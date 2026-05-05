Джейлен Уильямс пока не готов вернуться на площадку

Джейлен Уильямс не поможет «Тандер» на старте серии с «Лейкерс».

Форвард «Оклахомы» Джейлен Уильямс по-прежнему не готов вернуться на площадку, сообщил главный тренер Марк Дэйгнолт.

«Он прогрессирует, все идет по плану. Что касается сроков возвращения, мы их не будем раскрывать. Будем продолжать информировать вас на еженедельной основе», – заявил Дэйгнолт журналистам в понедельник.

Уильямс не выходил на площадку с 22 апреля, когда получил очередное повреждение задней поверхности бедра во втором матче серии первого раунда с «Финиксом», завершившемся победой «Оклахомы».

6 мая «Тандер» сыграют первый матч серии второго раунда против «Лейкерс».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
