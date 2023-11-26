IV чемпионат СССР, 1929-1934. Ленинград: шесть лет без поражений

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Обложка журнала «Физкультура и Спорт» в 1929 году

Главные события в баскетболе

18 июня 1932 года в Женеве создана Международная федерация баскетбола (ФИБА).

Аргентина победила в III чемпионате Южной Америки. На своем поле в Буэнос-Айресе она одержала победы во всех пяти матчах. Прежний чемпион – Уругвай, снялся с турнира в первом круге после поражения от хозяев.

СТОЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ В МЕЖСЕЗОНЬЕ

Без малого шесть лет чемпионаты Москвы и Ленинграда – главные баскетбольные турниры страны. В зимнем чемпионате Москвы 1928 года играют 12 клубов («кружков» по терминологии тех лет), представленных 72 командами (мужскими и женскими).

В Ленинграде клубов в зимнем первенстве-1929 почти в два раза больше – 21 (на старте было 29, но восемь снимаются с розыгрыша из-за хронических неявок). Через год финиширует уже 22 клуба, в каждом минимум 5 мужских и 3 женских команды. В клубном зачете (когда суммируются все очки по 8 командам) четвертый год подряд побеждает «Стадион им. Ленина» (ранее – ЦДФК).

В Москве чемпионат все менее востребован. «Динамо» во главе с Константином Травиным – чемпион города. Домашний зал динамовцев на Цветном бульваре, 5 — центр развития баскетбола. Сильна и армейская команда ЦДКА (Центральный дом Красной армии) – в самом начале 30-х главный конкурент «Динамо». Но в 1933-м году армейцы не заявлены даже на чемпионат Москвы, за что в феврале 1934 года следует грозный окрик от главной спортивной газеты страны, «Красный спорт». Весьма серьезный сигнал по меркам тех лет! В игру ЦДКА вернется только через два года, в зимнем первенстве Москвы 1934–1935.

1933 год. Матч армейских команд

Организация столичного первенства ужасна: в осенний чемпионат Москвы 1933 года заявляется 16 клубов, но заканчивают турнир только шесть, остальные «отваливаются» из-за неявок и организационных проблем. Для понимания: баскетбольные чемпионаты зачастую проводятся в межсезонье, ранней весной или поздней осенью, когда нет игр по футболу или хоккею с мячом. Баскетбольные матчи – как «предсезонная разминка» для многих игроков и целых команд, которые делают ставку на более популярные виды спорта. Стремительно набирающий популярность волейбол также перетягивает игроков с баскетбольных площадок.

В Ленинграде и вовсе додумались зимой играть в баскетбол на льду, но эта инициатива широкого развития не получила.

МОСКВА – ЛЕНИНГРАД: НЕ МАТЧИ, А ПРОСТО «ФАНТАСТИКА»

А что же с традиционным противостоянием двух столиц? Мало того, что матчи проходят крайне нерегулярно, так еще и до встреч по-настоящему сильнейших команд или сборных дело редко доходит. Зимой 1929 года случается названный «неожиданным» приезд одной из ведущих (но не более того) команд Москвы – СТС («Совторгслужащие») в Ленинград. Своим ленинградским одноклубникам – ССТС («Союз совторгсужащих») – они проигрывают 25:35, сборной Ленинградского областного совета профессиональных союзов (ЛОСПС) также уступают 32:46. ССТС через год становится весенним чемпионом Ленинграда, с местным «Динамо» (во главе с одним из лучших игроков страны Тишинским) они набирают одинаковое количество очков, но побеждают в очном противостоянии – 30:18.

Ленинград продолжает доказывать свое превосходство 4 и 5 марта 1930 года в спортзале «Динамо» в Москве на Цветном бульваре. На этот раз проходит визит команды ДКА (Дом Красной Армии) с берегов Невы. Армейскую сборную московского гарнизона гости легко бьют — 56:31. Казалось бы, сильнейшая команда Москвы «Динамо» во главе с любимцем публики и главной тогда звездой баскетбола Константином Травиным должна была дать гостям бой. Куда там! Ленинградские армейцы снова побеждают – 33:26.

Зимой 1931 года в Москву приезжает лидер ленинградского баскетбола «Динамо». И снова две победы: над столичными одноклубниками (43:23) и командой ОГПУ (32:25). Ленинград неизменно бьет Москву, начиная с 1927 года: шесть матчей – шесть побед.

Матч-реванш для Москвы всё никак не случится – даже на «товарники» спорторганизаторы не могут расщедриться два года подряд. Доходит до того, что в ноябре 1933 года «Красный спорт» дает отчеты о матчах сборных Ленинграда и Москвы… которых не было. С бытовыми подробностями и перипетиями! И с заключением.

«Все это – сон! За то, чтобы он стал живой реальностью боролся МГСФК, но в нужный момент не нашлось средств. Сорвано большое дело и нанесен материальный ущерб ленинградскому облСФК. В. Владимиров.»

