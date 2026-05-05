НБА. Второй раунд плей-офф. 12 блок-шотов Виктора Вембаньямы не спасли «Сан-Антонио» от проигрыша «Миннесоте», «Нью-Йорк» разгромил «Филадельфию» с разницей в 39 очков

5 мая прошли два матча второго раунда плей-офф НБА.

«Нью-Йорк » одержал разгромную победу над «Филадельфией» с разницей «+39». Самым результативным стал лидер «Никс» Джейлен Брансон с 35 очками (12 из 18 с игры, 3 из 6 трехочковых, 8 из 8 штрафных).

«Сан-Антонио » уступил «Миннесоте», несмотря на 12 блок-шотов, 15 подборов и 11 очков Виктора Вембаньямы (5 из 17 с с игры, 0 из 8 из-за дуги, 1 из 2 с линии).

«Нью-Йорк» ведет в серии – 1-0.

«Миннесота» ведет в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.