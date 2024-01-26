Кто и как составляет календарь КХЛ? И почему на него постоянно жалуются?

Сложный календарь – универсальное оправдание в КХЛ. Сталкиваясь с поражениями или объясняя неэффективные действия игроков, тренеры регулярно указывают на насыщенный график, перелеты и смену часовых поясов.

В этом сезоне чаще всех на расписание жалуется Роман Ротенберг , но приемом пользуются и другие. Например, в первой половине октября синхронно выступили Игорь Никитин и Виктор Игнатьев , главные тренеры «Локомотива» и «Куньлуня».

Болельщики не испытывают особого сочувствия в комментариях к таким новостям. «Спасибо» людям, которые составляли календарь за такие «подарки»!!! 9 игр за 18 дней, из них 7 на выезде, из них 4 по Сибири и Дальнему Востоку!» – прошлой осенью Андрей Разин красноречиво раскритиковал календарь, однако понимания не получил:

При российских расстояниях вряд ли даже самый четко просчитанный график устроил бы всех – от москвичей до дальневосточников. Но то, как он составлен в КХЛ, не уравнивает шансы команд.

Что не так с календарем КХЛ – объясняем на примерах

Отсутствие сборной России на этапах Евротура вытолкнуло составителей расписания в поле экспериментов. В предыдущем сезоне они уменьшили количество пауз и увеличили число матчей до 68, а в текущем перешли на перекрестный плей-офф. 12 руководителей клубов поддержали идею, 8 – нет. Противники реформы апеллировали к тому, что из-за перемещений между востоком и западом страны вырастут затраты на логистику.

Однако команды активно исследуют иррациональные маршруты еще во время регулярного чемпионата. «Барыс» два раза за полторы недели летал в Москву с востока – и оба раза на один матч, в похожей ситуации побывали «Сочи» и минское «Динамо».

«У московских команд самая высокая загруженность арен другими мероприятиями, – объясняет Sports.ru Сергей Козлов, директор департамента проведения соревнований КХЛ. – Из-за этого невозможно организовать выездную серию так, чтобы какая-то команда через день сыграла в Москве против каждой из них. Поэтому при составлении календаря задействуются команды, находящиеся относительно рядом с Москвой (Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Ярославль, Череповец). Это помогает в один выезд оставаться в московском часовом поясе (оптимально по 3-4 матча), но при этом не проводить длинную серию».

Главный пострадавший от календарных условий – «Амур». Команда Андрея Мартемьянова трижды выезжает из Хабаровска всего на два матча. Еще раз «Амур» слетал из Владивостока на единственную игру в Магнитогорск, сыграл в Казани по ходу одного уральского турне и в Нижнем Новгороде по ходу следующего, а командировку по Сибири внезапно закончит матчем в Тольятти.

«При составлении календаря лига стремится делать выездные серии команд экономически выгодными, – утверждает Козлов. – В текущем сезоне – из-за высокой плотности календаря для многих команд – не удалось полностью избежать отсутствия одиночных выездов или перелетов на один гостевой матч, но за счет этого удалось сохранить общую ритмичность». Меньшие издержки, но по аналогичному принципу несут другие команды. «Адмирал» начал 2024 год с короткого выезда Новосибирск – Казань, после чего сразу вернулся домой. В феврале владивостокцы сыграют в Мытищах и Минске, а затем съездят на Урал и тут же отправятся обратно в центральную часть России. У КХЛ нет цели сделать календарь «Амура» и «Адмирала» максимально благоприятным. «Первоочередная цель составителей календаря – создание равных условий для всех участников чемпионата, – говорит Козлов. – «Амур» и «Адмирал» не исключение, учитывается вся специфика их базирования на Дальнем Востоке. Традиционный выездной старт этих команд обусловлен тем, что всю подготовку к сезону они проводят в московском часовом поясе, где можно найти много спарринг-партнеров для товарищеских матчей и участия в предсезонных турнирах, а также тем, что традиционно [их] клубные арены в начале чемпионата загружены под другие мероприятия». Впрочем, проблемы есть и у западных клубов. «Нефтехимик» преодолел одно суровое испытание зимой и теперь в ожидании следующего: в декабре нижнекамцы дважды за неделю улетели от центра и дважды вернулись на Поволжье, а в середине февраля приземлятся в Новосибирске между рейсами в Казань и Череповец.

«Торпедо» в середине самого изнурительного выезда сыграло в московском регионе, а январский визит нижегородцев в столицу разобьет перелет в Минск.

Со схожими трудностями столкнулся «Спартак». Москвичи развернулись в Москве во время путешествия по Уралу. Кроме того, команда Алексея Жамнова побывала в Минске до нового года и сразу после.

Отдельно выделяются аномально длинные домашние или гостевые серии. В календаре одних команд сложные выезды компенсируются продолжительным пребыванием на своей территории; у других такого замещения нет. Так, самая длинная домашняя серия «Адмирала» – 4 матча, а минское «Динамо», «Лада», «Сибирь» и «Сочи» играют дома по полмесяца.

