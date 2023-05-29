13 комментариев

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Первое золото Малкина со сборной. До его приезда не забивали 187 минут

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Единственный успех Билла во главе сборной.

В предыдущих сериях:

26 мая 2011-го Быкова и Захаркина выдавили из сборной с явным расчетом на Билялетдинова. Того самого тренера, что в 2004-м проиграл четвертьфинал Кубка мира, в 2005-м бросил сборную за месяц до чемпионата мира, а в 2006-м, когда звали под московский ЧМ, не договорился об условиях совмещения.

Но в 2011-м важнее было то, что Билялетдинов взял с «Ак Барсом» два первых Кубка Гагарина и в отличие от Быкова с Захаркиным точно воздержался бы в сборной от хоккея с шашками наголо и неосторожных интервью. Правда, с ним снова долго не могли договориться – почти месяц. 

Для ухода Билялетдинова из «Ак Барса» в сборную потребовался разговор Путина с президентом Татарстана

В 2006-м совмещение допускалось, но Билялетдинов вообще не хотел отвлекаться на сборную по ходу клубного сезона – перед домашним ЧМ Третьяк на это не пошел. В 2011-м речь шла уже только об освобожденном тренере – считалось, что совместительство дискредитировано неудачами в Ванкувере и Братиславе.

«Ак Барс» терять успешного тренера не хотел, а президент Татарстана Рустам Минниханов намекнул: отпустим, только если хорошо попросят с самого верха. Болельщики казанского клуба даже обратились с открытым письмом к Билялетдинову: 

«Прекрасно понимаем, что для вас значит предложение возглавить сборную. Это новый вызов и новые высоты. Предложение, от которого не отказываются. 

Но нас, болельщиков «Ак Барса», очень беспокоит атмосфера, окружающая главную команду страны в последнее время. Нам она кажется ненормальной и нездоровой. При всех ошибках Быков и Захаркин не заслуживали той публичной порки, которую им устроили на всю страну в Федерации хоккея России. 

Заслуженных тренеров вышвырнули из команды как проштрафившихся юнцов, даже не поблагодарив за медали последних лет! Нам кажется, что в ФХР решения принимают из соображений политической конъюнктуры, а не из практической целесообразности».

Вскоре Владислав Третьяк похвастался: «Вопросы по зарплате и совместительству решены. Новый главный тренер сборной будет освобожденным. Последнее условие было главным камнем преткновения наших переговоров. Министр спорта Виталий Мутко убедил Зинэтулу, что никакое совместительство недопустимо».

Рустам Минниханов добавил: «С одной стороны, мы в большой печали. От нас уезжает наш большой товарищ, который стал неотъемлемой частью республики. 

С другой стороны, руководством страны ему доверено возглавить национальную сборную. Попытки забрать его делались и раньше, но мы находили аргументы против. На этот раз меня пригласил Путин и предложил помочь российской сборной, а это очень серьезный вопрос».

Игра сборной перед ЧМ-2012 не нравилась даже Третьяку, но противники Быкова с Захаркиным упорно поддерживали Билялетдинова

В первые же месяцы Билялетдинов оправдал ожидания: наладил защиту, выиграл первый этап Евротура и сменил номер, чтоб журналисты не отвлекали. Потом – экспериментировал с составом, провалил три этапа (два третьих места и четвертое) и продавил увеличение пауз на Евротур-2012/13.

За полтора месяца до ЧМ-2012 Билялетдинов убрал одного из помощников – Андрея Назарова, которого раздражало отношение ко всем турнирам до Сочи как к разминочно-просмотровым.

«Такое возможно только в России – жить послезавтрашним днем, – жаловался Назаров. – В этом плане я после 13 лет в НХЛ стал американцем – живу здесь и сейчас. 

Считаю, разговоры о том, что чем-то можно пожертвовать, где-то кого-то приберечь, – в пользу бедных. В мире профессионального спорта такого нет. Если тренер не выигрывает сегодня, то завтра для него может и не наступить».

Возникла неловкая ситуация: перед ЧМ сборная выглядела блекло, часто проигрывала, но Кожевников, Крикунов, Михайлов и Тихонов, уничтожавшие предыдущий штаб даже после поражений в Евротуре, дружно поддерживали Билялетдинова.

