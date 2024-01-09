Хет-трик имени Малкина: суперпас, гол, удар в нос

Евгений Малкин стал первой звездой матча между «Филадельфией» и «Питтсбургом»: набрал 2 (1+1) очка и подрался – таким способом привел «Пингвинз» к победе (4:1).

Впервые Малкин отличился на 46-й секунде: «Питтсбург» получил большинство, и Евгений неторопливо переместился с правого фланга на пятак. Отдавая передачу на гол, он даже не повернулся лицом к воротам – сделал лишь пол-оборота и выложил шайбу на Рикарда Ракелля. Грандиозный масштаб этой короткой передачи виден только с одного ракурса. Шайба прошла в миллиметрах от клюшки Трэвиса Сэнхайма – защитник, судя по выбранной позиции, ждал передачу, но даже не среагировал на нее.

На старте третьего периода Малкин сам выступил в роли наконечника атаки – быстро бросил в дальний угол. Контрвыпад не случился бы без помощи соперника – Егора Замулы. Российский защитник «Филадельфии» ошибся на выходе из зоны – отдал шайбу партнеру в тот момент, когда тот был слишком близко и смотрел в другую сторону.

30 минутами ранее Замула, напротив, помог «Флайерз» – исполнил умный пас, убедив окружающих, что твердо настроен на бросок. 23-летний защитник провел на льду 19 минут. В 5 матчах нового года у него 3 (1+2) очка, а всего за 31 игру сезона – 10 (3+7) баллов при показателе полезности «+11».

В активе Малкина 35 (15+20) очков после 39 матчей. Но еще одно число буквально вывело его на новый уровень: шайба в ворота «Филадельфии» стала для форварда 486-й за карьеру в НХЛ, и теперь Малкин – 51-й снайпер в истории лиги. До топ-50 совсем немного – 5 голов. Передача на Ракелля – 778-я в заокеанской карьере Малкина. По этому показателю он на единоличном 39-м месте в истории НХЛ.

Продвинувшись в почетных рейтингах, Малкин, кажется, приблизился и к личному неспортивному рекорду – по длительности произнесенного монолога. В середине третьего периода нападающий вступил в конфликт со Скоттом Лоутоном. Перепалка началась с оскорблений, а затем игроки перешли к действиям. Малкин, несмотря на противодействие судьи, дотянулся до оппонента и отвесил удар в лицо.

Евгений, в отличие от Скотта, не замолчал даже на время драки – продолжил пламенную речь и после нее, когда оказался на скамье штрафников. Вряд ли когда-то ранее мы слышали видели от Малкина, не склонного к общению с прессой, так много слов.

Фото: AP Photo /Matt Slocum