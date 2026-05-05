НБА. Второй раунд плей-офф. 12 блок-шотов Виктора Вембаньямы не спасли «Сан-Антонио» от проигрыша «Миннесоте», «Нью-Йорк» разгромил «Филадельфию» с разницей в 39 очков

5 мая прошли два матча второго раунда плей-офф НБА.

«Нью-Йорк» одержал разгромную победу над «Филадельфией» с разницей «+39». Самым результативным стал лидер «Никс» Джейлен Брансон с 35 очками (12 из 18 с игры, 3 из 6 трехочковых, 8 из 8 штрафных). 

«Сан-Антонио» уступил «Миннесоте», несмотря на 12 блок-шотов, 15 подборов и 11 очков Виктора Вембаньямы (5 из 17 с с игры, 0 из 8 из-за дуги, 1 из 2 с линии).

«Нью-Йорк» ведет в серии – 1-0.

«Миннесота» ведет в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Мало кто знает, у тренера Сас с Финчем была договренность — не брать тайм-ауты в последние две минуты. Им надоело смотреть рекламу в клатче.
У Гобера конечно жизнь тяжёлая в этом плове: сначала сербский Коля, теперь французский Шао линь.
А может это у них жизнь тяжелая)
тоже вариант
На ксеноморфа в атаку со стремянкой ходить нужно. Даже фолы хрен поймаешь, на 3 этаже отбивается.
Миннесота прекрасна)) их снова недооценивают люто, а они рот топтали на это, выходят и бьются, как за них не болеть))
Всех поддерживающих Миннесоту с победой! Заслужили, запотели сегодня капитально)
Волчары реально животные. Грызутся насмерть.
Отбросив 10 блоков от очень высокого чела, который блокирует тех, кто упорно лезет зачем-то в краску. Не кажется ли, что игра в атаке от Вембы в этой игре, ну... сомнительная.
Сомнительная? По-моему это называется отрицательный импакт
Я старался быть максимально корректным. Если говорить серьезно, то Вемба в этой игре в атаке бесполезен, просто вредитель, полный ноль. Отдельно вопросы по кирпичам с трешек... Чет набросал больше, чем ему должно быть позволено. Он не Стефан Карри.
Интересно, если бы Энт получил открытый перелом и разрыв связок в начале игры
То он вернулся бы в третьей или четвертой четверти?
Этот оборотень может
Вспомнилась шутка про Карлеса Пуйоля: "если он умрёт, то пропустит максимум две недели".
Брансон красавчик конечно, поднял Никс из небытия, раньше над Никс смеялись, а теперь побаиваются ибо Брансон может и накидать очей 10 подряд и будет уже не смешно
Миннесота заслуженно победила. Если бы САС в конце отскочили с этой трешкой, ну такое себе...
Пожалуй ты прав, пойду посплю. А тренер САС не имеет права побеждать, если не берет в такой ситуации тайм-аут. Расчет на шаровую трешку, и это в ситуации, когда должен быть тайм-аут и "тренерская комбинация".
