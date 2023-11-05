У Мэттьюса – третий хет-трик в сезоне. Это самый бодрый старт в НХЛ за 100 (!) лет

«Баффало» победил «Торонто» (6:4), но главный герой матча – из проигравшей команды. Остон Мэттьюс оформил хет-трик – третий за 25 дней после начала сезона.

Мэттьюс – первый за 101 год игрок НХЛ, который сделал три хет-трика так быстро (11 матчей). Рекорд лиги выглядит столько же невероятным, сколько и устаревшим: в сезоне-1917/18 Сай Деннени из «Оттавы» и в сезоне-1922/23 Бэйб Дай из «Торонто» положили три хет-трика за четыре матча со старта. Еще лишь трое игроков сделали хет-трик за 10 или менее игр: Ньюси Лалонд, Джо Мэлоун, Оди Клегхорн – все из «Монреаля» 10-20-х годов прошлого века.

Во встрече с «Баффало» первую и третью шайбы Мэттьюса разделили 16 минут. Стартовый период завершился при 1:1, а после перерыва Остон и «Сэйбрз» устроили догонялки. «Баффало» трижды выходил вперед, но Мэттьюс трижды сравнивал счет:

● сначала броском в «домик»;

● затем – в дальнюю девятку;

● и наконец, подставлением.

Полноправный соавтор второй шайбы – Митч Марнер. Он дважды выиграл борьбу за воротами и во второй раз вырезал передачу точно на крюк Мэттьюсу. Празднуя успех, Остон благодарно указал на Марнера.

«Торонто» играл дома, поэтому после третьей шайбы лед предсказуемо усыпали кепками. Среди них оказался и очень неожиданный предмет гардероба.

Восторг фанатов был недолгим: на 52-й минуте «клинки» предприняли решающее ускорение – шайба залетела в ворота «Торонто» от руки Алекса Така. Ни Мэттьюс, ни его партнеры не ответили, пропустили в пустые и закончили рабочий день без набранных очков.

После матча Остон выглядел озадаченным и не прокомментировал личное достижение.

Два предыдущих хет-трика Мэттьюса в нынешнем сезоне принесли «Торонто» больше пользы. В первом матче регулярки Остон приговорил «Монреаль» (6:5, бул), а в следующем обеспечил победу над «Миннесотой» (7:4).

Сверхрезультативные вечера не редкость для Мэттьюса – с одного из таких он начал карьеру в НХЛ: 12 октября 2016 года форвард дебютировал в лиге с покера в ворота «Оттавы». Всего в карьере Остона 10 хет-триков. Но лидеры в этой категории еще очень далеко: у рекордсмена Уэйна Гретцки – в 5 раз больше «трешек»; Александр Овечкин – шестой с 30 хет-триками, Павел Буре на 15-м месте с 20-ю.

В текущем сезоне Мэттьюс лидирует в снайперской гонке – 11 голов. Если он останется в этом графике (верится с трудом, но все же), то закончит регулярку с показателем одна шайба за игру. Обратная сторона отличной статистики – Остон отличился только в пяти матчах из 11. Причем все соперники, которым он забил, находятся за чертой плей-офф. Исключение одно – лидирующий на Востоке «Бостон». По количеству бросков Мэттьюс – второй в лиге (51). На один больше у Давида Пастрняка из «Брюинз». Овечкин – 13-й с 43 заходами на цель.

Российский вратарь «Мэйпл Лифс» Илья Самсонов наблюдал за подвигами Мэттьюса со стороны. Его сменщик Джозеф Уолл сделал 35 сэйвов.

Фото: East News/Frank Gunn/The Canadian Press via AP