настоящий чемпион России – победитель Высшей (де-факто – второй) лиги. 

То, что среди 24 участников МХЛ было 19 лучших клубов России, а в вышке имелись представители Беларуси, Украины и Казахстана, несколько меркло на фоне того, что одна лига была независимой, а вторую опекала ФХР. 

Петров хотел отправить в Кубок Европы триумфатора подконтрольной ему высшей лиги, но в итоге все же договорились о дополнительных матчах за звание абсолютного чемпиона России между победителями двух турниров. 

Еще один трогательный факт: плей-офф высшей лиги стартовал после финала МХЛ, и ЦСК ВВС победил, мягко говоря, не без помощи Валерия Белова, Эдуарда Горбачева и еще нескольких игроков «Лады». Один только Белов забросил в полуфинале и финале 10 шайб. 

В августовской суперсерии за выход в Европу самарцы такой поддержкой уже не обладали и уступили «Динамо» – 1:3, 2:4 и 3:6. Зато в Кубке Европы-1993/94 сыграл Валерий Белов: в сентябре 1993-го «Динамо» купило его у «Лады» за 71 миллион рублей.

После второй игры финала-1994 четырех лидеров «Лады» забрали в сборную. После четвертой игроки поехали на шашлыки 

С путевкой в следующий Кубок Европы тоже получилось интересно. 

Сначала решили, что ее получит первая команда регулярки, но «Лада» – на фоне отъезда из «Динамо» группы игроков и тренера Воробьева – так уверенно лидировала, что еще до конца чемпионата наверху передумали: в Европу все же поедет победитель плей-офф.

«Лада» стартовала не только без Белова, но и без улетевших в Америку Денисов – Метлюка и Цыгурова, сына главного тренера и самого результативного защитника первого сезона МХЛ. Зато из трех сибиряков – Сергея Жеребцова, Александра Нестерова и Юрия Злова – сложилось новое мощное третье звено.

Они особенно пригодились после второго матча финала плей-офф-1993/94 с «Динамо», когда в сборную для подготовки к ЧМ забрали первую тройку – Емелина, Безукладникова и Горбачева. К слову, в середине сезона «Лада» уже теряла группу лидеров, но справилась. 

«Мы всей командой обедали на базе, с одного стола. После этого человек семь-восемь выкосила желтуха, – вспоминал Эдуард Горбачев. – Среди них – вратарь Болсуновский. Мы остаемся с одним кипером. В команде паника: положение безвыходное. 

И тут – случай. В Тольятти на товарищеский матч приезжает команда звезд хоккея. Наше руководство засуетилось – и к Ушакову: «Помоги». И Генка согласился. Вот казалось бы – уже прилично лет человеку, а он в таком порядке. Тренировался как зверь». 

С 36-летним Ушаковым в воротах «Лада» победно завершила регулярку, а в плей-офф классно играл экс-спартаковец Алексей Марьин, но после отъезда в сборную четырех игроков он неожиданно пропустил от «Динамо» 9 шайб в двух тольяттинских матчах (3:4 и 0:5), и счет в финальной серии сравнялся 2-2.  

Решающая пятая игра тоже прошла в Тольятти. Тройка Андрея Разина в его последнем матче за «Ладу» набрала два очка, а победный гол организовали омичи Нестеров и Жеребцов, протеже помощника Цыгурова Александра Тычкина. 

Без трех лучших форвардов и ведущего защитника Рафика Якубова «Лада» победила 5:3. После 47 чемпионств москвичей золото впервые взял клуб не из столицы.

«У нас была очень дружная команда, – говорил лучший бомбардир «Лады»-93/94 Эдуард Горбачев. – Всюду гурьбой ходили, с семьями на природу выезжали. Тренеры тоже с нами были. Цыгуров и пива порой выпить разрешал: «Не видел, – говорит, – ни одного хоккеиста, который бы от двух бутылок пива захмелел». 

«После четвертой игры финала Цыгуров сказал: «Ребята, съездите сами куда-нибудь и напейтесь, что ли», – вспоминал Юрий Злов. – Мы и поехали на шашлык. А потом «Динамо» хлопнули. 

Геннадий Федорович – хороший психолог, чувствовал, когда команду надо отпустить. Так что на природу мы с ним частенько выбирались. И на базе он нам мероприятия устраивал. Однажды концерт «Бурановских бабушек» организовал. Они же из Тольятти, тогда только начинали». 

Перед поездкой в Тольятти на финал-1995 президент «Динамо» попросил у директора ФСБ бойцов в полной амуниции 

Осенью 1994-го – благодаря локауту в НХЛ – Цыгуров организовал выступление в Тольятти еще трех звезд – Андрея Коваленко, Вячеслава Буцаева и Алексея Ковалева, который уехал в Москву 14-летним и дебютировал в команде родного города через пять месяцев после победы в Кубке Стэнли.

