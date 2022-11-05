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Лучшие горнолыжные курорты России: где покататься на лыжах и сноубордах этой зимой

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Горнолыжный сезон все ближе, а в некоторых регионах страны уже выпал первый снег. Мы собрали самые популярные горнолыжные курорты России с проверенной инфраструктурой, где можно покататься на сноубордах и горных лыжах, а также разнообразить досуг сопутствующими развлечениями.

Большой Вудъявр (Кировск, Мурманская область)

Сайт: bigwood.ru

Одно из самых популярных горнолыжных направлений у жителей Северо-Запада – горный массив Хибины на Кольском полуострове. Сезон здесь начинается в ноябре-декабре и продолжается до мая, а иногда и до середины лета. Зимой можно часто увидеть северные сияния, покататься на снегоходах в полярную ночь и встретить Новый год у местной достопримечательности – Биг-Бена.

На вершине горы располагается новый ресторанный комплекс «Плато»: доступен как привычный формат ресторана, так и шведский стол с фиксированной платой (1200-2000 рублей с человека в зависимости от сезона). Также рекомендуется к посещению современный санаторий «Тирвас», где можно поплавать в бассейне с видом на горы и расслабиться в сауне (финская, хаммам).

Как добраться: самолетом или поездом до Апатит или Мурманска, далее на машине или такси до Кировска.

Перепад высот: 650 метров.

Трассы: 24 трассы различного уровня сложности.

Подъемники: гондольный, кресельные и бугельные; ленточный подъемник на детском учебном склоне. В этом сезоне на Южном склоне заработает новый гондольный подъемник, который будет дублировать линию бугельных подъемников.

Ски-пассы: суточный (дневное катание) от 1 900 рублей, вечернее катание – от 1 200 рублей.. Есть различные варианты абонементов на несколько дней и сезонный абонемент. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте курорта.

Лучше приобретать ски-пассы онлайн – так выходит дешевле.

Дополнительные услуги: прокат снаряжения, инструкторы, камеры хранения, кафе, детская комната, сервисный центр, снегоходные туры.

Проживание:

  • есть несколько гостиниц – «Северная», «Эккос», Powder Apart Hotel, «Спорт», «Парковая»; 
  • достаточно легко можно найти квартиру для краткосрочной аренды (например, на Авито, через сервисы Островок, Суточно или через знакомых, кто уже бывал ранее в Кировске).

Лучше всего подбирать жилье недалеко от северного склона горы Айкуайвенчорр в районе Олимпийской улицы. Так будет легче всего добираться до горнолыжного курорта, к тому же с этой стороны горы много небольших пунктов проката, где цены ниже, чем на курорте.

Кукисвумчорр (Кировск, Мурманская область)

Сайт: 25chorr.ru

Курорт, который еще называют «25-м километром», расположен в микрорайоне Кукисвумчорр в 15 минутах езды от центра Кировска. Он пропитан духом старой школы и является излюбленным местом для фанатов внетрассового катания. Опытным горнолыжникам рекомендуем воспользоваться услугами местных гидов и покататься на обратной стороне Кукисвумчорра, где часто проводятся соревнования по фрирайду.

Как добраться: самолетом или поездом до Апатит или Мурманска, далее на машине или такси до Кировска. Из Кировска до Кукисвумчорра можно добраться на автобусе или такси.

Перепад высот: 520 метров.

Трассы: 6 трасс, большинство из них с достаточно сильным уклоном, у подножия горы располагается пологий учебный склон.

Подъемники: две очереди бугельных подъемников, к которым надо быть физически подготовленным из-за существенного уклона горы на некоторых участках подъема.

Ски-пассы: суточный от 1 700 рублей. Есть различные варианты абонементов на несколько подъемов, часов или дней. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте курорта.

Дополнительные услуги: прокат снаряжения, инструкторы, камеры хранения, кафе, детская комната, снегоходные туры.

Проживание:

  • у подножья горы располагается хостел;
  • недалеко от курорта располагается санаторно-оздоровительный комплекс «Тирвас» с качественной инфраструктурой и бассейном с панорамным видом на горы;
  • можно найти квартиру для краткосрочной аренды в Кукисвумчорре либо поселиться в Кировске и добираться до курорта на автобусе или такси.

Эльбрус (Терскол, Кабардино-Балкарская Республика)

Сайт: resort-elbrus.ru

Посещение Эльбруса это не только возможность покататься на склонах самой высокой горы Европы, но также насладиться изысканной местной кухней, красивой природой и фантастическими видами, которые открываются после подъема на гору.

Как добраться: самолетом до Минеральных Вод, далее на машине или такси до Терскола.

Перепад высот: около 2 000 метров.

Трассы: 7 трасс различного уровня сложности, у подножия горы располагается пологий учебный склон.

Подъемники: три очереди гондольных подъемников, на последней очереди есть дополнительный кресельный, но он бывает закрыт из-за сильного ветра; бугельный подъемник на учебном склоне.

