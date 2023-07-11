10 комментариев

Предыдущим прямым переходом из ЦСКА в «Спартак» (Роман Еременко в 2018-м все же сменил клуб после двухлетней паузы в карьере) был трансфер 21-летнего бразильца Леонидаса в ноябре 1996-го. Но довести историю до конца не получилось.

В 1996-м исполнительным директором ЦСКА стал бывший пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг. А в ноябре 1995-го он летал с главным тренером ЦСКА Александром Тархановым в Бразилию, где в матче «Флуминенсе» – «Коринтианс» впервые увидел Леонидаса.

Трахтенберг вспоминал: «Он появился на поле во втором тайме и непредсказуемыми ходами поверг оборону «Флуминенсе» в шоковое состояние. «Такой игрок нам бы не помешал», – улыбнувшись, заметил Тарханов.

Тогда приглашение в Россию бразильского профи казалось несбыточной мечтой. Но в июле 1996-го в ЦСКА впервые в истории нашего футбола появился профессионал из Бразилии (Жуниор и Да Силва из «Локо» НН считались любителями – Sports.ru)».

Гол «Акранесу»

«В его переходе нам помог Жулиано Бертолуччи, – рассказал мне Тарханов. – Он тогда только начинал карьеру агента. Его папа – богатейший человек, владел заводами. Жулиано поработал на одном из заводов и решил – лучше буду агентом: там в офисе целый день, а тут свобода».

В конце июля 1996-го по поручению Тарханова Трахтенберг встретил Леонидаса в Шереметьево.

Бразилец поселился в гостинице «Советская», а наутро второй тренер ЦСКА Владимир Федотов отвел его на медосмотр к Олегу Белаковскому, работавшему еще у Василия Сталина в ВВС. Тот рассказал Леонидасу о встрече с Пеле на ЧМ-1958 и посоветовал не слишком увлекаться московскими девушками.

Другое ценное наставление боявшийся самолетов Леонидас получил по пути в Нижний Новгород от Федотова: «Что тут страшного? Парашют тебе выдадут, не убьешься».

«Отель в Нижнем Новгороде был мрачным, как тюрьма, а его убогие номера походили на двухместные камеры, – говорил потом Леонидас. – А поле? Живого места не было – сплошные выбоины, рытвины и кочки.

Мяч совершенно не слушался ног, и в конце тренировки я сел на землю, закрыл лицо руками и расплакался как ребенок».

В ЦСКА Леонидас набрал 7+2 за 781 минуту, но партнеры считали его неженкой и эгоистом

Нижний – это третий матч Леонидаса, а дебютировал он в домашней игре с «Уралмашем», где заменил защитника Мамчура и спас ЦСКА от поражения (1:1).

После матча новичок удивил журналистов печальным видом: «Никак не могу прийти в себя после поражения Бразилии на Олимпиаде (в полуфинале футбольного турнира проиграли Нигерии 3:4 – Sports.ru)».

Через месяц Леонидас посетил игру Россия – Бразилия на стадионе «Динамо» и зашел в гостевую раздевалку.

«Меня спрашивали о моих делах в ЦСКА, – вспоминал Леонидас, – и признались, что были поражены, когда узнали о моем отъезде в Россию.«Ты сумасшедший!» – сказал мне [форвард «Барсы»] Джованни».

Гол «Локо» НН

В тринадцати матчах за ЦСКА экс-игрок «Коринтианса» и «Гремио» забил семь мячей, а также ассистировал Андрею Мовсесьяну в Ростове и Алексею Герасимову в матче последнего тура с «Локо».

Леонидас заменил уехавшего в «Сарагосу» Владислава Радимова, но в отличие от второго бразильца – компанейского Самарони – не больно-то полюбился новым одноклубникам.

«Леонидас ощущал себя звездой, здорово исполнял штрафные, но – неженка, на тренировках не шел в борьбу, – рассказал мне вратарь ЦСКА-1996 Дмитрий Гончаров. – В двусторонках его команде можно было записывать поражение, а команде Семака – победу. Серега носился за троих и работал в обороне».