Ковалев присоединился к команде Цыгурова в ходе октябрьского турне по Америке и признался в интервью «Совспорту»: «Лада» пообещала всем игрокам по квартире и машине в течение года, если команда выиграет все три матча заокеанского турне. 

Соперники, конечно, не самые сильные, но я очень хочу играть. Сидел дома в Нью-Йорке более двух недель, смотрел телевизор и горел желанием выйти на лед».   

В МХЛ Ковалев набрал 16 (8+8) очков в 12 матчах, но на Кубок Европы его таланта не хватило: в финале «Лада» уступила «Йокериту» Яри Курри и Теему Селянне.

«После сумасшедших матчей Кубка Стэнли наше первенство показалось мне заторможенным, даже спящим, – вспоминал Ковалев в автобиографии. – Площадки не компактные, как в НХЛ, а настоящее русское поле. 

Я с трудом боролся – нет, не с соперниками, а с вязкостью, которая затягивала меня, сковывала ноги. Словно кто-то держал сзади за свитер и говорил: «Куда ты бежишь, чудак. Посмотри на других, здесь так не носятся».

На восприятие Ковалева, вероятно, повлияло и жесткое деление МХЛ-1994/95 на конференции. Алексей вернулся в НХЛ до плей-офф, а в регулярке «Лада» играла только с восточными командами, и с «Динамо» впервые встретилась в финале. 

Этим Цыгуров и объяснил поражение (1:3) в первом матче серии: «Не видели соперников годок, растерялись. К тому же у москвичей готовность получше: наша сила – в организации игры, а они ее разрушили». 

После второй победы «Динамо» (5:4) серия переехала в Тольятти, где «Лада»  выиграла два матча, но в решающем уступила 0:6. Президент «Динамо» Александр Стеблин вспоминал, что перед поездкой в Тольятти обратился к директору ФСБ Сергею Степашину, обещавшему команде $20 тысяч за победу в финале.

«Мне нужна защита!» – «Какая?» – «Боевая. Нас в Тольятти уже ждут».

Долетала информация, – говорил Стеблин в «Разговоре по пятницам». –  У меня и с этими хорошие отношения, и с теми. Позвонили: «Саша, вашим сюрприз готовит местная братва». 

Степашин внимательно на меня смотрит. Рядом стоит генерал-полковник, заместитель директора ФСБ. Я продолжаю: «Сергей Вадимович, не шучу! На нас будет накат. Где и как – пока не знаю. Мне необходимы бойцы. Причем в полной амуниции». Степашин этому генералу кивает: «Займись».

Я попросил «Ладу», чтоб в городе не селили – отыскали лагерь на берегу Волги. Дело к ночи, паримся в бане. Серега Михалев подъехал, мы всю жизнь дружили. Он тогда Цыгурову помогал. Внезапно один из парней подбегает к полковнику Власову, шепчет на ухо. Тот коротко: «По точкам работайте!»

Мне с вечера ничего говорить не стал, а наутро подхожу снова: «Что было-то?» Оказывается, бойцы дежурили по периметру. В час ночи подъезжают два «Мерседеса». Двери нараспашку, музыка. К ним подходят: «Ребята, хоккеисты отдыхают. Дуйте отсюда» – «Нам нужно поговорить с вратарем и капитаном». 

Начинают мозги компостировать. Их повалили на землю, вызвали наряд, сдали. Серию мы выиграли и стали чемпионами. 

Главное, после не было никаких наездов! А то прежде шалили и Тольятти, и Челябинск, и Уфа. Могли прийти в раздевалку, жути напустить. С того дня – как отрезало, тишина. Я собрал всех президентов: «Братцы, не надо доводить до такого».

Может показаться, что Карповцев и Стеблин рассказывают одну историю про два разных финала – 1993 и 1995. Но это отдельные случаи – хотя бы потому, что Степашин в 1993-м еще не был директором ФСБ, а Карповцев в 1995-м уже не играл в «Динамо». 

«Криминал тогда везде был, но у нас в городе – особенно, – добавил нападающий «Лады» Эдуард Горбачев. – Я, помню, еду по центральной улице. Вдруг – бу-бух! И джип неподалеку горит. Все в панике, никто не может понять, что случилось, из чего стреляли. А я же в армии служил. Сразу понял – гранатомет».

Герой финала Кубка Европы-1996 жил в заводском общежитии

Сталкивались в Тольятти с криминалом? – спрашиваю автора самого важного гола в истории «Лады» Василия Панкова. 

– Он тогда везде был, но спортсменов это не касалось. По отношению к нам бандиты соблюдали нейтралитет. Какие-то разговоры об этом на тренировках ходили, но мы занимались хоккеем, а происходившее на улицах нас не касалось.  

