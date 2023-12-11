Почему звезды КХЛ не хотят на Кубок Первого канала?

Волна отказов прокатилась по сборной «Россия 25». Эта команда сыграет на Кубке Первого канала под руководством Романа Ротенберга. Единственный в сезоне международный турнир с участием российских хоккеистов пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря. «Россия 25» – замена классической сборной России, которая из-за бана нигде не играет.

Кто отказался от России Ротенберга?

ФХР сообщила, что вратарь Даниил Исаев, защитники Сергей Телегин и Никита Евсеев, нападающие Николай Коваленко, Павел Порядин и Николай Голдобин не приедут на турнир в Санкт-Петербурге. Официальное объяснение – одно на всю шестерку, но и оно и максимально расплывчатое: «из-за повреждений и других причин».

Самоотвод игроков – сильный удар если не по команде (за прошедший год КПК не стал более представительным турниром и статусных соперников у сборной не добавилось), то по ее репутации. Трое из шести отказников – звезды КХЛ; еще двое – лидеры клубов:

● Голдобин – второй бомбардир лиги. 54 очка за 41 матч – задолго до окончания регулярки КХЛ обновил личный рекорд результативности.

● Порядин – партнер Голдобина по «Спартаку» – набрал 41 балл на аналогичном отрезке, и это тоже его лучший результат в карьере.

● Коваленко – вингер первого звена «Торпедо»: 1,08 очка за матч по ходу этого сезона; 0,96 – по итогам прошлого.

● Исаев – седьмой в лиге по проценту отраженных бросков (92,9) среди вратарей, которые сыграли больше половины матчей в сезоне.

● Телегин – второй бомбардир-защитник в «Тракторе» (4+9).

Из уклонившихся только Никита Евсеева не игрок первого ряда, но и его потеря – неприятность для Ротенберга. В середине ноября главный тренер СКА отдельно отметил Евсеева: «Мы видим, что он очень перспективный защитник, который как раз-таки подходит под нашу систему игры. Конкуренция в Казани? Да, наверное, здесь непросто пробиться, но с точки зрения его потенциала – это сумасшедший потенциал игрока. Конечно, мы это видим, а дальше посмотрим».

19-летний Евсеев играет в среднем 9 минут за матч в «Ак Барсе», но при менее консервативном тренере, чем Зинэтула Билялетдинов, наверняка раскрылся бы лучше. В прошлом сезоне до увольнения Олега Знарка выходил в топ-4, а в плей-офф забил один из важнейших голов в серии с «Авангардом».

Все, кроме Телегина и Евсеева, сыграли в последних матчах команд КХЛ 7 декабря.

Неделю назад вызов в «Россию 25» отклонил еще и Максим Джиошвили из московского «Динамо». Форвард травмирован – он пропустил два последних матча «Динамо» перед декабрьской паузой.

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов косвенно высказался против вызова Голдобина и Порядина: «В моем понимании есть команды до 18, 20, 25 лет, то есть ограничения по возрасту. Но когда есть игроки 26-27 лет, мы не знаем, для чего это делается. Понятно, что мы хотим посмотреть молодежь, наши перспективы перед следующей Олимпиадой. Если есть сборная до 25 лет, то и игроки должны быть до 25 лет»

12 игроков ротенберговской сборной «Россия 25» старше 25 лет. При этом и до отказов она не была командой лучших игроков КХЛ. В сборную не вызвали, например, лучшего бомбардира лиги – Владимира Ткачева из «Авангарда», а также Александра Самонова – самого надежного вратаря среди постоянно играющих. И тот, и другой выступали за СКА – нападающий покинул команду в мае 2021 года, голкипера обменяли в ноябре прошлого года.

Кто остался в «России 25?»

После серии отказов в команде Ротенберга остались 28 игроков, хотя в окончательном составе на турнир было 36. На прошлой неделе добавился еще и 37-й – вратарь Сергей Иванов, которого СКА отдал в аренду «Адмиралу».

За Кубком Первого канала Ротенберг пойдет с командой, наполовину составленной из игроков петербургского клуба.

На помощь тренеру «России 25» готов прийти Бреннан Менелл из московского «Динамо». В августе американский защитник получил российский паспорт. Во второй день Матча звезд КХЛ Менелл исполнил буллит в косоворотке и станцевал вприсядку, а также высказался об отсутствии в заявке на КПК: «Расстройства по невызову я не чувствую. Было бы честью сыграть на этом кубке, но ничего страшного. Надеюсь в будущем, я смогу представлять Россию. Но пойму, если этого не произойдет. Здесь много сильных игроков».

Ротенберг никак не отреагировал на череду отказов.

От Ротенберга отстранились даже соперники – Минспорта Китая и Квартальнов

Первоначальный состав участников КПК выглядел так:

● «Россия 25», ● Сборная Белоруссии, ● Сборная Казахстана, ● Сборная Китая.

Но 29 ноября китайцы вышли из игры, причем об их снятии объявила ФХР. Министерство спорта Китая по разным причинам не отпустило на турнир натурализованных игроков. Возможно, так чиновники экономят силы лидеров – 5-12 февраля сборная сыграет в квалификации к Олимпиаде-2026. На Кубке Первого канала вместо Китая заявлена команда «Звезды и ВХЛ».

Ее основа – молодые игроки из ВХЛ и КХЛ. Но даже они пошли в отказ. Из получивших вызов в команде не будет защитников Михаила Гуляева и Данила Мокрушева, а также нападающих Матвея Мичкова, Михаила Ильина, Данилы Аймурзина, Михаила Кабата и Максима Кровякова.

Аймурзин травмирован и в отличие от Голдобина и Порядина не сыграл в Матче звезд, на который был приглашен, а вот 18-летний Гуляев из «Авангарда» – 31-й номер последнего драфта НХЛ – в порядке.

Не в оптимальном составе на турнир в Санкт-Петербург едут белорусы. Главный тренер сборной Дмитрий Квартальнов остался с минским «Динамо» – в местной хоккейной федерации решили, что ему нужно сосредоточиться на подготовке команды перед «решающей стадией» регулярки.

Турнир пропустит еще и генеральный менеджер сборной Михаил Грабовский, по официальной версии – из-за состояния здоровья. При этом среди игроков отказников нет. Место Квартальнова займет Константин Кольцов.

Кубок Первого канала стартует в четверг, 14 декабря, так что у оставшихся на борту еще есть время передумать. Пойдет ли на это кто-то еще?

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев, Владимир Астапкович; Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press ; ak-bars.ru/Вадим Китаев; severstal.ru; hockey.by