Ски-пассы: суточный от 2 470 рублей. Есть различные варианты абонементов на несколько дней, а также сезонные ски-пассы. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте курорта.

Дополнительные услуги: прокат снаряжения, инструкторы, камеры хранения, кафе (в том числе на высоте 3 500 метров), магазины снаряжения, сервисный центр, туристические подъемы на гору (подъем и спуск на канатной дороге).

Проживание:

  • есть небольшие отели, базы отдыха, коттеджи;
  • также можно снять посуточно квартиру.

Чегет (Терскол, Кабардино-Балкарская Республика)

Чегет не без оснований можно назвать исторической родиной горнолыжного спорта России, ведь именно здесь в 1963 году был открыт первый в стране комплекс канатно-кресельной дороги, который до сих пор функционирует. Чегет – одна из мекк фрирайда со сложным рельефом и глубоким снегом.

Как добраться: самолетом до Минеральных Вод, далее на машине или такси до Терскола.

Перепад высот: около 1 100 метров.

Трассы: как таковой разметки и трасс на Чегете нет, поэтому неопытным горнолыжникам лучше не кататься без сопровождения или выбирать маршруты в зоне видимости канатной дороги. Склоны горы не готовятся и не равняются, поэтому в отсутствии снегопадов трассы могут быть сильно разбиты и насыщены буграми.

Подъемники: две очереди кресельных подъемников, третья очередь – бугельный.

Ски-пассы: суточный от 1 500 рублей. С учетом очередей в сезон и при выборе внетрассовых маршрутов выгоднее брать разовые подъемы.

Дополнительные услуги: прокат снаряжения, инструкторы, кафе.

Проживание: самый простой вариант – на поляне Чегет у подножия горы, там располагается несколько небольших отелей и пансионат «Чегет».

Роза Хутор (Сочи, Краснодарский край)

Сайт: rosakhutor.com

Один из самых современных горнолыжных курортов в стране с развитой инфраструктурой и большим количеством сопутствующих развлечений. Горнолыжный сезон обычно длится с середины декабря до начала мая, но может закончиться раньше из-за потепления.

Как добраться: самолетом до Адлера или поездом до Сочи, далее на «Ласточке», машине или такси.

Перепад высот: около 1 800 метров.

Трассы: более 60 подготовленных трасс различного уровня сложности, у подножия горы располагается пологий учебный склон.

Подъемники: гондольные, кресельные, бугельные; ленточный подъемник на учебном склоне.

Ски-пассы: суточный от 4 300 рублей в зависимости от сезона. Есть различные варианты абонементов на несколько дней, а также сезонные ски-пассы.

Дополнительные услуги: прокат снаряжения, инструкторы, камеры хранения, кафе, магазины, сервисный центр, туристические подъемы на смотровую площадку «Роза Пик».

Проживание: большой выбор отелей и гестхаусов. Более дешевые варианты в Адлере, но придется каждый день тратить время на дорогу до горнолыжного курорта.

Горно-туристический центр «Газпром» (Сочи, Краснодарский край)

Сайт: polyanaski.ru

Современный горнолыжный комплекс, который объединяет две зоны катания – склон «Лаура» на хребте Псехако с перепадом высот от 550 до 1 660 метров и склон «Альпика» (территория бывшего курорта «Альпика-Сервис») с наивысшей точкой 2 256 метров (горный приют «Приют ветров»).

Как добраться: самолетом до Адлера или поездом до Сочи, далее на «Ласточке», машине или такси.

Перепад высот: 1 700 метров.

Трассы: 43 трассы различного уровня сложности, в том числе 14 освещенных для вечернего катания.

Подъемники: гондольные, кресельные, бугельные.

Ски-пассы: суточный от 3 250 рублей. Есть различные варианты абонементов на несколько дней, а также сезонные ски-пассы. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте курорта.

Дополнительные услуги: прокат снаряжения, инструкторы, камеры хранения, кафе и рестораны, сервисный центр, трасса для беговых лыж, развлекательный центр «Галактика», спа-центр.

Проживание: гостиничные комплексы на территории курорта – «Гранд Отель Поляна» и «Поляна 1389 Отель и Спа». Более доступные варианты можно найти в Адлере, но придется каждый день тратить время на дорогу до горнолыжного курорта.

Красная Поляна (Сочи, Краснодарский край)

Сайт: krasnayapolyanaresort.ru

Круглогодичный одноименный курорт в Красной Поляне, один из самых новых и современных, с высоким уровнем сервиса и развитой инфраструктурой. Помимо горнолыжных трасс есть расположены кафе, бары и рестораны, торгово-развлекательный центр, магазины, кинотеатр, аквапарк и бассейны, боулинг, бильярд, спа-центр, есть тренажерный зал.

Как добраться: самолетом до Адлера или поездом до Сочи, далее на «Ласточке», машине или такси.