– До 27 лет вы играли в Минске. Как попали к Цыгурову? 

– Он никого просто так не звал. Правда, никаких гарантий не давал. Мы [с еще тремя белорусскими хоккеистами] приехали на просмотровый сбор. Если бы что-то было не так – поехали бы домой. Но, поработав с Владимиром Крикуновым в минском «Динамо», мы накопили приличный багаж и были готовы к предсезонке Цыгурова.  

– Где поселились в Тольятти?

– В заводском общежитии. Рядом кинотеатр и дискотека, но мы туда не ходили – не до этого было. Задачи-то стояли большие, а проигрывать Цыгуров очень не любил. 

– Как это проявлялось?

– Оценки выставлял за матч. Раньше была ставка, а остальное получали премиальными – за выигранные матчи и микро-матчи, то есть учитывалось все: как выступило твое звено, в какой ситуации забили, в какой пропустили. Так что зарплаты от месяца к месяцу набегали разные. 

Сейчас у хоккеиста гарантированный контракт на весь сезон, а тогда надо было зарабатывать в каждом матче, в каждой смене. 

В итоге в чемпионском сезоне-1995/96 я стал третьим снайпером «Лады». Меня поставили в тройку к Саше Нестерову, который был мозгом нашего звена, и мы два сезона не разлучались, а третий нападающий у нас постоянно менялся. 

– Как вылетали на Кубок Европы в Германию?

– Какой-то датчик вышел из строя, а в Германии строгий регламент – потребовали сначала отремонтировать, а потом лететь. Мы покружили немного над Самарой, сели, нам починили этот датчик, и на том же самолете отправились в Германию.

– Что было в раздевалке после 0:3 в первом периоде финала с «МоДо»?

– Когда «Лада» проигрывала, Цыгуров всегда жестко разговаривал. Но в его жесткости была справедливость. Когда игроки не выполняют установку, когда нет дисциплины, любой тренер будет недоволен. 

– Когда сравняли, поняли, что победите?

– Нет, до последнего ничего не ясно было. Соперник-то сильный. А в овертайме шайба отскочила ко мне на пятак, я забил – и вся команда кинулась на лед обниматься. 

– Почему Цыгуров сразу после вашего гола ненадолго ушел в раздевалку?

– От радости. Представляете, что это такое – проигрывать три шайбы в финале Кубка Европы и победить? Об этом только мечтать можно было. Такой подарок для команды, города, болельщиков – они за нас очень переживали и поддерживали в том числе в Германии. 

– Почему после второго сезона с «Ладой» уехали в Словакию?

– Мы с Цыгуровым хотели, чтобы я остался, но вмешались другие обстоятельства – неэтично о них рассказывать. 

В моем втором сезоне с «Ладой» мы снова могли стать чемпионами, но оказались вторыми. Разборки после того сезона были очень серьезные – из-за того, что проиграли в финале. Почему проиграли? Правды так никто и не добился.

Цыгуров поссорился с Михалевым и ушел, а его преемник привел 5 человек из «Магнитки» и проиграл в четвертьфинале 

Титул, который Панков принес «Ладе», был так дорог тольяттинцам, что они не хотели расставаться ни с призом, ни с его добытчиками.  

«Кубок Европы – это серебряная пластинка с изображением контура Европы, – говорил Цыгуров. – Нам дали ей полюбоваться на 15 минут, а потом, согласно правилам ИИХФ, мы обязаны были ее возвратить. 

Впопыхах ее положили в сумку и унесли. А потом выяснилось, что делать этого было нельзя. Пришлось дать расписку представителям ИИХФ, что через месяц вернем. Только покажем нашим болельщикам и всем, кто искренне желал команде победы».

Главный тренер «Авангарда» Леонид Киселев, одолживший Цыгурову для Кубка Европы вратаря Храмцова, защитника Маслюкова и нападающего Бердникова, добавил: «Я не преследовал никакой выгоды, отдавая игроков «Ладе», кроме одной: чтобы наконец-то хоть какой-то русский клуб выиграл европейский турнир. 

Правда, остался неприятный осадок. Ребятам пообещали по шестой модели «Жигулей» и какие-то деньги. Но пока мы ничего не получили. Да это не главное, обидно, что моим хоккеистам предложили перейти в Тольятти насовсем. А я ведь просто хотел помочь «Ладе».

Никто из омской тройки в Тольятти не остался, а с теми, кто все же пришел перед сезоном-1997/98, Цыгуров, по его же словам, ошибся. Итог – четвертое место. По мнению директора клуба Сергея Каткова, команду надломила смерть Александра Тычкина, нарушившая баланс в тренерском штабе.  

