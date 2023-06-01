Новый Овечкин, дебют Василевского и лавина травм.

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Если в 2011-м главного тренера сборной выпрашивали у Рустама Минниханова, то через три года – у Аркадия Ротенберга.

О щедрости владельца «Динамо» рассказал президент ФХР Владислав Третьяк: «Спасибо Ротенбергу. Он во всем меня поддерживает – сказал: «Отдаю вам Знарка». Я хотел подписать с Олегом контракт на два года. А он: «Дайте мне сборную на четыре года. Хочу подготовить ее к Олимпиаде».

Как и в 2005-м, динамовский тренер принял сборную за месяц до чемпионата мира. Оба раза меняли Зинэтулу Билялетдинова, но если Владимир Крикунов бросился на амбразуру в локаутный сезон, когда у всех конкурентов были мощные составы, то Олегу Знарку повезло больше.

Многие команды предстали на чемпионате мира в экспериментально-молодежных версиях, а Россия получила из НХЛ главных звезд (Овечкина, Малкина и Бобровского). И все из-за турнира, состоявшегося за три месяца до минского ЧМ-2014.

После сочинской Олимпиады Билялетдинов хотел остаться в сборной

Вряд ли за последние 30 лет в России ждали чего-то с большим волнением и нетерпением, чем выступления хоккейной сборной на сочинской Олимпиаде.

Вы напомните про футбольный ЧМ-2018, но это другое. Турнир-то предвкушали, но каких успехов ждали от нашей сборной, кроме не слишком стыдного вылета? «За кого болеешь на чемпионате?» – «За Россию». – «А в плей-офф?» – это ведь не зря чисто футбольный анекдот (не устаревший и после ЧМ-2018 – к Евро-2020).

А в Сочи переплелось слишком многое. И особое внимание президента, который лично утрясал назначение главного тренера сборной. И жажда мести за Ванкувер. И недавние победы на ЧМ как символ вставания с колен. И желание зафиксировать этот подъем на первых зимних Играх в истории страны.

Столько всего накопилось, что наша хоккейная семья с начала 2013-го находилась в волнительном оцепенении. Прерывалось оно только аплодисментами фильму «Легенда № 17» да возгласами легкого недоумения по поводу 3:8 от США в четвертьфинале ЧМ-2013.

Полагаю, Быкова с Захаркиным после такого изысканного сочетания счета, страны-соперницы и стадии турнира просто не пустили бы в самолет до Москвы, но Билялетдинова не тронули – сказалось все то же предолимпийское оцепенение.

Произошло слияние ужаса от того, что уже поздно что-то менять, и настроений в духе: «Да пропади он пропадом этот чемпионат мира. Нет ничего важнее Олимпиады-2014».

Короче, Билялетдинова оставили, а в сентябре 2013-го я позвонил другому легендарному хоккеисту 70-80-х Вячеславу Анисину. Телефон мне дал его партнер по звену Юрий Лебедев, хотя я об этом даже не просил – и это как-то интриговало.

Я предложил Анисину поговорить о его насыщенной карьере игрока и тренера, но услышал нечто, мало относящееся к моему предложению – показалось, что Вячеслав Михайлович давно хотел кому-то это сказать, и подвернулся я. В общем, он хрипловато отчеканил:

«Я все скажу после Сочи».

На пару секунд я завис, прикидывая – у легенд хоккея очередная встреча с Путиным в Сириусе или он про Олимпиаду, до которой почти полгода.

Но да, он имел в виду 11-дневный турнир, где команды собираются за 72 часа до первого матча и играют в трех группах, из которых в плей-офф выходят все 12 сборных.

Турнир, который в России семь лет предвкушали как что-то эпохальное, после чего жизнь уже не будет прежней.

Турнир, ради которого команды КХЛ играли в паузах между этапами Евротура.

Турнир, где провал сборной России как бы не подразумевался. Ужаснейшее, что представлялось: поражение в полуфинале с яркой победой в матче за бронзу. А что-то похуже… От Овечкина, Малкина и Ковальчука? На Играх, которые мы заслужили целой страной? Немыслимо!

И эта немыслимость неудачи в сочетании со вполне высокой вероятностью поражения от финнов обернулась эмоциональным ступором в четвертьфинале. А итоговые 1:3 лишили дара речи всех, кто семь лет ждал от Сочи если не триумфа, то по крайней мере чего-то особенного.

