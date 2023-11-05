Шайбу, шайбу!
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У Мэттьюса – третий хет-трик в сезоне. Это самый бодрый старт в НХЛ за 100 (!) лет

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«Баффало» победил «Торонто» (6:4), но главный герой матча – из проигравшей команды. Остон Мэттьюс оформил хет-трик – третий за 25 дней после начала сезона.

Мэттьюс – первый за 101 год игрок НХЛ, который сделал три хет-трика так быстро (11 матчей). Рекорд лиги выглядит столько же невероятным, сколько и устаревшим: в сезоне-1917/18 Сай Деннени из «Оттавы» и в сезоне-1922/23 Бэйб Дай из «Торонто» положили три хет-трика за четыре матча со старта. Еще лишь трое игроков сделали хет-трик за 10 или менее игр: Ньюси Лалонд, Джо Мэлоун, Оди Клегхорн – все из «Монреаля» 10-20-х годов прошлого века.

Во встрече с «Баффало» первую и третью шайбы Мэттьюса разделили 16 минут. Стартовый период завершился при 1:1, а после перерыва Остон и «Сэйбрз» устроили догонялки. «Баффало» трижды выходил вперед, но Мэттьюс трижды сравнивал счет:

● сначала броском в «домик»;

● затем – в дальнюю девятку;

● и наконец, подставлением.

Полноправный соавтор второй шайбы – Митч Марнер. Он дважды выиграл борьбу за воротами и во второй раз вырезал передачу точно на крюк Мэттьюсу. Празднуя успех, Остон благодарно указал на Марнера. 

«Торонто» играл дома, поэтому после третьей шайбы лед предсказуемо усыпали кепками. Среди них оказался и очень неожиданный предмет гардероба.

Восторг фанатов был недолгим: на 52-й минуте «клинки» предприняли решающее ускорение – шайба залетела в ворота «Торонто» от руки Алекса Така. Ни Мэттьюс, ни его партнеры не ответили, пропустили в пустые и закончили рабочий день без набранных очков.

После матча Остон выглядел озадаченным и не прокомментировал личное достижение.

Два предыдущих хет-трика Мэттьюса в нынешнем сезоне принесли «Торонто» больше пользы. В первом матче регулярки Остон приговорил «Монреаль» (6:5, бул), а в следующем обеспечил победу над «Миннесотой» (7:4).

Сверхрезультативные вечера не редкость для Мэттьюса – с одного из таких он начал карьеру в НХЛ: 12 октября 2016 года форвард дебютировал в лиге с покера в ворота «Оттавы». Всего в карьере Остона 10 хет-триков. Но лидеры в этой категории еще очень далеко: у рекордсмена Уэйна Гретцки – в 5 раз больше «трешек»; Александр Овечкин – шестой с 30 хет-триками, Павел Буре на 15-м месте с 20-ю.

В текущем сезоне Мэттьюс лидирует в снайперской гонке – 11 голов. Если он останется в этом графике (верится с трудом, но все же), то закончит регулярку с показателем одна шайба за игру. Обратная сторона отличной статистики – Остон отличился только в пяти матчах из 11. Причем все соперники, которым он забил, находятся за чертой плей-офф. Исключение одно – лидирующий на Востоке «Бостон». По количеству бросков Мэттьюс – второй в лиге (51). На один больше у Давида Пастрняка из «Брюинз». Овечкин – 13-й с 43 заходами на цель. 

Российский вратарь «Мэйпл Лифс» Илья Самсонов наблюдал за подвигами Мэттьюса со стороны. Его сменщик Джозеф Уолл сделал 35 сэйвов. 

Торонто – Баффало 4:6 (1:1, 1:2, 2:3)
Дата проведения
5 ноября, 02.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 12 Марнер (Райлли, Йернкрук)
1:1 – 16 Петерка (Олофссон, Пауэр)
1:2 – 26 Томпсон ()
2:2 – 31 Мэттьюс (Марнер, В. Нюландер)
2:3 – 31 Скиннер (Джонсон)
3:3 – 41 Мэттьюс (Марнер)
3:4 – 43 Гринуэй (Петерка, Миттлстадт)
4:4 – 47 Мэттьюс (Марнер, Джиордано)
4:5 – 52 Так (Клифтон, Далин)
4:6 – 58 Так ()
Вратари: Уолл 35/40 – Леви 25/29.

Фото: East News/Frank Gunn/The Canadian Press via AP

8 комментариев

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Hola Hola
Я Мэттьюса в свою команду фентези взял после двух хет-триков, после этого он едва ли три очка набрал за две недели. Два матча назад я его убрал, и вот результат. В общем, если нужно будет его притормозить - обращайтесь.
+8
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ТумбаЮмба
>Фанатам не хватило кепок – выкинули лифчик

Считается сразу за две кепки !
+7
0
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Mephi027
Быстрее догонит Гретцки, чем Овечкин
+9
-4
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Stop-D
Если так дело пойдет дальше, то после лифчиков, полетят и трусики, тем более у Мэттьюса есть усики)))
+5
0
+5
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Mephi027
Ответ Lina Starkova
В прошлом году у Овечкина - 42 шайбы, а у Мэттьюса - 40.
В этом году боюсь, разрыв будет колоссальный...

А вообще Торонто/Мэттьюс напоминает Вашингтон/Овечкин.

Овечкин клепал голы а партнёры пропускали больше, чем он мог назабивать.
+3
-1
+2
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SerVer
Ответ Stop-D
Если так дело пойдет дальше, то после лифчиков, полетят и трусики, тем более у Мэттьюса есть усики)))
Угу, мужские.
+2
0
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Lina Starkova
Ответ Mephi027
Быстрее догонит Гретцки, чем Овечкин
В прошлом году у Овечкина - 42 шайбы, а у Мэттьюса - 40.
+3
-3
0
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Сергей
Ответ Mephi027
Быстрее догонит Гретцки, чем Овечкин
так как овечкин играет в этом сезоне то это точно так будет
0
0
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