Последовательным критиком выступил только Владимир Плющев: «Мы пытаемся подшлифовать игру в обороне, не понимая, что счастья надо искать у чужих ворот. Тот стиль, который предлагает Зинэтула Хайдарович, не имеет будущего. 

Североамериканцы нас обыгрывают совершенно другим стилем. И против него надо искать свое оружие. А если мы рассчитываем, что будем ошибаться меньше, чем они ошибаются, уходить в оборону, рассчитывая на ошибки соперников – это ущербная тактика».

Перед плей-офф Малкин объяснил, чем Билялетдинов лучше Быкова с Захаркиным

В апреле 2012-го безголевая серия сборной достигла 187 минут 37 секунд и прервалась голом Кузнецова шведам. Даже Третьяк не скрывал: «Игра сборной не очень нравится. Но при всей критике надо помнить, что команда находится в стадии поиска. Вот сейчас Малкин с Дацюком приедут, и хоккейный стиль преобразится. 

Для меня главное – не стиль, а победа. Хотя и мы с вами, и Зинэтула Хайдарович обязаны помнить, что конек русского хоккея – нападение». 

Перед ЧМ-2012 Билялетдинов потерял защитника «Авангарда» Антона Белова – в его допинг-пробе нашли запрещенное вещество. Но из НХЛ прилетели другие защитники (Никита Никитин и Алексей Емелин), так что тревожила не оборона, а атака. Особенно после первого периода с Латвией – 0:1. 

Дальше звено Малкина организовало четыре гола, и наши победили 5:2, а главный тренер отметил: «Нас раскрепостили первые шайбы, и концовку матча мы провели здорово».

После 4:2 с Норвегией, 2:0 с Германией и 3:1 с Данией тройка Попов – Малкин – Пережогин снова переломила игру: к 30-й минуте проигрывали шведам 1:3, но победили 7:3. Дебютировавший на чемпионатах мира 31-летний Попов набрал 1+4, Малкин 3+2, а Пережогин забросил победную шайбу. 

А перед игрой с Чехией сборная лишилась двух защитников: за удары по Юхану Франзену Алексея Емелина забанили на один матч, а Дмитрия Калинина – на три. Болельщики сочли это перебором и потребовали от Третьяка разобраться с ИИХФ, но шеф ФХР парировал: «Емелину за колющий удар тоже могли дать 3 матча». 

Проблемы с защитниками не помешали сборной завершить групповой этап двумя сухими победами – 2:0 с Чехией и 4:0 с Германией. А перед плей-офф Евгений Малкин заявил:

«Билялетдинов – самый сильный специалист из тех, что работали со сборной. Имею в виду вопросы тактики и подготовку к матчам. Сейчас мы проводим собрания, на которых досконально изучаем соперника. В этом плане Билялетдинов заметно выделяется по сравнению с теми специалистами, которые работали раньше. 

Поиграв в НХЛ, понимаешь, насколько тщательно можно изучить соперника, разложив по деталями все – и оборону, и нападение. Видно, что Билялетдинов идет по пути, который очень похож на энхаэловский. 

Мне такой подход нравится – так легче понимать игру. Соответственно, лучше получается проявлять себя на льду. Такие вещи очень помогают команде, и ребята это чувствуют».

«Импровизацию Билялетдинов позволял только звездам»

В первом матче плей-офф Россия снова встретилась с Норвегией, которая завершила групповой этап безжалостными победами над Данией (6:2) и Германией (12:4). Команда, чей основной вратарь Ларс Хауген играл за солигорский «Шахтер», активно начала и четвертьфинал, открыв счет на седьмой минуте. 

Но вскоре включились Овечкин с Семиным, прибывшие из Вашингтона, и счет сравнялся. Через три минуты другой Александр – Попов – вывел Россию вперед после выхода один в ноль. Начал эту атаку – отбором у борта – защитник ЦСКА Евгений Рясенский, еще один дебютант чемпионатов мира. 

– К Билялетдинову вы попали за семь лет до того ЧМ. Как вы из фарм-клуба «Крыльев» в 18 лет перенеслись в «Ак Барс»? – спрашиваю Рясенского в мае 2023-го.

– Встретились с агентом, который в то время работал с Казанью: у него там играли Терещенко, Никулин, Воробьев, Степанов. Он предложил съездить на сбор «Ак Барса» – с перспективой подписать двусторонний контракт и поехать в Альметьевск, в фарм-клуб.  

