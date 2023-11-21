Шайбу, шайбу!
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Ничушкин – король пятака: забил уже пятый гол с подставления. Даже звезды «Колорадо» играют на него

Билл Дэйли Билл Дэйли
Александр Георгиев Александр Георгиев
Колорадо Колорадо
Кэйл Макар Кэйл Макар
Валерий Ничушкин Валерий Ничушкин
Джаред Беднар Джаред Беднар
Яков Тренин Яков Тренин
Сиэтл Сиэтл
Нэшвилл Нэшвилл
Хоккей Хоккей

«Колорадо» на выезде уступил «Нэшвиллу» (3:4), но Валерий Ничушкин наверняка доволен собой. Нападающий забил и отдал, продлив результативную серию до четырех матчей. На этом отрезке у него 7 (5+2) очков.

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Ничушкин поразил ворота «Предаторз» коронным способом – через подставление. 5 из 7 шайб в сезоне он забросил именно так – одним касанием на пятаке.

Форварду ассистировал Кэйл Макар – как и планировал. «Вэл в хорошей форме, поэтому я и дальше буду доводить до него шайбу, когда он перед воротами», – сказал звездный защитник 16 ноября, после победы над «Анахаймом» (8:2). 

Тогда же главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар расшифровал, что означает «хорошая форма» Ничушкина применительно к игре на пятаке: «Он не только находится там во все нужные моменты, не только способен подставлять клюшку под все летящие шайбы, но и работает вдали от ворот. Он может откатиться, создать момент, а затем вернуться на пятак. <…> Вэл смотрит много видео – в особенности фрагменты с большинством».

За результативность Беднар награждает Ничушкина дополнительным игровым временем. В каждом из последних четырех матчей нападающий сыграл более 21 минуты, а с «Нэшвиллом» обновил личный рекорд сезона – 23:42.

Кроме повышенного айстайма и шайбы в большинстве, Валерий занес себе в актив еще одно достижение – в первом периоде тонко срежиссировал контратаку: получил шайбу в хорошей позиции, но улучшил ее, уложив на лед защитника, и закинул шайбу на пятак. Неидеально по точности, но достаточно для гола. 

«Колорадо» сохранил минимальное преимущество до последней минуты. На финише «Эвс» даже выстояли в меньшинстве, а вот в ключевой момент растерялись. На 59:22 Филип Форсберг сравнял счет; через 16 секунд Яков Тренин поставил победную точку.

Для Тренина это только второй гол в нынешней регулярке (в прошлой было 12). Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев, отразив 26 бросков, потерпел пятое поражение в сезоне. Макар в третьем матче подряд сделал ассистентский хет-трик, но именно его ошибка с последующим падением в решающие секунды игры стала фатальной.

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Ничушкин уверенно начал сезон – на старте набрал очки в пяти матчах подряд. Но в конце октября наступил спад. 5 ноября – самый провальный вечер в сезоне: форвард сдался «Вегасу», схватив «-4». 

Через три дня у Валерия родилась дочь, и что-то изменилось. С тех пор Ничушкин сыграл 8 матчей и только в одном из них остался без очков. Возможно, форварду помогла и встреча с «Сиэтлом». Каким-то образом эта команда стала для него очень удобной – в ворота «Кракен» Ничушкин забил 3 гола за 3 матча регулярки.

«Сиэтл» для «Колорадо» в целом – болезненное напоминание о прошлом сезоне. «Эвеланш» уступили «Кракен» в первом раунде плей-офф и не защитили чемпионский титул. 

Ничушкин сыграл в этой серии только два матча из семи. Перед третьей игрой он не вышел на утреннюю раскатку, а вскоре и вовсе покинул расположение команды. Североамериканские инсайдеры сообщали, что причиной стал «инцидент с алкоголем». Позднее Департамент полиции Сиэтла опубликовал запись с нательной камеры офицера, который приехал на вызов в отель, где жили игроки «Эвеланш».  

На видео врач «Колорадо» рассказал, что в одном из номеров нашли 28-летнюю женщину в состоянии алкогольного опьянения. Судя по контексту разговора, она находилась именно в номере Ничушкина. 

Клуб и НХЛ прокомментировали происшествие максимально обтекаемо. «НХЛ не ведет расследование инцидента с Ничушкиным. «Колорадо» отреагировал на него должным образом, игрок не будет отстранен», – выступил вице-комиссионер лиги Билл Дэйли. 

К началу нового сезона Ничушкин вернулся в США; его предсказуемо спросили о произошедшем, но ясности Валерий не внес. «Я знаю, что вы, ребята, хотите найти что-нибудь, но там нет ничего интересного, – сказал он журналистам во время тренировочного лагеря. – Я думаю, нам следует закрыть эту тему».

Уточняющие вопросы форвард воспринял остро: «Я же сказал вам, давайте закроем это. Я не хочу об этом говорить. Если бы мы вышли в следующий раунд, я бы сыграл, наверное».

За время отпуска в России Ничушкин еще дважды попал в новости. В августе воспитанник «Трактора» посетил Кубок губернатора Челябинской области – провел автограф-сессию и мастер-класс для детей. Форвард подарил хоккейной академии «Трактора» 3 143 413 рублей. «1, 3 и 4» – мои магические цифры», – объяснил Валерий.  

Три дня спустя Ничушкин выложил в соцсетях фотографию с автоматом и подписью: «Романтика». Пользователи интернета встретили публикацию преимущественно критически, и через 6 часов Валерий удалил запись. 

Но оружие в руках Ничушкина осталось – клюшка, которой на пятаке он пользуется как саблей.

Нэшвилл – Колорадо 4:3 (1:1, 1:2, 2:0) Дата проведения 21 ноября, 04.00, «Bridgestone Arena» Онлайн матча Видео 0:1 – 14 Кольяно (Макар, Ничушкин) 1:1 – 19 Форсберг (Томазино, Глэсс) 2:1 – 23 Лоузон (О′Райлли, Нюквист) 2:2 – 28 Тэйвс (Макар, Маккиннон) 2:3 – 33 Ничушкин (Маккиннон, Макар) 3:3 – 59 Форсберг (Сиссонс, Нюквист) 4:3 – 59 Тренин (Смит) Вратари: Сарос 25/28 – Георгиев 26/30.

Фото: AP Photo/George Walker IV

7 комментариев

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Beerfanidi
О происшествии в гостиничном номере напоминают разве что журналисты, которым не о чем писать?
+3
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+3
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HK Traktor
Когда Валера не пьет и по бабам не шляется - рвет всех!
+1
0
+1
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Den_94
Всем привет, я Валера Ничушкин и мне пофик вапще.©
Ждём фирменного тачдауна всё таки
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Павел Зюзин
Вел -это Кокорин в хоккее , только не такой раскрученный , вследствие чего меньше проблем , талантище , живет по кайфу , на болту вертел всех с своим мнением , выигрывает (главное отличие от футбольного визави ) и стрижет капусту .
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Саркастичный Чел
говорил же второй Павелски растет
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Тимофей Панов
норм играет,помню обзор как за трактор по борту протащил и забил,потом затух,щас норм раздает
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Сергей Кот
Ответ HK Traktor
Когда Валера не пьет и по бабам не шляется - рвет всех!
возможно, он всех рвет и в момент когда пьет и шляется по бабам)
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