Вернее мы все что-то говорили, но это был просто шум вроде крика Воробьянинова в предпоследнем абзаце «Двенадцати стульев». Шум, скрывающий то, что слов на самом деле не было. В той траурной атмосфере развеселил только Билялетдинов, сказавший о своем будущем в сборной: «У меня есть желание продолжить работу».

Перед назначений в сборную Знарок вылетел в первом раунде плей-офф, но других реальных кандидатов все равно не было

Вячеславу Анисину я больше не звонил, но сейчас полез искать, что же он сказал после Сочи, и оказывается – предсказал следующего тренера.

«Мой кандидат — Олег Знарок, – заявил Анисин через три дня после четвертьфинала. – «Динамо» — единственный клуб, который проповедует современный хоккей. Здорово действует в средней зоне. Такого противника практически невозможно обыграть.

Плюс москвичи безболезненно меняют тактические схемы по ходу игры. Надо отойти в оборону – встречают на синей линии. Надо сыграть в давление – тут же крайние форварды прессингуют защитников. У Знарка хватит и сил, и ума, чтобы справится со сборной. Тем более, он неподвластен общественному мнению и чужим советам».

Тренер, с которым сын Анисина выдал весной-2012 лучший отрезок в карьере, был тогда на пике: в 2010-м вывел в финал ХК МВД, а после слияния нургалиевского клуба с «Динамо» – во многом с теми же игроками – взял два Кубка Гагарина.

Взял, правда, после ухода из КХЛ Быкова и Билялетдинова, но – с далеко не мощнейшим составом в лиге. В 2014-м, правда, вылетел в первом раунде, но его динамовские чемпионства все равно оставались свежайшим достижением нашей тренерской школы.

В финале той весной сошлись канадец Майк Кинэн и финн Кари Ялонен, а единственный русский среди полуфиналистов – ничего к 50 годам не выигравший Владимир Юрзинов-младший – гарантом процветания сборной не выглядел.

Как и победитель МЧМ-2011 Валерий Брагин – сказалось быстрое увольнение из ЦСКА и неприметность работы со второй сборной. Вернуть Быкова для ФХР было бы слишком самокритично, и Знарок оказался единственным тренером, подходящим под специфические критерии ФХР.

Не хватало российского гражданства, но все понимали: латвийский и немецкий паспорта Знарка – житейские последствия развала страны. Воспитанником челябинского хоккея он быть не перестал – как и учеником Юрзинова-старшего, что роднило нового тренера сборной с предшественником.

Они и Кубки Гагарина выиграли в похожем стиле, но эмоционально Знарок казался полным антиподом сдержанного Билялетдинова. Возникало, правда, опасение – не слишком ли Олег Валерьевич несдержан для новой должности.

«Вы так агрессивно начали овертайм, как будто к вам подошел Третьяк и попросил в интересах сборной побыстрей завершить серию», – сказал тренеру «Динамо» после матча с «Локо» в плей-офф-2014 журналист Дмитрий Федоров. Ответ Знарок начал так: «Кепочку снимите. Вы в помещении находитесь».

Там, где Захаркин отшутился бы, а Билялетдинов промолчал, Знарок заводился и грубил. Выйдя к журналистам после назначения в сборную, он тоже пару раз чуть не вскипел, но стоявшая рядом дочь Алиса аккуратно дергала его за пиджак. Давая понять что-то вроде: спокойно, сейчас в тренде вежливые люди.

Если Знарку пришлось немного подстраиваться и меняться, то пришедший с ним в сборную из «Динамо» генменеджер Андрей Сафронов со своей привычной риторикой («В финале пленных не берем!») идеально соответствовал духу весны 2014-го.

Его интервью читались как проза Юрия Бондарева.

24.03.2014. О лимите на легионеров в КХЛ: «Путин прав – нельзя кормить Европу нашими деньгами».

19.04.2014. О новых правилах в сборной: «У нас нет заграничной демократии».

09.05.2014. О характере сборной: «Эти ребята безвольно в День Победы не проиграют ни французам, ни швейцарцам. Они будут умирать на льду».

13.05.2014. О реакции на разгром США в группе – 6:1: «Впервые за многие годы президент поблагодарил сборную на групповом этапе».

15.05.2014. О посещении белорусского музея «Линия Сталина»: «Планируем прикоснуться к нашей истории, почувствовать цену, которую надо платить за великие победы. На этом энергетическом и духовном фоне возобновим наши интенсивные тренировки.