На этом тусклом информационном поле (баскетбол редко появляется на страницах спортивной печати – несколько коротких заметок за год) в этом же номере «Красного спорта» опубликован первый анонс чемпионата страны более чем за 4 месяца до старта. Автор Кесаинцев рассуждает о возможностях чемпионства сборной Москвы. Приведем эту любопытную цитату:

«Шансы на победу Москвы ничтожны. Работа по повышению техники, воспитанию кадров не велась и не ведется. Баскетбол никого, кроме группы энтузиастов не интересует. Недалеко время, когда баскетбол в Москве исчезнет. Что мы имеем? «Стариков и старух», начавших играть в баскетбол в 24-26 гг, отсутствие молодняка, техника ниже уровня 1928 г.».

С баскетболом в столице действительно так всё плохо, что весной 1934 года констатируется, что игру серьезно культивируют только четыре клуба – СКиГ (Союз Кооперации и Госторговли, в прошлом – Совторгслужащие), «Строитель», Казанская ЖД и «Динамо». На чемпионат Москвы-1934 худо-бедно наскребли 13 клубов (при множестве неявок), зачет идет по трем мужским и двум женским командам. Тогда как в первенстве Ленинграда участвует 60 клубов (каждый выставляет 8 команд), а в столице Украины Харькове – 20.

В 1934 году, уже после всесоюзного первенства, команды столиц еще дважды сойдутся в товарищеских матчах. Неизменно побеждают представители берегов Невы: летом в Москве в матчах команд СКиГ – 26:21, осенью в Ленинграде на уровне сборных профсоюзных клубов – 40:21.

В БАСКЕТБОЛ ИГРАЮТ 5 ЧЕЛОВЕК, А ПОБЕЖДАЕТ…

Тем не менее сборная Москвы нацелена только на победу и за полтора месяца до старта IV ЧЕМПИОНАТА СССР делает разведывательный выезд в Киев – громит вторую сборную города (36:10) и достаточно трудно выигрывает у первой – 26:19. Состав сборной Москвы: Бакунев, Воробьев (оба – СКиГ), Горохов, Зинин, Гуськов, Румянцев (все – «Динамо»). Несмотря на столь важный опыт, как матчи в Киеве (повторимся: междугородние матчи тогда были редкостью), сборная Москвы испытывает серьезные организационные трудности – у команды нет ни тренера, ни даже зала для тренировок.

В турнире, который вопреки советской историографии официально называется Первое всесоюзное первенство по баскетболу, планируется участие 8 команд. Но представители Узбекистана до Киева так и не доехали: II подгруппа получилась урезанной. Накануне уточняется – команды, это сборные городов (а не регионов или республик), участвовать могут только сдавшие норматив ГТО по 1-й ступени, а это достаточно высокие спортивные показатели.

«Красный спорт» в предстартовом обзоре отмечает кризис в развитии игры:

«За пять последних лет, после Всесоюзной спартакиады 1928 года, баскетбол – одна из полезнейших спортивных игр – замерла. Большинство объясняет это увлечение волейболом и это отчасти верно».

В этой же статье впервые говорится о необходимости создании сборной СССР. Состав сборной (по сути – просто список лучших игроков) будет объявлен через два месяца – 12 июня 1934 года: Горохов, Бакунин (оба – Москва), Красовский, Кузнецов, Тишинский (все – Ленинград).

Чемпионат предваряли отборочные матчи. 30 марта за право представлять РСФСР Ростов-на-Дону побеждает Сталинград – 29:18 (игра представлялась как первый круг всесоюзного первенства). Украина в своем чемпионате разыгрывает две путевки на всесоюзное первенство. В полуфиналах Одесса громит Запорожье – 66:3, а Киев «бодается» с пока еще столичным Харьковом – 31:22. Чемпионом Украины становится сборная Одессы, переигравшая в финале Киев – 28:20.

Сам чемпионат – первый всесоюзный турнир, где применяется круговая система – исключительно скоротечен. За четыре дня команды проводят по четыре игры: три в своей подгруппе и «стыки». В небольшом зале Дома Красной Армии (ДКА) неизменный аншлаг. Ожидаемо в финале сражаются Москва и Ленинград. На пути к которому в подгруппе они неожиданно встречают сопротивление от команд Украины (остальных попросту громят): Ленинград побеждает в матче с Киевом (36:20), Москва – с Одессой – 29:19. Ну а финал, как и ожидалось, был отмечен острейшим противостоянием. Хотя, перефразируя известную поговорку, «в баскетбол играет 5 человек, но побеждает неизменно Ленинград».

