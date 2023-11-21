Ничушкин – король пятака: забил уже пятый гол с подставления. Даже звезды «Колорадо» играют на него

«Колорадо» на выезде уступил «Нэшвиллу» (3:4), но Валерий Ничушкин наверняка доволен собой. Нападающий забил и отдал, продлив результативную серию до четырех матчей. На этом отрезке у него 7 (5+2) очков.

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Ничушкин поразил ворота «Предаторз» коронным способом – через подставление. 5 из 7 шайб в сезоне он забросил именно так – одним касанием на пятаке.

Форварду ассистировал Кэйл Макар – как и планировал. «Вэл в хорошей форме, поэтому я и дальше буду доводить до него шайбу, когда он перед воротами», – сказал звездный защитник 16 ноября, после победы над «Анахаймом» (8:2).

Тогда же главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар расшифровал, что означает «хорошая форма» Ничушкина применительно к игре на пятаке: «Он не только находится там во все нужные моменты, не только способен подставлять клюшку под все летящие шайбы, но и работает вдали от ворот. Он может откатиться, создать момент, а затем вернуться на пятак. <…> Вэл смотрит много видео – в особенности фрагменты с большинством».

За результативность Беднар награждает Ничушкина дополнительным игровым временем. В каждом из последних четырех матчей нападающий сыграл более 21 минуты, а с «Нэшвиллом» обновил личный рекорд сезона – 23:42.

Кроме повышенного айстайма и шайбы в большинстве, Валерий занес себе в актив еще одно достижение – в первом периоде тонко срежиссировал контратаку: получил шайбу в хорошей позиции, но улучшил ее, уложив на лед защитника, и закинул шайбу на пятак. Неидеально по точности, но достаточно для гола.

«Колорадо» сохранил минимальное преимущество до последней минуты. На финише «Эвс» даже выстояли в меньшинстве, а вот в ключевой момент растерялись. На 59:22 Филип Форсберг сравнял счет; через 16 секунд Яков Тренин поставил победную точку.

Для Тренина это только второй гол в нынешней регулярке (в прошлой было 12). Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев, отразив 26 бросков, потерпел пятое поражение в сезоне. Макар в третьем матче подряд сделал ассистентский хет-трик, но именно его ошибка с последующим падением в решающие секунды игры стала фатальной.

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Ничушкин уверенно начал сезон – на старте набрал очки в пяти матчах подряд. Но в конце октября наступил спад. 5 ноября – самый провальный вечер в сезоне: форвард сдался «Вегасу», схватив «-4».

Через три дня у Валерия родилась дочь, и что-то изменилось. С тех пор Ничушкин сыграл 8 матчей и только в одном из них остался без очков. Возможно, форварду помогла и встреча с «Сиэтлом». Каким-то образом эта команда стала для него очень удобной – в ворота «Кракен» Ничушкин забил 3 гола за 3 матча регулярки.

«Сиэтл» для «Колорадо» в целом – болезненное напоминание о прошлом сезоне. «Эвеланш» уступили «Кракен» в первом раунде плей-офф и не защитили чемпионский титул.

Ничушкин сыграл в этой серии только два матча из семи. Перед третьей игрой он не вышел на утреннюю раскатку, а вскоре и вовсе покинул расположение команды. Североамериканские инсайдеры сообщали, что причиной стал «инцидент с алкоголем». Позднее Департамент полиции Сиэтла опубликовал запись с нательной камеры офицера, который приехал на вызов в отель, где жили игроки «Эвеланш».

На видео врач «Колорадо» рассказал, что в одном из номеров нашли 28-летнюю женщину в состоянии алкогольного опьянения. Судя по контексту разговора, она находилась именно в номере Ничушкина.

Клуб и НХЛ прокомментировали происшествие максимально обтекаемо. «НХЛ не ведет расследование инцидента с Ничушкиным. «Колорадо» отреагировал на него должным образом, игрок не будет отстранен», – выступил вице-комиссионер лиги Билл Дэйли.

К началу нового сезона Ничушкин вернулся в США; его предсказуемо спросили о произошедшем, но ясности Валерий не внес. «Я знаю, что вы, ребята, хотите найти что-нибудь, но там нет ничего интересного, – сказал он журналистам во время тренировочного лагеря. – Я думаю, нам следует закрыть эту тему».

Уточняющие вопросы форвард воспринял остро: «Я же сказал вам, давайте закроем это. Я не хочу об этом говорить. Если бы мы вышли в следующий раунд, я бы сыграл, наверное».

За время отпуска в России Ничушкин еще дважды попал в новости. В августе воспитанник «Трактора» посетил Кубок губернатора Челябинской области – провел автограф-сессию и мастер-класс для детей. Форвард подарил хоккейной академии «Трактора» 3 143 413 рублей. «1, 3 и 4» – мои магические цифры», – объяснил Валерий.

Три дня спустя Ничушкин выложил в соцсетях фотографию с автоматом и подписью: «Романтика». Пользователи интернета встретили публикацию преимущественно критически, и через 6 часов Валерий удалил запись.

Но оружие в руках Ничушкина осталось – клюшка, которой на пятаке он пользуется как саблей.

Нэшвилл – Колорадо – 4:3 (1:1, 1:2, 2:0) Дата проведения 21 ноября, 04.00, «Bridgestone Arena» Онлайн матча Видео 0:1 – 14 Кольяно (Макар, Ничушкин) 1:1 – 19 Форсберг (Томазино, Глэсс) 2:1 – 23 Лоузон (О′Райлли, Нюквист) 2:2 – 28 Тэйвс (Макар, Маккиннон) 2:3 – 33 Ничушкин (Маккиннон, Макар) 3:3 – 59 Форсберг (Сиссонс, Нюквист) 4:3 – 59 Тренин (Смит) Вратари: Сарос 25/28 – Георгиев 26/30.

Фото: AP Photo/George Walker IV