Первые 2-3 недели тренировались только молодые игроки, приехавшие из разных мест, а потом нескольких ребят – меня в том числе – перевели в основу. Я поучаствовал в товарищеских матчах, и мне предложили остаться. 

– Правда, что Билялетдинова впечатлило, как вы на первой тренировке Морозова в борт впечатали?

– Нет, я кого-то встретил жестко, но там были только молодые ребята, не Морозов. 

Я тогда был аккуратен, но агрессивен – в состав-то хотелось пробиться. В том сезоне надо было выпускать игроков 1986 и 1987 годов рождения, поэтому Билялетдинов ставил нас – меня, Зубарева, Лисина и Юнькова. В победном плей-офф-2006 я даже сыграл 11 матчей и забросил одну шайбу.

– В 2008-м вас отправили в Нижнекамск. Как отнеслись к тому, что через 4 года Билялетдинов взял в сборную?

– Не ожидал вообще. Когда в ЦСКА сказали, что пришел вызов, я подумал – шутка какая-то. Сезон после обмена из «Нефтехимика» у меня получился неудачный – и по очкам, и по всем показателям полезности. В ЦСКА еще не было всех этих спонсоров, и играли мы неважно: еле-еле в плей-офф попали и сразу вылетели. 

Решил: ну ладно, поеду поиграю за сборную, а потом освободятся ребята из НХЛ, из финала Кубка Гагарина – и меня отправят домой. Думал, после товарищеских матчей спокойно отдохну с семьей – у нас уже путевка была на Мальдивы.  

– Что потом?

– В сборную приехал в числе первых. Других ребят постепенно отсеивали, а я прошел все сборы, все игры и поехал на чемпионат мира как один из пяти запасных. Нам сказали: «Без обид, будете тренироваться, помогать сборной, а там посмотрим». 

После третьего тура меня заявили, и начиная со Швеции я играл все матчи. Начинал с Никитиным, а после дисквалификации Калинина выходил во второй паре с Емелиным.

– Двумя годами ранее вы на Шведских играх набрали 1+1 и стали лучшим защитником турнира. Почему не закрепились тогда в сборной?

– Не знаю, честно говоря. Может, не подходил к системе Быкова и Захаркина. Им, наверное, требовался более атакующий защитник. А у Билялетдинова другая тактика – от обороны, все грамотно. 

– Грамотно – это что значит?

– У Билялетдинова больше теории было, больше объясняли: как двигаться, как играть. Все очень понятно и доходчиво разжевывалось. Все должны были заниматься своим делом, у каждого своя роль в команде. 

Мне нравилось работать с Билялетдиновым, потому что всегда знаешь, что делать, и знаешь, что сделают остальные. Например, в дебютной игре на ЧМ я выходил в четвертой пятерке против лидеров Швеции и работал над разрушением их игры. 

Импровизацию Билялетдинов позволял только звездам. Давал им карт-бланш. А у меня, когда играл в четвертой паре, была задача сдерживать, мешать, пока наши лидеры отдыхают. 

Когда заиграл с Емелиным, приходилось уже подключаться, потому что вторая пятерка большую часть времени проводила в атаке. Но подключаться надо было с головой, а не просто нестись абы куда.

– Билялетдинов играл в обороне, и помогали ему в сборной два защитника – Никитин и Юшкевич. Как делились функции?

– Кажется, Юшкевич отвечал за оборону, а Никитин подсказывал через гарнитуру сверху, с трибун, где, кстати, было много свободных мест. 

На обычных матчах группового этапа в Стокгольме просто пустой стадион был (на играх России с Данией, Италией и Германией заполнялся всего на 15% – Sports.ru). Зато жили мы в отеле при арене, так что на матчи добирались быстро. 

– Чем запомнился лучший бомбардир сборной на ЧМ-2012 Евгений Малкин?

– Тащил за собой команду. С первого матча начал забивать, очки набирать. В большинстве здорово играл и вытаскивали матчи – со Швецией хет-трик сделал. У них с Поповым и Пережогиным хорошая тройка получилась – быстро сыгрались, и их не разлучали до конца турнира. 

А вот другие звенья варьировались. Чемпионат-то непросто складывался. Во всех матчах плей-офф мы пропускали первыми, к тому же полуфинал с Финляндией проходил в Хельсинки, что усложняло нам задачу. 