Символично, что мы посетили этот комплекс перед игрой с Германией, все должны знать, с чего начинается Родина, как куются победы. Василевский хотел на танке прокатиться – может, сдадим его в танковую дивизию».

20.09.2014. О планах на четвертьфинал: «Хотелось бы встретиться с командой, которая огорчила наших болельщиков 9 мая [прошлого года] – с Францией. И доказать, кто является хозяином в хоккейной семье Европы».

24.05.2014. О победе над Швецией в полуфинале: «Нашу команду нельзя послать в пеший тур по эротическому маршруту. Завтра решающий бой, надо выходить, вставать на Эвересте и поднимать российский флаг».

25.05.2014. О дисквалификации Знарка на финал – за угрожающей жест в адрес шведского тренера: «Для меня это решение – поиск мозга в жопе воробья».

26.06.2014. О просьбе Овечкина премировать наравне со всеми резервистов – Зайцева и Зубова: «Если мальчишка в 14 лет не попал на фронт, но рыл окопы или тушил зажигательные бомбы врага в родном дворе – он тоже может считать себя настоящим героем наступившей Победы».

26.06.2014. Об обещании Третьяка выиграть следующую Олимпиаду: «Я не буду вывешивать красный флаг над рейхстагом заранее, но второе место для нас не результат. А мы знаем, как добиваться результата.

В марте Аркадий Романович [Ротенберг] спросил нас: «Пойдете в сборную?» – «Пойдем. И принесем вам как куратору кубок чемпионов мира, потому что знаем, как его взять».

У Знарка Овечкин стал командным игроком

Со стороны победа в Минске могла показаться легкой, но в реальности сложностей хватало:

«Как говорит сам Знарок, ему игроков пришлось выдергивать с пляжа. Кто в Таиланде, кто на Гаваях, – сообщил глава экспертного совета ФХР Борис Майоров. – Некоторых после окончания сезона сразу отпустили в отпуск на месяц! В итоге тренерам пришлось провести мини-предсезонку.

Пока хоккеисты ее только переваривают. Это все издержки нашего календаря. Сезон закончился – хоть трава не расти! Следующий-то начнется только в сентябре. А у Знарка сейчас команда активная, заряженная на борьбу, живущая игрой. Поэтому результативность пока хромает».

Хромала настолько, что при подготовке к ЧМ сборная проиграла не только Швеции (0:2) с Финляндией (1:2), но и Латвии (0:1) с Германией (0:3).

К тому же из-за травм потеряли Илью Ковальчука с Александром Радуловым, лучший бомбардир КХЛ Сергей Мозякин до ворот Новогорска не доехал, а обладатель Морис Ришар Трофи Александр Овечкин в четырех матчах перед ЧМ обошелся без голов.

В первых игре ЧМ со Швейцарией (5:0) он наконец забил, но посыпались другие проблемы. Приехавший без контракта в НХЛ Андрей Локтионов травмировал плечо и выбыл до конца турнира.

Другой центрфорвард – Артем Анисимов – сломал палец в игре с финнами. «Он пропустил несколько смен, но, несмотря на боль, отыграл до конца, – говорил Знарок. – Так же, как Андрей Зубарев с большим порезом. Прямо на лавке сделали укол».

После игры с финнами (4:2) центр первого звена Вадим Шипачев, выходивший с Овечкиным и Плотниковым, получил три матча дисквалификации за удар Пекки Йормакки.

В игре с США (6:1) его заменил в первой тройке Виктор Тихонов-младший. С передач Овечкина он забросил по шайбе американским вратарям – Тиму Томасу и Дэвиду Леджио. При этом США почти вдвое перебросали наших, но 19-летний Андрей Василевский сделал 39 сэйвов.

Для него матч с Америкой стал первым на турнире, а для Дмитрия Орлова последним: защитник «Вашингтона» сломал руку. Через несколько дней – после силового приема немца Маркуса Кинка – в больницу увезли Овечкина. Он пропустил последний матч группы, но вернулся к плей-офф.

Знарок злился из-за потерь игроков, но у него и в «Динамо» порой набиралось с десяток травмированных. Сборная стремительно стала такой же задиристой и яростной, как ее главный тренер, так что без повреждений было не обойтись.

«На Олимпиаде мы смотрели хоккей – и удивлялись: это вообще русские? – говорил после семи побед России в группе с общим счетом 31-7 экс-вратарь сборной Канады Шон Бурк. – Я могу представить себе, как от обороны играют финны. Или чехи. Но ваша сборная? Она чувствует себя комфортно лишь тогда, когда атакует.