Сборная Ленинграда – чемпион СССР 1934 года. Слева направо: Павел Осипов, Анатолий Красовский, Алексей Морозов, Федор Гостилов, Георгий Тишинский

Один из участников матча Алексей Петрович Морозов вспоминал в 1987 году в интервью журналу «Спортивные игры»:

- Первый тайм закончился вничью – 14:14. На последней минуте игры вперед вышли москвичи, но два броска нашего центрового Кузнецова принесли победу нам – 35:32. Отлично играли тогда все – и мощный Николай Кузнецов, и уравновешенный, стойкий Федор Гостилов, и подвижный, техничный Анатолий Красовский, самый молодой в команде, и выходивший на замену самый высокий наш игрок (195 см) Павел Осипов. Но, конечно, лучшим среди нас был Георгий Тишинский – настоящий виртуоз, равного которому по таланту в те годы не было. Увы, как и Красовский, Кузнецов, Осипов, многие другие спортсмены, Георгий Тишинский не вернулся с войны…

Георгий Тишинский

О Георгии (Теодоре) Тишинском – бесспорно сильнейшем игроке той сборной Ленинграда, известно не так много. Родился в 1903 году, отец – офицер Санкт-Петербургской столичной полиции, штабс-капитан Павел Александрович Тишинский. Учился в известной школе Карла Мая, одной из немногих секций, где до Октябрьской революции культивировался баскетбол. Неизменно играл за «Динамо» и сборную Ленинграда, его имя часто мелькает на страницах ленинградской спортивной газеты «Спартак». Вошел в первый состав сборной страны образца 1934 года. Заслуги его перед городским баскетболом были так велики, что разыгрывался кубок его имени и сам Георгий выходил на поле в этом турнире в составе своего «Динамо» (где совмещал функционал игрока и тренера). Началась война и Тишинский ушел добровольцем на фронт в составе Ленинградской армии народного ополчения. По официальной версии Георгий Павлович пропал без вести, точная дата и даже год смерти не установлены.

«Красный спорт» по итогам IV чемпионата CCCР дает обзорный материал «Болтовня о закате баскетбола – теория лодырей». В духе того времени – много высокопарной демагогии и мало конкретики. Но некоторые места все же процитируем:

«Шесть лет советские баскетболисты не имели серьезных встреч союзного масштаба. В результате развитие баскетбола серьезно отстало от общих темпов развития физкультурного движения. Прошедший всесоюзный праздник показал, что баскетбол у нас прогрессирует. Высокий класс игры, показанный Ленинградом и Москвой, говорит о том, что в спортивно-техническом плане мы на месте не стоим… Баскетбол должен стать массовой игрой трудящихся!».

Чемпионы за победу получили общекомандный приз, игроки – серебряные жетоны и грамоты. Вторые призеры – общекомандную грамоту и именные жетоны. Третьим призерам даже индивидуальные грамоты не полагались – только командная. Зато все игроки команд призеров получили альбом снимков с чемпионата.

ЧЕМПИОН И СТРОИТЕЛЬ!

Чемпион СССР 1934 года – Алексей Петрович Морозов, воспоминания которого мы приводили выше, прожил долгую и интересную жизнь. Реализовал себя в строительстве, где достиг таких высот, как дважды присужденная Государственная премия СССР за заслуги в проектировании и создании инженерных конструкций. Да и в спорте человек был многогранный – участвовал в чемпионате СССР по теннису 1935 года (который тогда был куда более популярен, чем баскетбол), в легкой атлетике выступал за сборную Ленинграда, в баскетболе привлекался в состав второй сборной страны. Пережил блокаду – занимался строительством оборонительных сооружений города, работал на заводе, выпускающем снаряды. И занимался баскетболом в осажденном городе! Чем не сюжет для кино: предельно истощенные люди, находящиеся буквально на грани жизни и смерти, после изнурительных заводских смен играют в баскетбол. В августе 1942 года на стадионе имени Ленина (ныне «Петровский») прошел самый настоящий турнир: сошлись три фронтовые команды и завод имени Карла Либкнехта, где трудился наш герой.

Вспоминает участник этих матчей, Алексей Петрович Морозов:

Алексей Петрович Морозов

- Это был блиц-турнир. Мы играли по 10 минут тайм, а перед началом, чтобы разыграть поле, выполняли штрафные. Судил все матчи арбитр всесоюзной категории Владимир Семенов. Собрались и зрители, которых не отпугнул даже артобстрел – ленинградцы успели к нему привыкнуть. И мы не останавливали игры. При этом еще старались, чтобы никто не получил травмы. Нужно было беречь друг друга. Ведь всем предстояло воевать, работать, жить... Победу одержали все его участники. Это была моральная победа отважных спортсменов над врагом. Свидетельство гражданского мужества людей, еще раз доказавших – Ленинград жив и не сдастся.

Машинописный «Спортивный бюллетень баскетбольной секции при Ленинградском комитете физической культуры», за выпуск которого отвечал А. П. Морозов отмечает через год: «В проведенном летом 1943 года первенстве города (где приняло участие 6 мужских и 3 женских команды) 96 процентов игр прошло при воздушной тревоге и артобстрелах, но не было ни одной неявки команд...»

Алексей Морозов будет играть в баскетбол до 38 лет, чемпионата СССР 1945 года, где он – капитан ленинградской команды. А в теннис на серьезном уровне – до 50 лет.

Фото: Журналы «Физкультура и спорт», «Известия физической культуры», «Известия спорта»