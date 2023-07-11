10 комментариев

Душевная кухня
Блог

Первый южноамериканец ЦСКА тоже уходил в «Спартак». Но взбесил Романцева, рано закончил и стал скотоводом

Спартак Спартак
Леонидас
ЦСКА ЦСКА
Олег Романцев Олег Романцев
Владимир Федотов 1943 Владимир Федотов 1943
трансферы трансферы
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Александр Тарханов Александр Тарханов
Футбол Футбол

Предыдущим прямым переходом из ЦСКА в «Спартак» (Роман Еременко в 2018-м все же сменил клуб после двухлетней паузы в карьере) был трансфер 21-летнего бразильца Леонидаса в ноябре 1996-го. Но довести историю до конца не получилось.

В 1996-м исполнительным директором ЦСКА стал бывший пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг. А в ноябре 1995-го он летал с главным тренером ЦСКА Александром Тархановым в Бразилию, где в матче «Флуминенсе» – «Коринтианс» впервые увидел Леонидаса.

Трахтенберг вспоминал: «Он появился на поле во втором тайме и непредсказуемыми ходами поверг оборону «Флуминенсе» в шоковое состояние. «Такой игрок нам бы не помешал», – улыбнувшись, заметил Тарханов.

Тогда приглашение в Россию бразильского профи казалось несбыточной мечтой. Но в июле 1996-го в ЦСКА впервые в истории нашего футбола появился профессионал из Бразилии (Жуниор и Да Силва из «Локо» НН считались любителями – Sports.ru)».

Гол «Акранесу»

«В его переходе нам помог Жулиано Бертолуччи, – рассказал мне Тарханов. – Он тогда только начинал карьеру агента. Его папа – богатейший человек, владел заводами. Жулиано поработал на одном из заводов и решил – лучше буду агентом: там в офисе целый день, а тут свобода».

В конце июля 1996-го по поручению Тарханова Трахтенберг встретил Леонидаса в Шереметьево.

Бразилец поселился в гостинице «Советская», а наутро второй тренер ЦСКА Владимир Федотов отвел его на медосмотр к Олегу Белаковскому, работавшему еще у Василия Сталина в ВВС. Тот рассказал Леонидасу о встрече с Пеле на ЧМ-1958 и посоветовал не слишком увлекаться московскими девушками.

Другое ценное наставление боявшийся самолетов Леонидас получил по пути в Нижний Новгород от Федотова: «Что тут страшного? Парашют тебе выдадут, не убьешься».

«Отель в Нижнем Новгороде был мрачным, как тюрьма, а его убогие номера походили на двухместные камеры, – говорил потом Леонидас. – А поле? Живого места не было – сплошные выбоины, рытвины и кочки.

Мяч совершенно не слушался ног, и в конце тренировки я сел на землю, закрыл лицо руками и расплакался как ребенок».

В ЦСКА Леонидас набрал 7+2 за 781 минуту, но партнеры считали его неженкой и эгоистом

Нижний – это третий матч Леонидаса, а дебютировал он в домашней игре с «Уралмашем», где заменил защитника Мамчура и спас ЦСКА от поражения (1:1).

После матча новичок удивил журналистов печальным видом: «Никак не могу прийти в себя после поражения Бразилии на Олимпиаде (в полуфинале футбольного турнира проиграли Нигерии 3:4 – Sports.ru)».

Через месяц Леонидас посетил игру Россия – Бразилия на стадионе «Динамо» и зашел в гостевую раздевалку.

«Меня спрашивали о моих делах в ЦСКА, – вспоминал Леонидас, – и признались, что были поражены, когда узнали о моем отъезде в Россию.«Ты сумасшедший!» – сказал мне [форвард «Барсы»] Джованни».

Гол «Локо» НН

В тринадцати матчах за ЦСКА экс-игрок «Коринтианса» и «Гремио» забил семь мячей, а также ассистировал Андрею Мовсесьяну в Ростове и Алексею Герасимову в матче последнего тура с «Локо».

Леонидас заменил уехавшего в «Сарагосу» Владислава Радимова, но в отличие от второго бразильца – компанейского Самарони – не больно-то полюбился новым одноклубникам.

«Леонидас ощущал себя звездой, здорово исполнял штрафные, но – неженка, на тренировках не шел в борьбу, – рассказал мне вратарь ЦСКА-1996 Дмитрий Гончаров. – В двусторонках его команде можно было записывать поражение, а команде Семака – победу. Серега носился за троих и работал в обороне».

«Вот уж у кого был бразильский характер, – говорил мне о Леонидасе сам Семак. – Он привык радоваться жизни под солнцем, а когда погода ухудшилась – и футбол стал не мил».

Гол «Крыльям»

Другой вратарь того ЦСКА Дмитрий Тяпушкин добавил: «На поле Леонидас тянул одеяло на себя. Скорость, техника у него были, но на команду не играл, хотел только забить.