Посмотрите, что творит Овечкин! Таким в свитере сборной я не видел его с золотого для вас ЧМ-2008 в Квебеке. Управление хоккеистами такого масштаба – особое дело. И очень непростое. Нужно правильно вписать большого игрока в состав, сделать под него правильную схему. Овечкин теперь совсем другой.

Вот вы вспомните, как выглядит классическая атака с его участием в НХЛ: вкатился в зону, получил шайбу, бросил по воротам. А тут он играет в пас. Вспомните матч с США. Трое убегают на рандеву с вратарем, Овечкин получает передачу от Тихонова – и тут же возвращает шайбу партнеру! У Знарка Алекс стал командным игроком».

В перерывах финала Знарок общался со вторым тренером на улице

В четвертьфинале у Овечкина не заладилось сотрудничество при игре в большинстве с прилетевшим из Питтсбурга Малкиным, но Францию прошли и так – 3:0. От шведов в полуфинале пропустили на 19-й секунде, но к середине второго периода ответили тремя шайбами.

Автора первой из них – Сергея Плотникова – в конце матча опрокинул Микаэль Баклунд, что привело к легендарной перепалке Знарка с вторым тренером сборной Швеции Рикардом Гренборгом.

ИИХФ трактовала этот жест как угрозу смерти и дисквалифицировала Знарка на финал.

Рене Фазель добавил: «Очень грустно, что в конце такого замечательного турнира (самого посещаемого в истории хоккейных ЧМ – Sports.ru) случился недопустимый инцидент между двумя тренерами».

«Обидно было за фол против Плотникова, – объяснил Знарок. – Он играет на уколах, мениск то вылетает, то его назад вставляют. Участие в финале было под вопросом, но он человек мужественный, хочет доиграть турнир до конца.

Я эмоциональный человек. Специально посмотрел, что этот шведский тренер вытворял на молодежном чемпионате мира (ругался с российским тренером Варнаковым – Sports.ru). Таких людей надо ставить на место.

После тренировки я собрал всех ребят в центральном круге и рассказал о дисквалификации. Парни дали слово, что выйдут на финал и разорвут все, что попадется на пути».

В финале наши четырежды реализовали большинство и обыграли финнов 5:2. Причем, по задумке Овечкина, при игре «5 на 3» действовали пятеркой форвардов.

«Я знаю, что у Олега Валерьевича была мечта стать тренером сборной и выиграть чемпионат мира, – говорил после победы Овечкин. – Сегодня, когда уезжали на игру, Знарок зашел в автобус со слезами на глазах. Я первый раз в жизни видел человека, который на самом деле настоящий мужик, но так сильно переживает».

Помощник Знарка – Харийс Витолиньш после победы признался, что статус и.о.главного свалился «на голову, как снег летом»: «Первый матч в таком качестве – и сразу финал. Немного волновался.

Допоздна смотрел видео. Сначала наши матчи. А в час ночи включил полуфинал финнов с чехами. Закончил просмотр в четвертом часу. Все разобрали. И выиграли.

Олег Валерьевич связывался с помощниками, а мы переговаривались на улице в перерыве. Весь матч были на связи через кого-то. Чувствовалось его присутствие».

PS. «Казахстанская делегация подарила мне на чемпионате мира пакет рыбы, – похвастался генменеджер Сафронов. – Вкусная такая, подкопченная. Я к Овечкину: «Сань, забирайте». – «Андрей Николаевич, с удовольствием и с пивом. Но после победы».

Когда начали праздновать золото Минска в командном кругу, Саша крикнул: «Где наша рыба?» А она уже в раздевалке лежала, ждала своего часа. Уверенность-то какая! Капитан сказал – все сдержали обещание. Пиво только после финала. Вот это по-мужски. И с такой сборной нам все по плечу».

По просьбе Овечкина, победителей ЧМ-2014 премировали так же, как олимпийских чемпионов. На награждении команды также выяснилось, что сказал Олег Знарок, оказавшись перед Путиным: «Простите меня, пожалуйста, за мой недостойный жест [в игре со шведами]. Такое не повторится больше никогда».

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Александр Вильф, Алексей Куденко, Григорий Соколов, Григорий Сысоев, Владимир Трефилов, Алексей Никольский, Максим Блинов, Алексей Дружинин