«Что потом произошло с Цыгуровым – непонятно, – говорил Катков в конце ноября 1999-го, после ухода главного тренера. – То ли он увидел в Михалеве конкурента, то ли просто с ним поссорился. В последние годы Цыгуров стал жаловаться на своего помощника – мол, плохо работает». 

Заменивший Цыгурова Валерий Постников собрал звездную команду, но не преуспел.

«В «Ладе» были одни звезды: Бякин, Гомоляко, Карпов, Тертышный, Антипин, Скабелка, Нестеров, Метлюк, Брызгалов, – говорил мне защитник Александр Юдин. – Жили в одной гостинице, а в ней квартиры – кухня и три комнаты. За нас там и белье меняли, и убирались. То есть жили в квартирах, но с гостиничным сервисом. 

За все годы в России именно в Тольятти у меня была самая большая зарплата. Но выступили неудачно – проиграли в четвертьфинале Омску. Руководство было недовольно и команду в том виде распустило».

«Я собирался уходить из «Металлурга» в другую команду, не в «Ладу», – рассказал мне Сергей Гомоляко, – но позвонил Анатолий Емелин: «С Постниковым все будет нормально, переходи к нам». Встретились в Тольятти, вроде нашли общий язык, во время регулярного сезона были нормальные отношения.

Мне говорили люди из «Магнитки»: «Постников тебя потом подставит». Так и получилось: в плей-офф я сыграл всего одну игру, но виноватым в вылете команды назвали почему-то меня. 

Поражение от Омска было ожидаемо, и надо было найти человека, на которого его можно было свалить: но если б я сыграл все четыре матча – другое дело, а я на три вообще не выходил.

Мы приехали из Магнитки впятером – я, Серега Тертышный, Валерка Карпов, Виталик Прохоров, Вовка Антипин. Старожилы «Лады» нас действительно не приняли, начались разброд и шатания. 

С «Металлургом» выигрывали и Евролигу, и чемпионство, и готовы были выиграть все с «Ладой», но когда начали говорить: «Вот, челябинские приехали», – началось это странное деление, и создать коллектив, а значит и выиграть что-то – не получилось».

А после того сезона случилась трагедия. 

«Бежали кросс в Болгарии – тренер Постников специально повез команду в высокогорье, – говорил мне защитник Владислав Бульин. – Безукладников в отпуске набрал лишний вес, 6 кг, а в Болгарии жарко было, влажность – мы вперед убежали, а Безукладников с Метлюком чуть отстали. 

Вдруг Сява упал, у всех началась паника. Денис рассказывал, что последним его словом было: «Пить». И так жарко было, а он еще теплые штаны надел. Сяву в больницу положили, он был в коме. Сахаров, директор тольяттинского завода, доставлял самолетом дорогие лекарства, но спасти Безукладникова не удалось».

Дальше Петр Воробьев добыл с «Ладой» серебро и две бронзы, классно раскрывая тольяттинских воспитанников (Кошечкина, Кондратьева, Григоренко и других), но финансовый кризис 2005-го лишил клуб 16 ведущих игроков и на многие годы отдалил от высоких мест.

Все последние годы «Лада» лидировала по посещаемости в ВХЛ и в первом матче после возвращения в КХЛ собрала аншлаг. А значит любят «Ладу» по-прежнему. 

Как во времена, когда тренер Цыгуров читал частушки в раздевалке, администратор Ковалев штопал форму в каморке на стадионе, а хоккеисты выигрывали чемпионат после поездки на шашлыки.   

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Фото: РИА Новости/Юрий Сомов, Владимир Родионов, Андрей Соломонов; hclada.ru

6 комментариев

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Shaiba Bash
Классный материал
+3
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Bobby Clarke
Ответ Вадим Сидоров
На гифке убогая арена Воларь Была открыта в 1975, уже тогда население Тольятти почти полмиллиона! Ну неужели нельзя было по-вместимее сделать (а не дохлые 2900), за воротами тупо голая стена, а должны быть трибуны.
Ещё и качество ТВ-трансляции из Тольятти было ужасным, хуже только из Кузни.
+1
0
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Shamarin
Ответ Вадим Сидоров
На гифке убогая арена Воларь Была открыта в 1975, уже тогда население Тольятти почти полмиллиона! Ну неужели нельзя было по-вместимее сделать (а не дохлые 2900), за воротами тупо голая стена, а должны быть трибуны.
Строили ее в совке.
Что там делалось для удобства и комфорта людей?
+2
-1
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парэдокс
Ответ Shamarin
Строили ее в совке. Что там делалось для удобства и комфорта людей?
да при чём тут совок-не совок? В СССР нормально строили дворцы на 4-5-6 тысяч человек. В Новосибирске том же умудрились на восемь. Всё было возможно. Как вон сейчас во Владивостоке построили дворец под КХЛ, но на пять с половиной — тоже такой минимализм совком оправдывать через тридцать лет? )
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