Леонидас не прижился в команде. Мы на тренировках рубились, а он капризничал, когда его задевали, злился, мог прибежать и сзади кому-то засадить. Нам его истерики не нравились. Игрок-то он очень хороший, если б изменил философию – мог далеко пойти».

Гол «Камазу»

«Однажды я решил подурачиться после тренировки: встал в ворота и попросил Леонидаса пробить несколько пенальти, – говорил мне Андрей Мовсесьян. – Отбил два из трех. Вспомнил детство. Тяпушкин громко смеялся над Леонидасом: «Как ты можешь не забить полевому игроку?»

При этом для нашей высшей лиги Леонидас был мегаталант, ногой отдавал как рукой – только открывайся, но он был взбалмошный, домашний бразилец».

Гол «Балтике»

Иначе к бразильскому плеймейкеру относился помощник Тарханова.

«Когда после матча с «Акранесом» в Кубке УЕФА всем разрешили утолить жажду баночкой пива, Леонидас, как обычно, заказал за ужином кока-колу, – вспоминал Владимир Федотов. – Он не стремился как можно быстрее стать своим парнем за столом, он хотел быть полезным команде на поле».

Пресс-атташе того ЦСКА Владимир Константинов добавил, что в столовой базы в Архангельском Леонидас налегал на сгущенку: «Чтобы мяч к ноге лучше прилипал». Также Константинов писал, что «Леонидаса сразила грациозностью юная теннисистка, которая каждое утро приходила на местный корт».

Их роману помешал приезд жены Леонидаса.

С Владимиром Константиновым

«Ей было всего шестнадцать, – говорил мне переводчик того ЦСКА Андрей Тарасов. – Жили – как пауки в банке. Она все время повторяла, что он обещал ей небо в алмазах, а на всю Москву 1996 года – три супермаркета.

Леонидасу подобрали очень хорошую квартиру у метро «Киевская», с евроремонтом и большим джакузи, но соседи постоянно мне звонили: «Приезжай успокаивать их».

Из-за своего характера Леонидас ни с кем в ЦСКА не подружился, но забил много мячей и понравился Романцеву. В конце осени 1996-го я участвовал в переговорах Леонидаса со «Спартаком».

Гол «Локомотиву»

В ноябре Леонидас подписал 4-летний контракт со «Спартаком», после чего поменял билеты до Сан-Паулу на другой день, чтобы посмотреть золотой матч ярцевского Пионеротряда

Романцев ждал, что Леонидас внесет изюминку в игру «Спартака», но из-за травмы тот отказался лететь на сбор

Трансфер Леонидаса не казался чем-то сверхъестественным. «Спартак» в 1996-м стал чемпионом и предвкушал ЛЧ, а ЦСКА завалил финиш и остался без еврокубков.

Главное – Тарханов до прихода в ЦСКА помогал Романцеву в «Спартаке», а потом и в сборной. В 1996-м за ЦСКА играли четыре бывших спартаковца – Тяпушкин, Иванов, Мовсесьян и Гашкин, – и переход Леонидаса выглядел скорее новой дружеской уступкой, чем скандалом.

Через полтора месяца Тарханов – из-за конфликта с начальником ЦСКА Барановским – почти со всей основой ушел в «Торпедо». Выяснилось, что Хохлов, Янкаускас и другие игроки каким-то образом принадлежали Александру Федоровичу, а не ЦСКА. Так что о стоимости Леонидаса нет даже приблизительных данных.

Понятно лишь, что деньги за него получил не ЦСКА.

Вот что сказал Олег Романцев после первой тренировки Леонидаса со «Спартаком» – в середине декабря 1996-го:

«Цены на российском рынке чересчур завышены. Поэтому клубы все чаще ведут поиск за рубежом, где можно приобрести хороших игроков по более приемлемым ценам.

Леонидас – нестандартный футболист, обладающий оригинальной обводкой. Полагаю, он сможет внести изюминку в игру «Спартака».

В двусторонках Леонидас был одним из лучших и забил несколько мячей, но, по словам Тарханова, из-за тренировок в манеже у бразильца воспалился ахилл, что испортило и его отношения со «Спартаком», и всю карьеру.

«После Нового года собрались в Тарасовке – получать форму и готовиться к вылету на сбор в Италию, – говорил мне переводчик Андрей Тарасов. – С утра Леонидас заявил: «Я не полечу. Где мой контракт?»

Оказалось, он остался в сейфе вице-президента «Спартака» Есауленко, который улетел на зимние каникулы в Англию. Ключи только у него. Как достать контракт?

Романцев предложил: «Полетели с нами. Если боишься травмироваться, будешь просто бегать вокруг поля». В обед мы с Леней Трахтенбергом все же уговорили Леонидаса отправиться на сбор, но, придя к администратору за формой, он услышал: «Ты же отказывался. Кто не летит, тот форму не получает».

Это еще сильнее разозлило Леонидаса: «Нет, точно остаюсь». К вечеру мы снова уговорили его. Я радостно сообщил об этом Романцеву, отдыхавшему вечером с Ярцевым, но реакция была такой: «Да пошел он… Пусть в дубле тренируется».