Перепад высот: около 1 800 метров.

Трассы: 26 трасс различного уровня сложности, в том числе несколько освещенных для вечернего катания.

Подъемники: гондольные, кресельные, бугельные.

Ски-пассы: суточный от 3 300 рублей. Есть различные варианты абонементов на несколько дней, а также сезонные ски-пассы. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте курорта.

Дополнительные услуги: прокат снаряжения, инструкторы, камеры хранения, кафе и рестораны, сервисный центр, торгово-развлекательный центр.

Проживание: несколько отелей располагается на территории курорта, есть гестхаусы. Более доступные варианты можно найти в Адлере, но придется каждый день тратить время на дорогу до горнолыжного курорта.

Шерегеш (Кемеровская область)

Сайт: sheregesh.su

Один из самых популярных курортов Сибири и место паломничества фанатов внетрассового катания. Густые сибирские леса, глубокий снег и продолжительный сезон привлекают тысячи лыжников и сноубордистов в свои края.

Как добраться: самолетом до Новокузнецка (самый короткий трансфер будет из этого города), Новосибирска или Барнаула, далее трансфер на машине до Шерегеша.

Перепад высот: около 900 метров.

Трассы: 16 трасс различного уровня сложности, широкий простор для внетрассового катания, в том числе с заброской на ратраках.

Подъемники: гондольные, кресельные, бугельные.

Ски-пассы: суточный от 1 500 до 3 200 рублей в зависимости от зоны катания (курорт разбит на 4 сектора). Есть различные варианты абонементов на несколько подъемов, часов или дней, а также сезонные ски-пассы. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте курорта.

Дополнительные услуги: прокат снаряжения, инструкторы, камеры хранения, кафе и рестораны, сервисный центр.

Проживание: в поселке расположено большое количество отелей, гестхаусов, квартир. Подробную информацию и варианты бронирования можно найти на сайте курорта.

Домбай (Карачаево-Черкесская Республика)

Сайт: dombaj.ru

Еще один кавказский курорт с красивой природой и возможностью круглогодичного отдыха. Здесь на высоте 2 250 метров расположена популярная у туристов «летающая тарелка» – гостиница в форме НЛО, которая принимает гостей уже более 40 лет и является одним из символов горнолыжного Домбая.

Как добраться: самолетом до Минеральных Вод, далее трансфер до Домбая.

Перепад высот: около 1 600 метров.

Трассы: 12 трасс различного уровня сложности общей протяженностью 25 км, широкий простор для внетрассового катания.

Подъемники: гондольные, кресельные, бугельные.

Ски-пассы: суточный от 2 600 рублей. Есть различные варианты абонементов на полдня (до обеда или после обеда) или несколько дней, а также сезонные ски-пассы. Полный прайс на сезон 2023-2024 доступен по ссылке.

Дополнительные услуги: прокат снаряжения, инструкторы, камеры хранения, кафе и рестораны, бани и сауны, сервисный центр, катание на снегоходах, полеты на параплане.

Проживание: большое количество гостиниц и отелей разного уровня. Также можно снять квартиру посуточно.

Архыз (Карачаево-Черкесская Республика)

Сайт: arhyz-resort.ru

Новый живописный курорт с развитой инфраструктурой и возможностью круглогодичного отдыха. Зона катания разделена на два склона – Южный и Северный. В долине, куда смыкаются все трассы, построены две туристические деревни – Романтик и Лунная поляна. В планах строительство еще трех населенных пунктов, которые позволят увеличить пропускную способность курорта.

Как добраться: самолетом до Минеральных Вод, далее трансфер до Архыза.

Перепад высот: около 1 500 метров.

Трассы: 16 трасс различного уровня сложности общей протяженностью 24 км, часть имеют освещение для вечернего катания.

Подъемники: гондольные, кресельные.

Ски-пассы: суточный от 2 100 рублей. Есть различные варианты абонементов на несколько дней, утро/вечер, а также сезонные ски-пассы. Полный прайс на сезон 2023-2024 по ссылке.

Дополнительные услуги: прокат снаряжения, инструкторы, камеры хранения, кафе, сервисный центр, каток, детская комната, катание снегоходах и полеты парапланах.

Проживание: большое количество гостиниц и отелей на территории курорта.

Больше о тренировках, питании, спортивной медицине и спорте как занятии – в разделе «Здоровье»

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Фото: личный архив Славы Пастухова; vk.com/rosakhutor, polyanaski, kp_resort, sheregesh.travel, dombay_trip, resort_arkhyz

3 комментария
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А банное в Магнитке???
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Ответ Whalekit
А банное в Магнитке???
А вы там были, рекомендуете? Я вчера про него первый раз услышала, и то в контексте летнего трейлового забега
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Ответ Юля Пухкал
А вы там были, рекомендуете? Я вчера про него первый раз услышала, и то в контексте летнего трейлового забега
Там рядом еще и Абзаково..
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