Но после гола Нискалы Малкин снова сделал хет-трик, и финны побежали вперед. Мы ловили их на контратаках и победили 6:2. 

– В плей-офф вы играли в пятерке с Дацюком, Семиным и Овечкиным. Какие ощущения?

– Семин с Овечкиным прилетели из НХЛ и сразу начали забивать. С Дацюком легко сыгрались – это же просто великий игрок. За ним наблюдать – одно удовольствие. Как он атаковал, как в защите отрабатывал – и отобрать мог шайбу, и подержать. 

– На предыдущем ЧМ в сборной не было комендантского часа, а игроки ужинали где хотели. Как было при Билялетдинове? 

В номерах нас никто не проверял. Все строилось на доверии – игроки и так понимали, что для страны и для сборной надо вести себя на чемпионате мира, скажем так, спокойно. 

Я делил номер с Колей Жердевым и каждый сам решал, оставаться или идти куда-то. Жесткого контроля над нами не было.

– Какие слова Билялетдинова на том ЧМ особенно запомнились?

– Он всегда хорошо мотивировал. Когда в финале выигрывали после второго периода 4:1 и появилась мысль, что победа в кармане, он говорил, чтобы не расслаблялись и дальше вели свою игру. 

– Ваши эмоции после победы в финале?

– Такая радость, что даже не верилось – был как в тумане. Сначала не ожидал, что в сборную возьмут. Потом – что сыграю на ЧМ и тем более выиграю его. Клубный сезон плохой был, а тут – такое счастье. Хотелось позвонить родителям, друзьям – поделиться эмоциями. 

Правда, меня потом на допинг-контроль повели – сидел там, пока все праздновали. Тогда еще моя жена приехала на финал, и ей разрешили вернуться в Москву в самолете сборной. Там все друг друга поздравляли. 

Билялетдинов обычно серьезный, но тогда расслабился, тоже радовался и фотографировался с женами игроков. 

– После ЧМ отпуск вам опять прервали. 

– Улетели в Турцию, но через 2-3 дня я вернулся в Москву – приехать на встречу с президентом надо было обязательно. 

Тогда еще я, Кокарев и Денисов получили звания Почетных граждан Твери, но до сих пор не знаю, что оно дает. 

– Вы называли Билялетдинова лучшим тренером в вашей карьере. Почему?

– Некоторые тренеры просто говорят: как хотите, так и играйте. А в Билялетдинове нравилось, что есть четкая система и конкретные задачи для каждого игрока. Так намного легче играть, чем при полном хаосе.

Он первый тренер, который поверил в меня, дал шанс. Много помогал мне, работал со мной, подсказывал. Взял на чемпионат мира – для меня это очень много значит. Безгранично ему благодарен.

– Что осталось на память от того турнира? 

– Клюшка и игровые свитера с автографами всех игроков. Родителям привез и домой себе, чтобы дети увидели. 

– Почему следующий ЧМ получился не столь удачным – 1:2 с Латвией, 2:3 с финнами и 3:8 в четвертьфинале с США?

– Может, эмоционально были не готовы. Команда очень хорошая собралась, начали вроде неплохо, побеждали (даже Америку в группе). Но потом как-то все по убыванию пошло. Видимо, не повезло. А может, думали, что просто выиграем спокойно. Но в тот год ничего у нас не вышло.