«Вот уж у кого был бразильский характер, – говорил мне о Леонидасе сам Семак. – Он привык радоваться жизни под солнцем, а когда погода ухудшилась – и футбол стал не мил».

Гол «Крыльям»

Другой вратарь того ЦСКА Дмитрий Тяпушкин добавил: «На поле Леонидас тянул одеяло на себя. Скорость, техника у него были, но на команду не играл, хотел только забить.

Леонидас не прижился в команде. Мы на тренировках рубились, а он капризничал, когда его задевали, злился, мог прибежать и сзади кому-то засадить. Нам его истерики не нравились. Игрок-то он очень хороший, если б изменил философию – мог далеко пойти».

Гол «Камазу»

«Однажды я решил подурачиться после тренировки: встал в ворота и попросил Леонидаса пробить несколько пенальти, – говорил мне Андрей Мовсесьян. – Отбил два из трех. Вспомнил детство. Тяпушкин громко смеялся над Леонидасом: «Как ты можешь не забить полевому игроку?»

При этом для нашей высшей лиги Леонидас был мегаталант, ногой отдавал как рукой – только открывайся, но он был взбалмошный, домашний бразилец».

Гол «Балтике»

Иначе к бразильскому плеймейкеру относился помощник Тарханова.

«Когда после матча с «Акранесом» в Кубке УЕФА всем разрешили утолить жажду баночкой пива, Леонидас, как обычно, заказал за ужином кока-колу, – вспоминал Владимир Федотов. – Он не стремился как можно быстрее стать своим парнем за столом, он хотел быть полезным команде на поле».

Пресс-атташе того ЦСКА Владимир Константинов добавил, что в столовой базы в Архангельском Леонидас налегал на сгущенку: «Чтобы мяч к ноге лучше прилипал». Также Константинов писал, что «Леонидаса сразила грациозностью юная теннисистка, которая каждое утро приходила на местный корт».

Их роману помешал приезд жены Леонидаса.

С Владимиром Константиновым

«Ей было всего шестнадцать, – говорил мне переводчик того ЦСКА Андрей Тарасов. – Жили – как пауки в банке. Она все время повторяла, что он обещал ей небо в алмазах, а на всю Москву 1996 года – три супермаркета.

Леонидасу подобрали очень хорошую квартиру у метро «Киевская», с евроремонтом и большим джакузи, но соседи постоянно мне звонили: «Приезжай успокаивать их».

Из-за своего характера Леонидас ни с кем в ЦСКА не подружился, но забил много мячей и понравился Романцеву. В конце осени 1996-го я участвовал в переговорах Леонидаса со «Спартаком».

Гол «Локомотиву»

В ноябре Леонидас подписал 4-летний контракт со «Спартаком», после чего поменял билеты до Сан-Паулу на другой день, чтобы посмотреть золотой матч ярцевского Пионеротряда.

Романцев ждал, что Леонидас внесет изюминку в игру «Спартака», но из-за травмы тот отказался лететь на сбор

Трансфер Леонидаса не казался чем-то сверхъестественным. «Спартак» в 1996-м стал чемпионом и предвкушал ЛЧ, а ЦСКА завалил финиш и остался без еврокубков.

Главное – Тарханов до прихода в ЦСКА помогал Романцеву в «Спартаке», а потом и в сборной. В 1996-м за ЦСКА играли четыре бывших спартаковца – Тяпушкин, Иванов, Мовсесьян и Гашкин, – и переход Леонидаса выглядел скорее новой дружеской уступкой, чем скандалом.

Через полтора месяца Тарханов – из-за конфликта с начальником ЦСКА Барановским – почти со всей основой ушел в «Торпедо». Выяснилось, что Хохлов, Янкаускас и другие игроки каким-то образом принадлежали Александру Федоровичу, а не ЦСКА. Так что о стоимости Леонидаса нет даже приблизительных данных.

Понятно лишь, что деньги за него получил не ЦСКА.

