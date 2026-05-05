Джейлен Уильямс пока не готов вернуться на площадку

Джейлен Уильямс не поможет «Тандер» на старте серии с «Лейкерс».

Форвард «Оклахомы» Джейлен Уильямс по-прежнему не готов вернуться на площадку, сообщил главный тренер Марк Дэйгнолт .

«Он прогрессирует, все идет по плану. Что касается сроков возвращения, мы их не будем раскрывать. Будем продолжать информировать вас на еженедельной основе», – заявил Дэйгнолт журналистам в понедельник.

Уильямс не выходил на площадку с 22 апреля, когда получил очередное повреждение задней поверхности бедра во втором матче серии первого раунда с «Финиксом», завершившемся победой «Оклахомы».

6 мая «Тандер» сыграют первый матч серии второго раунда против «Лейкерс ».