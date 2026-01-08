  • Спортс
  • Паньотта о возможном обмене Панарина: «Если что-то должно произойти, вероятно, это случится до перерыва на ОИ. Слышал, «Рейнджерс» оставят его, если договорятся о приемлемой для них сумме»
21

Инсайдер Паньотта высказался о будущем Артемия Панарина в «Рейнджерс».

Инсайдер Дэвид Паньотта высказался о будущем Артемия Панарина в «Рейнджерс».

Действующее соглашение 34-летнего форварда «Рейнджерс» с кэпхитом 11,64 млн долларов рассчитано до 30 июня 2026 года. 

В этом сезоне на его счету 46 (16+30) очков в 43 матчах.

«Если что-то с участием Панарина и должно произойти, то, вероятно, это случится до [олимпийского] перерыва, если они пойдут в этом направлении. В то же время я слышал, что если они договорятся с ним о контракте на приемлемую для них сумму, то оставят его.

Мы все знаем, что Панарину нравится в Нью-Йорке, и если он сможет продлить контракт с «Рейнджерс», я думаю, это то, что он хотел бы сделать, но я не знаю, предложат ли ему «Рейнджерс» те условия, которые он в конечном итоге захочет», – сказал Паньотта. 

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина д’Ампеццо.

Панарин отказался делать скидку «Рейнджерс» по новому контракту. Ориентиром клуба был договор Копитара – 7 млн долларов в год (Эллиотт Фридман)

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Daily Faceoff
logoАртемий Панарин
возможные переходы
logoРейнджерс
logoНХЛ
Дэвид Паньотта