В лиге подобные эксцессы объясняют занятостью стадионов. «У арены «Спартака» самая высокая загруженность по всей лиге (74 дня), у «Металлурга» долго был закрыт аэропорт, а «Адмирал» имеет 30 дней занятости – это третий показатель, не считая московских команд и минского «Динамо». И даже при этом составители календаря стараются распределять матчи, сохраняя ритмичность, чередуя серии игр с днями отдыха, – отмечает Козлов. – Бывает, что арена занята на непродолжительный срок. Чтобы в это время команда не простаивала и не теряла игровой ритм, она отправляется на короткий выезд».

Календарь бьет не только по командам – страдают и зрители

Трудности календаря сказываются не только на участниках матчей, но и на тех, кто за ними наблюдает. В самые удобные, выходные, дни лига проводит меньше матчей, чем в некоторые будние. За все воскресенья сентября в КХЛ сыграли только 6 матчей. К зиме завершающий день недели стал гораздо более интенсивным, зато к концу регулярного чемпионата уменьшится плотность расписания по субботам. Наиболее востребованный день недели в лиге – четверг, а самый спокойный – среда. Воскресенье делит предпоследнее место с пятницей.

* В таблице не учитывались матчи до 8 января включительно – дня окончания общероссийских выходных.

Летом, публикуя календарь, лига особенно отметила рекорд по числу игровых дней (165 против 164 в прошлом сезоне). Однако на 17 из них (без учета матча за Кубок Открытия) запланирован только один матч; еще 16 раз играют по два матча в сутки. Некоторые вечера, напротив, получаются перегруженными: в 27 случаях КХЛ проводит 8 или более матчей одновременно. «Лига стремится к тому, чтобы каждый игровой день болельщики могли посмотреть оптимальное количество игр, – говорит Козлов. – Если возникает хоть малейшая возможность распределить матчи по дням недели и при этом сохранить ритмичность календаря, то приоритет всегда у предвыходных и выходных дней. Но не всегда все зависит от самой лиги. При составлении календаря учитывались следующие факторы, которые сильно ограничили такую возможность:

● закрытие на значительный срок аэропорта в Магнитогорске;

● участие сборной КНР, собранной на базе «Куньлуня», в олимпийской квалификации;

● проведение значимых и продолжительных мероприятий на аренах «Трактора», «Металлурга», «Спартака», ЦСКА, «Динамо» Москва и «Динамо» Минск;

● замена медиакуба на арене в Сочи;

● появление ранее не согласованных с лигой расписаний по загрузкам арен.

Часть из этих факторов возникала, когда календарь был готов более чем на 85%. Из-за этого специалисты лиги вносили точечные изменения – тем самым уменьшалось количество матчей, распределенных на выходные дни. Проблема [равномерности календаря] может быть решена только при увеличении количества игровых дней и уменьшении загрузки арен под нехоккейные мероприятия».

Фактор, существенно осложнивший работу составителям календаря, – вступление «Лады». «Количество проводимых матчей увеличилось, а нечетное количество команд в чемпионате (23) и неравное в конференциях (11 на Западе и 12 на Востоке) затрудняет равномерное распределение так называемых «матчей добора» [матчи между принципиальными соперниками – например, «Ак Барс» – «Салават Юлаев»], да и на общую ритмичность календаря влияет, – объясняет Козлов. – Четное количество участников чемпионата позволяет избежать многих сложностей при составлении расписания. Пример – прошедший сезон, когда нареканий на календарь практически не было».

Кто и как составляет календарь КХЛ?

«Над созданием календаря работает группа из трех сотрудников, – рассказывает Козлов. – Это как молодые специалисты, так и с 30-летним опытом организации профессиональных хоккейных соревнований. Все имеют высшее образование.

Каждый сезон календарь составляется с чистого листа. В первый день чемпионата проводится матч за Кубок Открытия, в котором известны соперники и место его проведения. Обязательное условие – все остальные участники должны провести первые матчи во второй или третий день чемпионата.

C 2020 года процесс составления календаря регулярного чемпионата КХЛ автоматизирован. Во время сотрудничества с компанией SAP создали специальный модуль, позволяющий по заданным условиям сформировать календарь с учетом загрузки арен и выбранных логистических групп клубов.

Основная работа по составлению календаря начинается после утверждения Советом директоров КХЛ количества команд и согласования с ФХР структуры проведения сезона. До этого клубы присылают информацию по загрузке арен другими мероприятиями. Активная фаза работы над календарем происходит в мае и начале лета и занимает месяц-полтора. В последние дни перед публикацией происходит точечная корректировка расписания для каждой команды.

В процессе составления календаря мы постоянно общаемся и взаимодействуем с клубами, уточняем различные нюансы по загруженности арен, особенностям логистики перемещения (как для клубов, базирующихся в данном регионе, так и для гостей, прибывающих на матч), собираем отзывы и пожелания в течение сезона и по окончании – чтобы по возможности учесть их для календаря на следующий сезон. КХЛ постоянно анализирует все, что связано с календарем, и знает, каким он должен быть в идеале при нынешних условиях – это 4-5 матчей в день в разных часовых поясах при такой ритмичности на протяжении большей части сезона. У команд должно быть чередование домашних серий (по 3-4 матча) и гостевых (по 3-4 матча за один выезд)».

Впрочем, календарь все же не главное в хоккее. Например, «Витязь» получил максимально благоприятный график в сентябре – 7 домашних матчей подряд. Подмосковная команда выиграла только один и уже в первой половине октября сменила главного тренера.

Фото: РИА Новости /Максим Богодвид; metallurg.ru