Вот что сказал Олег Романцев после первой тренировки Леонидаса со «Спартаком» – в середине декабря 1996-го:

«Цены на российском рынке чересчур завышены. Поэтому клубы все чаще ведут поиск за рубежом, где можно приобрести хороших игроков по более приемлемым ценам.

Леонидас – нестандартный футболист, обладающий оригинальной обводкой. Полагаю, он сможет внести изюминку в игру «Спартака».

В двусторонках Леонидас был одним из лучших и забил несколько мячей, но, по словам Тарханова, из-за тренировок в манеже у бразильца воспалился ахилл, что испортило и его отношения со «Спартаком», и всю карьеру.

«После Нового года собрались в Тарасовке – получать форму и готовиться к вылету на сбор в Италию, – говорил мне переводчик Андрей Тарасов. – С утра Леонидас заявил: «Я не полечу. Где мой контракт?»

Оказалось, он остался в сейфе вице-президента «Спартака» Есауленко, который улетел на зимние каникулы в Англию. Ключи только у него. Как достать контракт?

Романцев предложил: «Полетели с нами. Если боишься травмироваться, будешь просто бегать вокруг поля». В обед мы с Леней Трахтенбергом все же уговорили Леонидаса отправиться на сбор, но, придя к администратору за формой, он услышал: «Ты же отказывался. Кто не летит, тот форму не получает».

Это еще сильнее разозлило Леонидаса: «Нет, точно остаюсь». К вечеру мы снова уговорили его. Я радостно сообщил об этом Романцеву, отдыхавшему вечером с Ярцевым, но реакция была такой: «Да пошел он… Пусть в дубле тренируется».

«Первым бразильцем в «Спартаке» был не Робсон, а Леонидас, – писал Олег Романцев в автобиографии. – Но тот в команде не прижился. Вроде неплохой игрок, но тогда на его месте был молодой Титов с огромной перспективой. А Леонидас вряд ли стал бы так же расти.

Плюс у него был слишком большой апломб. Он уже считал себя готовой звездой. Робсон в этом смысле был гораздо проще».

После «Спартака» Леонидас забил за «Торпедо» самый красивый мяч чемпионата-1997 и помогал Овчинникову с переводом в «Бенфике»

В феврале 1997-го Леонидас улетел на сбор «Динамо», но из-за травмы ахилла не показал себя и перед стартом чемпионата воссоединился с Тархановым в «Торпедо». Генеральный директор «Торпедо» Назар Петросян сказал тогда, что Леонидас взят в аренду, а его четырехлетний контракт со «Спартаком» продолжает действовать.

На презентации команды Тарханова в клубе «Монолит» Леонидас впечатлил готовностью говорить по-русски – через полгода после переезда в Россию.

В первом же туре – в матче с «Шинником» – он забил через восемь минут после выхода на замену мяч, который признали потом лучшим в чемпионате, но сыграл еще лишь два матча и летом 1997-го уехал в «Бенфику», где больше помогал с переводом Сергею Овчинникову, чем играл.

Дальше Леонидас влился в бразильскую колонию тульского «Арсенала», но и там не задержался.

«Он отыграл месяц и сломал палец на ноге – на этом его российская карьера закончилась, – говорил мне переводчик Андрей Тарасов. – Отправляя его в аэропорт в 1998-м, я предупредил, что можно провозить не больше $10 тысяч. Часть денег он спрятал в одежде, а тысяч 30-40 положил в чемодан – на таможне их отобрали».

«В России его не оценили и не поняли, – говорил Владимир Федотов в конце 1997-го. – Не поняли, что это лучший легионер из всех, которые у нас играли».

«Левски» Федотова – последний европейский клуб Леонидаса. Он ограничился тремя матчами квалификации ЛЧ-2000/01 и вскоре завершил карьеру из-за травм, став скотоводом в Гоясе.

«Давно про него не слышал, – сказал мне соучастник трансфера Леонидаса, агент Гильерме Рейс. – Но тоже знаю, что у него была фазенда с коровами и другим скотом. Он один из немногих бразильских футболистов, кто тратил деньги с умом».

Фото: ПФК ЦСКА.