Телеграм-канал Дениса Романцова

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13 комментариев

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Bartez1986
На том чемпионате Малкин играл на запредельном уровне. Просто доминировал
+15
-1
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Нагрузки Сборной
Самый яркий перформанс одного отдельного игрока на ЧМ на моей памяти. Связка Кучерова и Гусева была близка к этому, но все же до золота не добралась.
+9
-1
+8
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Евгений Мешков
Ответ Bartez1986
На том чемпионате Малкин играл на запредельном уровне. Просто доминировал
и больше он так не играл никогда
+4
-1
+3
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Andy93
Ответ Нагрузки Сборной
Самый яркий перформанс одного отдельного игрока на ЧМ на моей памяти. Связка Кучерова и Гусева была близка к этому, но все же до золота не добралась.
Ну год Малкина: он и в НХЛ регулярку порвал и Арт Росс получил. Так что здесь просто подтвердил на более низком уровне.
+3
0
+3
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Russ Ivan
Катком тогда прошли, а финнов и шведом под орех разделали, и в самом деле напоминали непобедимую сборную СССР...
+2
-1
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Евгений Вырныгаев
Ответ Andy93
Ну в ПО 2017 тоже был почти также хорош. А так по-сути карьера Малкина это 3 вспышки: сезоны 2007-08+2008-09 сезон 2011-12+ЧМ ПО 2017
у Жени за карьеру в среднем больше очка за игру. Какими вспышками? Тогда первый полноценный сезон Макдевида вообще слабый, всего 100 очков. Слабовато. Куч вон уже сколько сезонов феерит в плей-офф, но Женю почему-то всё еще не догнал. Это похоже три крутых плей-оффа за карьеру (07-08, 08-09, 16-17)? Женя всю карьеру был крут, когда здоров, всегда был крут.
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Слава Каплунов
Выдающийся перфоманс Жени , вот главная причина победы !
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Bob Chipeska
в том году Малкин божил и в НХЛ, и на ЧМ. Это был праймовый Малкин!
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kostyan89
Назначение Билла в сборную, к слову было самое непонятное. Сам особо не хотел, Ак Барс не хотел отпускать, тренер со своей концепцией (весьма специфичной), особенно после БиЗ. В итоге на ОИ началась любимая петрушка прессы: вызывай за заслуги. Билл хотел Соина и Кокарева, как рабочих лошадок-сдерживателей В итоге пресса во главе с Гимаевым начала свои любимые: за что их, вон есть же Семин. и ликовали травмам Соина и Кокарева. Завершилось все логично. Сдерживателей не хватило (Финны спокойно раскатали), нахваливаемый Семин провалился, Сборная отлетела. Ак барс, если не ошибаюсь тоже не блистал. Для чего назначался Билл, так никто толком и не ответил.
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Andy93
Ответ Евгений Мешков
и больше он так не играл никогда
Ну в ПО 2017 тоже был почти также хорош. А так по-сути карьера Малкина это 3 вспышки:
сезоны 2007-08+2008-09
сезон 2011-12+ЧМ
ПО 2017
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Евгений Вырныгаев
Ответ Евгений Мешков
и больше он так не играл никогда
да вообще мало кто ТАК зажигал на ЧМ после него. Кейн помню набрал в 2018 20 очков за турнир, и даже дали МВП как лучшему во всём (бомбардир, снайпер, нападающий). Но в полуфинале шведы размазали амеров 6:0. За такое дают МВП? Тот турнир Кейн закончил с полезностью -2.
Малкин +16!!!!!!
19 очков за турнир и +16. Монстр. Ужас. Малкин - лучший перформанс на ЧМ как минимум в 21 веке. как в 20 веке не знаю, не застал. Но лучше игрока на ЧМ я не видел. Даже Макдэвид не выглядел так монструозно как Женя
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Andy93
Ответ Евгений Вырныгаев
у Жени за карьеру в среднем больше очка за игру. Какими вспышками? Тогда первый полноценный сезон Макдевида вообще слабый, всего 100 очков. Слабовато. Куч вон уже сколько сезонов феерит в плей-офф, но Женю почему-то всё еще не догнал. Это похоже три крутых плей-оффа за карьеру (07-08, 08-09, 16-17)? Женя всю карьеру был крут, когда здоров, всегда был крут.
- "Тогда первый полноценный сезон Макдевида вообще слабый, всего 100 очков. Слабовато."
Странно с МакДи сравнивать: у Малкина сезонов с 100 всего 3 за карьеру.

-"Женя всю карьеру был крут, когда здоров"
Я понимаю, что травмы, но лично у меня после чемпионства 2009 было ощущение, что будет карьера как у МакДи сейчас: Арт Россы минимум через год и тотальная доминация. А так здоров он был сезонов 5-6 из всей карьеры.
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Евгений Вырныгаев
Ответ Andy93
- "Тогда первый полноценный сезон Макдевида вообще слабый, всего 100 очков. Слабовато." Странно с МакДи сравнивать: у Малкина сезонов с 100 всего 3 за карьеру. -"Женя всю карьеру был крут, когда здоров" Я понимаю, что травмы, но лично у меня после чемпионства 2009 было ощущение, что будет карьера как у МакДи сейчас: Арт Россы минимум через год и тотальная доминация. А так здоров он был сезонов 5-6 из всей карьеры.
но этого хватило, чтобы взять два арт росса. Например, у Кейна, Ови, Драйза этого нет
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