«Первым бразильцем в «Спартаке» был не Робсон, а Леонидас, – писал Олег Романцев в автобиографии. – Но тот в команде не прижился. Вроде неплохой игрок, но тогда на его месте был молодой Титов с огромной перспективой. А Леонидас вряд ли стал бы так же расти.

Плюс у него был слишком большой апломб. Он уже считал себя готовой звездой. Робсон в этом смысле был гораздо проще».

После «Спартака» Леонидас забил за «Торпедо» самый красивый мяч чемпионата-1997 и помогал Овчинникову с переводом в «Бенфике»

В феврале 1997-го Леонидас улетел на сбор «Динамо», но из-за травмы ахилла не показал себя и перед стартом чемпионата воссоединился с Тархановым в «Торпедо». Генеральный директор «Торпедо» Назар Петросян сказал тогда, что Леонидас взят в аренду, а его четырехлетний контракт со «Спартаком» продолжает действовать.

На презентации команды Тарханова в клубе «Монолит» Леонидас впечатлил готовностью говорить по-русски – через полгода после переезда в Россию.

В первом же туре – в матче с «Шинником» – он забил через восемь минут после выхода на замену мяч, который признали потом лучшим в чемпионате, но сыграл еще лишь два матча и летом 1997-го уехал в «Бенфику», где больше помогал с переводом Сергею Овчинникову, чем играл.

Дальше Леонидас влился в бразильскую колонию тульского «Арсенала», но и там не задержался.

«Он отыграл месяц и сломал палец на ноге – на этом его российская карьера закончилась, – говорил мне переводчик Андрей Тарасов. – Отправляя его в аэропорт в 1998-м, я предупредил, что можно провозить не больше $10 тысяч. Часть денег он спрятал в одежде, а тысяч 30-40 положил в чемодан – на таможне их отобрали».

«В России его не оценили и не поняли, – говорил Владимир Федотов в конце 1997-го. – Не поняли, что это лучший легионер из всех, которые у нас играли».

«Левски» Федотова – последний европейский клуб Леонидаса. Он ограничился тремя матчами квалификации ЛЧ-2000/01 и вскоре завершил карьеру из-за травм, став скотоводом в Гоясе.

«Давно про него не слышал, – сказал мне соучастник трансфера Леонидаса, агент Гильерме Рейс. – Но тоже знаю, что у него была фазенда с коровами и другим скотом. Он один из немногих бразильских футболистов, кто тратил деньги с умом».

Телеграм-канал Дениса Романцова

Для ЦСКА уход Медины хуже трансфера Марио в «Зенит». Потеря Хесуса – ослабление команды

Фото: ПФК ЦСКА

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
IlyaGrain
Вот это история 😱очень интересно !
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ilmir84
тарханов всегда был мутным типом. ничего святого, везде искал способы нажиться на клубах, где был тренером. а Леонидаса он полюбас с собой связал контрактом. то что тот не заиграл после ЦСКА конечно окончательно доканала его
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vzi
Ответ Алексей Агеев
А "святой" для многих болельщиков ЦСКА Тарханов, оказывается, был еще тем дельцом. Обуть свой же клуб, переписав всех игроков основы на себя - это афера уровня Остапа Бендера.
“Святым” еще можно назвать Садырина. Но точно не Тарханова.
Тарханов играл за ЦСКА, но мечтал играть за Спартак и не скрывал это. Не отпускали. Корнеев так же.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
idemidov
Ответ Алексей Агеев
А "святой" для многих болельщиков ЦСКА Тарханов, оказывается, был еще тем дельцом. Обуть свой же клуб, переписав всех игроков основы на себя - это афера уровня Остапа Бендера.
Для кого он святой? Кидала тот ещё, весь состав на себя лично записал и увёл в Торпедо.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
justbored
Рабыня Изаура меркнет в сравнении. ))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TwoWeekStubble
Леонидас Федунсао.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Агеев
А "святой" для многих болельщиков ЦСКА Тарханов, оказывается, был еще тем дельцом. Обуть свой же клуб, переписав всех игроков основы на себя - это афера уровня Остапа Бендера.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MikGera
Вот интересно, если осенью 1995 приглашение бразильского профи было несбыточной мечтой, зачем тогда Трахтенберг с Тархановым в Бразилию летали, на экзотический футбол поглазеть?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ar
Леонидас мне нравился. Они с Янкаускасом очень здорово усилили команду летом. И забили оба много. Во многом благодаря их голам ЦСКА тогда до последнего боролся за чемпионство. Очень обидно, что из-за конфликта Барановского и Тарханова та команда развалилась, в 1997-м они были бы реальным претендентом на золото.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
justbored
Ответ justbored
Рабыня Изаура меркнет в сравнении. ))
Но самое тут прекрасное - обилие госсипов, подтверждающее репутацию "мужиков" как худших сплетников на свете (а также весьма сомнительные с позиции политической корректности генерализации Семака относительно особенностей национального характера).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий